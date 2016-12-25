Уйти, чтобы вернуться. Футболисты, возобновлявшие карьеру

Широков может вернуться в большой футбол, экс-капитан сборной России получил предложение от «Урала», а «Соккер.ру» называет игроков, на которых стоит равняться Роману.

Пол Скоулз (Англия)

Причина ухода: возраст

Причина возвращения: заскучал по футболу, решил помочь МЮ

Скоулз провел всю карьеру в «Манчестер Юнайтед», и на момент объявления о завершении карьеры в мае 2011 года 36-летний полузащитник верой и правдой отслужил «красным дьяволам» 20 лет. Стоит напомнить, что Пол объявил о своем решении через три дня после поражения в финале Лиги чемпионов от «Барселоны», англичанин появился на поле на 77-й минуте и встретил поражение на футбольном поле. «Это решение далось мне нелегко. Думаю, сейчас настало правильное время для того, чтобы закончить выступления. Я не люблю много болтать, так что буду краток: играть в футбол — это всё, чем я хотел заниматься в жизни. Выступать за МЮ было огромной честью для меня», - говорил Скоулз. Но этот был не конец. Прошло семь месяцев, и в январе 2012-го было объявлено о возвращении полузащитника в большой футбол, причем Пол отыграл еще полтора года (42 матча, 5 забитых мячей) и покинул «Манчестер Юнайтед» в ранге чемпиона АПЛ (11 раз в карьере) вместе с сэром Алексом. «Наконец-то я повесил бутсы на гвоздь навсегда. Играть в футбол — это всё, чего я хотел, и такая долгая и успешная карьера в МЮ под руководством лучшего тренера всех времён — это большая честь. Команда на правильном пути и будет процветать под руководством Дэвида Мойеса». С прогнозом Скоулз, как вы знаете, ошибся.

Карлос Роа (Аргентина)

Причина ухода: ждал конца света

Причина возвращения: не дождался

Вратарь сборной Аргентины на ЧМ-1998 успешно выступал в Испании за «Мальорку», а в 1999 году, когда ему было 30 лет, неожиданно заявил о завершении карьеры. Дело в том, что Роа попал под влияние «Церкви адвентистов седьмого дня» и всем сердцем поверил в наступление конца света вместе с третьим тысячелетием. Карлос отправился Санта-Фе, где на протяжении года смиренно изучал религиозную литературу и самоотверженно молился – за себя и все человечество, а когда вдруг понял, что апокалипсис откладывается, решил скоротать время в футболе. В «Мальорке» аргентинец не смог выйти на прежний уровень, ушел в «Альбасете», где провел два сезона, а окончательно расстался со спортом №1 в 2006-м году. Его последним клубом стал аргентинский «Олимпо».

Лэндон Донован (США)

Причина ухода: решил проводить больше времени с семьей

Причина возвращения: «Лос-Анджелес Гэлакси» потребовалась помощь

Донован – культовая фигура для американского футбола. Полузащитник провел юные годы в Германии, многому научился за два года в системе «Байера», а впоследствии уроженец Калифорнии посвятил себя главному клубу штата - «Лос-Анджелес Гэлакси», из которого отлучался в аренды в «Эвертон» и «Баварию». Летом 2014-го всего лишь 32-летний полузащитник опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке» запись, которая повергла в шок миллионы поклонников соккера: «После долгих раздумий и разговоров с близкими мне людьми я принял решение, что этот сезон станет последним в моей карьере профессионального футболиста. Мне нелегко писать эти слова, грустно оставлять профессию, принесшую мне столько радости. Хотя моя карьера футболиста вскоре закончится, я сохраню связи с этой замечательной игрой на различных уровнях. Приложу все усилия, чтобы помочь соккеру в США продолжать развиваться». Капитан Америка ушел красиво, выиграв напоследок четвертый в своей карьере Кубок МЛС. Прошло два года, и 8 сентября 2016 года «ЛА Гэлакси» объявил о возвращении Лэндона в большой футбол. По словам самого футболиста, который работал аналитиком на телевидении, на него повлияла кадровая ситуация в родном клубе: ванн Дамме, Джеррард и Зардес получили травмы, а де Йонг отправился в «Галатасарай». Капитан поспешил на помощь, принял участие в шести оставшихся матчах регулярного чемпионата и даже забил гол, сыграл и в плей-офф, однако после поражения в полуфинале западной конференции от «Колорадо Рэпидз» повторно повесил бутсы на гвоздь.

Эрик Кантона (Франция)

Причина ухода: разочарование в футболе

Причина возвращения: решил дать футболу еще один шанс

В декабре 1991-го выступавший за «Ним Олимпик» Кантона бросил мяч в арбитра, выражая несогласие с его решениями. Когда КДК объявил о наказании – один месяц дисквалификации, Эрик подошел к каждому члену комитета и назвал его идиотом. Бан моментально вырос до трех месяцев. Кантона психанул и объявил о завершении карьеры. В 25 лет. Прошел год, Мишель Платини прикладывал титанические усилия, чтобы вернуть Эрика в футбол, но в «Ливерпуле» проблемным парнем не заинтересовались, а в «Шеффилде» слишком долго сомневались. В итоге, Эрик оказался в «Лидсе», откуда через год перешел в МЮ, чтобы выиграть девять трофеев под руководством сэра Алекса Фергюсона, продемонстрировать навыки кунг-фу и рассказать о траулере, за которым летят чайки. И все же к 30-ти годам Кантона снова разочаровался в футболе и после завоевания четвертого для себя чемпионского титула с «красными дьяволами» шокировал болельщиков своим решением повесить бутсы на гвоздь. Эрик впоследствии нашел себя в кинематографе, вот и его футбольная карьера была настоящим остросюжетным триллером с неожиданным финалом, после которого зритель еще долго задается вопросом: «Это вообще как?»

Кто может возобновить карьеру в 2017-м?

Не станем считать возобновлением карьеры ветеранские забавы бывших звезд в Индии или прогулочные матчи за любительские клубы. Вот если Широков присоединится к «Уралу» - то снимет бутсы с гвоздя, а Владимир Габулов может вновь надеть перчатки, чтобы поиграть за тульский «Арсенал». Печальное событие стало поводом для разговоров о возобновлении карьер бразильской и аргентинской легенд: Роналдиньо и Рикельме выразили готовность помочь «Шапекоэнсе», игроки которого погибли в авиакатастрофе.