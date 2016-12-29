На смену легенде. Возможные преемники Венгера

Арсен Венгер однажды подчеркнул, что не будет выбирать себе преемника в «Арсенале», как это сделал сэр Алекс в МЮ, но очередь за спиной французского наставника растет.

На протяжении последних лет то и дело появляются слухи о том, что «этот сезон может стать последним для мсье Арсена в Лондоне», однако именно будущей весной знаменательное событие может все-таки произойти. Во-первых, Венгер отметил 20-летие на тренерском мостике «канониров» - кажется, для него было важно продержаться до этой отметки. Во-вторых, контракт француза истекает в конце сезона и до сих пор не продлен, что наталкивает на мысли. В-третьих, на протяжении десятка лет «Арсенал» остается без успехов в АПЛ и Лиге чемпионов. В-четвертых, Венгер может заинтересоваться предложением из ПСЖ, где не особенно клеятся дела у Унаи Эмери. Предпосылок к смене обстановке достаточно, как и кандидатов, которые могут заменить легендарного наставника «пушкарей».

Эдди Хоу (Англия; «Борнмут»)

По мнению экспертов, один из главных кандидатов. 39-летний англичанин впервые в истории сумел вывести «Борнмут» в АПЛ, закрепился в элите со скромной командой, а сейчас занимает место в середине турнирной таблицы, что является несомненным успехом для «вишенок». Говорят, у Эдди есть поклонники в руководстве «Арсенала», да и Венгер уважительно относится к методам работы Хоу. Из молодого англичанина может получиться полноценный преемник, ведь, если Арсен решит завершить тренерскую карьеру, а не искать новых вызовов, то сможет остаться в «Арсенале» на должности спортивного директора и полноценно передать дела своему последователю. Француз неоднократно подчеркивал, что заинтересован в успехах «канониров» после своего ухода.

Диего Симеоне (Аргентина; «Атлетико»)

Дорогой и революционный вариант для «Арсенала», потому что Симеоне не потребуются советы Венгера, но он попросит время, чтобы преобразить команду, выстроив ее по своим канонам. Безусловно, Диего станет очередной тренерской жемчужиной АПЛ, если переберется на Туманный Альбион, вот только из топ-клубов «Арсенал» кажется наименее сопоставимым с методами Эль Чоло. С другой стороны, чего не сделаешь ради больших побед? Можно даже наступить на горло песне, которая играла на протяжении двадцати лет.

Йоахим Лёв (Германия; сборная Германии)

Немецкий специалист как раз способен подхватить знамя Венгера и привнести в игру «Арсенала» что-то новое. «Вильям Хилл» высоко оценивает шансы Йоахима на переезд в Лондон, коэффициент – 13, это второй показатель после Эдди Хоу. Но есть объективные причины, которые делают Лева недоступным летом 2017-го. Невозможно представить, что Йоахим бросит сборную Германии за год до чемпионата мира, где Бундесманншафт собирается защитить чемпионский титул. Так что либо «Арсенал» заручится твердым обещанием и подождет еще год, либо обратится к другим кандидатурам.

Деннис Бергкамп (Нидерланды; «Аякс» - ассистент тренера)

В списке преемников Арсена Венгера фигурируют как фамилии готовых наставников, так и неоперившихся специалистов, которых француз должен научить своему ремеслу и особенностям функционирования клуба «Арсенал». Без хотя бы пары сезонов лекций Венгера приглашать наставников без опыта самостоятельной работы – огромный риск, но если легенда «канониров» Деннис Бергкамп придет под крыло мсье Венгера и сможет освоиться в спокойной обстановке, то «Арсенал» сохранит преемственность поколений и получит молодого наставника, который сможет продолжить династию.

Тьерри Анри (Франция; сборная Бельгии – ассистент тренера)

Те же самые слова можно адресовать в адрес Тьерри Анри, который уже успел поработать в штабе Арсена Венгера, а прошедшем летом заявил: «Совру, если скажу, что не хочу возглавить „Арсенал“. Люблю этот клуб, но сначала я должен набраться опыта». У Анри было бы преимущество, останься он в системе «Арсенала» и продвигайся шаг за шагом к главной команде, но Тьерри хотел совмещать тренерскую деятельность с работой экспертом на телевидении, что не понравилось Венгеру.

Ральф Хазенхютль (Австрия; «РБ Лейпциг»)

Наставник сенсационных лейпцигских «быков», которые даже после крупного поражения в Мюнхене остаются главными конкурентами «Баварии» в Бундеслиге, заинтересовал «Арсенал». Причем сам тренер подтвердил интерес из Лондона, подчеркнув, что «слухи не возникают из ничего», но при этом назвав все это «очень замысловатой и лестной историей». Как бы то ни было, место в числе претендентов точно за австрийцем.

Массимилиано Аллегри (Италия; «Ювентус»)

Выяснилось, что Аллегри не слишком счастлив в «Ювентусе», где ему якобы не отдают должного за проделанную работу. После поражения в Суперкубке Италии у Массимилиано возник конфликт с Андреа Аньелли, в ходе которого президент и главный тренер поговорили на повышенных тонах. Ситуация на сегодняшний день такова, что Аллегри с большой вероятностью уйдет из «Старой Синьоры» по окончанию сезона, и ему очень льстит интерес «Арсенала», где итальянец готов трудиться долго и плодотворно, как его предшественник.