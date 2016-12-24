Собери идеальную атаку РФПЛ!

Переходим в атаку – «Соккер.ру» рассказывает о подвигах и показателях лучших футбольных вингеров и центральных форвардов России, а вы – собираете сборную читателей.

Выбор хороший, пусть российская лига и не относится к невероятно результативным чемпионатам. У лидера «Спартака» средний показатель голов за матч – 1.52, у самой результативной команды – «Зенита», приличный коэффициент 1.94, но при этом у половины команд голов не больше, чем сыгранных матчей. Не хватает класса в атаке, всем бы такие атакующие наборы, как у «Краснодара» или «Зенита» - матчи стало бы интереснее смотреть. А пока даже «Локомотиву» или ЦСКА не помешают новые нападающие.

Зато в таких условиях каждый забитый мяч на вес золота. Футбол смотрят не ради нулевых ничьих. Поэтому не сомневаемся, что правого и левого вингеров, а также центрального нападающего станете активно выбирать и на странице опросов, и в нашей группе ВК – как вам сподручнее. А теперь обозначим круг кандидатов.

Правый вингер

Достаточно позиций, где фавориту приходится отбиваться от конкурентов. Ведь показатели у всех примерно равны. Но правый фланг, как видите из таблицы, где зеленым цветом выделено, у кого перевес, закрыт очень эффективным футболистом. В этом сезоне многие правофланговые ребята не показали тот футбол, который нужен для сборной первой части сезона, но четверку собираем и сравниваем. У Квинси Промеса победы по количеству голов, ассистов, ударам по воротам в среднем за поединок, у него самые точные передачи, отдает в среднем по три паса под удар напарникам за матч – очень приличные цифры:

Пояснение к таблице: удары – количество ударов по воротам в среднем за игру; точность, % - процент успешности передач; верховые – количество выигранных верховых единоборств за матч; под удар – количество передач под удар напарникам в среднем за игру; обводки – показатели дриблинга в среднем за поединок. Здесь и далее данные портала whoscored.com.

Самедов рядом по точности передач и, если станет дублером Промеса, сможет показываться в основе, не посрамив надежды «Спартака». Но при сравнении лицом к лицу оба Александра и Зоран уступают Квинси. Зато у Самедова второе место по системе «гол плюс пас». Но его шесть удачных действий – половина созданных Промесом. Также статистика помогает понять, почему армеец Зоран оставлял сейчас странное впечатление. Посмотрите – у него всего 0.7 обводок в среднем, то есть нужно три игры, чтобы дважды увидеть дриблинг Тошича, полезный для атаки. Раньше был успешнее и смелее, что позволяло точнее бить по воротам. А удар, как рассказывают нам цифры – компонент, над которым должен работать Кокорин. Хотя у Александра появились голы и передачи в «Зените», что уже здорово.

Левый вингер

А вот в этой номинации выбрать победителя будет сложнее. Ведь даже если фанаты «Спартака» - что можно предположить, побегут голосовать за умницу Зобнина, то останутся и другие достойные кандидаты. Роман стал левым полузащитником вынужденно и, вероятно, Каррера в будущем увидит в полузащитнике также участника центральных связок. Но для новичка в атаке две голевые передачи, три ключевых передачи под удар за две игры и высокая точность пасов на чужой половине поля – хорошие показатели. Но не лучшие в данной номинации:

Пояснение к таблице: удары – количество ударов по воротам в среднем за игру; точность, % - процент успешности передач; верховые – количество выигранных верховых единоборств за матч; под удар – количество передач под удар напарникам в среднем за игру; обводки – показатели дриблинга в среднем за поединок.

В этой четверке успешнее всех оказался Молло, игравший и в атаке, и чуть ближе к левому флангу. Его мощная игра позволяет «Крыльям Советов» мечтать о спокойном продолжении жизни в РФПЛ в будущем сезоне. Ведь пять голов, три ассиста, более двух ударов в среднем за игру, приличная аккуратность при работе с мячом и другие маленькие и большие победы делают француза номером один в этом квартете. Роберт Мак очень близко по голам и передачам – причем сыграл меньше матчей, то есть эффективнее. А Беришу отмечаем и за цифры, и за старательность. Хотя в «Анжи», как видите, сложнее всего играть в чистый пас. Бернард порой спешил и обрезался. Но при этом он технарь, как и Молло. Хорошая четверка, широкий круг похожих и при этом разных кандидатов.

Центральный форвард

Голов в РФПЛ немного, а нападающих – достаточно. Шестеро из них выделялись чаще и показательнее, чем остальные. Поэтому именно им предлагаем посвятить несколько секунд вашей жизни – скоро сможете выбрать лучшего на ваш вкус. И здесь, согласитесь, непросто назвать одного. Понятно, что у Смолова есть перевес, поскольку он получил приз «Игрок года». Также у Федора десять забитых мячей в первой части сезона даже с учетом травмы. Но смотрите на показатели – у нападающего «Краснодара» есть достойные коллеги по амплуа.

Пояснение к таблице: удары – количество ударов по воротам в среднем за игру; точность, % - процент успешности передач; верховые – количество выигранных верховых единоборств за матч; под удар – количество передач под удар напарникам в среднем за игру; обводки – показатели дриблинга в среднем за поединок.

Зе Луиш – самый щедрый ассистент в этой тройке. Хотя Дзюба тоже без Халка и с Луческу учится отдавать голевые передачи. И сразу видим, чего не хватает Смолову – надо чаще вертеть головой и создавать голы другим. Впрочем, тут может влиять эффективность напарников. У Зе Луиша двадцать два созданных момента, в результате которых были удары по воротам, и четыре из них голевые. У Смолова шестнадцать попыток, но все выстрелы коллег пошли «в молоко». Также обратите внимание, что Федора не нагружают навесами. Хотя позволяют финтить чаще, чем это делают Зе и Артем. В целом в этой тройке все хороши, каждого можно хвалить. Как и во второй тройке, которая дополняет шестерку кандидатов на одну позицию в центре атаки.

Пояснение к таблице: удары – количество ударов по воротам в среднем за игру; точность, % - процент успешности передач; верховые – количество выигранных верховых единоборств за матч; под удар – количество передач под удар напарникам в среднем за игру; обводки – показатели дриблинга в среднем за поединок.

Дмитрий Полоз оказался самым точным нападающим лиги – Бердыев заставляет быть аккуратным. Одновременно, форвард «Ростова» является лидером по количеству созданных для напарников голов – придумал пять мячей. Нашего любимчика Азмуна здесь нет, поскольку не стоит путать его игру в Лиге чемпионов и РФПЛ, а вот Жонатас и Балай – хорошие «тяжелые» форварды» с показателями на уровне Дзюбы. Хотя сравнение с форвардами «Терека» и «Рубина» помогает понять, где Артему надо прибавить. Обратите внимание, что Беким и Жонатас чаще находят возможность для ударов. Нацеленность на уровне с коллегами помогла бы более эффективному и точному Дзюбе забить больше, чем восемь раз. Впрочем, если суммировать мячи и смотреть на игру именно на передовой, то 10 мячей и 5 ударов за игру Смолова выдают в нем лидера в номинации. Цифрового лидера, а общего выберете именно вы, ведь даже у Полоза все в порядке – и со статистикой, и с игрой.

Подходит к концу 2016-й год и сбор вашей символической команды. Лучшие из лучших футболистов российской лиги ждут читательского решения, поэтому голосуйте и влияйте на состав сборной.

Собирайте свою идеальную команду:

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