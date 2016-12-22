Лунёв спешит на помощь

Мирча Луческу недоволен вратарской линией своей команды, и «Зенит» занялся поисками голкипера. Счастливчик нашелся не сразу. «Соккер.ру» - о трансфере Андрея Лунева.

Последние формальности перехода Андрея Лунева из «Уфы» в «Зенит» утрясаются, вратарь успешно прошел медицинское обследование для нового клуба, значит, самое время рассказать о нем подробно и выяснить, чем он сможет помочь «сине-бело-голубым».

Досье новичка

Полное имя: Лунёв Андрей Евгеньевич.

Возраст: 25 лет (13 ноября 1991 года).

Антропометрия: рост – 189 сантиметров; вес – 80 килограммов.

Клубы: «Торпедо» (Москва) – аренды в «Истру» и «Калугу»; «Сатурн», «Уфа».

Достижения: лучший футболист месяца в РФПЛ (сентябрь 2016).

Позиция: вратарь.

Статистика в РФПЛ

Матчей: 10; минут: 888; пропущено голов: 7; в среднем голов за игру: 0.7

Сухие матчи: 6; всего сэйвов: 35; в среднем сэйвов за игру: 3.5

Передач (точность): 288 (44.7%); из них длинные выносы: 228 (30%); короткие пасы: 60 (97%).

Детали трансфера

Очевидно, Лунёв был далеко не первым в списке претендентов на вратарскую позицию «Зенита». Все-таки селекционные службы обычно ведут игроков не один месяц, а Андрей появился на горизонте только в сентябре, когда дебютировал за «Уфу» в РФПЛ. Сразу представляется цепочка отказов: Селихов – Крицюк – Джанаев – Беленов. Хотя, между Луневым и Беленовым скорее был сделан осознанный выбор. В общем, несмотря на ряд неудач, «Зенит» не утратил твердого намерения подписать вратаря, что говорит о критически низком уровне доверия к Юрию Лодыгину и Михаилу Кержакову. По информации Нобеля Арустамяна, сумма трансфера составила 3.5 миллиона евро, а контракт Лунева с «Зенитом» будет рассчитан на 4.5 года. Вероятно, «Уфа» сыграла на отказах других клубов и острой необходимости питерцев подписать голкипера, потому что 3.5 миллиона евро (если цифра правдива) за стража ворот, сыгравшего 10 матчей в РФПЛ – большие деньги.

Удивительная история Андрея Лунева

Карьерный путь Лунева вас обязательно удивит. Иначе просто невозможно. Воспитанник «Торпедо» не сумел заиграть в родном клубе, съездил в две командировки: сначала в «Истру», затем в «Калугу», за которую и провел пока единственный к 25-ти годам полноценный сезон в своей карьере. Дело было во втором дивизионе. В 2014-м Андрей остался без клуба – представьте, всего два года назад, а потом подписал контракт с «Сатурном», чтобы потерять еще некоторое время, наблюдая за игрой преимущественно со скамейки. Снова во второй лиге. Судьбоносное событие произошло летом 2015-го года: знакомства и удача помогли оказаться в «Уфе». Вернее, в дублирующем составе «горожан». 16 матчей в молодежном первенстве России, только один из них на ноль, 24 года. Вы бы назвали этого голкипера перспективным? Итак, за два года до перехода в «Зенит» Лунев был свободным агентом, за полтора – был запасным вратарем команды ПФЛ, всего год назад с переменным успехом выступал в молодежном первенстве. А теперь…

Сезон 2016/2017

11 сентября 2016 года – знаменательный день в карьере Лунева. Он дебютировал в Премьер-Лиге и сходу выдал «сухарь» против одной из самых ярких атак РФПЛ – «Краснодара». Потом были игры на ноль против «Локомотива» и «Спартака» в Москве, после чего об Андрее заговорили в полный голос. Ганчаренко на фоне интереса прессы запретил подопечному давать интервью, заставив того сконцентрироваться исключительно на футболе. Возможно, в воспитательных целях после матчей с «Амкаром» и ЦСКА (по одному пропущенному мячу) Лунев был усажен на скамейку запасных, но просидел там только 11 минут матча с «Рубином». Гиорги Шелия получил красную карточку, а Андрей вышел, чтобы трижды пропустить от казанцев. В оставшихся трех матчах чемпионата голкипер «Уфы» записал на свой счет еще три «сухаря» - против «Анжи», «Оренбурга» и «Урала», а пропустил лишь от «Зенита»: в концовке встречи его огорчили Жулиано и Кокорин.

Стиль игры

В первую очередь, Лунев запомнился работой на линии ворот: прекрасная реакция, правильная техника отражения ударов, кураж. Об этом говорит и статистика, согласно которой в нынешнем сезоне по среднему количеству сэйвов за игру Андрей незначительно уступает только Александру Беленову. Лунев рослый, но легкий, а техника позволяет правильно отталкиваться от газона и летать по углам. С выходами тоже как будто все в порядке: когда есть риск – выбивает кулаком, если спокоен и не видит препятствий – забирает мяч намертво. Отмечу также чтение игры и руководство оборонительной линией, за короткий отрезок в РФПЛ Андрей показал себя умелым стратегом в смысле принятия решений и мудрым командующим, ведь защитникам расслабиться не давал, четкий и своевременный подсказ вратаря необходим. Что пока под вопросом – так это игра ногами, ведь 80% атак в «Уфе» Лунев начинал выносом. В «Зените» придется учиться аккуратным передачам.

Супергерой или кот в мешке?

Вопросов по Луневу пока больше, чем ответов. Просто еще раз напоминаем, что у Андрея заслуживающая внимания часть резюме, от которой отталкивался и «Зенит», состоит всего из 10 матчей в РФПЛ. Этого очень мало, поэтому трансфер рискованный и абсолютно нечитаемый. На риск питерцы идут осознанно, потому что Мирча Луческу окончательно разочаровался в Лодыгине и Кержакове. Но вопрос о том, кем окажется Лунев для «Зенита», тоже остается открытым. Одной из проблем может стать повышенное внимание, возросшая ответственность и иной ритм собственной игры: если в «Уфе» на долю голкипера мог выпасть и десяток ударов за матч, то в «Зените» нужно уметь сохранять концентрацию и беречь себя для редких, но важных спасений. Впрочем, в футболе бывает и такое, что парни, которые вчера были «нигде», сегодня творят историю на самом высоком уровне.