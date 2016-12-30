​У «Зенита» хаотичные трансферы?

Цаллагов новый год встретит в футболке «Зенита», и «Соккер.ру» интересно, заиграет ли? Проверяем теорию о том, что питерцы непродуманно собирают состав.

Зачем «Зениту» универсал Цаллагов?

Воспитанник «Крыльев Советов» играл за молодежную сборную. Сейчас ему всего двадцать шесть но, как заведено у футболистов осетинского происхождения, начал Ибрагим очень рано. И вот уже седьмой сезон проводит, из них один – в ФНЛ, где не понравилось, поскольку соперники лишь мешали другим, а не играли сами. Никогда не был невероятно результативным полузащитником. А теперь вообще в обороне прижился. Именно поэтому и получил приглашение «Зенита»? Луческу вообще можно назвать фанатом «Крыльев Советов», ведь Молло тоже могут подвезти. Дело в подвижности самарских футболистов. Зенитовцы хорошо проводят концовки многих матчей, сил хватает, но Жирков или Анюков не могут быть самыми выносливыми хотя бы по причине возраста. Значит, нужна подстраховка.

Цаллагов играл на двух флангах в защите. Вот только давайте считать тех, кто уже есть. Справа Анюков и Смольников, не считая экспериментов – Нету и Новосельцева можно заставить выйти на краю поля. Слева, кроме Жиркова и Кришито, у «Зенита» появился не старый фланговый универсал Чернов. Зачем парня, который готов так же рьяно работать, как мог бы работать уехавший в Данию Ходжаниязов, закрывают еще одним конкурентом? Ведь Цаллагов в лучшем случае пятый по счету фланговый защитник. Может, Луческу нужен россиянин в центре поля? Файзулин заработал артрит, пока лечил травму – Виктору можно пожелать здоровья. Юсупов не впечатляет. Жирков в центральной тройке давно не играл. Так что Цаллагов, скорее всего, приходит на должность «куда пошлют» в обороне и в центре.

В этом случае скорее сам игрок должен был думать: «Зачем мне „Зенит“ с такой конкуренцией? Что важнее, практика или статус?» Хотя очевидно, что футболист достаточно взрослый и понимает – этот шанс заиграть на новом уровне лучший в карьере. Что Цаллагов теряет, оказавшись в «Зените», кроме времени? Получает шанс, деньги, заводит новых друзей. Потом после завершения карьеры отправят в «Уфу» тренером, как Семака. А если не заиграет, то Самара ждет с распростертыми объятиями. Об этом ему и Корниленко мог рассказать. Вспомнили бывшего форварда «Зенита» очень кстати, к разговору о подборе футболистов. В Санкт-Петербурге делают покупки ради покупок?

«Зенит» - трансферный маньяк?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте смотреть на игровое время. Если судить по чемпионату, то у «Зенита» сразу восемь человек, сыгравших менее четырех полных матчей. Сравним с «Ростовом» - там больше всех задействованных игроков в РФПЛ в этом сезоне. У Бердыева менее четырех матчей сыграло девять человек. И «Ростов» точно не из тех, кто закупается про запас. Правда, у «Зенита» травмированы Файзулин и Данни – два бывших участника основы. То есть резервистов могло быть больше. Одновременно приходят Лунев, Эрнани и Цаллагов и это не последние покупки.

Поскольку у «Зенита» даже сейчас есть деньги – не такие, как раньше, но есть, они продолжают покупать. Но в прошлом сезоне Дзюбу, Маурисио, Юсупова, Ткачука и Кержакова взяли бесплатно, а за Йовановича – помните такого защитника, заплатили два миллиона. Еще не знаем, как там дела обстоят с переводом Жиркова и Кокорина, может, их тоже за 8 миллионов рублей, как Новосельцева, купили. Но можно констатировать перемену. Раньше «Зенит» был трансферным маньяком. Подписывали Бухарова, Луковича, Корниленко, Розину, Рязанцева, Ансальди, Мейру с Алвешем, Соловьева, Родича, Петрова, Лумба, Быстрова, Кежмана и Лазовича, слабо представляя, что со многими делать? Теперь видим другой подход, более бережливый.

Луческу взял управление на себя?

Определенно, и в этом разница. Да, порой «Зенит» полагается на течение, набирая состав. Даже Халк с огромными проблемами адаптировался, поскольку Спаллетти покупал игрока не командного формата. У «Зенита» бывали очень удачные подписания, но так четко поставить, как в случае с Мигелем Данни, удается далеко не всегда. Были бессмысленные покупки, но тот же критик трансферной политики «Зенита» Червиченко ошибается, когда думает, что Витселя прямо сейчас никто не заберет за 6 миллионов евро. Особенно с учетом китайского вектора, который обозначил для себя даже «Краснодар» с Ахмедовым. Одил отправился туда, где и бывший зенитовец Халк.

Но если возвращаться к комплектации состава здесь и сейчас, то вы видите, как берут третьего вратаря. Шестого по счету флангового защитника. Маринуют в глубоком запасе Могилевца, покупая еще одного хавбека. Также могут взять Молло туда, где Шатов, Мак, Кокорин и Данни. Но при этом держатся за Ломбертса, который сто раз сказал – хочу уйти. Летом не отпустили Витселя, якобы по приказу Луческу. Хотя не сказать, что Аксель стал героем «Зенита» и показал что-то новое. То есть потеряли время. При этом в центре обороны, в опорной зоне и в центре атаки, если что-то случится с основными игроками - быть беде. Луческу сделал удачную ставку с Маком и Жулиано, он сможет вам объяснить покупки Новосельца, Лунева и Цаллагова, но тут важнее, что дальше?

Минус трансферной политики Зенита

Желание здесь побеждает стратегическое мышление. Если «Зенит» за огромные деньги завербует нынешнего Ракицкого, лишь бы Луческу смог позлить разговорами фанатов сборной Украины, которые и так шутят на тему Ярослава очень часто, то такой шаг будет откровенно глупым. Ни Ракицкий, ни Хачериди, хотя это хорошие защитники выше среднего, не считают переезд в Санкт-Петербург карьерной задачей. Как Цаллагов не может считать себя кандидатом в основу. Вообще, в нынешнем «Зените» использовали 23 игроков в чемпионате. Но даже на официальном сайте в заявке двадцать семь человек, не считая Лунева, Эрнани и Цаллагова. Вот и получается, что по заявке небольшой перебор, а если смотреть на гармоничность состава - нужны покупки. Пока Луческу оккупировал право выбора новичков, но он не разобрался, кого и кому отдавать?

Гарая и Халка «Зенит» выгодно отдал. Но даже Рондона с выгодой в АПЛ не отправили. Так что с покупками все ясно – берут, кого могут позволить и кто готов играть в Санкт-Петербурге. А вот работа с подписанными игроками выдает в «Зените» клуб с неважной трансферной системой. Прямо сейчас Лодыгин и Кержаков не могут сказать, что им помогли себя реализовать на сто процентов. Если бы эти вратари играли здорово, зачем забирали самого эффективного голкипера первой части сезона Лунева? Еще и за 3.5 миллиона евро. Смольников и Шатов не доросли до «Барселоны». Кришито и Нету не заберут в «Ювентус». Гарай так себе смотрится в «Валенсии». Витсель мечтает о Турине, но не удивляйтесь, если окажется в Китае. При покупках «Зенит» ведет себя агрессивно, как лидер – забираю, кого хочу. Манера еще со времен возвращения Быстрова из «Спартака». А вот грамотность выбора и последующего развития футболистов – больные темы. Слишком многие не могут заявить, что реализовали себя в «Зените» и пошли дальше, выше.

Отсюда отсутствие продаж в великие клубы. Вдумайтесь – за восемь последних сезонов, сезонов успешных и денежных, подготовил всего двух игроков для больших клубов. Тимощука и Аршавина, хотя Анатолий и не был в «Баварии» основным. А ведь идут в двадцатке рейтинга УЕФА и должны работать сильнее с трансферами. Так что Цаллагов правильно сделал, что ухватился за шанс, но может пожалеть, как жалели многие, даже те, кого брали под основу. Ведь тут не важен уровень футболиста. Важно, что есть плохая привычка – набрать тех, кого не могут наиграть и развить. Из всей заявки только Лодыгин, Данни, Смольников и Дзюба точно прибавили после приезда. Остальные или сбавили – например, Хави Гарсия, Витсель и Шатов, или остались на прежнем уровне. Так что Луческу не может доверять спортивным директорам своего нового клуба. Не удивимся, если Жулиано, Мака, Эрнани, Лунева и Цаллагова тренер выбрал сам. Иногда даже вопреки мнению отдела селекции. Посмотрим, что из этого получится.