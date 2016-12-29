Луис Энрике в «Барсе». Уйти или остаться?

Контракт тренера истекает в конце сезона, «Барселона» не собирается вступать в переговоры до марта и присматривается к Вальверде. «Соккер.ру» - о судьбе Луиса Энрике.

«За» уход Энрике. Моральная усталость

«Барселона» является значительным клубом, где каждый испытывает на себе высокое давление и необходимость выигрывать титулы. Особенно, это сказывается на тренерах. Безусловно, «Барселона» истощает Луиса Энрике, это очень интенсивная работа. Но это нормально. Именно поэтому Лучо одновременно наслаждается своей работой и выглядит смертельно уставшим», - такой исчерпывающий комментарий дал Хави. Действительно, речь сейчас идет не о том, хороший или плохой тренер Луис Энрике, важно понять, кто он – спринтер или стайер? Сам наставник должен ощущать, способен ли он и впредь поддерживать высокий темп работы или отрезка из трех сезонов для него достаточно. Не всем же быть сэрами Алексами Фергюсонами и Арсенами Венграми, большинству специалистов хватает трех-четырех лет, чтобы реализовать свой проект и устать от этого. О суровых моральных нагрузках в «Барселоне» может рассказать и Гвардиола: Пеп ушел из «Блауграны» после четырех сверхуспешных сезонов и взял паузу на год, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым вызовам.

«Против» ухода Энрике. Подход к команде

«Барселона» - очень непростой клуб. И большой, и грозный, и с обилием звезд в составе, которых поди попробуй выстроить в шеренгу. Луис Энрике не во всем идеален, он не является великим тактиком и стратегом, зато сумел найти подход к Месси и Ко. Уж не знаю, насколько футболисты его любят и обожают, но тренера точно принимают всерьез, слушают и считают «своим парнем». Далеко не каждому тренеру в «Барсе» уготовлена такая судьба – вспомните хотя бы Херардо Мартино, а ведь у аргентинца была «лицензия» от Месси, но даже это не помогло. Другими словами, если Лучо готов работать дальше и не чувствует себя выжатым, как лимон, то смена тренера будет просто капризом, ведь не факт, что новый наставник быстро разберется в извилистых тропах каталонского клуба. Если вообще не заблудится.

«За» уход Энрике. Позиция клуба

Заметьте, в «Барселоне» не уверены на 100% в том, что контракт с Луисом Энрике будет продлен. Сообщается, что первый раунд переговоров пройдет в марте, и это наверняка сделано не только для того, чтобы тренер исследовал свою усталость – клуб тоже рассчитывает присмотреться. Каталонцам нужны результаты, а к середине весны будет ясно, участвуют ли «сине-гранатовые» в чемпионской гонке Ла Лиги («Реал» был эффективнее в первой части сезона) и претендуют ли на победу в Лиге чемпионов. Луис Энрике может сколько угодно рассуждать о «негативных аспектах тренерской работы», которые заставляют его раздумывать о пролонгации соглашения, но если «Барса» останется без титулов, то решение о будущем тренера примут без его участия. В таких больших клубах не прощают подобных промашек. Информация о том, что Эрнесто Вальверде – главный кандидат на тренерский мостик «Барселоны» в случае ухода Луиса Энрике, только подтверждает, что работа уже ведется, и далеко не все крутится вокруг Лучо.

«Против» ухода Энрике. Позиция тренера

Хотя, на самом деле, если представители «Барселоны» действительно контактировали с Вальверде, то получается некрасивая история. Даже обращение Луиса Энрике, которое и породило разговоры о его дальнейшей судьбе, было предельно прокаталонским: «Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками. Но в этой работе также есть риски и негативные моменты, что нужно учитывать при принятии решения о своем будущем. Я знаю, что буду работать только в „Барселоне“ и ни в каком другом месте. У меня еще есть время, и клуб всегда примет мою позицию». Согласитесь, похоже не на угрозу оставить свой пост, а скорее на крик о помощи. Не исключено, что «негативные моменты» устранимы, а тренер, конечно, не может не подкупать своей преданностью – он не оставляет себе вариантов, не подстилает соломку.

«За» уход Энрике. Волны недовольства

Как для тренера, сходу выигравшего «требл» с «Барселоной», Луиса Энрике не то чтобы безумно любят. Когда пошли слухи о конфликте между тренером и Лионелем Месси, фанаты без раздумий заняли сторону футболиста. В неудачных результатах всегда находится доля вины Лучо, и это объективно так. Тренируй Энрике в России, его бы называли «физруком» после поражений – все-таки по тактической, идейной, философской обстоятельности он далеко не Гвардиола. Луис не мешает великим футболистам творить, но сам он как будто в стороне от процесса. Были случаи, когда решения тренера раздражали его игроков, постоянно находятся недовольные методами управления Лучо, то есть в «Барселоне» и вокруг Луиса Энрике все далеко не настолько гладко, как хотелось бы.

«Против» ухода Энрике. Незаконченные дела

И все-таки расставание с тренером после этого сезона вряд ли является мечтой боссов «Барселоны». «Дайте Луису поработать!», - весной 2017-го этот лозунг должен войти в тренд. Прошедшим летом «Барселона» заметно обновила состав, подписав нескольких молодых игроков, то есть каталонцы в стадии перестроения, причем Лучо выбрал эволюционный метод, а не революционный. Как минимум, логично дать человеку довести до конца свои дела, а не менять капитана парома посреди реки.

Резюме. «Барселону» к смене тренера может подтолкнуть только весенний провал на всех фронтах, во всех остальных случаях последнее слово остается за Луисом Энрике. Думаю, наиболее вероятен вариант, при котором сотрудничество будет продолжено, потому что в карьере Лучо может больше не быть великого клуба – повторюсь, он не Гвардиола. Ну, а если человек устал или не чувствует поддержки со стороны инчады, футболистов и руководства – тогда ничего не попишешь. Это называется «личные причины», и против них не попрешь.