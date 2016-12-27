«Волшебства не будет» (Д. Мороз)

Люблю Новый год! Прекрасный повод собраться всей дружной семьей за праздничным столом и под перезвон кремлевских курантов поздравить своих близких, любимых, родных. Пожелать всем здоровья и счастья. Зажмуриться, загадать самое сокровенное желание и снова надеется, что оно вот-вот сбудется.

Самый добрый и любимый праздник. Нет в эту волшебную ночь места злобе, лжи, зависти, ненависти. Даже соседская дрель, уже не кажется опостылевшей сволочью. Мир вокруг на мгновение превращается в один большой и веселый мандарин. Оранжевая мама, оранжевый верблюд, оранжевый Галкин…. Всё кругом в ярких конфетти и засохших корках. А ты среди всего этого великолепия в красно-белой шапке с помпоном радостно дуешь в язык - гудок из яркой фольги. Время торопится, и ты уже не замечаешь, как планета, повинуясь своему вековому распорядку, кружится в беспощадном фуэте, неотвратимо приближая такое знакомое похмелье, а вместе с ним прошлогоднюю действительность.

Гора немытой посуды, легкий шум в голове, обязательное «кровавое» пятно от красного полусухого на постаревшей за ночь скатерти. Это все, что осталось у тебя от вчерашнего праздника: «А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего: Сегодня тот же день, что был вчера».

Мир за окном не изменился. Оказывается, чудес не бывает. На обочине валяется гнилая тыква, которая еще вчера казалась роскошной каретой. Все те же скромные обои и наглые разводы на потолке. Как там говаривал «ветеринар» Гафт?«Товарищи, скоро светает. Пора подводить неутешительные итоги». Пора. Когда, если не в преддверии продолжения, или не в конце первой части? Или, может быть, в начале конца? Или начала начал?

Новый год - нулевая отметка. Прекрасная возможность хоть во что-то поверить или попытаться немного измениться и, может, изменить.

Вот так вот просто.

Рассказывая нам о прошедшей части сезона, аналитики справедливо начинают давить сравнительной статистикой. Говорят о низкой посещаемости, о безобразном судействе, о бессилии наших клубов и сборной команды на международной арене. С надрывом и в хорошо знакомой манере.

Пытаясь вспомнить, что осталось еще святого и не «обласканного» удушающим вниманием нашей крикливой общественности, в голову приходит только «Ростов». Наше футбольное – «все». Бердыев остался, пусть и за стеклом, а его команда, наконец, перестала быть просто аналогом «забугорного» «Лестера». Но «Ростов» стал самобытным и узнаваемым, и еще одним ответом для упреков футбольных критиканов в застарелости консервативных форм и случайности побед Курбана Бекиевича. Теперь это наш гордый «Варяг», который врагу не сдается и пощады не желает. Ведь есть еще мужики, не признающие ни авторитетов, ни допинговых капканов. И все в подобном духе. Да, победителей у нас любят, как впрочем, везде и всегда. Мы ведь с детства болеем за «……» (нужное вписать)

А все началось примитивно, с бледного лика наших клубов в еврокубках. Вроде без особого труда преодолели горнило группового сита, и вдруг так жидко опростоволосились по весне, оставляя неприятный по своей плотной концентрации неприятных эмоций шлейф. Элитный «Зенит», частный «Краснодар», тонущий «Локомотив», поочередно проигрывали командам вполне себе среднего уровня и снова дали повод порассуждать об ущербности формулы осень - весна и общего уровня нашего чемпионата.

А тут еще Тарасов… Вот кто его дернул? Решил он в Турции показать свое исподнее и стал первым поставщиком яростно обсуждаемых событий. Начал патриотично, а закончил как-то не педагогично. Зачем-то бросил Бузову. Разбил сердце ей и еще многомиллионной армии подростков. Но все же не он претендует на почетное звание главного околоспортивного «ньюсмейкера». Есть более серьезные претенденты. Например, Мамаев с Кокориным. Почему нет? Ведь казалось, что после их совместного заплыва в джакузи нашу толерантную публику уже ни чем не удивить. А вот. Есть еще порох. Сколько же было радости. Все молниеносно переключились с избиения нашей лежачей сборной и бросились считать бутылки. Зато какой образовался простор для «творчества». Как любил говаривать господин Жванецкий: «Нам это только давай, если, конечно, красивая женщина...»

Франция. Прекрасная страна. Лето. Place Pigalle призывно моргает своими фонарями, отвлекая от тренировок. Чемпионат Европы. Столько несбывшихся надежд. Все уместилось в мимолетный фрагмент, 25-й кадр, мгновение, отделяющее нас от спасительного прыжка Березуцкого, до жестокого унижения от Уэльса. Слуцкий - главное, непредвиденное разочарование года. «Мы – г***о» - любимая фраза «предвидевших» это разочарование. «Я так и знал» - самое часто употребляемое выражение уходящего года.

А какие были драки на французских стадионах и гостеприимных улочках Марселя? Ммм. Какой прекрасный повод для повсеместной «гордости» за отчизну и ее представителей (разумеется, я про англичан). Какой великолепный повод лишить нас проведения чемпионата мира.

Последнее место в проходной группе, очередная капля в чашу нашего терпения и никому не интересная запись в летопись наших бесконечных неудач. Опять заговорили о квалификации доморощенных тренеров, игроков, при этом категорически не приемля импортных и натурализованных, но при этом же продолжая поощрять никчёмный лимит. Паноптикум. Костромская филармония с концертом в Карнеги Холл.

А ведь был еще АЕК и дикая пляска на гладиаторских костях. А еще мы переизбрали президента РФС. Или выбрали? Ах, уже не важно. Главное - единогласно, не моргнув, и не закусывая. Зато мы решили задачу продолжения неуклонного строительства спортивных объектов. Оставили нашего главного гаранта инвестиций, стабильного финансирования, тем самым гарантируя удачное проведение нашего чемпионата мира. Жаль вот только нашего гаранта не очень любят в мировых спортивных кругах и особо никуда не пускают. Мутко и допинг, по всей видимости, для них слова синонимы. А, он еще, оказывается, и президент РФС? Вот так удача. Это же как еще повезло, что Роман Еременко оказался финном. Никогда не думал, что когда-нибудь доведется обрадоваться этому обстоятельству. Мы много и часто об этом писали и говорили. Мы вообще много говорим. В погоне за удачным проведением главного футбольного турнира мы делаем массу ошибок. Мечемся от выдуманных причин к невероятным выводам и удивительным решениям. Все осталось как и прежде. Сборная Черчесова, как плацдарм для будущих побед, кажется сегодня игрушечным, а рассуждения о предательском выборе якобы «слабых» соперников – прекрасный повод для неподдельного удивления от неожиданных поражений. Нам снова не нравится календарь нашего чемпионата. Нам ничего не нравится. Кстати, сам футбол в целом – тоже.

Мы опять хотим в будущее ровно так же, как Колумб хотел в Индию. Я не про желание, я про результат путешествия.

Зато есть Карпин, как самый лучший аналитик нашего постсоветского пространства. Слушать и смотреть его аналитику, особенно после бубновского картавого «хеви-метал», все равно, что попасть на концерт лютневой музыки 19-го века. Лучший комментатор, и я этому бесконечно рад и полностью поддерживаю, - Юрий Розанов. Монолитный союз бесконечного понимания и знания предмета, с интеллигентной манерой ведения репортажа. Его выводы не бесспорны, но они не мешают главному. Просмотру и сопереживанию. А еще у нас есть Федя Смолов и Тема Дзюба - король воздуха, а с ними ничего не страшно.

А мы как были ненавистны в своей реакции на клубы соперников, так и продолжаем эту безмозглую, абсолютно бесперспективную возню, не понимая, что эта дорога ведет нас назад, в Архангельск и еще дальше - в пустоту. Пусть враги шипят и лают из-за угла. Наступит время раскаянья и торжества справедливости. А тем, кто пользуясь безнаказанностью, сеет ненависть и злобу, тем, кого радует убийство нашего посла в Турции, забавляет отравление наших людей в Иркутске, веселит гибель наших людей в авиакатастрофах. Тем, кому очень хочется высказаться жестко, и тем самым стать самым обсуждаемым, значит, его совесть давно уснула. Они не знают элементарного человеческого сострадания. Это сегодня эдакий новомодный тренд. Пошлый, безумный, отвратительный.

Кончается очень непростой для России спортивный год, и я знаю проблемы, и я знаю, что я должен сказать. Есть сборная, есть ребята, которые готовы биться. Есть команды, есть великолепные спортсмены. Я помню, как несмотря ни на что, мы приехали в Рио и достойно сражались. Пусть наши спортсмены и не болеют астмой, зато они бьются и приумножают славу российского спорта. Ничего. Маша Шарапова выйдет на корт и докажет всему миру, кто тут лучший. Поветкин на допинге? Подойдите смелые, скажите ему об этом в лицо. Почему от вас так запахло? Нельзя с нами так, как они еще не поняли? Почему не могут спросить у немцев?

А предатели – были во все времена. Подлые людишки, которых всегда ненавидели: и свои и чужие. Но это их выбор и их судьба. Стоит ли лаборатория в Америке и 30 серебряников такой славы? Иуда Искариот, Марк Юний Брут, Генрих Люшков, Андрей Власов, Георгий Родченков. Ну, а что? «Прекрасная» компания.

Давайте, друзья, верить. Верить в победу, в совесть и честь, в себя, и даже в Деда Мороза. Почему бы и нет. Тем более, что наш российский Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если сборная страны победит на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Часто пишут: Дедушка Мороз, интересно было бы на тебя посмотреть без бороды. Так вот, друзья, заявляю: если футбольная сборная России победит на чемпионате мира 2018 года, обещаю сбрить бороду» - заявил представитель сказочного фольклора.

При этом Дед Мороз поклялся, что не будет помогать российским футболистам с помощью волшебства, а поклонников своей сказочной бороды успокоил тем, что к зиме она снова отрастет. Так что с одной проблемой вроде разобрались. Дед Мороз и Мутко что-нибудь обязательно придумают.

Надо просто верить. Ведь Новый год - самый добрый и любимый праздник. Нет в эту волшебную ночь места злобе, лжи, зависти, ненависти…

Прекрасная возможность начать хоть во что-то верить или попытаться немного измениться и хоть что-то изменить. Пусть хоть в Новый год сбываются мечты.