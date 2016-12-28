Как «Зениту» стать чемпионом?

Роббен в Санкт-Петербург не спешит, но «Соккер.ру» называет людей других позиций и методы, которые может применить Луческу, чтобы огорчить «Спартак».

Ставить на индивидуальный класс в атаке

«Зенит» не потерял шансы на титул. Особенно если частный самолет с семьей Промеса на борту сделает в ближайшие дни посадку в аэропорту имени Джона Леннона в Ливерпуле. Да и Луческу – хитрый тренер, когда не ставит старую пластинку жалоб на арбитров и не выдумывает теории заговора. Например, Мирча хозяйственно включил Молло в свою пятерку лучших игроков года. Прекрасно зная, что «Зенит» проявит к французу интерес. Говорят также о самом Роббене. Но это как Депай в «Спартаке». Теоретически возможно, а практически убедить голландца сложно. Да и незачем в случае со звездой «Баварии». Слишком дорого и хрустально, и самому Арьену скучно будет. Вряд ли в «Зените» ради смены Кокорина в основе готовы отдать голландцу полцарства. Хотя эти имена и их позиции уместны, чтобы понять, как Луческу играет впереди?

«Зенит» ставит на индивидуальный класс. Например, обратите внимание на голы Дзюбы. Артем постоянно между линиями, причем настолько чисто работает, что хавам легко адресовать ему мяч. А где не было Артема, там сказывалось индивидуальное мастерство Жулиано, Мака, Жиркова или Кокорина. Как раз атака, если Эрнани будет удачно бить издали, приобретут Молло, а Шатов не окажется в «Краснодаре», сложится. И будет развиваться без проблем. Поэтому когда некоторые эксперты заявляют о хаотичности трансферной политики «Зенита», если говорят о Тайсоне и компании, смотрятся забавно. Вратарь, центральный хавбек и вингер не помешают. Их ищут и иногда даже находят. Другое дело, что проблемной может стать позиция в центре обороны. Джикия в «Спартаке», Новосельцев адаптируется, но если уйдет Ломбертс или даже Нету – ждите покупку. Ведь оборону «Зенита» можно обхитрить так, как Дзюба делает с другими, когда открывает напарникам путь к забитым мячам:

Выстроить опорную зону, наиграть Эрнани

Никто пока не обратил внимания на одну важную деталь, заявляя о замене Витселя на Эрнани. В уходе бельгийца ведь уже не сомневаются. Лишь выбирают между «Ювентусом» и китайским предложением. Но бразильца не знают так хорошо, чтобы сразу определить, чем он будет полезен? Эрнани может быть полезен как буфер в атаке, но привязка к левой бровке в этом случае немного мешает. Во-первых, Шатова туда не поставишь уже, Мак в наличии, о Данни не забывайте. Во-вторых, смещения Жулиано на этот фланг теряют актуальность. Эрнани удобно располагался не только в связке в центре, он был участником второй по счету «двойки» в «бразильской» схеме «4-2-2-2». Привязка к флангу заметна почти в каждой игре:

«Зенит» уже имел проблемы с адаптацией игрока широкого профиля. После яркого дебюта не заиграл Маурисио. И его могут отпустить в Бразилию. Тогда в заявке появляется место для легионера, например, для Молло. Но это скорее помощь в центре и в атаке. Возможно, на левом краю впереди. Но француз не из тех, кто свяжет игру и будет выполнять черновую работу. А вот Эрнани можно научить играть глубже. Даже Гвардиола знает, что Луческу умеет из атакующего хавбека Фернандиньо сделать «бокс ту бокс». У Мирчи даже Мхитарян в опорной зоне пахал, пока не стал забивать помногу. Но хотелось бы отметить, что и с Витселем рядом с Хави Гарсией была пустота. Если у «Зенита» есть деньги, то им не помешало бы разозлить фанатов «Ростова». Прямо сейчас купить Нобоа, отдав Маурисио в Бразилию. Кристиан может связать игру в центре, ведь Хави Гарсия не Вернблум, в одиночку не справляется.

Выбрать основного вратаря и линию обороны

Коллекция голкиперов, экспозиция в «Эрмитаже» после Рождества. Михаил Кержаков. Юрий Лодыгин. Андрей Лунев. Основным может быть лишь один. Кого тут выбрать? Лунев – непроверенный и куражный. Кержаков – добротный и невезучий. Лодыгин – паникует, чтобы найти повод позже спасать. Юрий кажется самым сильным, поскольку Андрея не проверяли на подобном уровне и непонятно, как его хладнокровие сочетается с давлением на любого голкипера «Зенита»? Вспомните, что на всех, и Малафеева в частности, всегда крепко давили. Вячеслав, как и Юрий, выдавал удачные отрезки в еврокубках, но при этом не обходилось без жесткой критики. В «Зените» не любят нянчиться с вратарями, как это делают в ЦСКА, например.

Хотя на самом деле надо бить в набат по поводу Нету и Кришито в центре. А также качества подстраховки слева. Цаллагов, умеющий сыграть на двух флангах обороны, потому и нужен, что Жирков слишком часто допускал моменты по своей зоне. А основной левый защитник Кришито вынужденно и не всегда успешно играл в центре. Впрочем, проблемой было также отсутствие сыгранности. Зимой можно попробовать Нету и Новосельцева в центре, справа и слева – Смольникова и Кришито. И тогда жизнь наладится, поскольку проблемы будут только в случае провала Ивана из «Ростова» и отказа от покупки еще одного защитника. Уход Ломбертса может освободить место для иностранца, и тогда круг претендентов широкий. Но нет четкого понимания, кого ищут? У Луческу в «Шахтере» в центре играли украинцы, но Хачериди или Ракицкий вряд ли варианты.

Изменить систему позиционного прессинга

В этой категории, которую прямо диктует тактика, «Зенит» не середняк даже, как в случае с работой опорной зоны в связке с центром обороны. Здесь «Зенит» самый настоящий аутсайдер. Доказательства у суда весомые. У «Зенита» по десять допущенных ударов за матч, как у «Терека». Почему меньше пропущенных? Потому что вратари спасали. Но при этом команда Луческу на четырнадцатом месте по среднему количеству отборов за матч. И на пятнадцатом по перехватам. Если в первом случае с отборами можно списать на манеру владеть мячом – «Зенит» в этом компоненте первый с 57 % игрового времени в среднем, то отсутствие перехватов равно плохому подбору мяча. И ужасному позиционному прессингу, поскольку из всех лидеров без мяча хуже всех играет именно «Зенит».

Чем это чревато? Спросите даже у «Спартака». При счете 3:2 хватало подходов москвичей, когда «Зенит» оставлял привычные дыры в центре. То пятился, то выскакивал высоко всем составом. Рисковал одной ошибкой доиграться до ничьей. Также «Краснодар» горячо благодарит «Зенит» за странный прессинг перед решающим голом. И «Анжи» - им в Кубке (где было поражение фаворита 4:0) позволяли развивать атаки, пока знаменитости из Санкт-Петербурга изображали отбор. Уместно вспомнить жалобы футболистов на объемы работ. В какие-то моменты хавбеки просто физически не могли закрывать людей, а не сторожить пустые зоны. Хотя для команды, которая работает первым номером, располагая классными футболистами, такое пренебрежение к позиционной грамотности при прессинге – странное решение. Пожалуй, это самая большая тактическая загадка «Зенита». Зачем они ждут мяч и дают разыгрывать комбинации до удара, не имея выстроенной защиты?

Подчеркнуть разницу в тактике со «Спартаком»

«Зенит», как и его друг «Спартак», может за вечер пропустить четыре мяча. Или два всего за пару минут, с ними и такое случалось. «Маккаби» в курсе. И «Ростов». Как и «Анжи» с «Краснодаром». У «Спартака» свои проколы, не всегда результативные, но одного пропущенного мяча с головой хватает. При этом команда Карреры – оборонительная, выверенная, готовая терпеть навалы на свои ворота. А представители северной столицы – атакующий коллектив. Очередные жалобы Луческу о судействе надо пропускать мимо ушей (тем более, разбирали уже моменты и подбивали итоги), но можно согласиться с румыном, что атакующий флангами клуб может и пенальти заработать, и момент создать.

Арбитры душат «Зенит»?

«Зенит», если хочет быть выше «Спартака» и ЦСКА, должен вместе с «Краснодаром» всю весну подчеркивать разницу в философии. Где Каррера и Ганчаренко выиграют по 1:0, там Луческу и Шалимов должны побеждать по 4:1. Ведь когда берем четверку самых готовых к серьезной борьбе команд, то видим четкое разделение на «терпеть» и «рисковать». Да, москвичи могут поймать кураж, и тогда голы в множественном числе тоже придут. Но их северный соперник точно выходит на поле при счете 0:1 не в свою пользу из-за ляпов защиты и вратарей. Только серьезная работа с командным прессингом, которого пока нет, появление подстраховки в защите и развитие атакующих порывов гарантируют чемпионскую интригу. Пять пунктов отыгрываются, «Спартак» пока не победитель, а «Зенит» - не проигравший. Но только если Луческу потратит время на тактику, прежде всего во всем, что касается игры без мяча.