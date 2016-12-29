Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия редакции

У читателей «Соккер.ру» осталось менее суток, чтобы повлиять на исход голосования за лучших игроков первой части сезона, а пока – наш вариант символической сборной РФПЛ!

Вратарь

Андрей Лунёв («Уфа»)

Новичок «Зенита» претендует на звание одного из главных открытий сезона в чемпионате России, а по итогам осенней части первенства избираем его в качестве первого номера символической сборной. Выбор объясняется исключительно статистическими показателями, два ключевых для вратарей – это среднее количество пропущенных мячей и сэйвов за игру. Чаще всего свои команды спасали Александр Беленов (3.7 сэйвов) и Лунев (3.5), но при этом у Андрея 0.7 пропущенных голов за игру, в то время как у его коллеги из «Анжи» - 1.1 мяч. Лунев провел на ноль 60% матчей, у Селихова и Реброва количественно больше «сухарей», но процентный показатель примерно такой же.

Защитники

Александар Милькович («Амкар»)

Сербский защитник не раз попадал в наши символические сборные по итогам отдельных туров, потому что не только качественно справлялся с оборонительной работой, но и результативными действиями отмечался регулярно (1 гол, 3 результативные передачи). Милькович – король выносов и перехватов, уверенно чувствует себя в борьбе и не приучен сдаваться. Александар действительно отлично себя проявил, раз сумел обойти таких серьезных конкурентов как Ещенко, Фернандес и Калачев.

Илья Кутепов («Спартак»)

Вероятно, самый прогрессирующий среди российских защитников, что очень кстати – в сборной освободилась вакансия в связи с уходом Игнашевича «на пенсию». Впрочем, речь сейчас не об этом, а о том, как Илья сумел прибавить. Причем не только по сравнению с прошлым сезоном, он даже по ходу осенних туров прилежно учился у опытных товарищей и Массимо Карреры. В итоге, у «Спартака» в центре обороны играет лидер РФПЛ по количеству перехватов – а для этого требуется известный уровень чтения игры, Кутепов хорош и на втором этаже, и в позиционной обороне. Партнеры менялись, а Илья без замен отыграл 17 матчей в составе лидера РФПЛ.

Миха Мевля («Ростов»)

Серьезный футболист приехал в «Ростов», и хотя ему с Гранатом пришлось искать взаимопонимание с Навасом в пожарных условиях, словенец оказался внятным защитником и парнем, который схватывает все на лету. Миха – лидер по отборам среди игроков своего амплуа, он регулярно разряжает обстановку в штрафной площади «Ростова» своевременными выносами, при этом правила нарушает только в самом крайнем случае. Два «ассиста» - как приятный бонус.

Милад Мохаммади («Терек»)

Дмитрий Комбаров хорош, как давно не был, Виталий Денисов держит марку и не падает ниже определенного уровня, несмотря на передряги в «Локо», Федор Кудряшов старательно работает на «Ростов». Но этот парень по-настоящему «выстрелил»! Иранец аккуратно выбирает позицию, аккуратно действует в отборе и действительно эффективен в атаке – 4 результативные передачи на счету Милада.

Полузащитники

Фернандо («Спартак») – MVP первой части сезона РФПЛ

Упитанный бразилец не просто вписался в игру «Спартака», он стал создавать эту самую игру. Фернандо из категории футболистов с антенной на голове, а если говорить языком Массимо Карреры, то бразилец – настоящий «реджиста», режиссер центра поля. Полузащитник хвастает недостижимым для других хавбеков РФПЛ процентом точных передач, ему удалось стать надежным и качественным связующим звеном между обороной и атакой. Именно Фернандо в большинстве матчей помогал «красно-белым» сохранять целостный рисунок игры.

Денис Глушаков («Спартак»)

Глушакову можно давать награду «Ренессанс», потому что Денис не представал таким ярким и полезным очень давно. То ли приход Массимо Карреры повлиял, то ли капитанская повязка добавила ответственности, а может быть, ожидание второй дочки вырастило крылья за плечами. Так или иначе, Глушаков шикарно выступил, а все его четыре гола – важные, как на подбор. Победные взятия ворот в матчах с «Ростовом», «Амкаром» и «Рубином», а также первый забитый мяч в дерби против ЦСКА.

Жулиано («Зенит»)

У нас суровая лига – в РФПЛ даже атакующие полузащитники должны уметь действовать в отборе, но Жулиано с разрешения тренера пренебрегает черновой работой, оставаясь классическим свободным художником. Техничный бразилец просто перещеголял всех конкурентов в умении забивать и созидать, не нужно копаться в дополнительных параметрах, достаточно видеть игру Жулиано и представлять, сколько остроты в атаки лишился бы без него «Зенит».

Нападающие

Квинси Промес («Спартак»)

Странно было бы оставить символическую сборную без самого эффективного «аттаканте» лиги. 12 очков результативности на счету Промеса по системе «гол плюс пас». Могло быть и больше, но Квинси впервые за два с лишним года пропустил матчи «Спартака» в чемпионате, а потом потратил время на обретение игрового тонуса.

Йоан Молло («Крылья Советов»)

Француз превзошел своих конкурентов по всем параметрам, которые должно считать ценными для игроков атакующей группы: голы, результативные передачи, удары, успешные обводки, обостряющие пасы, выигранные единоборства. У Зобнина, Мака и Бериши есть свои достоинства, но Йоан умудрился сыграть ярче них индивидуально, выступая далеко не в самой сильной команде. Хотя, мог быть еще круче, встреться со Скрипченко на пару месяцев раньше.

Федор Смолов («Краснодар»)

Лучший бомбардир прошлого сезона занимает первую строчку в списке снайперов новой кампании. Федора даже не смутил тот факт, что он пропустил из-за травмы около двух месяцев, так что свой десяток голов насобирал в дюжине встреч. Не все российские форварды одинаково бесполезны. Федор Смолов второй сезон проводит на высочайшем уровне, таким темпами он достигнет своей цели – уедет в сильный европейский чемпионат. Чего ему и пожелаем.

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Полгода назад большинство любителей российского футбола и «Спартака» в частности о существовании Карреры не знали. В лучшем случае, слышали краем уха. А теперь итальянец – кумир миллионов. Массимо научил «Спартак» многим правильным вещам – и в тактическом плане, и в ментальном. Каррера сходу захватил лидерство в незнакомом чемпионате, не работая главным тренером до этого. Однозначный герой первой половины сезона в РФПЛ.

P.S. Напоминаем, что очень скоро увидит свет символическая сборная по версии читателей. Вы все еще можете успеть проголосовать за лучших игроков РФПЛ и повлиять на состав команды сильнейших футболистов первой части сезона! Голосование будет продолжаться до завтрашнего полудня в разделе опросов «Соккер.ру» и на нашей страничке «ВКонтакте».