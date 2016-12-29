Лучший игрок-2016: Роналду побеждает!

В течение недели пользователи и сотрудники «Соккер.ру» выбирали лучшего игрока 2016 года. И вот результаты голосования подсчитаны, и мы можем объявить победителя!

Для начала напомним об условиях нашего голосования. Каждому из вас было предложено определить свою десятку лучших игроков 2016 года и расставить их по местам с 1 по 10. Очки между участниками итоговой десятки распределялись наиболее простым и логичным образом: первое место - 10 баллов, второе - 9 и так далее.

Голосование пользователей «Соккер.ру»

Обладателем «Золотого мяча» от издания «Франс Футбол» стал португалец Криштиану Роналду, и многие были возмущены этим решением. Что ж, у вас был шанс доказать, что португальская суперзвезда получила очередную награду лишь по недоразумению и по причине недооценки талантов соперников.

Однако результаты нашего с вами голосования лишний раз подтвердили - равных Роналду в 2016-м не было. Как уже все поняли, именно Криштиану стал победителем нашего опроса. Причем сделал он это легко и не особо напрягаясь. КриРо более чем в 50 процентах десяток занял первое место и намного опередил своего ближайшего преследователя по этому показателю Лео Месси, который стал лучшим лишь в 11 процентах от общего числа ваших опросных листов. Третьим по числу собранных первых мест стал француз Антуан Гризманн. Он занял первое место в 8 процентах анкет.

Впрочем, без неожиданностей в вашем голосовании не обошлось. И главной из них, безусловно, стало второе место в общем опросе все того же Гризманна! Это первое важное отличие наших итогов голосования от тех, что представил недавно «Франс Футбол». Там, напомним, вторым вслед за Роналду стал Месси, который опередил Гризманна более чем на 100 баллов. У нас же все иначе - француз занял уверенное второе место, обогнав Лионеля на 70 с лишним очков.

Также по достоинству вы оценили игру в 2016 году валлийца Гарета Бэйла. Если в опросе «Франс Футбол» атакующий исполнитель «Реала» стал только шестым, то по итогам вашего голосования Гарет занял 4-е место, в напряженной борьбе опередив Луиса Суареса, который замкнул пятерку лучших футболистов в 2016 году по версии пользователей «Соккер.ру».

Нельзя обойти вниманием вашу высокую оценку игры защитника «Реала» Серхио Рамоса, который у «Франс Футбол» остался без единого голоса. Мастер решающих мячей в компенсированное время набирает у нас 281 балл и финиширует на шестом месте! Согласитесь, достойная оценка игры футболиста, который своими голами спас для «Реала» парочку трофеев в уходящем году.

Последним, кому удалось преодолеть гроссмейстерскую отметку в 200 баллов, стал бразилец Неймар из «Барселоны». С 234 баллами он занял 7-е место в вашем голосовании (у «Франс Футбол» - 4-й). Неймара с его ближайшим преследователем разделили почти 100 баллов. 8-е место, согласно вашему голосованию, занял чемпион Англии в составе «Лестера» - Джейми Варди, сумевший при этом собрать в опросах сразу два первых места, что, к слову, такой же показатель, как у Суареса. Девятое место досталось партнеру Джейми по составу «лис» алжирцу Рияду Марезу. Ну а замкнул 10-ку центрбек «Реала» Пепе, который на три балла обошел Златана, оставив того за бортом 10-ки лучших игроков 2016 года по версии читателей «Соккер.ру».

Итого, если сравнивать вашу десяткой с той, что навыбирал «Франс Футбол», то имеем лишь одно расхождение: Серхио Рамос вместо Джанлуиджи Буффона, который, однако, не остался обделен вашим вниманием и набрал приличные 49 баллов, которые обеспечили ему место в 20-ке лучших по итогам 2016 года.

В 20-ку лучших также попали:

11. Ибрагимович

12. Иньеста

13. Модрич

14. Левандовски

15. Канте

16. Обамеянг

17. Буффон

18. Алексис Санчес

19. Кроос

20. Де Хеа

Интересные факты голосования пользователей:

- Роналду собрал больше первых мест, чем все остальные вместе взятые.

- Первого места в ваших опросах были удостоены 10 разных человек: Роналду, Месси, Суарес, Бэйл, Ибрагимович, Гризманн, Варди, Иньеста, Канте и Ди Мария.

- Гризманн оказался лидером по числу собранных 2-х и 3-х мест, что и обеспечило ему преимущество над Месси, который обошел француза по числу 1-х мест.

- Неймар и Рамос фигурировали в ваших анкетах на всех возможных местах, кроме первого.

- Лидером по числу упоминаний в анкетах оказался Роналду - 72. Однако тут его преимущество над Гризманном минимально, у француза 71 попадание в ваши десятки. Также Месси всего на одно упоминание опередил Суареса с Бэйлом (65 против 64).

- Всего в ваших анкетах были упомянуты 92 игрока, которые, как вы посчитали, достойны попадания в число десяти лучших в 2016-м году.

- Лучшим из российских игроков стал хавбек «Спартака» Денис Глушаков, который набрал 21 балл и расположился сразу вслед за первой 20-кой лучших.

Голосование сотрудников «Соккер.ру»

Как вы уже поняли, выбирали лучшего не только посетители нашего портала, но и сотрудники «Соккер.ру». Кто за кого отдал свой голос и что из этого вышло, читайте ниже.

Дмитрий Кристя (редактор)

1. Роналду

Как бы кто ни относился к Криштану, но в этом году он выиграл почти всё. Победитель Лиги чемпионов, триумфатор Евро с далеко не самой сильной сборной. Я не знаю, как нужно играть, чтобы перевесить эти два достижения. Пусть португалец и не всегда был в своей лучшей форме.

2. Гризманн

3. Бэйл

4. Луис Суарес

5. Месси

6. Варди

7.Марез

8. Неймар

9. Буффон

10. Рамос

Антон Белюсь (редактор)

1. Криштиану Роналду

Не скажешь, что Роналду в уходящем году был на голову сильнее остальных, даже без «на голову» не скажешь. Однако легендарность и место в пантеоне великих немыслимы без побед, коих у португальца оказалось в достатке. Да, партнеры выручали, да, со жребием везло, но при этом у Роналду случались бенефисы, яркие выступления, которые надолго врезались в память, что позволяет прийти к выводу: более достойных кандидатов на звание лучшего игрока 2016 года не было. У меня все.

2. Лионель Месси

3. Антуан Гризманн

4. Серхио Рамос

5. Гарет Бэйл

6. Луис Суарес

7. Нголо Канте

8. Роберт Левандовски

9. Гонсало Игуаин

10. Леонардо Бонуччи

Евгений Сойкин (статистик)

1. Лионель Месси

Говорят, что пенальти - это футбольная лотерея, верно? Хотя Грациано Пелле и Симоне Дзадза могут с этим поспорить. Но всё же представьте на секунду, что если бы в финале Кубка Америки в серии одиннадцатиметровых победила бы Аргентина, а в финале ЛЧ - «Атлетико». И кстати мяч после удара Жиньяка в решающем матче Евро мог отскочить от штанги в ворота, а не в поле. Но «масло уже не только куплено, но и разлито. Так что заседание не состоится». Впрочем, я согласен с Венгером с тем, что «Золотой мяч» следовало бы отменить. Это скорее похоже на церемонию «Оскара», чем на спортивную награду.

2. Луис Суарес

3. Нголо Канте

4. Криштиану Роналду

5. Златан Ибрагимович

6. Рияд Марез

7. Джейми Варди

8. Месут Озил

9. Мануэль Нойер

10. Антуан Гризманн

(также вне конкурса хочется выделить оборону сборной Италии на Евро-16).

Роман Земко (онлайны)

1. Лионель Месси

По-настоящему классных футболистов в мире много, но все уже привыкли к тому, что награду лучшего получают уже почти десяток лет Месси или Роналду. Не всегда все решает количество завоеванных трофеев. Футбол - командная игра, и Лионель является примером той самой командой игры. Порой кажется, ему в радость отдать пас на пустые ворота партнеру, чем забить самому, даже если он до этого оставил в дураках всю оборону соперника. В этом плане Роналду иной игрок, который частенько тянет одеяло на себя в ситуациях, когда проще и полезнее отыграться с партнером. Безусловно, достижения Криштиану в этом году впечатляют, но, как говорил Юпп Хайнкес: «Могу охарактеризовать Месси только одним словом: феномен.»

2. Криштиану Роналду

3. Неймар

4. Гарет Бэйл

5. Луис Суарес

6. Антуан Гризманн

7. Роберт Левандовски

8. Диего Годин

9. Серхио Рамос

10. Артуро Видаль

Александр (модератор)

1. Гарет Бэйл

Фееричное выступление от лидера сборной Уэльса на чемпионате Европы и за Реал Мадрид в 2016 году. Гарет Бэйл становится истинной ударной силой сливочных и единоличным лидером своей сборной. На мой взгляд, один из самых недооцененных игроков этого года, из-за тени былых величий суперзвезд своих одноклубников.

2. Джанлуиджи Буффон

3. Антуан Гризманн

4. Лионель Месси

5. Лука Модрич

6. Роберт Левандовски

7. Неймар

8. Пауло Дибала

9. Артуро Видаль

10. Джейми Варди

Антон (модератор)

1. Роналду

Безоговорочно лучший игрок 2016 года - Криштиану Роналду. Главный трофей с национальной командой в этом году, главный клубный трофей, десятки просто голов и несколько важнейших мячей как за Реал, так и и за Португалию. Думаю, в этот раз Криштиану абсолютно точно превзошел Месси и заслуженно получил Золотой мяч.

2. Гризманн

3. Месси

4. Суарес

5. Нойер

6. Бэйл

7. Боатенг

8. Левандовски

9. Неймар

10. Рамос

Андрей Бабенчук (онлайны)

1. Криштиану Роналду

31-летний португалец на протяжении всего сезона стабильно демонстрировал фантастический уровень футбола. КриРо на клубном уровне выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а со сборной Португалии стал чемпионом Европы во Франции. Роналду признался, что прошедший сезон стал лучшим в его карьере. Считаю, что по итогам 2016 года Криштиану Роналду вполне заслуженно стал обладателем «Золотого мяча».

2. Антуан Гризманн

3. Лионель Месси

4. Джанлуиджи Буффон

5. Луис Суарес

6. Лука Модрич

7. Уго Льорис

8. Джейми Варди

9. Серхио Рамос

10. Рияд Марез

Олег Олезов (онлайны)

1. Криштиану Роналду

Многие могут поспорить с первенством Роналду. Два главных финала - Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы - португалец провёл невзрачно. Однако звание лучшего бомбардира ЛЧ с 16 голами в активе и триумф Португалии, которую Криштиану вытащил за уши в финал, это всё же чертовски круто! Да и извечный соперник Лео Месси вновь проиграл финал со своей сборной.

2. Лионель Месси

3. Антуан Гризманн

4. Луис Суарес

5. Серхио Рамос

6. Гарет Бэйл

7. Неймар

8. Рияд Марез

9. Джейми Варди

10. Алексис Санчес

Павел Молочный (редактор)

1. Криштиану Роналду

Роналду по праву можно назвать лучшим игроком года. Футболист, выигравший самый престижный клубный турнир, победил и в Чемпионате Европы. В обоих турнирах португалец являлся ключевым игроком своих команд, наколотил больше всех голов в Лиге чемпионов 15/16, да и в чемпионате Испании оторвался по полной. В первой половине этого сезона Роналду не так ярок, но его вклад в завоевание двух важнейших трофеев года перевешивает все остальное.

2. Антуан Гризманн

3. Лионель Месси

4. Луис Суарес

5. Пепе

6. Гарет Бэйл

7. Рияд Марез

8. Златан Ибрагимович

9. Джейми Варди

10. Лука Модрич

Александр Чистяков (автор)

1. Роналду

2. Гризманн

3. Бэйл

4. Суарес

5. Рамос

6. Месси

7. Неймар

8. Модрич

9. Ибрагимович

10. Буффон

Дмитрий Отмахов (онлайны)

1. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду за 2016 год добился триумфа со своим клубом и со своей сборной, мадридский «Реал» выиграл Лигу Чемпионов, а сборная Португалии Евро-2016. Индивидуальные действия Криштиану Роналду не раз приносили победы как его сборной, так и «сливочным». Мне кажется, в этом году португалец намного опередил своего вечного соперника в борьбе за звание лучшего футболиста, Лионеля Месси.

2. Лионель Месси

3. Антуан Гризманн

4. Серхио Рамос

5. Пьер-Эмерик Обамеянг

6. Пепе

7. Алексис Санчес

8. Рияд Марез

9. Гарет Бэйл

10. Джанлуиджи Буффон

Глеб Васильев (онлайны)

1. Антуан Гризманн

Отдаю первое место футболисту, который совершил невероятный прорыв в 2016 году. Да, он проиграл оба финальных сражения Криштиану Роналду, но роль португальца в этих матчах остаётся неоднозначной. По общей статистике Гризманн уступил Месси, Суаресу и Роналду, но зато стал лучшим игроком и бомбардиром домашнего чемпионата Европы. 22 гола в Примере, ведущая роль в «Атлетико» и сборной Франции, индивидуальные качества и награды – почему бы и нет?

2. Криштиану Роналду

3. Лионель Месси

4. Луис Суарес

5. Гарет Бэйл

6. Джейми Варди

7. Рияд Махрез

8. Неймар

9. Джанлуиджи Буффон

10. Поль Погба

Станислав Горин (автор)

1. Роналду

В 2016-м не вижу одного героя. Даже нет подходящего человека, который весь год играет на одном уровне и при этом не проигрывает в решающий момент. Методом исключения – по разным причинам Гризманн, Бэйл, Суарес и Месси не тянут, выходим на Криштиану с трофеями и мастерством. «Золотой мяч» можно получить за успешную игру против «Вольфсбурга», сборной Венгрии и японской «Касимы». Несправедливо? Бывали победители и хуже.

2. Гризманн

3. Бэйл

4. Суарес

5. Месси

6. Рамос

7. Неймар

8. Марез

9. Модрич

10. Санчес

И здесь Роналду первый! С тоже достаточно солидным преимуществом над конкурентами. И как видим, главное отличие итогового рейтинга редакторов от вашего - второе место Месси, которое Лионель буквально выгрыз у Гризманна, опередив форварда «Атлетико» на 2-й балл. Также поменялись в редакторском голосовании местами Бэйл и Суарес - нападающий «Барсы» занял 4-е место, валлиец остался пятым. А вот Серхио Рамос, как и в вашем голосовании - шестой. Далее идут Неймар и Марез, а 10-ку замыкают Варди и Буффон, набравшие одинаковое число баллов. Таким образом, наличие Джанлуиджи в числе 10 лучших - единственное отличие итоговой редакторской десятки от вашей. И также примечательно, что десятка лучших игроков 2016 года по версии наших редакторов полностью совпала с той, что вышла у «Франс Футбол».

Также в 20-ку лучших попали:

11. Модрич

12. Канте

Левандовски

14. Ибрагимович

Пепе

16. Нойер

17. Санчес

Обамеянг

19. Игуаин

20. Боатенг

Льорис

Вот таким получилось голосование за лучшего игрока года по версии «Соккер.ру». Наш портал благодарит всех, кто принял участие в опросе, и поздравляет пользователей с наступающим Новым годом! Пусть 2017-й принесет победы вам и вашим командам в честной борьбе!