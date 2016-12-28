Отцы и дети Бундеслиги

В предыдущих статьях мы проехались с вами по Англии, Италии и Франции в поисках самых успешных клубов своих стран. Следующая остановка наших подсчетов - Германия!

В чем отличительная черта современного чемпионата Германии? Давайте немножко вспомним географию и пробежимся по странам, городам и их численности.

Крупнейшие города Испании - Мадрид и Барселона. Их представляют всем известные клубы, и они стабильно идут на первых местах Ла Лиги. Следующие города по численности населения - Севилья, Валенсия, Малага и Сарагоса. Здесь тоже найдем очень крупные и заметные клубы, пусть у «Сарагосы» сейчас и не самые лучшие времена.

Переходим к Италии. Здесь крупнейшие города - Рим, Милан, Неаполь и Турин. Местные тяжеловесы - «Рома», «Лацио», «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус» не нуждаются в представлении. И все варятся в Серии А, бодаясь и толкаясь из сезона в сезон.

В Англии также каждый крупный город имеет своих гигантов. Лондон, Манчестер и Ливерпуль - в нынешнем сезоне продолжают извечные споры. А Бирмингем недавно лишился своего представителя в Премьер-Лиге, но «Астон Виллу», обладателя Кубка чемпионов, узнают всегда и везде.

Давайте же теперь заглянем в Германию. Это крупнейшая страна по численности населения в Западной Европе. Соответственно и крупных городов тут предостаточно. Вот первые 14, численность которых превышает полмиллиона человек:

Берлин 3 490 105 Дортмунд 586 181 Гамбург 1 787 408 Лейпциг 570 087 Мюнхен 1 526 149 Эссен 566 862 Кёльн 1 060 582 Бремен 551 767 Франкфурт 717 624 Дрезден 536 308 Штутгарт 623 738 Ганновер 532 163 Дюссельдорф 604 527 Нюрнберг 501 072

Для лучшего осознания - все 14 городов крупнее Ливерпуля

Теперь же предлагаю назвать клубы, помимо «Баварии» из Мюнхена и «Боруссии» из Дортмунда, которые были наиболее заметными и успешными в немецкой Бундеслиге в последнее время. «Боруссия» с черным ромбом на эмблеме представляет город Мёнхенгладбах, с населением примерно 259 000 человек. «Шальке 04» базируется в городке Гельзенкирхен, где проживает 257 000 человек. Город Леверкузен, логово «аптекарей», насчитывает всего лишь 160 000 жителей. Автозаводцы, не так давно обыгравшие «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 2:0, тренируются в городке Вольфсбург, где вместе с ними проживает еще 122 000 человек. И все они, кстати, раз в сезон приезжают в деревушку с населением 3 272 человек, чтобы сыграть с местным крепышом Бундеслиги - «Хоффенхаймом».

Тут, естественно, назревает вопрос - если такие скромные городишки имеют очень стабильные и крепкие клубы, то что же мешает их соперникам из таких больших земельных и промышленных центров, как Ганновер, Бремен, Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт, Кёльн, Гамбург и Берлин иметь собственные топ-клубы, способные навязать достойную конкуренцию этим наглым провинциалам? За этим следует и другой вопрос - это закономерность, или всё же, на протяжении всей своей истории, крупные города добивались более успешных результатов, чем их соседи-малыши, и нынешнее положение дел - всего лишь временное явление?

Для этого составим собственный рейтинг успехов немецких клубов, и выясним, кого хватило больше на длительной дистанции, величиной во всю историю профессионального футбола Германии.

Начинаем с внутренних турниров

Кубок Германии

В кубке страны традиционно раздаем очки, как и в Кубках Англии, Италии и Франции. За выход в четвертьфинал даётся 1 очко, полуфинал - 2 очка. Финалисту достаётся 3 очка, обладателю - 4.

1.Бавария 103 51.Хамборн 3 2.Вердер Бремен 66 52.Тасмания Берлин 3 3.Шальке 04 62 53.Хомбург 3 4.Кёльн 47 54.Теннис Боруссия Берлин 3 5.Гамбург 45 55.Унион Берлин 3 6.Штутгарт 45 56.Ганза Росток 3 7.Кайзерслаутерн 41 57.Фрайбургер 2 8.Нюрнберг 40 58.Бенрат Дюссельдорф 2 9.Боруссия Дортмунд 40 59.Швайнфурт 05 2 10.Фортуна Дюссельдорф 39 60.Блау-Вайсс Берлин 2 11.Айнтрахт Франкфурт 37 61.Липины 2 12.Боруссия Мёнхенгладбах 36 62.Кобленц 2 13.Байер Леверкузен 26 63.Мангейм 2 14.Герта 26 64.Вупперталь 2 15.Карлсруэ 23 65.Байройт 2 16.Дуйсбург 20 66.Фортуна Кёльн 2 17.Киккерс Оффенбах 18 67.Ваттеншайд 2 18.Вольфсбург 18 68.Хемницер 2 19.Алемания Ахен 17 69.Динамо Дрезден 2 20.Мюнхен 1860 16 70.Айнтрахт Трир 2 21.Бохум 15 71.Любек 2 22.Вальдхоф Мангейм 14 72.Оснабрюкк 2 23.Дрезднер 12 73.Аугсбург 2 24.Байер Юрдинген 12 74.Хильдесхайм 2 25.Ганновер 96 12 75.Дрезднер Шпортфройнде 1 26.Рот-Вайсс Эссен 11 76.Ханау 93 1 27.Фрайбург 8 77.Минерва Берлин 1 28.Рапид Вена 7 78.Пайне 1 29.Саарбрюккен 7 79.Берлинер 92 1 30.Штутгартер Киккерс 7 80.Харта 1 31.Хоффенхайм 7 81.Грайзер 1 32.Айнтрахт Брауншвейг 6 82.Неймер Нюрнберг 1 33.Рот-Вайсс Оберхаузен 6 83.Кёнигсберг 1 34.Карл-Цейсс Йена 6 84.Камп-Кёзлин 1 35.Майнц 6 85.Аустрия 1 36.Арминия 6 86.Дессау 1 37.Фёрст Вена 5 87.Стад Дюделанж 1 38.Шварц-Вайсс Эссен 5 88.Щецин 1 39.Санкт-Паули Гамбург 5 89.Конкордия Гамбург 1 40.Энерги Котбус 5 90.Виктория Берлин 1 41.Гройтер Фюрт 5 91.Бергиш-Гладбах 1 42.Локомотив Лейпциг 4 92.Бремерхафен 1 43.Франкфурт 4 93.Рёхлинг Фёльклинген 1 44.Адмира Ваккер 4 94.Зюйдвест Людвигсхафен 1 45.Ворматия Вормс 4 95.Гёттинген 1 46.Алтона 4 96.Ульм 1 47.Боруссия Нойнкирхен 4 97.Бохольт 1 48.Хольштайн Киль 4 98.Унион Золинген 1 49.Винер Шпорт-Клуб 3 99.Зандхаузен 1 50.Пирмазенс 3 100.Дармштадт 1 101.Виктория Ашаффенбург 1 102.Гессен Кассель 1 103.Локомотив Штендаль 1 104.Шпортфройнде Зиген 1 105.Магдебург 1 106.Унтерхахинг 1 107.Веен Висбаден 1

Первый розыгрыш кубка состоялся в 1934 году. Годом ранее на пост рейхсканцлера Германии был назначен Адольф Гитлер. Германия возобновила свою экспансионистскую и реваншистскую политику. В связи с этим в турнире и собралась такая пёстрая компания. Здесь и австрийские «Рапид», «Фёрст», «Адмира», «Аустрия», и польские «Липины» с «Щецином», люксембургский «Стад Дюделандж», и праотцы калининградского футбола - «Кёнингсберг». Позже турнир лишился не только этих представителей Австрии, Польши и прочих подконтрольных территорий, но и родной Восточной Германии. Но это уже совсем другая история... а лидирует в этом рейтинге «Бавария»! В первой десятке все клубы из Западной Германии, 8 из них представляют крупные города.

Чемпионат Германии

Это очень молодой турнир, первый розыгрыш на профессиональном уровне состоялся лишь в 1963 году! К этому времени итальянцы провели уже 33 чемпионата в современном формате, а Англия чествовала своего 70-го чемпиона! Могу утверждать, что среди пользователей сайта, возможно, есть люди, старше Бундеслиги. На случай важных переговоров, они могут смело парировать: «Да я родился раньше, чем „Бавария завоевала первую салатницу!“ Учитывая примерно равную интригу, раздадим очки как и в чемпионате Франции:

Сезоны, в которых количество участников не превышало 16-ти:

1 место - 7 очков

2 место - 5 очков

3 место - 4 очка

4 место - 3 очка

5 и 6 места - 2 очка

7 и 8 места - 1 очко

Сезоны, в которых принимали участие по 18 или 20 клубов:

1 место - 7 очков

2 место - 5 очков

3 и 4 место - 4 очка

5 и 6 место - 3 очка

7 и 8 место - 2 очка

9 и 10 место - 1 очко

1.Бавария 274 21.Ганновер 96 16 2.Боруссия Дортмунд 138 22.Фрайбург 11 3.Вердер Бремен 120 23.Байер Юрдинген 9 4.Гамбург 119 24.Майнц 9 5.Штутгарт 118 25.Ганза Росток 7 6.Боруссия Мёнхенгладбах 118 26.Алемания Ахен 5 7.Кёльн 103 27.Киккерс Оффенбах 5 8.Байер Леверкузен 101 28.Вальдхоф Мангейм 5 9.Шальке 04 94 29.Хоффенхайм 5 10.Кайзерслаутерн 78 30.Аугсбург 5 11.Айнтрахт Франкфурт 73 31.Вупперталь 4 12.Герта 55 32.Арминия 4 13.Вольфсбург 34 33.Рот-Вайсс Эссен 2 14.Нюрнберг 29 34.Санкт-Паули Гамбург 1 15.Мюнхен 1860 28 35.Унтерхахинг 1 16.Айнтрахт Брауншвейг 27 17.Дуйсбург 24 18.Фортуна Дюссельдорф 18 19.Карлсруэ 17 20.Бохум 17

Мюнхенцы почти в 2 раза опережают ближайших соперников из Дортмунда - это непреодолимая пропасть! Настоящие короли Кубка и Бундеслиги! В первой пятерке расположились клубы из крупных городов. Удальцы из Мёнхенгладбаха дышат им в пятки, и уже в этом сезоне могут запрыгнуть на почётную третью строчку.

Кубок и чемпионат ГДР

Будет несправедливо оставить за бортом клубы из Восточной Европы. Надо сказать, подсчеты очков здесь дались очень непросто. Дело в том, что тамошние клубы из года в год меняли свои названия и месторасположение. И это не являлось их собственной прихотью. Владельцами клубов являлись члены политического руководства ГДР, и им было абсолютно наплевать на мнение и желания болельщиков. Сегодня ты - фанат „Висмута“ из Хемница, завтра твой клуб переезжает в Ауэ и переименовывается в „Эрцгебирге“. Сегодня ты скромный клуб „Форвертс“ из Лейпцига, завтра тебя перевозят в столицу и делают топ-клубом страны. А послезавтра, легким мановением руки Министра госбезопасности, ты оказываешься в уездном городке, и про тебя уже никто не вспоминает. Тренеры смещаются со своих постов из-за „недостаточной политической устойчивости“. Короче говоря, трэш, который у них там творился, можно было сравнить разве что с чемпионатом КНДР. И это не могло не сказаться на силе и популярности чемпионата - уровень был просто не соизмерим с Бундеслигой. Доказательством являются выступления клубов ГДР на еврокубковой арене. Поэтому здесь раздаем очки по минимуму. Обладатель кубка получает 1 очко, победитель чемпионата - 3 очка, вице-чемпион - 2 очка, бронзовый призёр - 1 очко.

1.Динамо Дрезден 50 11.Ротт-Вайсс Эрфурт 7 2.Динамо Берлин 45 12.Галлешер 6 3.Карл-Цейсс Йена 35 13.Хемницер 6 4.Форвертс Берлин 29 14.Фольксполицай Дрезден 3 5.Магдебург 25 15.Дрезднер 3 6.Локомотив Лейпциг 18 16.Глюкауф Зенфтенберг 3 7.Эрцгебирге Ауэ 16 17.Вагонбау Дессау 2 8.Ганза Росток 14 18.Шталь Тале 1 9.Заксен Лейпциг 12 19.Унион Берлин 1 10.Заксенринг Цвиккау 8

Динамовцы устроили настоящию перестрелку между собой, но вверх взяли полицаи из Дрездена, опередив столичных коллег на финишной прямой наших подсчетов. Как видно, старшие братья Ред Булла из славного города Лейпцига не навязали серьезную борьбу лидерам, хотя „Локомотив“ и присвоил себе звание прямого продолжателя одного из старейших клубов Германии „Лейпциг“.

Международные кубки

Теперь заглянем на европейскую арену. Здесь среднее значение успеха для клуба относительно успехов во внутренних чемпионатах немножко различается от тех же значений для клубов Англии и Италии, поэтому немножко повысим баллы, но не столько, как для Франции. Получаем следующие распределения очков:

Кубок обладателей кубков и Кубок ярмарок:

четвертьфиналист - 1

полуфиналист -2

финалист - 3

обладатель - 5

Кубок УЕФА / Лига Европы

четвертьфиналист - 2

полуфиналист - 3

финалист - 4

обладатель - 6

Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов

четвертьфиналист - 3

полуфиналист - 5

финалист - 7

обладатель - 10

Составляем общую таблицу. Для упрощения одни и те же очки раздавались как для Бундеслиги, так и для клубов ГДР:

1.Бавария 180 16.Динамо Берлин 8 2.Боруссия Дортмунд 56 17.Вольфсбург 7 3.Гамбург 49 18.Нюрнберг 5 4.Боруссия Мёнхенгладбах 42 19.Мюнхен 1860 4 5.Кёльн 31 20.Фортуна Дюссельдорф 4 6.Вердер Бремен 27 21.Герта 4 7.Шальке 04 27 22.Форвертс Берлин 4 8.Айнтрахт Франкфурт 25 23.Дуйсбург 3 9.Байер Леверкузен 24 24.Карлсруэ 3 10.Динамо Дрезден 17 25.Эрцгебирге Ауэ 3 11.Кайзерслаутерн 15 26.Айнтрахт Брауншвейг 3 12.Штутгарт 13 27.Заксенринг Цвиккау 2 13.Магдебург 11 28.Байер Юрдинген 2 14.Карл Цейсс Йена 10 29.Ганновер 96 2 15.Локомотив Лейпциг 8

Здесь мюнхенцы совсем распоясались - более чем троекратное превосходство над «шмелями». В призовой тройке - обладатели Кубка чемпионов. Восточно-германский «Динамо» Дрезден вошёл в десятку самых успешных клубов Германии в еврокубках.

Итоги

Подводим общие итоги. Складываем успехи всех немецких клубов во всех турнирах. Определяем 100 самых успешных клубов Германии

1.Бавария 557 51.Санкт-Паули Гамбург 6 2.Боруссия Дортмунд 234 52.Гройтер Фюрт 5 3.Вердер Бремен 213 53.Фёрст Вена 5 4.Гамбург 213 54.Шварц-Вайсс Эссен 5 5.Боруссия Мёнхенгладбах 196 55.Энерги Котбус 5 6.Шальке 04 183 56.Адмира Ваккер 4 7.Кёльн 181 57.Алтона 4 8.Штутгарт 176 58.Боруссия Нойнкирхен 4 9.Байер Леверкузен 151 59.Ворматия Вормс 4 10.Айнтрахт Франкфурт 135 60.Унион Берлин 4 11.Кайзерслаутерн 134 61.Франкфурт 4 12.Герта 85 62.Хольштайн Киль 4 13.Нюрнберг 74 63.Винер Шпорт-Клуб 3 14.Динамо Дрезден 69 64.Глюкауф Зенфтенберг 3 15.Фортуна Дюссельдорф 61 65.Дессау 3 16.Вольфсбург 59 66.Пирмазенс 3 17.Динамо Берлин 53 67.Тасмания Берлин 3 18.Карл-Цейсс Йена 51 68.Теннис Боруссия Берлин 3 19.Мюнхен 1860 48 69.Фольксполицай Дрезден 3 20.Дуйсбург 47 70.Хамборн 3 21.Карлсруэ 43 71.Хомбург 3 22.Бохум 37 72.Айнтрахт Трир 2 23.Магдебург 37 73.Байройт 2 24.Айнтрахт Брауншвейг 36 74.Бенрат Дюссельдорф 2 25.Форвертс Берлин 32 75.Блау-Вайсс Берлин 2 26.Ганновер 96 30 76.Ваттеншайд 2 27.Локомотив Лейпциг 30 77.Кобленц 2 28.Ганза Росток 24 78.Липины 2 29.Байер Юрдинген 23 79.Любек 2 30.Киккерс Оффенбах 23 80.Мангейм 2 31.Алемания Ахен 22 81.Оснабрюкк 2 32.Фрайбург 19 82.Унтерхахинг 2 33.Эрцгебирге Ауэ 19 83.Фортуна Кёльн 2 34.Дрезднер 15 84.Фрайбургер 2 35.Майнц 15 85.Хильдесхайм 2 36.Вальдхоф Мангейм 14 86.Швайнфурт 05 2 37.Рот-Вайсс Эссен 13 87.Бергиш-Гладбах 1 38.Заксен Лейпциг 12 88.Берлинер 92 1 39.Хоффенхайм 12 89.Бохольт 1 40.Арминия 10 90.Бремерхафен 1 41.Заксенринг Цвиккау 10 91.Веен Висбаден 1 42.Хемницер 8 92.Виктория Ашаффенбург 1 43.Аугсбург 7 93.Гессен Кассель 1 44.Рапид Вена 7 94.Дармштадт 1 45.Ротт-Вайсс Эрфурт 7 95.Камп-Кёзлин 1 46.Саарбрюккен 7 96.Локомотив Штендаль 1 47.Штутгартер Киккерс 7 97.Ульм 1 48.Вупперталь 6 98.Унион Золинген 1 49.Галлешер 6 99.Ханау 93 1 50.Рот-Вайсс Оберхаузен 6 100.Шпортфройнде Зиген 1

Ни у кого, наверное, не было сомнений, кто займет первую строчку. «Бавария» - безоговорочный победитель нашего рейтинга!

Самыми прыткими «провинциалами» оказались жеребята из Мёнхенгладбаха, запрыгнувшие на 5-ю строчку. Немножко не хватило до первой десятки клубу из другого небольшого городка Кайзерслаутерн. Его звёздные времена прошли, но в XX веке он стойко сражался со здоровяками из Мюнхена, Гамбурга и Кёльна. Восточно-германский топ-клуб из Дрездена на неплохом для себя 14-м. Здесь же стоит упомянуть и о Берлине. Самый успешный столичный клуб «Герта» лишь на 12-м месте. 14 из первых 20-ти клубов представляют крупные города Германии, и это показывает нам, что наш феномен «наглых провинциалов» - это не закономерность, а просто современные реалии. В этом есть свои плюсы - это доказывает, что даже если ты клуб из маленького городка - для тебя нет ничего невозможного, даже в XXI веке - веке господства больших денег и больших проектов в крупных мегаполисах!

На этой положительной ноте мы и закончим) Спасибо за внимание!