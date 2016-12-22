За кого болеть в РФПЛ? Зимняя смена приоритетов

Первая часть чемпионата России наверняка сменила направленность симпатий, и «Соккер.ру» вновь задается вопросом: кто из клубов и игроков РФПЛ заслуживает поддержки?
За любимый клуб!
Мы – за верность в любых проявлениях, и даже не пытаемся повлиять на внутренний мир закоренелых болельщиков, которые в горе и в радости поддерживают любимый клуб. Но существуют не только давние привязанности, но и второстепенные симпатии, рождающиеся и погибающие сиюминутно. Например, работа Массимо Карреры вызывает уважение не только у поклонников «Спартака», Жулиано завоевал сердца многих искренних ценителей футбола вне зависимости от клубных предпочтений, а ростовскими мужиками после их победы над «Баварией» гордилась вся страна. Футбол многогранен, как и человеческие эмоции, поэтому приверженность к одной команде вовсе не исключает теплые чувства к честным труженикам и ярким футболистам из станов противников. Если, конечно, эти противники не принципиальные.
За звёздных футболистов Премьер-Лиги!
Подсказки: Квинси Промес, Жулиано, Федор Смолов.
У каждого болельщика свой любимчик. Повезло, если он выступает за родной клуб – тогда вы счастливый человек, но бывают и случаи, когда номер и фамилия на спине важнее эмблемы на груди и клубных цветов. Три футболиста РФПЛ, которые наверняка соберут самый богатый урожай признания, выступают за «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Их и выделяем в числе звезд чемпионата России: это Квинси Промес, Жулиано и Федор Смолов. Голландец на вершине списка по системе «гол плюс пас» и хвастается преданностью «Спартаку» - улыбчивого парня можно полюбить не только за футбол в его исполнении. Жулиано вихрем ворвался в состав «Зенита» и до минимума сократил сожаления об уходе Халка, бразилец тонко чувствует игру, он постоянно в центре внимания, забивает и создает моменты для партнеров с безотказностью автомата Калашникова. Ну, а Федор Смолов – современный русский бомбардир. Он снова возглавляет гильдию снайперов и планирует продолжить карьеру в Европе – невозможно не любоваться игрой Феди. Впрочем, у вас могут быть и свои герои. Называйте, не стесняйтесь!
За будущего чемпиона!
Подсказки: «Спартак», «Зенит» или ЦСКА.
Такой пункт обязательно присутствует в меню болельщиков, которым нравится разделять чужую славу. И перед ними сейчас встала дилемма: на какую «лошадку» поставить? На одной чаше весов неожиданно дерзкий «Спартак», сварганивший знатное восстание под руководством Карреры и завершивший первую часть сезона с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. На другой – «Зенит», который по логике вещей располагает самым серьезным составом в России и должен прибавлять после зимней паузы. А, может быть, ЦСКА с Виктором Ганчаренко преобразится и выдаст незабываемую весну?
За мужиков!
Подсказки: «Ростов», «Терек», «Амкар», «Уфа».
«Ростов», конечно, лидер этой категории, ведь команда Курбана Бердыева заставила сопереживать себе в Лиге чемпионов: сначала просто пробившись в групповой раунд, потом одолев «Баварию» и отстояв спасительную ничью в Эйндховене, позволившую продолжить евросезон в плей-офф Лиги Европы. Восхищают команды, выступающие выше своих объективных возможностей, несмотря на финансовые, кадровые и иные проблемы. «Ростов» - законодатель мод. Но есть еще «Терек» и «Амкар» с «Уфой», которым тоже нельзя не улыбнуться. Прилежные грозненцы под руководством расчетливого Рахимова забрались на четвертое место, а клубы с одними из самых скромных бюджетов в РФПЛ завершили календарный год в верхней половине турнирной таблицы. Гаджиев построил крепкую дружину и вывел ряд игроков на такой уровень, что богатые клубы подбивают клинья: Селихов уже в «Спартаке», Джикия может пойти по следу Александра или выбрать другое продолжение карьеры – «Зенит» или «Рубин». Из «Уфы» Виктор Ганчаренко забрал с собой в ЦСКА Виктора Васина и часть симпатий, но кто-то продолжит наблюдать за «Уфой» - просто ожидая, что «горожане» снова прыгнут выше головы.
За красоту футбола!
Подсказка: «Краснодар»
Несмотря на смену тренера и ряд невразумительных матчей, «Краснодар» остается командой, которая радует глаз. Чего стоит только камбэк во встрече с «Зенитом» с победным голом в компенсированное время ударом через себя! «Быки» постоянно ввязываются в яркие разборки – будь то победы с голами на последних минутах, как против «Зенита» и «Ростова», перестрелки наподобие той, что случилась во встрече с «Оренбургом» (3:3), или разгром лидера чемпионата Франции со счетом 5:2.
За нечто новое, богатое и необычное!
Подсказка: «Рубин»
Потратив на летнем трансферном рынке больше мадридского «Реала», «Рубин» из рук вон плохо стартовал в чемпионате России, но потом футболисты притерлись друг к другу, вняли требованиям Хави Грасии и подтянулись. А весной планируют бороться за попадание в Лигу Европы. Казанцы – пока темная лошадка, но они собрали один из лучших составов в РФПЛ, пригласили иностранного тренера и планируют в скором времени ворваться в число лучших команд России. По результатам и по игре.
За верность корням!
Подсказка: «Локомотив»
«Локомотив» по осени по большей части разочаровывал своих болельщиков, но у них есть утешение: зато теперь в клубе все свои! Семин у руля, Лоськов – в тренерском штабе, воспитанники в составе. Железнодорожники собираются продолжать этот вектор, ведь ходят слухи о возвращении в «Локо» Оздоева, Измайлова и Билялетдинова. Юрий Павлович пока выигрывает реже, чем ему хочется, но при поддержке руководства возвращает семейную атмосферу в «Локомотив», которая была утрачена за последние годы.
За то, чтобы всё было хорошо!
Подсказки: «Анжи», «Крылья Советов», «Урал», «Оренбург», «Арсенал», «Томь».
Не обязательно желать объекту поддержки каких-то глобальных успехов, иногда достаточно и малого. Например, чтобы в «Анжи» не подтвердились слухи о распродаже состава, а «Томь» вдруг нашла щедрого спонсора и перестала быть поставщиком очков. Для остальных «хорошо» - будет означать сохранение прописки в РФПЛ. У каждого своя система приоритетов, согласно которой, вылет одних команд огорчит больше, чем неудача других.
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СПАРТАК БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ САМЫМ ВЕЛИКИМ КЛУБОМ.
Тем не менее я за него болею 18 лет и жду с нетерпением возвращения былой мощи!!!!!
Верим в твой талант,
Знаем он затмит
Пыл других команд.
Это не джаз.
Свинячий Спартак,
Футбол не для вас.
Спартак 365 394
зенит 259 350
Краснодар 228 047
цска 215 297
Терек 208 087
Еще вопросы будут?
это что то с чем то...
может еще на каждом углу будем гитлеру памятники ставить??
и всем будет хорошо!