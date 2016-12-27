Уходящий легион. Куда уезжают иностранцы?

Зимой РФПЛ может потерять известных легионеров из «Спартака», «Ростова» и «Зенита». «Соккер.ру» в надежде на лучшее предлагает готовиться к худшему.

Летние потери сказались?

Когда футболист перерастает уровень приличной, но не сильнейшей лиги Европы, он должен идти дальше. Но при этом надо думать о том, как такие потери влияют? Возьмите ЦСКА – чемпиона России. Недосчитались голов из-за продажи Мусы. Траоре не сумел заменить Ахмеда в атаке. «Ростов» заменил Баштуша в центре защиты, но заменит ли Бердыев одновременно Нобоа, Азмуна и Наваса, если они уедут? Вряд ли, всему есть предел.

На игре «Зенита» тоже заметно сказались потери легионеров. Плохо игравший весной защитник высокого уровня Гарай даже на спаде был лучше Нету и Кришито вместе взятых в центре обороны. На аргентинце висела подстраховка Хави Гарсии и правого бека. На нем было управление линией защиты. Без Эсекьеля все видят ляпы вратаря, но проблема ведь глубже. Класс есть класс. Даже Жулиано не обязательно весной будет так хорош, как осенью, Халк бесспорно мощнее.

Защита «Краснодара» с одной стороны пережила потерю Сигурдссона, а с другой – все иначе. Налдо не стал таким же удобным напарником для Гранквиста. РФПЛ потеряла очень сильного защитника, который выбрал Чемпионшип, где его «Фулхэм» идет на седьмом месте, а сам исландец не получает высоких оценок. Вообще, уход Рагнара стал еще одним тревожным звоночком. Зимой легионеры «Спартака» и «Зенита» обсуждают отъезд не в ведущие первенства, а согласны даже в Турцию махнуть.

«Спартак» летом не терял видных легионеров, наоборот купил Фернандо. А вот «Локомотиву» не хватает не только Дюрицы в центре защиты, но и Буссуфа. Хотя тут речь не о конкретном человеке, а о представителя амплуа – Мубарак не мог остаться, разругались. Рыбус и Айссати ушли из «Терека» и голов стало меньше, невзирая на Балая. Не забывайте, в прошлом сезоне эти иностранцы создали шестнадцать мячей. Также подумайте, где бы в таблице были «Крылья Советов», если бы Йоан Молло не вернулся? Француз интересен «Зениту» - ведущие клубы по-прежнему ищут иностранцев. Не хотят терять лучших из них, а придется.

Видные легионеры, которые могут уйти

Квинси Промес («Спартак» - «Ливерпуль»)

Уход голландца зимой может не сказаться на итоговом результате «Спартака»? Только если активно проведут трансферную кампанию, и Каррера разовьет линию изоляции команды от талантов Промеса. Москвичи старались не ставить лишь на голы и передачи Квинси. Но перед вами один из лучших футболистов в РФПЛ. При этом голландец вряд ли откажется от конкретного предложения «Ливерпуля», поскольку Мане едет на Кубок Африки, Фирмино ловят выпившим за рулем, Лаллана не всегда так хорош, как сейчас. Можно переходить и бороться на самом высоком уровне.

Аксель Витсель («Зенит» - «Ювентус»)

Тут можно было смириться с потерей, поскольку времени хватало. Однако говорить, что бельгийца легко заменят на поле нельзя даже после подписания бразильца Эрнани. Все-таки немного разного формата игроки, да и Витсель – опытный полузащитник. Который хотел уйти, но «Зенит» держался за него и может потерять в деньгах. Иначе будет лишь в одном случае - если китайцы перебьют предложение «Ювентуса» и заплатят неадекватно много, невзирая на статус свободного агента через полгода.

Представляем новичка «Зенита» Эрнани

Сальваторе Боккетти («Спартак» - «Галатасарай»)

Конечно, Бышовец прав – «Спартак» подстраховался наперед, подписав Джикию. Однако защитник нужен хотя бы для схемы с тремя центральными. Но при этом даже прогресс Кутепова не отменит фактов и плюсов итальянца. Боккетти - опытный, бывалый и сильный. Кроме того, играл в первой части сезона прилично, хотя и проскакивали единичные персональные ошибки. Но в целом перед вами футболист, которого не хотелось бы терять в интересах всей РФПЛ. Но Турция зовет, и итальянец может не отказать. Причем вместе с Таски, который думает о «Трабзонспоре».

Сесар Навас («Ростов» - «Осасуна»)

Азмун вроде бы обещал зимой не уезжать, уйдет летом. А по Навасу скажут, что если есть возможность получить живые деньги за возрастного испанца – надо продавать в «Осасуну»? Но проблема в том, что даже наличие официального предложения из Памплоны не отменит задачи «Ростова» на сезон. А прогресс Мевли не означает, что Цезарь больше не нужен. Говорят, сам испанец склоняется к варианту с игрой за команду Бердыева до лета. Однако все бывает, как знаем по перечисленным выше летним случаям. Если близкие люди испанца хотят в Испанию – Навас уйдет.

Миха Мевля («Ростов» - клуб из АПЛ)

После того, как Миха сыграл с «Баварией» и «Ростов» обыграл немецкого фаворита, словенский защитник, который играет в футбол в контактных линзах, как и Рикардо Кака, стал участником серьезных разговоров об английских клубах. И здесь верится без труда. Данные у бывшего защитника «Динамо» из Бухареста замечательные. Возраст подходит для трансферного интереса. Да и «Ростов» может здорово заработать, ведь подписали защитника за 0.7 млн. евро. И нельзя отдавать дешевле, чем за пять.

Ивелин Попов («Спартак» - «Трабзонспор»)

Понятно, что если заманят в Москву Йоветича, то потерю Попова при правильной игре Джано в команде не заметят. Зобнин, опять же, заиграл в атакующей линии, то есть выбор есть. Да и сам болгарин, к сожалению, не отличается стабильностью. Но если говорим о классе футболиста, то назовете ли вы многих российских атакующих хавбеков с аналогичными показателями и уровнем мастерства? Попов точно не был лишним в составе «Спартака». Но если турки готовы дать 5-6 миллионов евро – наверное, этот трансфер может стать в нашем списке самым безболезненным.

Пабло Фонтанельо («Урал» - свободный агент)

Понятно, что были в этом сезоне матчи, когда защитники «Урала» играли ужасно. Но при этом сам Фонтанельо за последние годы доказал – индивидуально являлся одним из самых сильных во всей лиге. По объему работы выделялся, мог сыграть агрессивнее и умнее многих центральных защитников. Но теперь контракт истек, новое соглашение с «Уралом» Фонтанельо не подписал. А это значит, что если ни один из российских клубов его не завербует – а варианты, полагаем, есть, Пабло покинет РФПЛ. И это будет потерей.

Бонусом идет Роман Еременко – финна армейцам уже не хватает, хотя тут без трансфера обошлось. Также можно упомянуть варианты развития других карьер. Например, Ахмедов из «Краснодара», возможно, окажется в Китае. Маурисио из «Зенита» может вернуться на родину в Бразилию, как и Ромуло из «Спартака». И Ломбертс домой собрался, хотя у Нико могут быть варианты не только в родной Бельгии, но еще и в Турции, где также ждут Таски. Еще Ласина Траоре отозвали из аренды в ЦСКА и могут отправить в «Малагу», но названные уходы не такие заметные для клубов. Зато число большое – минимум тринадцать звезд под вопросом.

Почему эта трансферная тенденция важна?

Такой отток посреди сезона может быть плохим симптомом. Неприятие вызывают все стороны развития этой влияющей на силу, привлекательность и будущее российской лиги истории. Денег не стало больше, если легионеры засуетились. Во многих случаях российские клубы еще и неумело продают футболистов с именем. Не каждый раз получают адекватную компенсацию. Кроме того, качество новых приезжих не растет. Смешно сравнивать Траоре, который стал хуже, чем был в «Кубани», с Думбия, Мусой или Вагнером Лавом.

Есть удачные ставки на легионеров – Налдо из «Краснодара», Жулиано из «Зенита» и Фернандо из «Спартака», но количественно их не так уж много. И трансферных ошибок достаточно, не только «Рубин» можно вспомнить. Постоянный отток сильных игроков влияет на качество, а капитан «Краснодара» Гранквист открыто дополнил проблему: «Лимит на легионеров сделал российский футбол хуже». Швед считает, что лучше строить академии, чем переплачивать взрослым, и он полностью прав. Нужны и российские молодые футболисты, и сильнейшие легионеры, чтобы первые учились у вторых.

А если не готовишь вовремя молодых игроков, переплачиваешь за российский паспорт, и затем теряешь доверие сильных легионеров, то чемпионат в таких условиях не может выиграть. Тем более, когда только один клуб РФПЛ декларирует стратегическую ставку на воспитание российских ребят. Очень плохо, что легионеры пытаются уехать. Сейчас редкие клубы, вроде «Спартака», «Зенита» или «Краснодара», смогут их адекватно заменить. Даже для «Терека», ЦСКА или «Локомотива» любая потеря серьезного иностранца – например, Балая, Вернблума и Чорлуки, может обернуться катастрофой. Впрочем, если Промес уедет из «Спартака» в ближайшие недели, то появятся обновленные прогнозы насчет чемпионских шансов «Зенита» и других преследователей.