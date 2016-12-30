Самые жаркие темы года

«Соккер.ру» открывает для читателей двери в мир авторитетного мнения большинства из вас. Говорим о темах, вызвавших самую бурную реакцию в 2016-м.

Самые бурные обсуждения года

10 причин ненависти к «Спартаку» (266 комментариев)

Практика доказала – природа футбольного неприятия даже интереснее, чем природа любви. Не потому, что все злобные тролли и им приятно провоцировать, а еще и потому, что любой болельщик всегда защищает свою команду. В комментариях к этому исследованию причин вы увидите – часто говорят о зависти к «Спартаку» и о том, что команду финансируют частными деньгами. Со вторым можно поспорить, с первым – нет. Но вот, мы пришли к тому, что снова есть дискуссия и это здорово, поскольку нередко весело.

Символическая сборная постсоветского пространства за 25 лет (217 комментариев)

В этой теме сотни комментариев и должны были появиться, поскольку сама фраза «меня не интересует политика» включает в себя политический лозунг. И когда мы соединили четырех легенд украинского футбола с четверкой суперзвезд сборной России, добавив победителя Лиги чемпионов из Грузии и лучшего белорусского игрока последней четверти века, без споров не могло обойтись. Но важно другое – больше всего лайков у комплимента Андрею Шевченко и комментарию с похвалой за «по делу» составленный список выдающихся игроков.

Главное отличие Роналду от Месси (211 комментариев)

Иногда в комментариях может проскочить сообщение, что Роналду и Месси никому не интересны, а на самом деле о них говорят только глупенькие СМИ со всего мира, настоящий футбольный болельщик хочет слышать о третьей лиге Германии. Но это не так, поскольку где эта двойка – там вечный спор. Сначала сотню раз автора назовут фанатом Роналду и оскорбят, потом столько же раз припишут поклонение Месси и сделают то же самое. В итоге начнутся дискуссии о двух парнях, которые определенно умеют играть в футбол. Но при этом разные люди, что и является веской причинной всех споров!

41 миллиард рублей за стадион – много или мало? (190 комментариев)

Материал от 21 декабря, с пылу и жару. Смотрите, как красиво получается. «Спартак», постсоветское пространство, Месси и Роналду, а теперь… Правильно – «Крестовский». Магический список главенствующих тем, которые вызывают обсуждение, не назвать случайным. Стадион, который и должен быть дорогим, получился неприлично дорогим, поскольку его строил не «Зенит». Тем удивительнее, что фанаты клуба время от времени заступаются за ответственных персон. Очевидно, что «Зенит» обошелся бы без подобных приключений. То есть, как ни крути, повод возмущаться имеется. Накануне ознакомился с реакцией на фотографии новой арены в зарубежных социальных сетях. Всем нравится вид, но когда пишут цену и время постройки, автоматически начинаются вопросы.

10 причин ненависти к ЦСКА (185 комментариев)

Класс защитников армейцев на «Соккер.ру» выше, чем тех, что у Акинфеева? Да, фанаты своих не бросают. Хотя даже чемпионские титулы не поменяли подход остальной футбольной России к ЦСКА – о Гинере и пенальти говорят в первую очередь, обо всем остальном – во вторую. И на стадион в мегаполисе не приходит стабильно по тридцать тысяч человек, что говорит многое. Наверное, главный глобальный провал этого проекта как раз в том, что не делали ставку на людей, думали о результате. Но людям, как показывает статистика, не слишком интересна очередная премия Акинфееву, вроде «Джентельмена года». Люди признают локальные успехи Игоря и после Евро его нахваливали многие. Но любить весь ЦСКА без реальных шагов навстречу не спешат. Отсюда и количество дискуссий, а та самая серия лишь повод подколоть дополнительно.

Самые посещаемые рейтинги года

Топ-10 ожидаемых трансферов зимы

Как оказалось, количественно самые интересующие футбольного болельщика материалы – топовые. Простой и понятный формат, но при этом интригующий, поскольку всегда можно поплеваться от выбора или наоборот про себя отметить: «Надо же, даже не думал, что вот этого можно включить. Правильно». Кроме того, топы интересуют, поскольку в них заложен ответ на детский вопрос: «Почему?» И десятки тысяч кликов собрала тема «Топ-10 ожидаемых трансферов зимы». Два в одном – трансферы и топ, бинго!

Топ-10 возможных трансферов «Реала»

«Реал», трансферы – легко понять, почему это один из самых популярных материалов года. Впрочем… Здесь причина еще и в том, что в январе этого года тема Зидана и будущего его команды была важной. Запрет на трансферы, опять же, то есть тема обрела актуальность, поскольку никто не мог себе толком представить, что же будет с командой под руководством Зидана? И было понятно, что рано или поздно «Реал» захочет усилить состав. И усилит, ведь летом отказались даже от Погба и Де Хеа, не спешили.

Топ-10 удачных трансферов «Спартака»

То ли народ не верит, что у «Спартака» могут быть удачные трансферы, то ли просто тема переходов волнует по умолчанию, но о покупках Павлюченко, Видича и Промеса читали часто и нередко оставляли свой отзыв – комментариев больше сотни. И у нас снова получилась логическая лесенка. Сначала людей интересуют трансферы как таковые, потом переходят на уровень грандов из Европы, затем к российским делам и «Спартаку».

Топ-10 впечатляющих достижений Роналду

И переходим на личности. Роналду – игрок года не только потому, что кто-то так решил, а еще и потому, что история так сложилась. Один гол «Вольфсбурга» в Мадриде, один плохой удар в серии пенальти Португалии с полякам – прощай два титула. А с ним еще два, поскольку без ЛЧ не было бы Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ. Так все просто. Роналду, хотя этот год не может называться его главным в футбольном жизни по игре, стал персоной, чьи достижения вас волновали. И еще десятки тысяч читателей.

Топ-10 провальных трансферов «Спартака»

Провал «Спартака» интересует людей чуть меньше, чем его успехи, но при этом в пятерку ворвались, поскольку здесь могли разойтись уже те, кто на дух не переносит «красно-белых» и не прочь полакомиться наивными фанатами москвичей, которые имеют неосторожность вступить в спор на тему Де Зеува или любого из этой десятки далеко не самых слабых игроков.

Символические сборные футбольных стран

11 величайших советских футболистов

Интересный вам цикл, как оказалось. И вечный, поскольку такие символические команды полезны, а не только интересны. Аргументы? Первый – дети подрастают. И быть футбольным фанатом, не зная Яшина или Блохина, неприлично. Впрочем, никогда не поздно приумножить знания об истории успешного советского футбола и этот список легенд, составленный в результате жарких споров – первая ласточка на пути в края подробных знаний о легендах. Не только из СССР, но и из других стран, ведь серия объединила разные страны и континенты.

11 величайших аргентинцев

11 величайших бразильцев

11 величайших немцев

11 величайших итальянцев

11 величайших португальцев

11 величайших англичан

11 величайших французов

11 величайших уругвайцев

11 величайших испанцев

11 величайших голландцев

Символическая сборная Российской Федерации

Высший балл в блогосфере

Здесь понятно, кто нахватал «пятерок». Но если кто не в курсе, то Супер Лелька является автором замечательного блога «Мартовские сады». Где в этом году вышло немало отличных материалов, ведь подключались и другие любители итальянского футбола. А главный автор получил 10 «пятерок» - рекорд по оценкам одной записи в блогах, за материал «Грустная сказка „Удинезе“». Впрочем, «Ревалита: искусство ненавидеть» и «Эй, тореро», тоже оценены по достоинству. Любителям увлекательных текстов – настоятельно рекомендуем.

Также немало высших баллов собрал Roger Young, рассуждая о судьбе легионеров из РФПЛ в материале «Все блины комом» - из числа самых оцененных в блогах. Впрочем, нельзя проходить мимо других записей автора, как и других блогеров.

Tott_Hot расскажет вам о статистике и подсчитает все титулы, позволив вам понять, что же на самом деле исторически значимый в футболе?

Для любителей публицистики - блог Сергея Колотовкина «Сухой лист», где вы сможете обсудить разные важнейшие футбольные темы и заодно пообщаться с автором в комментариях. Может, это заставит вас забить пенальти, все-таки встав с кровати?

О падших ангелах футбола вы можете прочитать в блоге у читателя и писателя Abbath – интересно узнать, почему не сложилось у талантов уровня Адриано.

Dj.Depp пишет в основном о «Спартаке», но не только, у Max Vargas широкий круг интересов – буквально от «А» до «Я». DXTK пишет об английском футболе и АПЛ, а для VarujBabayan очень важно, чтобы вы знали, кто из Казахстана, Албании или Хорватии может через несколько лет стать большой звездой!

Создавайте собственный блог, пишите о том, что интересует лично вас и ваших друзей – и будете в этом списке в 2017-м году!

А в качестве бонуса и одновременно материала с высокой посещаемостью у нас символическая сборная читателей «Соккер.ру». Хотя здесь понятно, что кандидатов в тысячу раз больше, чем мест на футбольном поле.

Ведь друзей по интересам найти у нас не сложно. И если вы с другими пользователями живете в одном городе – встречайтесь, общайтесь, играйте вместе в футбол или ходите на матчи. Найти подходящее место встречи можно на нашей карте футбольных объектов.

Вот таким насыщенным получился год 2016-й, включивший в себя много событий, которые не оставили без внимания. Теперь вы знаете, что заинтересовало большинство.