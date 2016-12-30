Рамос, Коке и Иньеста vs Пике, Бускетс и Хави. Кто круче?

Хави заявил, что сборная Каталонии входила бы в число 10-15 сильнейших команд планеты. «Соккер.ру» проводит тест, разделяя сборную Испании на каталонцев и всех остальных.

Состав сборной Каталонии: Кико Касилья («Реал») – Эктор Бельерин («Арсенал»), Жерар Пике («Барселона»), Марк Бартра («Боруссия» Д), Жорди Альба («Барселона») – Серхио Бускетс («Барселона»), Серхи Роберто («Барселона»), Сеск Фабрегас («Челси») – Боян Кркич («Сток Сити»), Бальде Кейта («Лацио»), Херард Морено («Эспаньол»).

Запас: Виктор Вальдес («Мидлсбро»), Пау Лопес («Эспаньол»), Алейш Видаль («Барселона»), Виктор Руис («Вильярреал»), Андреу Фонтас («Сельта»), Аарон Мартин («Эспаньол»), Серхи Сампер («Гранада»), Хави («Аль-Садд»), Адама Траоре («Мидлсбро»), Кристиан Тельо («Фиорентина»), Альваро Васкес («Эспаньол»).

Состав сборной Испании: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – Дани Карвахаль («Реал»), Хави Мартинес («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Сесар Аспиликуэта («Челси») – Сауль Ньигес («Атлетико»), Коке («Атлетико»), Андрес Иньеста («Барселона») – Давид Силва («Манчестер Сити»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Диего Коста («Челси»).

Запас: Икер Касильяс («Порту»), Хосе Рейна («Наполи»), Хуанфран («Атлетико»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Начо Монреаль («Арсенал»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Нолито («Манчестер Сити»), Санти Касорла («Арсенал»), Витоло («Севилья»), Педро («Челси»), Лукас Васкес, Марко Асенсио, Альваро Мората (все – «Реал»).

Вратари: Касилья vs Де Хеа = победа Испании

Один из лучших вратарей современности одерживает убедительную победу над запасным голкипером «Реала», который лишь однажды выходил на поле в свитере национальной сборной Испании. Впрочем, у каталонской дружины достаточно солидная предпоследняя линия.

Правые защитники: Бельерин vs Карвахаль = победа Испании

Опять же, можно судить по конкуренции в сборной Испании, где позицию правого защитника в последние пару лет закрывали уроженцы столичного региона и представители мадридских клубов – Хуанфран и Карвахаль. Но, если судить по большому счету, то такой парень, как Бельерин, усилил бы почти все сборные планеты. Уровень футболистов с испанским паспортом невероятно высок.

Правые центральные защитники: Пике vs Мартинес = победа Каталонии

Уход Пике ослабит сборную Испании – тут без вопросов, и при всех достоинствах Хави Мартинеса между ним и Жераром выбор будет сделан в пользу каталонца. Доказательство найти несложно: у Пике, который всего на год старше, 84 встречи в составе «Красной Фурии», а у баска – всего 18 поединков.

Левые центральные защитники: Бартра vs Рамос = победа Испании

И снова простой выбор, в правильности которого не может быть сомнений. Серхио – один из лучших в мире на своей позиции, а Марк, не сумев пробиться в состав «Барселоны», уехал в поисках игровой практики и футбольного счастья в Германию, где Гарет Бэйл своими рывками не будет портить настроение. Приличный молодой защитник, но пока не Рамос. То есть не герой.

Левые защитники: Альба vs Аспиликуэта = победа Каталонии

Жорди – лучший левый защитник многонациональной пиренейской страны, а Сесар даже вызовы в сборную Испании приходили нерегулярно. Однозначный выбор.

Опорные полузащитники: Бускетс vs Сауль = победа Каталонии

Сауль не совсем по позиции действует, испанцам пришлось «перетряхивать» состав после виртуального исхода каталонцев, но тут кого ни поставь против Серхио – итог известен.

Центральные полузащитники: Роберто vs Коке = победа Испании

Серхи – очень качественный футболист, очень вероятно, что в обозримом будущем Роберто и Коке будут регулярно вместе выходить на поле в составе сборной Испании, но сейчас лидер «Атлетико» вне конкуренции. Пока его универсальный коллега только привыкает к роли игрока основного состава «Барсы», Коке играет шестой сезон в старте «матрасников» и успел проиграть два финала Лиги чемпионов.

Атакующие полузащитники: Фабрегас vs Иньеста = победа Испании

Иньеста не каталонец, он уроженец провинции Кастилия-Ла-Манча, а за сборную Каталонии единственный матч провел 12 лет назад, когда был молод и не мог отказаться от предложения старших товарищей. Андрес представляет Испанию и выигрывает для нее дуэль с Фабрегасом – тоже мастером, но не таким идеальным и гениальным, как Иньеста.

Правые инсайды: Кркич vs Силва = победа Испании

Если бы сборная Каталонии заиграла Месси, то появились бы шансы, а дальний родственник Лионеля с треском проигрывает Давиду Силве. В атаке дела у каталонцев обстоят не лучшим образом.

Левые инсайды: Кейта vs Мата = победа Испании

И снова без вариантов: опытный Мата берет верх над уроженцем Арбусьеса и воспитанником «Барселоны», который ныне выступает в Италии.

Нападающие: Морено vs Коста = победа Испании

Требуются ли пояснения? В атакующей линии расклад сил таков, что испанскую троицу Силва, Мата, Коста можно заменить на «второй состав» - Витоло, Педро (уроженец Канарских островов), Мората, а конечный результат не изменится.

Сравнение резервов = победа Испании

У Каталонии есть яркие футбольные личности, входящие в число лучших футболистов планеты, но глубины состава не хватает, поэтому в битве резервов игроки вроде Фонтаса, Адама Траоре, немолодого Хави и Тельо противостоят Хуанфрану, Касорле, Алькантаре, Нолито и Морате.

Общий счет. Сборная Каталонии 3 - 9 Сборная Испании

На самом деле, это хороший результат для сборной отдельного региона, мечтающего о независимости, а если прямо сейчас «Красную Фурию» покинут Пике, Альба и Бускетс, то это серьезно ослабит испанскую дружину. Хави прав – сборная Каталонии точно входила бы во вторую десятку рейтинга ФИФА, а то и выше. Но при этом не стоит переоценивать конкретно сборную Каталонии, скорее нужно говорить, что солидную команду можно собрать из уроженцев практически каждого региона Испании: разве нет классных игроков в Стране Басков, Андалусии, Астурии? В этом смысле посыл Хави правдив: в Испании настолько сильный общий уровень футбола, что эта страна, предоставь она особые права «не испанцам» из числа своих граждан, могла бы выставить на международной арене с полдесятка боеспособных команд, которые боролись бы за попадание на крупные турниры.