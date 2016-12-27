​Единственная английская звезда

«Соккер.ру» выясняет, почему единственный англичанин со статусом современной звезды мирового футбола не старается, играет средне, но остается народным любимцем.

Где английские звезды?

Сидят в телевизионных студиях в хороших костюмах, вышли на пенсию. Конечно же, в АПЛ достаточно англичан. Сборную Саутгейта даже можно назвать командой талантов. Но не равной команде талантов из Бельгии, например. Также сравните с прежними поколениями. Терри и Фердинанд были защитниками первой мировой десятки. Временами – пятерки. Эшли Коул тоже входил в элиту профессии на пике проворности. Полузащитники Джеррард и Лэмпард являлись живыми легендами из плей-офф и финалов Лиги чемпионов. А Уэйн Руни, если кто забыл, всего пять лет тому назад был пятым игроком мира по итогам голосования на «Золотой мяч». Сейчас Уэйн не котируется высоко, его сманивают в Китай. Да и кто из англичан котируется? Разве что один парень, занявший восьмое место в опросе «Франс Футбол» благодаря тому, что журналисты из Республики Вануату поставили его на первое место.

Но для любого англичанина это прорыв в мировом рейтинге. После 2012-го года – тогда Руни получил 0,39% голосов, четыре сезона ни один представитель Англии не попадал в номинацию на «Золотой мяч». Первый номер современной Англии Харт за «Торино» играет. Роузу и Уокеру еще надо вырасти из костюма со шпорами. Кэйхилл и Стоунз - крепкие, но даже близко не Терри и Фердинанд по статусу. А когда берем строго игру в футбол, то из англичан в лучшей форме могут оказаться такие ребята, как Лаллана или Алли. Иногда озарение находит на Стерлинга, Заха и Уолкотта. Но они даже не из первой сотни лучших игроков мира. Так что остается лишь один парень, который подходит по статусу и является именно что звездой мирового футбола. При этом Варди обошелся «Лестеру» в миллион фунтов в 2012-м, намного дешевле, чем сейчас Лунев – «Зениту», или Джикия – «Спартаку». Но сейчас Джейми в списках номинантов на «Золотой мяч», заканчивается его сказочный год.

Почему Англия любит Джейми?

Конечно, понятие «любит Англия», как в любой стране, двоякое, поскольку не все любят. Но многие. И первая причина – харизма. Многих знаете игроков, лечивших травму ноги водкой со «Скиттлс»? Джейми так делал в 2012-м. Да и на поле рвет и мечет – арбитров обзывает, таращит глаза, рвется к чужим воротам. Вторая причина – он свой, из паба, из провинции. Третья причина – у англичан нет особого выбора. Надо же о ком-то говорить, а Варди всегда дает повод. И с ним мирятся с радостью, как с королевой. Почтенная бабушка с короной не является ключевой политической фигурой, но при этом антимонархические взгляды в Англии не настолько популярны, чтобы протестовать. В футболе англичане тоже смирились, что герои их лиги – иностранцы. Но свой мастер нужен и жаль ту страну, где любимцем фанатов станет нынешний Руни, например.

А вот Варди вписывается в «олдскульные» представления о герое английского футбола. Он и наглый, и простой – «деревенский». Никакого «стиля», «гламура», парень из трясины, который стал чемпионом. Сложно найти современных футболистов, о которых планируют снять художественный фильм. А о Джейми попробуют, причем по слухам сам принц Гарри поделится для этого временем со своей любимой. Девушка представителя королевской семьи, американская актриса Меган Маркл, как считают, похожа на жену Варди Ребекку. Меган знают по роли адвокатессы в сериале, популярном в России под названием «Форс-мажоры». Не сказать, что сходство железное, но принц Великобритании не порекомендует девушке, а может и невесте уже, играть сомнительную роль. Кстати, подруга принца и жена Варди выглядят вот так:

Фото опубликовано Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 1 2016 в 11:52 PDT

Фото опубликовано Becky Vardy (@beckyvardy) Июн 16 2016 в 12:42 PDT

Варди – средний футболист?

Нет сомнений, что многие фанаты «Арсенала», оценившие выступления Джейми на старте этого сезона, подумали: «Как хорошо, что сорвался переход этого бесполезного форварда в наш клуб». И отчасти правы, поскольку перед нами может быть герой из рубрики «Из князи в грязи». Варди по-своему симпатичен и как персонаж, и как футболист. Но если говорим о качестве работы в новом сезоне, то лучше всего описал игру Джейми его главный тренер. Раньери поиздевался над нападающим: «Хорошая новость – Варди начал забивать на тренировках, прежде ему и это не удавалось». Шикарный, конечно, нападающий, если даже на занятиях без голов. Впрочем, после этих слов злой Джейми разбил «Манчестер Сити» - первый его хет-трик в АПЛ. Может, и последний, ведь Слимани не Окадзаки, «Лестер» впереди заиграл иначе. Да и Варди сбавил, причем заметно и по своим собственным параметрам. Какие там одиннадцать матчей с голами подряд?

Пять голов к Рождеству, количество ударов упало более чем в два раза, стал слабее играть в пас и на втором этаже. Нынешний Джейми не сильно от Ахмеда Мусы оторвался по качеству футбола. Хотя нигериец в резерве, не в центре и невнятно смотрится в составе «лис». Возможно, успех Варди строился лишь на скорости? «Лестер» стал чемпионом по схеме «4-4-2» и после стремительного выхода в атаку. Джейми тогда был уместен. Хотя у него нет школы, мастерства, междунардного опыта, но он замирает, только когда празднует голы в стиле «Mannequin Challenge». А если в форме – убежит от многих. Вот и весь секрет. Соединились прекрасная командная работа подопечных Раньери весной и проворность Варди в матчах за клуб и Англию. Никто ведь не скажет, что Джейми – новый Суарес по тонкости игры. Или хотя бы Агуэро по умению стабильно собирать голы годами. Варди не может быть не средним, поскольку не так давно играл в пятом дивизионе и продавал протезы, тренируясь ночами после работы.

Дерзкий Макгрегор от футбола?

Проделки и броские фразы тоже делают Джейми знаменитостью. Например, он пьет энергетик каждое утро и плевал на мнение диетологов. Также не тренируется в зале. Ему скоро тридцать, но будущее в футболе не сильно волнует. Если что – уедет в Китай? Летом хвастался, что Суарес попросил у него футболку после спарринга с «Барселоной». Также Варди, как и Луис, отказал «Арсеналу». Говорят, Джейми посчитал Венгера неподходящим тренером, который играет не в тот футбол, что близок Джейми. Варди реально может так думать, от скромности не помрет. Кроме того, его любят в Лестере. Там у Джейми статус парня, ради которого могут распечатать 30 000 масок с изображением лица англичанина в поддержку против «несправедливой дисквалификации на три матча». Странноватая реакция Раньери и клуба – Варди прямыми ногами въехал в соперника. Тренеры много лет говорили Гаскойну: «Не умеешь делать подкаты – не берись». Джейми тот совет не слышал, и хотя там скорее один или два матча дисквалификации, а не целых три, Варди дважды просить поскандалить не нужно. Как и его жену показать маску с лицом мужа, ведь эта идея пришла клубу «Лестер» именно после апрельского пранка Ребекки. К слову, сам Варди вчера был на матче против «Эвертона» на трибуне в своей же маске, то есть он тот еще кадр:

Jamie Vardy is wearing one of the 30,000 Jamie Vardy masks handed out today. 😂😂😂😂😂 #BoxingDay pic.twitter.com/sCBCu5A2JP — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 26 декабря 2016 г.

У британцев уже есть один похожий герой – боец Конор Макгрегор. Сейчас пытается вымолить бой с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером, оскорбляя американца и грозясь побить вместе с охраной. Ирландец любит деньги и готов пахать ради богатства до седьмого пота. А вот англичанин Варди наоборот любит не работать. И даже не подозревал, как высоко взлетит в футболе. При этом понятно, что как Конор не боксер уровня Флойда, так и Варди никто не поставит рядом с Месси по умению играть в футбол. Но такие сейчас времена и такие у британцев герои. Варди популярен и любим. Джейми, если не станет снова пить конфеты с водкой, сможет провести парочку приличных матчей. На Рождество отсидит дисквалификацию. А с нового года посмотрим, он калиф на час или удивит мир, как в прошлом сезоне? Скорее всего, Джейми скатится, но зато с ним не будет скучно. Сначала напомнил о себе против команды Гвардиолы, теперь заработал дисквалификацию. И упивается народной любовью, ведь 30 000 масок с его лицом на трибунах подчеркивают отношение и клуба «Лестер», и фанатов. Типичный народный герой, яркий и при этом спорный. А ведь его шансы стать никому не нужным алкоголиком были заметно выше, чем знаменитым игроком. Но Варди взял себя в руки, работал, насколько хватило терпения, и ему повезло. Осталось не исчезнуть так же быстро, как появился, чего Джейми желаем в следующем году.