Китайские цифры: 500 миллионов для Месси

Самое интересное в китайском футболе – это деньги. Трансфер Оскара подталкивает «Соккер.ру» к исследованиям, а чтобы было понятнее, проводим параллели с РФПЛ.

В 61 миллион евро (здесь и далее по данным «Трансфермаркта») обошелся китайскому клубу «Шанхай СИПГ» переход бразильца Оскара из «Челси». Это новый трансферный рекорд для Китайской Суперлиги. Таким образом, первая десятка поднебесных покупок выглядит следующим образом:

1. Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ») – 61 миллион евро

2. Халк (из «Зенита» в «Шанхай СИПГ») – 55.8 миллионов евро

3. Алекс Тейшейра (из «Шахтера» в «Цзянсу Сайнти») – 50 миллионов евро

4. Джексон Мартинес (из «Атлетико» в «Гуанчжоу Эвергранд») – 42 миллиона евро

5. Рамирес (из «Челси» в «Цзянсу Сайнти») – 28 миллионов евро

6. Элкесон (из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Шанхай СИПГ») – 18.5 миллионов евро

7. Жервиньо (из «Ромы» в «Хебей КФФК») – 18 миллионов евро

8. Грациано Пелле (из «Саутгемптона» в «Шаньдун Лунен») – 15.25 миллионов евро

9. Рикардо Гуларт (из «Крузейро» в «Гуанчжоу Эвергранд») – 15 миллионов евро

10. Паулиньо (из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Эвергранд») – 14 миллионов евро

Итого, в десятке самых дорогих трансферов Китая: 8 покупок из Европы, 1 из Южной Америки, 1 внутренний переход. Общая сумма – 317.5 миллионов евро. Сравним с аналогичными цифрами РФПЛ.

55 миллионов евро – самый дорогой трансфер российского клуба. Столько заплатил «Зенит» португальскому «Порту» за Халка.

Первая десятка выглядит следующим образом.

1. Халк (из «Порту» в «Зенит») – 55 миллионов евро

2. Аксель Витсель (из «Бенфики» в «Зенит») – 40 миллионов евро

3. Виллиан (из «Шахтера» в «Анжи») – 35 миллионов евро

4. Данни (из «Динамо» в «Зенит») – 30 миллионов евро

5. Бруну Алвеш (из «Порту» в «Зенит») – 22 миллиона евро

6. Карлос Эдуардо (из «Хоффенхайма» в «Рубин») – 20 миллионов евро

7-8. Александр Кокорин (из «Динамо» в «Анжи») – 19 миллионов евро

Александр Кокорин (из «Анжи» в «Динамо») – 19 миллионов евро

9-10. Саломон Рондон (из «Рубина» в «Зенит») – 18 миллионов евро

Ласина Траоре (из «Кубани» в «Анжи») – 18 миллионов евро

Из десяти самых дорогих трансферов – 5 это приобретения у европейских клубов, еще 5 внутренних переходов. Общая сумма – 276 миллионов евро. Это на 41.5 млн. евро меньше, чем у китайских клубов.

Идем дальше. 30.1 миллиона евро в год – зарплата самого высокооплачиваемого футболиста в современном футболе. Столько получает Эсекьель Лавесси в клубе «Хебей КФФК». Эту цифру логичнее сравнить с окладами главных звезд мирового футбола: Криштиану Роналду («Реал») – 23.6 миллиона евро, Лионель Месси («Барселона») – 24 миллиона евро. Без учета бонусов и премиальных. Речь идет об окладах в клубах, хотя очевидно, что португалец и аргентинец с девятью «Золотыми мячами» увеличивают эту ставку за счет командных и индивидуальных достижений, а также имеют заработки «на стороне»: реклама, имидж и прочее. Для сравнения, самая высокая заработная плата в РФПЛ у полузащитника «Зенита» Хави Гарсии – «скромные» 4.5 миллиона евро в год.

Тренеров в Поднебесной тоже не обижают. Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш зарабатывает в «Шанхай СИПГ» 12.3 миллиона евро в год. Португалец входит в тройку самых высокооплачиваемых наставников планеты, опережая Венгера, Зидана, Луиса Энрике, Конте, Клоппа и Анчелотти и уступая только Моуриньо (15.5 миллионов евро) и Гвардиоле (16.8 миллионов евро). Самый высокооплачиваемый тренер Российской Премьер-Лиги работает в «Зените». Мирча Луческу по контракту с «сине-бело-голубыми» получает около 4 миллионов евро в год.

Кстати, китайские клубы щедро платят не только за иностранцев, но и за доморощенных игроков. Знаете, сколько стоит самый дорогой китайский футболист? Цзинь Яньян в начале этого года перешел в «Хебей» почти за 11 миллионов евро! При этом «Трансфермаркт» оценивает стоимость защитника всего лишь в 200 тысяч. Здесь мы выигрываем: самые большие деньги, уплаченные за российского футболиста – 20.7 миллионов евро. Столько «Челси» отдал ЦСКА за Юрия Жиркова.

Несмотря на грандиозные денежные вливания, ориентировочная стоимость составов китайских клубов растет медленно. После приобретения Оскара на первое место по этому показателю вырвался «Шанхай СИПГ» - 71.5 миллионов евро. В РФПЛ примерно во столько же оценивается состав московского «Локомотива». Правда, нужно учитывать, что 57 миллионов в составе шанхайцев – это два игрока, Халк (22 млн.) и Оскар (35 млн.). Самый богатый по составу клуб РФПЛ – «Зенит», футболисты питерцев оценены в 128 миллионов евро.

Теперь посмотрим на суммарную стоимость всех футболистов высших лиг России и Китая. И у нас, и в Поднебесной в элитном дивизионе выступают по 16 команд.

Китайская Суперлига – 341.5 млн евро

Российская Премьер-Лига – 773.8 млн евро

Более чем двукратное превосходство. Таким образом, средняя стоимость состава клуба высшего дивизиона в Китае равняется 23.4 млн евро, а у нас – 48.4 млн евро.

Ну, и напоследок цифра, которая должна вас окончательно добить и заставит сожалеть о том, что вы не стали футболистом и не получите предложение из Китая. 100 миллионов евро в год «Хебей КФФК» готов платить Лионелю Месси, при этом китайцы предлагают аргентинцу пятилетний контракт. То есть за пять лет Лео может заработать полмиллиарда евро!