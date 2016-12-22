Форвард для «Спартака»

Первая половина сезона показала, что у «Спартака» нет достойной замены Зе Луишу в центре нападения. «Соккер.ру» присоединяется с селекционерам москвичей – ищем форварда!

Почему «Спартак» ищет форварда?

1. Клуб реагирует на успехи команды. Вероятно, складывайся турнирные дела у дружины Массимо Карреры иначе, руководство не выделило бы солидный бюджет на зимнее трансферное окно и не стало бы давать обещания, что удовлетворит все разумные пожелания итальянского тренера. Так что одна из мотиваций клуба сегодня – промежуточное первое место в РФПЛ. «Спартак» не хочет упустить момент, чтобы стать еще сильнее.

2. Зе Луиш безальтернативен. Когда Зе в порядке – играет он, других вариантов нет. Поиски начинаются только в том случае, когда форвард из Кабо-Верде не готов по тем или иным причинам выйти на поле. Есть сомнительные сменщики в лице Мельгарехо, Мелкадзе и Давыдова, а также попытки «перетягивания одеяла» со смещением в центр атаки Квинси Промеса или Ивелина Попова. Понятно, что в качестве из-за таких перестановок атака «Спартака» заметно теряет.

3. Зе Луиш подвержен травмам. Был бы Зе терминатором, который не знает о существовании проблем со здоровьем – глядишь, задача поиска форварда имела бы более низкий приоритет. Так как «Спартак» выступает только в одном турнире – РФПЛ, можно обойтись одним нападающим при условии, что его потребуется подменить пару раз за сезон. Но Луиш пропустил 5 из 17 матчей первой половины чемпионата, зато в дюжине сыгранных встреч забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи – влияние африканского нападающего на игру «красно-белых» весомо, хотя без него «Спартак» худо-бедно справлялся и проиграл только один матч – «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

Модельные характеристики новичка

1. Гражданство – не важно. Позиция изначально легионерская, поэтому «Спартак» не связан необходимостью как-то ограничивать свои поиски национальным атрибутом.

2. Стоимость. Прошла информация о том, что «Спартак» готов потратить зимой на трансферы до 25 миллионов евро. Это говорит о серьезном настрое, а так как форвард – это главная и априори самая дорогостоящая цель, то «красно-белых» не должна пугать сумма в 18-20 миллионов.

3. Стиль игры. Отталкиваясь от игровой философии Массимо Карреры и повадок Зе Луиша, можно предположить, что «Спартаку» нужен форвард, сопоставимый по набору игровых качеств с африканцем, но не являющийся его братом-близнецом, чтобы не исключать их одновременный выход на поле. То есть подвижный и умеющий цепляться за мячи на чужой половине поля, а не элементарный «столб», путешествующий исключительно по прямой линии от чужой штрафной площадки до центрального круга, да и то только потому, что нужно выходить из офсайда. Естественно, нападающий должен уметь доставлять мяч в чужие ворота, но Каррера наверняка обратил внимание на нюансы:

- работа в подыгрыше;

- осуществление прессинга на чужой половине поля;

- умение качественно взаимодействовать с партнерами на скорости.

4. Возраст и опыт. «Спартаку» нужен сформировавшийся футболист, готовый приносить пользу и конкурировать с Зе Луишем здесь и сейчас, а сколько ему при этом лет – 23 или 30, пожалуй, не столь важно. «Спартак» не будет брать юнцов, но и суперветеранами заинтересуется только в крайнем случае.

Пожелание Карреры: форвард должен быть приобретен до начала зимних сборов, чтобы у него было время влиться в коллектив и освоить новые требования, то есть «Спартак» не должен тянуть до последних дней трансферного окна. Чем быстрее – тем лучше, чем медленнее – тем вероятнее снижение потенциальной эффективности трансфера.

Шорт-лист

Объединяем в один список фамилии, которые озвучивались, а также форвардов, которых связывают со «Спартаком» слухи.

1. Федор Смолов («Краснодар»; Россия) – отказ. Не исключено, что «Михаил» Смолов, как его назвал в интервью итальянской прессе Каррера, шел у Массимо под первым номером. Но «Краснодар» его продавать не будет, а сам Федор навострил лыжи в Европу. Не исключено, что летом перейдет в дортмундскую «Боруссию».

2. Симоне Дзадза («Ювентус»; Италия) – отказ. Знакомый Массимо Каррере по работе в сборной Италии нападающий не нашел себя в «Вест Хэме», но не посчитал английский провал достаточно веской причиной для переезда в Россию, пусть и под крыло тренера-соотечественника. Любопытно было бы посмотреть на автора и исполнителя веселых пенальти в РФПЛ, но Симоне вряд ли получится переубедить.

3. Луан («Гремио»; Бразилия) – высокая трансферная цена, конкуренция со стороны «Атлетико». Приезд Олимпийского чемпиона в Россию мог бы стать супертрансфером, однако маловероятно, что дело пойдет дальше интереса «Спартака». Начальная цена в 22 миллиона и знаки внимания со стороны мадридского «Атлетико» делают Луана недостижимым футболистом для «красно-белых».

4. Луис Адриано («Милан»; Бразилия). Возможно, самый близкий к переходу в «Спартак» форвард на сегодняшний день. Луис много играл и забивал за «Шахтер», хотя еще больше моментов элементарно не реализовывал, имеет на своем счету несколько матчей за сборную Бразилии, а вот в «Милане» у Адриано не получилось, поэтому он сейчас в поисках нового вызова. Забуксовавшая карьера, 29 лет и требование одной из самых высоких зарплат в «Спартаке» - сложно удержаться от скепсиса в отношении бразильца. С другой стороны, в его пользу говорит легкий характер, восемь лет выступлений в Донецке – наверняка может изъясниться по-русски, а также полтора года в Италии, то есть родной язык Массимо Карреры тоже должен понимать. Коммуникация – важный фактор.

5. Эммануэль Эменике («Фенербахче»; Нигерия). Болельщики «Спартака» наверняка больше обрадуются возвращению Эменике. Нигериец не фигурировал в шорт-листах изначально, но ссора с Адвокатом и отстранение от работы с основным составом «Фенербахче» заставляют обратить внимание на нигерийца, который оставил о себе добрую память в Москве. Эммануэлю не понадобится много времени на адаптацию, ведь он уже играл за «Спартак» на протяжении двух лет, а в команде остались знакомые. Будет логично, если «красно-белые» проработают этот вариант.