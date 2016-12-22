Сливочно-гранатовый Ангел

Шустер выиграл чемпионат Европы, поиграл за «Барсу», «Реал» и «Атлетико». Бывшему футболисту и нынешнему тренеру исполняется 57 лет. «Соккер.ру» изучает карьеру Бернда.

22 декабря 1959 года

Бернд был первым сыном Дитера и Гизелы, которые не могли похвастаться тем, что привели ребенка в жизнь, где его ждала роскошь. Жили бедно, в рабочем квартале Аугсбурга, что неподалеку от Мюнхена, но не жаловались, а отсутствие денег заменяли любовью и внимание.

4 года

В этом возрасте Бернд совершил первый удар по мячу. По первому мячу в своей жизни. Тетя подарила на день рождения, и тогда добрая женщина, конечно же, не могла знать, насколько это судьбоносное событие.

8 лет

Вообще-то в детстве Бернд больше любил хоккей, в чем неоднократно признавался. Но на улицах было проще найти место для игры в футбол, поэтому спорт №1 стал первым номером и в его жизни, постепенно вытеснив на периферию клюшки и шайбы.

10 лет

Страсть к футболу крепла: уже не просто пинание мяча с друзьями, но и просмотр телевизионных трансляций. Великий Пеле, чуть позже – непобедимая «Бавария» с Майером, Беккенбауэром и Мюллером. Кумиры смотрели на Шустера со стен его комнаты, облепленной плакатами знаменитостей, и как будто спрашивали: «А ты, парень?»

12 лет

Клуб «Хаммершмид» из Аугсбурга принял талантливого русого паренька в свои ряды. С этого момента начался большой путь Шустера в футболе.

16 лет

Следующей остановкой логично стал главный клуб родного города – «Аугсбург». По словам тренера Шуманна, по Бернду можно было сверять часы: он неизменно приезжал за 15 минут до начала тренировочных занятий на своем мотоцикле. Был полностью сконцентрирован на футболе, даже девушками не интересовался в ту пору. Слишком застенчивый и робкий. Даже с командных мероприятий исчезал по-английски, последовательно игнорируя командные ужины и обсуждения игры в неформальной обстановке «за кружкой чая».

18 лет

Шустер грезил «Баварией», но даже выше возможности выступать за мюнхенский клуб Бернд ценил себя. Даже правильнее сказать – оценивал. Дело ведь в деньгах. Немец хотел получать 200 тысяч марок, но в «Баварии» не хотели давать юнцу столько, пришлось гордо развернуться на шипах бутс и подписать контракт с «Кельном».

20 лет

Лето 1980-го – один из переломных моментов в жизни Шустера. Во-первых, «Кельн» покинул любимый тренер Хеннес Вайсвайлер. Во-вторых, футболист в пух и прах разругался с родителями, которые были категорически против избранницы Бернда – фотомодели Габи, знакомство с которой состоялось в диско-баре. Нужно оправдать позицию Дитера и Гизелы: невестка нередко пренебрегала одеждой ради художественности снимков. В тот момент 20-летний полузащитник даже подумывал об отъезде в США, куда его зазывал Вайсвайлер, возглавивший «Нью-Йорк Космос». Но тут случился чемпионат Европы, где сборная ФРГ одержала победу, а юный полузащитник стал звездой.

21 год

«Барселона». Вот куда перешел Шустер. Правда, каталонцы тогда пребывали не в лучшем состоянии, и бытовало мнение, что «Барсу» не спасет даже Пеле. А чему удивляться? Королю Футбола было уже 40 лет, зато Бернд дышал молодостью. И сходу помог каталонцам завоевать Кубок Короля.

22 года

Если бы и дальше все было так гладко. В следующем сезоне СМИ критиковали Шустера за большое количество фолов и желтых карточек как для игрока-созидателя, одноклубники ссорились с немцем, а до испанской прессы добрались фотографии обнаженной Габи. Как вишенка на торте – подарок на 22 день рождения в виде тяжелой травмы. Остаток сезона, а также ЧМ-1982 проходят мимо Бернда.

23 года

После возвращения Бернд провел сильный сезон и выиграл с «Барселоной» Кубок обладателей Кубков. На счету полузащитника 14 голов в 47 матчах.

24 года

Здесь будет рассказ о том, почему роман со сборной ФРГ у одного из самых талантливых немцев своего поколения не сложился (всего лишь 21 поединок в промежутке с 1980-го по 1984-й годы). Для начала Шустер не нашел общего языка с Юппом Дервалем, прозвав того наивным недотепой, а когда Немецкий футбольный Союз решил вернуть Бернда под знамена сборной, тот отправил на переговоры свою Габи, которая потребовала для мужа бонус в размере 1 миллиона марок. Шустер больше никогда не играл за «Манншафт».

27 лет

Долгожданный чемпионский титул, а потом персональный ад Бернда, в который он попал – угадайте – из-за ярко выраженного недовольства премиальными в разговоре с президентом Нуньесом. А разногласия с тренером Венейблсом были прежде. Финал Лиги чемпионов против «Стяуа» стал точкой отсчета. Шустер был заменен по ходу встречи, «Барселона» проиграла в серии пенальти, но немца все равно назначили главным виновником неудачи. Целый сезон Бернда «гнобили» в дубле, даже не подпуская его к тренировкам с основой. Потерянный год.

28 лет

Как ни странно, после ссылки Шустер провел еще сезон в «Барселоне», и хотя каталонцы остались без титулов, немец смотрелся солидно, проведя достойную черту под восьмилетним пребыванием на «Камп Ноу». А потом он подал блюдо, которое должно было остыть – переход в мадридский «Реал».

30 лет

Переход Шустера в Мадрид взбудоражил массы, хотя на месте «Барселоны» было бы наивно ждать верности от футболиста, из карьеры которого по воле клуба выпал целый год. В обоих своих «сливочных» сезонах Бернд становился чемпионом Испании, а по ходу второй кампании сменил амплуа, став регулярно выходить на позиции либеро – отсюда и спад в результативности. Одну мечту немец не смог осуществить: очень хотелось ему в составе «Реала» завоевать Кубок чемпионов на «Камп Ноу», но в полуфинале турнира «Королевский клуб» проиграл великому «Милану» с Арриго Сакки и голландской троицей.

33 года

Когда в «Реале» решили сделать ставку на молодых звезд, Шустер, обжившийся в Мадриде, не растерялся и присоединился к «Атлетико», с которым за три сезона пополнил свою трофейную коллекцию двумя Кубками Короля. В финале 1992 года «матрасники» обыграли своих «сливочных» соседей, а гол Бернда Шустера в ворота бывшего клуба оказался победным.

37 лет

Последним клубом в карьере Шустера стал мексиканский «УНАМ Пумас», а до этого он три года провел в вечно невезучем леверкузенском «Байере». На протяжении своей футбольной карьеры Бернд ни разу не нарушил только одно правило: всегда выпивал кружку пива перед игрой.

38 лет – 45 лет

Карьера Шустера-игрока завершилась, и Шустер-тренер незамедлительно вышел на сцену. Поработал по сезону в кельнских клубах – «Фортуне» и «Кельне», причем с «козлами» вылетел из первой Бундеслиги. В Испании получилось лучше: Бернд два сезона работал в Сегунде со скромным «Хересом», который едва не вывел в элиту. Зато получил предложение из донецкого «Шахтера», с которым пролетел мимо основного раунда Лиги чемпионов и проиграл «Динамо» чемпионат, после чего отправился восвояси. То есть в Испанию, где еще раз вылетел – на этот раз из Примеры с «Леванте». Согласитесь, после такого начала тренерской карьеры сложно было предположить, что всего через два года после последнего вылета этот специалист возглавит мадридский «Реал».

45 лет – 48 лет

Бернд сумел очаровать всю Испанию и Рамона Кальдерона лично двумя девятыми местами с «Хетафе» и выходом в финал Кубка Короля. С «Королевским клубом» немец выиграл чемпионат Испании и завоевал местный Суперкубок, а в середине следующего сезона отправился в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

51 год

После двухлетней паузы в карьере Шустер возглавил «Бешикташ», но доработал только до марта, оставив команду на седьмом месте в таблице чемпионата Турции. От тренера с контрактом почти в 3 миллиона евро за сезон ожидали, мягко говоря, иных результатов.

54 года

Последним местом работы «Белокурого Ангела» была «Малага». В сезоне 2013-2014 Бернд привел «анчоусов» к 11-му месту в Примере, доработав сезон до конца – уже вполне себе достижение. Впрочем, по окончании сезона было принято решение о расставании с немецким специалистом.

57 лет

С тех пор Шустер сидит без работы, так что 57-й день рождения сможет отметить в спокойной обстановке и в кругу своих пятерых детей. Четверых родила ему Габриэла, они уже взрослые, а дочери Виктории от нового союза с некой Элен только 8 лет. Эта «Победа», думается, и является главной причиной того, почему Бернд Шустер не спешит возвращаться в мир большого футбола. Но что-то подсказывает, он еще даст повод о себе вспомнить. С днем рождения!

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