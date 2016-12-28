Старик Златан: «Мое время прошло»

Пятьдесят мячей за клубы за год – успех для шведского «дедушки». Тем веселее сейчас вспомнить, как на «Соккер.ру» хватили Златана, и как его ругали.

Слишком старый для АПЛ?

Три года тому назад Ибрагимович заявил, что слишком старый для АПЛ, что его время для такого приключения прошло. Но добавил – в футболе нельзя ничего предсказать. Как оказалось, Златан не дряхлый, а мощный в свои тридцать пять. И английский чемпионат не настолько сложный. Например, в топ-5 больше всех моментов – 260 штук, создал «Ливерпуль», где ведут игру Милнер, Лаллана и Фирмино. Нормальные футболисты, но явно не Иньеста с Месси. И не выше по рангу в футболе, чем их тренер Клопп в своей профессии. А самый результативный нападающий АПЛ последних лет Агуэро не может вытеснить центнер Игуаина из основы сборной Аргентины. Поэтому забавно, что существует миф, будто бы Месси и Роналду в АПЛ не смогли забивать помногу. В самом деле, куда им до Лукаку? А что у Лионеля немало голов англичанам в ЛЧ – случайность.

Наверное, и успешность Ибрагимовича – случайность? Нет, ведь человек, поигравший за ведущие клубы в Италии, Испании и Франции, наглядно показывает, что островной английский футбол по давней привычке отстал в одном компоненте из-за замкнутости на деньгах и собственной значимости. И этот компонент – обычная футбольная дурь. Грубиян Коста с хулиганом Азаром – ребята с характером, поэтому они так выделяются, как раньше Суарес, ушедший в «Барселону». Или как может выделяться Фирмино, даже если выпивает по вечерам и в таком состоянии садится за руль. Теперь в компании задир пополнение, швед - среди самых классных игроков АПЛ здесь и сейчас. Проверим, можно ли было предположить такой успех?

Отказ от денег ради футбола

Главным событием начала года для Златана стало предложение из Китая. Райола говорит о 100 миллионах евро, СМИ уточняли – последнее предложение было в районе 74 миллионов евро (хотя иногда пишут о всех 120, еще и фунтов), поэтому в «Манчестер Юнайтед» сейчас не уверены, что швед поиграет дольше, чем один сезон. Но когда Златан покидал Францию, где был монстром и главным на поле в ПСЖ, то отказался от предложений из США и Китая и выбрал футбольный вызов. Ведь на старте Моуриньо в «Юнайтед» многие отзывались скептически о возможностях Ибрагимовича. При этом без Златана возвращение клубной уверенности было бы невозможно. Марсьяль, Депай, Рэшфорд или Лингард не настолько опытные, чтобы действовать, как сейчас Ибрагимович. Швед даже может испугать напарника Лингарда, празднуя гол – слишком высоко летает:

#Actualidad El festejo de Zlatan Ibrahimovic que asustó a uno de sus compañeros y provocó decenas de memes https://t.co/tRlJqV9GeF #Noticias pic.twitter.com/fu0tNxWaZ8 — StrangerThings (@jaime_toth) 20 декабря 2016 г.

Год Златана в цифрах и фактах:

- в десятый раз подряд признан игроком года в Швеции, приз не вызывает никаких сомнений;

- только Месси забил за год на клубном уровне больше - на один мяч. У Ибрагимовича 50 голов и игра против «Мидлсбро» в запасе. Столько за год швед забил всего второй раз в жизни;

- первый в истории игрок, забивавший в Лиге чемпионов десять лет подряд;

- из Франции нападающий уехал с победой в гонке снайперов – 38 голов за сезон;

- у Ибрагимовича была серия из семи матчей без голов в чемпионате Англии;

- всего Златан забил 12 мячей в АПЛ за МЮ и всего 17 мячей за клуб в разных турнирах;

- отказался от космической зарплаты в Китае, цифры разнятся, но всегда сумма больше, чем у Месси и Роналду в Европе;

- «Манчестер Юнайтед» платит шведу 11.5 млн евро в год, в клуб он перешел как свободный агент;

- Ибрагимович реализовал восемь из последних одиннадцати ударов в створ ворот в АПЛ, до игры с «Сандерлендом», где гол и два ассиста на счету, показатель был 7 из 8;

- Златан наносит по 4.6 ударов в среднем за матч, то есть находит моменты чаще, чем Диего Коста (2.9) и Санчес (3.2) – может сказаться весной в гонке бомбардиров;

- Златан и Поль Погба – самые жесткие игроки АПЛ, у них по 38 фолов;

- Ибрагимович играет головой намного лучше, чем все соседи по таблице самых результативных игроков АПЛ, кроме Лукаку;

- только у Агуэро точнее передачи, хотя Ибрагимович играет эгоистичнее, рискованнее и при этом опережает Лукаку, Косту и Санчеса – старик-разбойник в ударе.

Златан Ибрагимович на линии:

«Эрик Кантона был королем Манчестера, а я стану богом города».

«Когда меня встречают фанаты „Манчестер Сити“, они становятся фанатами „Манчестер Юнайтед“.

„Я бы стал более феноменальным, если бы десять лет назад играл так разумно, как сейчас“.

„Приезжая в Нью-Йорк, вы видите статую Свободы. Приезжая в Стокгольм – увидите статую Златана“.

„Сказал Погба, что это последний штрафной, который я ему разрешил пробить, поэтому лучше забить“. (прим. - Поль попал в перекладину).

„Манчестер Юнайтед“ не так силен, как ПСЖ».

«Манчестер – лучший город из тех, где мне доводилось жить».

«Скучаю ли я по ПСЖ? Я скучаю по своей зарплате в Париже».

«Всегда хотел быть похожим на Роналдо».

«Даже если мне 35, мысленно ощущаю себя на 20. Думаю, могу играть до 50 лет».

Читатели «Соккер.ру» о нападающем:

Y.N.W.A.: «Честное слово, поражают люди, которые восхищаются этим цирковым артистом. Причем тут „честно говорит“? Есть же рамки приличия, уважение к другим».

RMUKMU: В Манчестере три бога: сэр Александр Чепмен Фергюсон, сэр Роберт Чарльтон, сэр Александр Мэттью Басби. Правящим монархом является Уэйн Марк Руни, титул принца носит Маркус Рэшфорд. Для Ибры титула нет.

Ironigor: Параноик с манией величия, клиент «бог» палаты номер шесть!!!

ibra85: Златан - уникальнейший футболист. Таких не припомню еще. И такой мяч, как англичанам, вряд ли кто забьет в этом веке (на подобном уровне). Самое поразительное, что в том возрасте, когда футболисты начинают сдавать, он стал только прибавлять.

Медив: Лука Тони в 37 стал лучшим бомбардиром Серии. Так что Ибра еще вполне себе молодой.

просто сашка: Ибра, конечно, атлет. В свои 35 в АПЛ шухер наводит, профессионал каких мало. Не думаю, что Роналду или тем более Месси в 35 будут показывать подобное...

Вождь «Манчестер Юнайтед»

Ставка на то, что АПЛ окажется трудным турниром для форварда такого уровня, оказалась проигрышной. Разумеется, Моуриньо пришлось заставить своего знакомого набрать форму – после Евро швед был медлительным, в Англии надо думать о пробеге, поскольку критически важно выигрывать подборы и прессинговать высоко. Но Ибрагимович даже в составе не идеально выстроенной команды из Манчестера быстро стал вожаком. Приносит предметную пользу голами и передачами, вселяет уверенность и может в новом году еще лучше понять Погба и Мхитаряна. Причем если средние показатели за девяносто минут у него слабые – поскольку были матчи без голов, то в целом он забил уже столько же, как Месси в Ла Лиге, 12 мячей.

Если кто-то забивает за год на клубном уровне больше, чем Роналду – у Криштиану 42 гола, то он точно в хорошей форме. После Евро-2016 говорили: «Златан уже не тот, он слишком старый для АПЛ». Провел тот турнир слабо и был справедливо включен в число антигероев. Но завершил карьеру в сборной Швеции, сосредоточился на клубе. В отличной физической форме и готов выжать максимум. Ему хочется стать особенной фигурой для фанатов в Манчестере. Наглый швед доказывает, что игроков такого калибра никогда не надо списывать, даже в тридцать пять. У шведа 14 результативных действий в 10 последних матчах за МЮ – снова в центре всемирного внимания. Со Златаном в такой форме можно даже помечтать о финале Лиги Европы. Да и «Арсенал» с «Тоттенхэмом» не оторвались пока настолько, чтобы не думать о возвращении в топ-4. Конкуренты серьезные, МЮ не без греха, но Ибрагимович в статусе играющего тренера может не простить огрехи чужих защитников. Златан снова в своей стихии.