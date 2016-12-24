Богатырь для сборной и «Спартака»

«Соккер.ру» проверяет мнение экс-спартаковца Бубнова о том, что Кутепов уступает Гранквисту и Чорлуке. Говорим о плюсах и минусах защитника сборной России.

Откуда Илья пришел в «Спартак»?

Кутепов сыграл к двадцати трем годам лишь два матча за сборную России. Хотя дебютировал за основной состав «Спартака» четыре года тому назад, наиграл немного поединков и за клуб, став основным недавно. Так что это новый человек для поклонников российского футбола. Илья не воспитанник «Спартака», Кутепова готовили в «Академии футбола имени Юрия Коноплева» из Тольятти, хотя сам защитник не из Самары. Родился в Ставрополе, впрочем, в школе тамошнего «Динамо» почти не играл. «Спартак» его заметил пять лет тому назад и пригласил в итоге во второй состав. Удачный выбор юного игрока, которого долго доводили до основы москвичей. И кого получили в итоге?

Кутепов слабее Гранквиста, Чорлуки и Наваса?

Понятно, почему эксперт Бубнов вспомнил Чорлуку и Гранквиста, когда заявил, что Кутепов не тянет пока на сравнения с хорватом и шведом. Экс-спартаковец помнит, как шикарно Ведран играл в прошлом. И правильно оценивает нынешнюю форму Андреаса – в «Краснодаре» капитан хорош. Вот только Бубнов ошибается насчет Кутепова. На счету Ильи одна грубая ошибка, стоившая «Спартаку» трех пунктов – против «Уфы», когда не успел перестроиться и потерял опекаемого игрока.

Но частые ляпы, о которых говорит Бубнов, не на счету конкретно Ильи. Кутепов выбирает высоту защиты, задает скорость выхода в атаку, знает нападающих соперника – тут можно персонально отметить тренера Романа Пилипчука, который анализирует соперников в штабе Карреры. И главный свой ляп Кутепов совершил вообще за пределами поля. Когда заявил, что не подсказал бы судье, если бы явно ошиблись в пользу «Спартака». Но если смотреть на поле и сравнивать с Навасом, Гранквистом и Чорлукой – опытными иностранными защитниками высочайшего уровня, то результат налицо:

Пояснение к таблице: удары – количество ударов по воротам в среднем за игру; точность, % - процент успешности передач; верховые – количество выигранных единоборств головой за матч; выносы – выносы от своих ворот в среднем за игру. Здесь и далее данные портала whoscored.com.

Кутепов в этом сезоне выделяется даже рядом с бывалыми, ведь он проигрывает только Навасу по выносам и голевым действиям. Но зато основные защитные параметры у него лучшие. Когда молодой защитник может себе позволить играть на уровне таких мастеров, то его ругать можно лишь для галочки, ведь с мелкими погрешностями еще будет работать и сам оборонец, и тренер Каррера. Тем более, у Ильи есть один непобедимый козырь, когда сравниваем его с патриархами обороны российских клубов - молодость. Что Гранквист, Чорлука, Березуцкий и Навас переживали в далеком прошлом, то Кутепов осознает сейчас – у него есть данные, чтобы играть на высоком уровне.

Мнения о защитнике «Спартака»

Массимо Каррера: «Кутепов - это игрок, которого я действительно ценю. Это серьезный парень, работяга, с хорошим набором технических данных. Если он продолжит идти тем же путем, если будет держать голову на плечах, то может вырасти в игрока, готового к выступлению на международной арене».

Игорь Чугайнов: «На мой взгляд, Кутепов не соответствует тем задачам, которые стоят перед сборной на чемпионате мира 2018 года. Самая большая претензия к Кутепову заключается в том, что он слишком медленный, а это невозможно натренировать, скорость либо есть от природы, либо нет. Если человек проигрывает в скорости, то ничем это не компенсируешь. Могу сказать, что есть Андрей Семенов, Иван Новосельцев — этих людей нужно пробовать».

Александр Бубнов: «Кутепов не лучший защитник первой части сезона. Да, „Спартак“ лидер. Но сколько было ошибок в обороне. Надо брать в учет и игры за сборную, где у него были ошибки. Кутепова рано сравнивать с Гранквистом и Чорлукой. Есть талантливые защитники, которые значительно раньше него заиграли».

Насколько Кутепов вырос за год?

Его история – раз дебютировал четыре года тому назад, а заиграл в 2016-м, отдаленно напоминает былину про тезку Илью Муромца. Хотя Кутепов не богатырской внешности, не ждал до 33 лет, чтобы задвигать руками и ногами, но стремительно пошел в сторону подвигов. Сильные стороны понятные – долговязый, то есть неплох на втором этаже. Очень хорошо перехватывает передачи и играет на опережение, мог бы чаще блокировать удары, но тут вмешивается специфика игры самого «Спартака». Не забывайте также, что восемь из тринадцати мячей москвичи «скушали» в Самаре и Санкт-Петербурге, а там матчи с подтекстом получились. Куда чаще у Реброва «сухари».

И не без участия Кутепова. У нового защитника сборной есть скорость и резкость, которой часто и показательно не хватает коллегам по команде Черчесова. Василий Березуцкий обычно агрессивнее рубит под корень чужие попытки, чем молодые Новосельцев или Семенов, но ему нужен напарник с длинным шагом. Илья не идеален, нельзя стать мастером без изъянов, имея так мало практики, но он талантливый. Вернее даже не так, у него есть все данные, чтобы стать хладнокровным, чисто играющим и уверенным оборонцем. Особенно во всем, что касается прочтения игры – перехваты у него шикарные. То есть как минимум в одном на своего любимого Каннаваро похож – позиционно хорош.

Илья в сравнении с чемпионом мира

Проще всего проверить перспективность, сравнив с тем, как персонально выступают его одногодки в больших лигах. Делаем скидку на то, что в России атакующие линии соперников не такие, как у лидеров Примеры и АПЛ. Но берем троих сильных соперников почти того же возраста. Чемпион мира Мустафи на год старше, вице-чемпион Европы Варан – того же возраста, один из самых дорогих защитников в истории футбола Стоунз – чуть моложе Кутепова. «Арсенал», «Реал» и МС – хороший проверочный список. И получаем, что Кутепов не кажется дилетантом, даже если сравнивать с чемпионом мира:

Без Мустафи «Арсенал» сразу становится слабее, что видно даже по цифрам. Но Илья и здесь парочку номинаций взял, ведь цепкий. У него много перехватов и отборов, он чаще должен вступать в игру в «Спартаке», что логично. Но даже при сравнении с основными защитниками Зидана, Гвардиолы и Венгера российский бек не кажется слабым. Если вокруг него были бы напарники, умеющие еще лучше открыться, то процент точности передач стал бы выше. Если бы «Спартак» отодвинул игру от своих ворот – Кутепов смог бы подумать об атаке, он не пользуется своим ростом в чужой штрафной, это пока минус. Но плюсов достаточно. В этой четверке Мустафи выделяется, Стоунз мог бы играть сильнее – у него только пас по заветам Гвардиолы. Но и Кутепов не затерялся. Впечатляет, перед вами футболист, с которым можно работать.

Что ждет Кутепова в 2017-м?

Кубок Конфедераций, борьба за чемпионство со «Спартаком» и много новых испытаний. И неправильно называть его «новым Игнашевичем», поскольку Кутепов играет иначе. Но такого защитника можно со временем и при грамотных приказах сыграть с Василием Березуцким, который персонально совершает меньше ошибок, чем каждый из линии защиты ЦСКА. Появление Кутепова – удача для сборной. А «Спартак» Карреры уже сейчас должен выстраивать оборону от Ильи, поскольку можно долго говорить о медлительности, но тот же Игнашевич не метеор, а на ЧМ-14 и ЧЕ-16 ездил.

Кутепов никуда не поедет, должен быть в центре у «Спартака». Ведь у Реброва появился конкурент в лице Селихова, Таски хочет в Турцию, как и Боккетти, Макеев – старательный и физически крепкий, но это не вожак защиты. Если москвичи будут использовать схему с тремя центральными, то без Ильи и Сальваторе ее создать по заветам Конте весьма сложно. Надо удержать Боккетти и подумать о покупке третьего защитника. Разумеется, Джикия – очевидный трансферный вариант, однако важно понимать, что не он будет главным в пятерке защитников.

Кутепов по параметрам, игре и стилю футбола – открытая возможность для сборной и «Спартака» получить прогресс в линии обороны. От Акинфеева и братьев Березуцких, впрочем, как и от Дмитрия Комбарова, которому в январе будет тридцать, не стоит ждать прорыва в ближайшие годы. Смольников или Фернандес еще могут прибавить, но сердце обороны в центре. Илья Кутепов – самый молодой в защите сборной Черчесова и самый прогрессирующий. Значит, именно на него нужно делать стратегическую ставку и не слушать экспертов с мировым именем.

Ведь приятно, что оценки Бубнова плохо сочетаются с фактами и цифрами. Илья прямо сейчас показывает очень зрелый, грамотный и объективно сильный футбол. Даже если сравниваем с погодками из других лиг, у которых намного больше опыта. При грамотном планировании пиков формы этот защитник и в большую команду может попасть. Ведь вряд ли Неманья Видич, игравший за «Спартак» как раз с двадцати трех лет, мог бы представить, сколько выиграет с МЮ. И его тоже не считали идеальным, правда, из-за оголтелости действий. Но терпение, труд и ставка на защитные козыри сработали. Кутепову надо серьезно отнестись к футболу в будущем году, и тогда выиграет он сам, «Спартак» и сборная.