За кого болеть в РФПЛ? Зимняя смена приоритетов

Первая часть чемпионата России наверняка сменила направленность симпатий, и «Соккер.ру» вновь задается вопросом: кто из клубов и игроков РФПЛ заслуживает поддержки?

За любимый клуб!

Мы – за верность в любых проявлениях, и даже не пытаемся повлиять на внутренний мир закоренелых болельщиков, которые в горе и в радости поддерживают любимый клуб. Но существуют не только давние привязанности, но и второстепенные симпатии, рождающиеся и погибающие сиюминутно. Например, работа Массимо Карреры вызывает уважение не только у поклонников «Спартака», Жулиано завоевал сердца многих искренних ценителей футбола вне зависимости от клубных предпочтений, а ростовскими мужиками после их победы над «Баварией» гордилась вся страна. Футбол многогранен, как и человеческие эмоции, поэтому приверженность к одной команде вовсе не исключает теплые чувства к честным труженикам и ярким футболистам из станов противников. Если, конечно, эти противники не принципиальные.

За звёздных футболистов Премьер-Лиги!

Подсказки: Квинси Промес, Жулиано, Федор Смолов.

У каждого болельщика свой любимчик. Повезло, если он выступает за родной клуб – тогда вы счастливый человек, но бывают и случаи, когда номер и фамилия на спине важнее эмблемы на груди и клубных цветов. Три футболиста РФПЛ, которые наверняка соберут самый богатый урожай признания, выступают за «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Их и выделяем в числе звезд чемпионата России: это Квинси Промес, Жулиано и Федор Смолов. Голландец на вершине списка по системе «гол плюс пас» и хвастается преданностью «Спартаку» - улыбчивого парня можно полюбить не только за футбол в его исполнении. Жулиано вихрем ворвался в состав «Зенита» и до минимума сократил сожаления об уходе Халка, бразилец тонко чувствует игру, он постоянно в центре внимания, забивает и создает моменты для партнеров с безотказностью автомата Калашникова. Ну, а Федор Смолов – современный русский бомбардир. Он снова возглавляет гильдию снайперов и планирует продолжить карьеру в Европе – невозможно не любоваться игрой Феди. Впрочем, у вас могут быть и свои герои. Называйте, не стесняйтесь!

За будущего чемпиона!

Подсказки: «Спартак», «Зенит» или ЦСКА.

Такой пункт обязательно присутствует в меню болельщиков, которым нравится разделять чужую славу. И перед ними сейчас встала дилемма: на какую «лошадку» поставить? На одной чаше весов неожиданно дерзкий «Спартак», сварганивший знатное восстание под руководством Карреры и завершивший первую часть сезона с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. На другой – «Зенит», который по логике вещей располагает самым серьезным составом в России и должен прибавлять после зимней паузы. А, может быть, ЦСКА с Виктором Ганчаренко преобразится и выдаст незабываемую весну?

За мужиков!

Подсказки: «Ростов», «Терек», «Амкар», «Уфа».

«Ростов», конечно, лидер этой категории, ведь команда Курбана Бердыева заставила сопереживать себе в Лиге чемпионов: сначала просто пробившись в групповой раунд, потом одолев «Баварию» и отстояв спасительную ничью в Эйндховене, позволившую продолжить евросезон в плей-офф Лиги Европы. Восхищают команды, выступающие выше своих объективных возможностей, несмотря на финансовые, кадровые и иные проблемы. «Ростов» - законодатель мод. Но есть еще «Терек» и «Амкар» с «Уфой», которым тоже нельзя не улыбнуться. Прилежные грозненцы под руководством расчетливого Рахимова забрались на четвертое место, а клубы с одними из самых скромных бюджетов в РФПЛ завершили календарный год в верхней половине турнирной таблицы. Гаджиев построил крепкую дружину и вывел ряд игроков на такой уровень, что богатые клубы подбивают клинья: Селихов уже в «Спартаке», Джикия может пойти по следу Александра или выбрать другое продолжение карьеры – «Зенит» или «Рубин». Из «Уфы» Виктор Ганчаренко забрал с собой в ЦСКА Виктора Васина и часть симпатий, но кто-то продолжит наблюдать за «Уфой» - просто ожидая, что «горожане» снова прыгнут выше головы.

За красоту футбола!

Подсказка: «Краснодар»

Несмотря на смену тренера и ряд невразумительных матчей, «Краснодар» остается командой, которая радует глаз. Чего стоит только камбэк во встрече с «Зенитом» с победным голом в компенсированное время ударом через себя! «Быки» постоянно ввязываются в яркие разборки – будь то победы с голами на последних минутах, как против «Зенита» и «Ростова», перестрелки наподобие той, что случилась во встрече с «Оренбургом» (3:3), или разгром лидера чемпионата Франции со счетом 5:2.

За нечто новое, богатое и необычное!

Подсказка: «Рубин»

Потратив на летнем трансферном рынке больше мадридского «Реала», «Рубин» из рук вон плохо стартовал в чемпионате России, но потом футболисты притерлись друг к другу, вняли требованиям Хави Грасии и подтянулись. А весной планируют бороться за попадание в Лигу Европы. Казанцы – пока темная лошадка, но они собрали один из лучших составов в РФПЛ, пригласили иностранного тренера и планируют в скором времени ворваться в число лучших команд России. По результатам и по игре.

За верность корням!

Подсказка: «Локомотив»

«Локомотив» по осени по большей части разочаровывал своих болельщиков, но у них есть утешение: зато теперь в клубе все свои! Семин у руля, Лоськов – в тренерском штабе, воспитанники в составе. Железнодорожники собираются продолжать этот вектор, ведь ходят слухи о возвращении в «Локо» Оздоева, Измайлова и Билялетдинова. Юрий Павлович пока выигрывает реже, чем ему хочется, но при поддержке руководства возвращает семейную атмосферу в «Локомотив», которая была утрачена за последние годы.

За то, чтобы всё было хорошо!

Подсказки: «Анжи», «Крылья Советов», «Урал», «Оренбург», «Арсенал», «Томь».

Не обязательно желать объекту поддержки каких-то глобальных успехов, иногда достаточно и малого. Например, чтобы в «Анжи» не подтвердились слухи о распродаже состава, а «Томь» вдруг нашла щедрого спонсора и перестала быть поставщиком очков. Для остальных «хорошо» - будет означать сохранение прописки в РФПЛ. У каждого своя система приоритетов, согласно которой, вылет одних команд огорчит больше, чем неудача других.