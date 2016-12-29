Топ-10. Свободны с будущего лета

У кого из видных футболистов истекает контракт в конце сезона? «Соккер.ру» называет игроков, с которыми официально можно вести переговоры с 1-го января!

Аксель Витсель («Зенит»; Бельгия)

Ориентировочная стоимость: 20 миллионов евро (здесь и далее по данным «Трансфермаркт»)

По всему получается, что Витсель – самый лакомый кусочек грядущего лета, ведь у 27-летнего полузащитника сборной Бельгии в конце июня закончится контракт с «Зенитом», который точно не будет продлен. Пока все идет к тому, что Аксель окажется в «Ювентусе», «Старая Синьора» даже готова забрать Витселя зимой, однако питерцы по-прежнему упираются. А летом может случиться всякое – кто-то даст мощные подъемные, соблазнит зарплатой и бонусами…

Санти Касорла («Арсенал»; Испания)

Ориентировочная стоимость: 20 миллионов евро

Да, испанцу 32 года. Да, в последнее время ему приходится нелегко из-за травм. И нет, в «Арсенале» нет другого центрального полузащитника с таким количеством светлых и обстоятельных креативных идей в голове. Тем удивительнее, что «канониры» до сих пор не продлили контракт с Санти. Если здоровье позволит, Касорла еще 3-4 года поиграет на высоком уровне, так что лондонцам стоит поспешить и проявить к хавбеку больше уважения.

Хесус Навас («Манчестер Сити»; Испания)

Ориентировочная стоимость: 20 миллионов евро

Еще один испанец из английского клуба, которому тоже чуть-чуть за 30. Навас при Гвардиоле получает игровую практику, хотя понятно, что он, как игрок бровки, с возрастом утратил многие свои сильные качества, и они уже не вернутся. Возможно, топ-клубы и не будут особенно заинтересованы в Хесусе, но наверняка найдется пару десятков команд, которые почтут за счастье пригласить испанского вингера на правах свободного агента.

Тайсон («Шахтер»; Бразилия)

Ориентировочная стоимость: 13 миллионов евро

Квалифицированный полузащитник из «Шахтера» - одна из целей Мирчи Луческу и «Зенита» на зимнем трансферном рынке. Тайсон долго выступал на Украине и имел возможность присоединиться к сборной этой страны, но потерпел и был вознагражден дебютом в составе родной «Селесао». Тайсон точно усилит абсолютно любой клуб РФПЛ, да и в Европе не затеряется.

Яя Туре («Манчестер Сити»; Кот-д’Ивуар)

Ориентировочная стоимость: 12 миллионов евро

Туре когда-то тоже выступал в чемпионате Украины, а в первые месяцы текущего сезона он не появлялся на поле из-за конфликта своего агента с Гвардиолой, но потом Селюк примирился с Хосепом, а Яя, словно былинный богатырь, слез с печи и принялся забивать голы за «Манчестер Сити». Пеп вроде бы даже обещает обсудить с Туре новый контракт, но в 33 года африканец с таким ушлым представителем может использовать статус свободного агента, чтобы получить колоссальные деньги в том же Китае.

Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»; Швеция)

Ориентировочная стоимость: 12 миллионов евро

Понятно, что Златан – это футболист, который гуляет сам по себе, преимущественно там, где ему интересно. Сейчас 35-летний швед воссоединился с Жозе Моуриньо в Манчестере и неплохо развлекается в составе «Красных Дьяволов», с которыми у Ибрагимовича однолетний контракт. Почти наверняка МЮ останется последним европейским клубом шведского форварда, но это вовсе не значит, что он прямо сейчас проводит свой прощальный сезон в Старом Свете.

Джон Оби Микел («Челси»; Нигерия)

Ориентировочная стоимость: 11 миллионов евро

Легенда «Челси», десять лет в составе «синих», при этом нигериец еще не дремучий старик – в апреле ему исполнится всего лишь 30 лет. Еще играть и играть! Очевидно, Оби Микел все еще хочет поиграть на высоком уровне, раз брезгливо отклонил предложение из Китая, а вот с «Интером» и «Марселем» готов вести диалог насчет будущего сотрудничества, как и с другими европейскими командами.

Арьен Роббен («Бавария»; Нидерланды)

Ориентировочная стоимость: 11 миллионов евро

Возможно ли? Арьен Роббен в полугоде от того, чтобы освободиться от любых контрактных обязательств. На самом деле, если бы не пресловутая «хрустальность» голландец и в свои 32 года задавал бы жару защитникам, завязывая им ноги узлом. Арьен – очень сильный футболист, но, к сожалению, подвержен травмам, из-за которых пропустил слишком много матчей, где мог стать героем. Впрочем, рано делить «шкуру» непродленного Роббена, ведь руководство «Баварии» обещало позаботиться о новом контракте в начале будущего года, так что расставание может состояться скорее инициативе футболиста.

Фернандо Торрес («Атлетико»; Испания)

Ориентировочная стоимость: 10 миллионов евро

Торресу тоже могут дать в родном клубе новый контракт – все-таки он символ «Атлетико». Другое дело, согласится ли сам Торрес исполнять роли «на подтанцовках», ведь этот сезон показывает, что Фернандо не тянет на роль основного форварда «матрасников», и летом клуб наверняка сделает мощное приобретение в линию атаки.

Икер Касильяс («Порту»; Испания)

Ориентировочная стоимость: 3 миллионов евро

Ну, и какая хорошая футбольная компания без вратаря? Отмечаем чемпиона мира и Европы, неоднократного победителя Лиги чемпионов, который не смог в «Порту» реанимировать карьеру, поэтому вряд ли останется «драконом». Зато это повод сменить обстановку и попробовать где-нибудь еще. Икер – звезда, его приезд в любой клуб вызовет ажиотаж.

И ещё одна десятка одной строкой

Саидо Бераино («Вест Бромвич»; Англия) – 15 млн. евро

Пабло Сабалета («Манчестер Сити»; Аргентина») – 10 млн. евро

Бранислав Иванович («Челси»; Сербия) - 10 млн. евро

Пер Мертезакер («Арсенал»; Германия) - 10 млн. евро

Лукас Лейва («Ливерпуль»; Бразилия) – 10 млн. евро

Евгений Хачериди («Динамо» Киев; Украина) – 8.5 млн. евро

Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»; Эквадор) – 8 млн. евро

Марио Балотелли («Ницца»; Италия) – 7.5 млн. евро

Кейсуке Хонда («Милан»; Япония) – 7 млн. евро

Пепе («Реал»; Португалия) – 6 млн. евро