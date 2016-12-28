Смолов vs Дзюба. Кто круче?

Федор Михайлович – футболист года в России по разным версиям. Но есть человек, готовый бросить ему вызов. «Соккер.ру» устраивает бой форвардов сборной.

Голевые параметры – победа Смолова

Понятно, что в тройках на звание «Игрок года в России» увидите Промеса, за дело. Но если сократить список до россиян, то непонятно, чем Дзюба был хуже, чем Акинфеев. Игорь и Артем дрались на Евро-2016. Дрались, как мало кто из состава. Дзюба не замешан в скандалах в этом году. Почти не замешан. И хотя его результативность в прошлом году была прямо связана с Шатовым и Халком, в новом сезоне форвард снова забивает уже без прежней поддержки, поскольку Жулиано – спаситель, но более эгоистичный в завершающей стадии. Так что Дзюбу можно сравнивать со Смоловым.

Хотя по результативности Федор выиграет. Нападающий «Краснодара» в календарном году забил двадцать четыре мяча в чемпионатах России. И хотя Смолов ни разу не Ибрагимович и Месси, у которых 50 и 51 за клубы, российский нападающий сломал девятилетнее проклятие. Долго ни один россиянин не мог стать лучшим снайпером высшего дивизиона. А Смолов смог – получает комплименты. Дзюба, забив за год в чемпионате пятнадцать мячей, отстал от напарника по сборной. Правда, если суммируете все результативные действия за год с передачами, то увидите счет 34:26 в пользу Смолова. Но у Артема, как видите, тоже неплохие цифры по системе «гол плюс».

Влияние на результат – ничья

Этот пункт еще интереснее, поскольку требует небольшого исследования. Смолов весь год в ударе, не считая Евро. Но как часто он за счет своих включений приносил победы? Федор покорял «Мордовию», дважды «Урал» и «Терек». Его мячи убивали надежды «Уфы», «Анжи», «Крыльев Советов», «Томи» и «Ростова». Еще несколько раз голы Смолова помогали избежать поражений. В целом приличная картина ударов, которые имели значение. Но обращаем внимание, что все соперники, кроме «Терека» и «Ростова», не из верхней части таблицы. Смолову надо успешнее играть в решающих матчах.

А что же Дзюба? В его списке футбольных скальпов найдете останки надежд «Арсенала» и «Рубина». Дважды - «Спартака». Дополнительно «Крыльев Советов», «Динамо», «Анжи», «Амкара», ЦСКА и «Рубина». Порой у Артема просыпается кровожадность в поединках, когда весь «Зенит» в ударе. Одновременно у Дзюбы больше голевых передач, а у Смолова в новом чемпионате - ни одной. При этом Федор создает много моментов напарникам, но те не забивают после его ключевых передач. И хотя у Дзюбы больше ударных матчей против московских клубов – по старой памяти, Смолов тоже стал определяющим для «Краснодара». Оба выручают. Не могло быть иначе, если вместе создали 60 голов за год.

Игровые показатели – ничья

Чем дальше – тем сложнее. Ведь здесь уже самого количества голов мало. Например, у Смолова на два результативных удара в новом чемпионате больше. Но разве это важно, если у Дзюбы три передачи и по системе «гол плюс пас» оказался чуть выше? При этом очевидно, что Смолов со своей впечатляющей пятеркой ударов в среднем за игру получил больше моментов, чем Дзюба. У Артема менее двух попыток за поединок. Получается, на Дзюбу как на единственного адресата в атаке перестали ставить при Луческу. Зато Дзюба стал лучше прессинговать.

По передачам за матч у них равенство. Но Смолов побеждает в подкатегории «Пас» за счет точности. Дзюба работает с мячом порой неряшливо, 42 % потерь – слишком много. Хотя о категории «Игра на втором этаже» можно даже не начинать. Понятно, что нападающий «Зенита» успешнее. По скорости сложно сказать, кто выиграет – Дзюба может выскочить с места. Смолов кажется более техничным игроком. Но это обманчиво, поскольку Артем не «дуб-дерево», просто его задачи на поле не подразумевают лишних движений. Суммируем разные параметры и пониманием, что речь о форвардах схожего класса. Снова мировая.

Лидерские качества – победа Дзюбы

Луческу подтвердил, что Артем пробовал подраться с Лодыгиным в Краснодаре. Он любит командовать парадом. Но тут сразу нужно сказать, что Смолова не стоит путать с Кокориным. Федор не только вовремя прошел школу в «Фейеноорде», где ценят крепких нападающих, вроде Кейта и ван Перси, но и никогда не был человеком, склонным себя пожалеть на поле так сильно, как его коллега Александр. У Смолова дважды сломаны ключицы, были и другие травмы, от борьбы не уходил. А последнее повреждение подпортило статистику нового сезона и выбило на время из голевого ритма. Но Федор и корпус поставит, и поборется. Возможно, до перехода в «Урал» был мягковат, но теперь другой.

Хотя с Дзюбой ему в плане борьбы сложно тягаться. Артем еще крупнее, сильнее, мощнее. Смолов начал эпизодически проявлять лидерские качества в составе «Краснодара». Но ни в составе команды России, ни в «Динамо», ни в «Урале» или «Краснодаре» поначалу за собой Федор не спешил вести всех и всегда. Сейчас начал играть с диким прицелом на чужие ворота. Но по количеству единоборств, верховых дуэлей и просто попыток завести партнеров уступит Артему. Впрочем, есть еще и моральная сторона. Дзюба – лидер современного «Зенита», он лезет драться, подсказывать, руководить. Смолов – лучший игрок «Краснодара» и года в России. Это немного разные вещи.

Перспективность – победа Смолова

А вот тут Федор Михайлович выиграет, поскольку изменил отношение к футболу. И его угораздило появиться на свет чуть позднее Артема Сергеевича. Жили бы они во времена Александра Сергеевича Пушкина, решили бы кто круче на дуэли? В таком случае у Дзюбы появился бы шанс помножить на ноль будущее конкурента. Как это сделал Дантес со своим свояком Пушкиным – они были женаты на сестрах. Но в наше время побеждает тот, кто может получить приглашение в топ-4. Смолов в таком списке под первым номером, даже если все разговоры о «Боруссии» - лишь проекция «желто-черной» мечты саратовского парня.

В шутку напомним, что Дзюба в свое время попал в расширенный список при поиске форварда для «Барселоны». В категорию «тяжелых нападающих». Но теперь ему двадцать восемь лет, вряд ли будет первым делом рваться в АПЛ или Ла Лигу, чтобы себя испытать. А вот Смолову ветеран МЮ Канчельскис советует бежать из РФПЛ со скоростью света и пробовать себя в элитной лиге. Совет хороший, тем более, момент идеальный. Смолова увидят в плей-офф Лиги Европы и в чемпионате, где он раззабивался. Дзюба тоже в плей-офф еврокубка еще отличится. Но Федор является нападающим, который в процентном соотношении может прибавить от нынешнего уровня сильнее. Время и талант есть.

Игры за сборную – победа Дзюбы

Успехи в клубе это хорошо. Но как быть со сборной? В этом году Смолов сыграл девять матчей за команду России. Что лишь на один меньше, чем за предыдущие три с половиной года после дебюта, то есть за год сыграл столько, как за всю карьеру до этого. При этом Федор забил лишь Литве в первой игре года и отличился победным мячом против Ганы в последнем поединке. Если возьмете три матча Евро-2016, то у Смолова нет голов. Играл с оттяжкой на левый край, и через его зону атаки шли нечасто. Зато на его счету семь ударов и ни одной передачи под удар напарникам.

Дзюба за этот год семь раз играл за сборную. Забил три мяча – все в товарищеских матчах, сербам и дубль в ворота Коста-Рики. Даже реже добирался до ударов на Евро-2016, всего пять раз. То есть его оставили без мяча доблестные полузащитники и вингеры. Вот только Артем помог пройти отбор на турнир во Франции голами шведам и молдаванам. А Смолов единственный свой официальный гол за Россию забил Лихтенштейну. В матче, в котором Дзюба отличился четырежды. Победитель понятен, Артем в сборной успешнее. Даже отговорка о позиции Федора не поможет, тут Дзюба круче.

Народная любовь – ничья

«Социальный капитал» слишком материалистически звучит, поэтому говорим о любви. Дзюбе сложно тягаться со Смоловым в плане публичной жизни. Даже с учетом, что оба были героями светской хроники в разное время. Но нам куда важнее понять, какой у Артема и Федора отклик со стороны людей? Если хочешь быть крутой звездой, то тебе нужны не только те, кто тебя не любит. И Дзюба, раз даже фанаты «Спартака» его не освистывают и «предателем» не считают, в этом плане может сравниться с активным в социальных сетях Смоловым. У Артема подвешен язык. Он любит высказаться в интервью.

А Федор читает книжки – спасибо родителям, поэтому тоже не оставляет плохого впечатления. Дзюба всяко циничнее, Смолов троллит не так явно. Федор «моднее», что привлекает женскую аудиторию. Но если суммировать, то вы получите двух форвардов, которые прошли похожий путь. Смолов не стал бомбардиром в «Динамо», у Дзюбы были средние сезоны в «Спартаке» до аренд. Потом оба научились уму-разуму в провинции. Артем в составах «Томи» и «Ростова», а Федор – в «Урале». Позже попали в новые серьезные команды, где радуют голами. Следовательно, отношение к нападающим изменилось, прикалываться над российскими футболистами будут всегда, но Дзюба и Смолов из тех, кого также и уважают.

Общий счет. Федор 2:2 Артем (и три мировых)

У нас не получилось за счет доблестей игрока года Смолова разбить Дзюбу. Никакого разгрома, зенитовец тоже оказался успешным, крепким и настырным в этом году. Также за Смолова не могут сказать трофеи – «Краснодар» не выиграл ничего. Суперкубок и Кубок России «Зенита» тоже не добыты с помощью гения Дзюбы. Не забивал в финалах ЦСКА, весной вообще вышел на замену в концовке, когда счет был 4:1. Так что голы за Смолова, бойцовские качества и щепотка трофеев – за Дзюбу. Поэтому забавно, что многие так упрямо выделяли Смолова, вспоминали Акинфеева, но не заметили, как заиграл Артем. Дзюба был хорош, важно это подчеркнуть.

Мнение читателей. Смолиньо или Дзюбиньо?

В сказочном мире можно выбрать и Федора, и Артема. Поставить их в основу сборной России рядом и разбить Бразилию 7:1 в полуфинале ЧМ-18. Но в жизни все точки над «ё» в битве Федора и Артема расставить сложнее. Черчесов опробует схему со Смоловым и Дзюбой в атаке. Но два результативных нападающих в одной песочнице – плохой коктейль. Даже если Федора заставить подыгрывать, а не вести игру. Скорее всего, в основе сборной на ЧМ-18 будет один из них. И хотя многие сейчас скептически относятся к возможностям национальной футбольной команды, точно не откажутся от ее успехов на домашнем турнире. И в атаке сразу два человека на позицию в центре. Раз этот год официально назван годом Смолова, но при этом Дзюба и без Халка остался результативным и по многим параметрам сопоставим с коллегой Смоловым - пора выбирать. Кто круче, Федор или Артем?