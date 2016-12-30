Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей

«Соккер.ру» представляет команду, выбранную вами. Любимые футболисты народа, тотальная победа двух клубов – оригинальный взгляд на российский футбол!

Вратарь

Сослан Джанаев («Ростов»)

Лучший вратарь первой части сезона по вашей версии – из «Ростова». Забавно, что за Лунева и Беленова мало голосовали. Зато Реброва пытались сделать лучшим (вместе с новым спартаковцем Селиховым они собрали 38% голосов), однако Джанаев все-таки удержал первую строчку. Но набрал самый низкий процент из всех позиций – 26% голосов. В нашей группе «Вконтакте» нашлись фанаты Лории – грузин выиграл, набрав 30% голосов. В сумме получаем 5 606 проголосовавших и 1463 из них – за Сослана.

Ваши призеры: 1. Джанаев («Ростов»). 2. Ребров («Спартак»). 3. Акинфеев (ЦСКА).

Защитники

Тимофей Калачев («Ростов»)

Надо же, побеждает игрок «Ростова»! Правый латераль клуба Бердыева провел хороший отрезок сезона, но тоже, как любой из состава, проявил себя не только в чемпионате России. Причем это та позиция, где разрыв между победителем и вторым местом – всего несколько десятков голосов. И в нашей группе в ВК, и на странице опросов на сайте, Калачев лишь немножко обошел Фернандеса из ЦСКА, но ведь обошел – получил 37.5% от всех голосов.

Ваши призеры: 1. Калачев («Ростов»). 2. Фернандес (ЦСКА). 3. Ещенко («Спартак»).

Илья Кутепов («Спартак»)

Первый из спартаковцев, который в своей категории – у центральных защитников было общее голосование, то есть победу одержали два лучших центральных оборонца и их мы включаем в основу вашей сборной. Что можно сказать о победе Кутепова? Она получилась уверенной, поскольку и в ВК, и на сайте Илья набрал по трети голосов. Кроме того, если добавить баллы Боккети и Джикии – его старого и нового напарников, то получите 49% голосов за спартаковских защитников.

Миха Мевля («Ростов»)

Забавно, что в основу вашей команды мог попасть Кришито – если бы фанаты «Зенита» не голосовали за тех, кто им понравился, а выбирали лишь исходя из клубных пристрастий. Или мог вырваться на второе место Василий Березуцкий, которого Бердыев включил в свой список лучших игроков страны уходящего года. Но Доменико и Василий остались на третьей и четвертой строчках, причем от Мевли отстали заметно. Для словенца из «Ростова» такое внимание с вашей стороны – подтверждение, что в России он прибавляет.

Ваши призеры: 1. Кутепов («Спартак»). 2. Мевля («Ростов»). 2. Кришито («Зенит»). 4. В. Березуцкий (ЦСКА). 5. Гранквист («Краснодар»). 6. Джикия («Амкар»).

Федор Кудряшов («Ростов»)

Пятая позиция – почти экватор сборной, а идут футболисты лишь двух клубов. Хотя в этом случае, как у Калачева против армейца Фернандеса, у Дмитрия Кобамрова были шансы пробиться в эту компанию. Вот только снова выбор у вас между «Ростовом» и «Спартаком». Кудряшов получил на два с половиной десятка голосов больше. Если бы это было голосование по бюллетеням, то пришлось бы пересчитывать голоса. Но у нас статистика подбита – 33% голосов получил Федор, на один процент меньше – Комбаров. Денисов и Мохаммади смогли забрать лишь треть голосов на двоих.

Ваши призеры: 1. Кудряшов («Ростов»). 2. Д. Комбаров («Спартак»). 3. Мохаммади («Терек»).

Полузащитники

Фернандо («Спартак»)

Снова спартаковец, хотя вот тут спорить сложно, даже с учетом солидного Вернблума в конкурентах. Но команда Понтуса не первая спустя полтора десятилетия, а «Спартак» благодаря такой игре, как у Фернандо, закрепился на первом месте на время зимнего перерыва. Причем за Фернандо, по всей видимости, голосовали не только фанаты «Спартака», ведь Верблум стал конкурентом Гацкана. И швед опередил капитана «Ростова» на четыре голоса – невероятная плотность, хотя и увеернный победитель. Фернандо собрал 40% голосов.

Ваши призеры: 1. Фернандо («Спартак»). 2. Вернблум (ЦСКА). 3. Гацкан («Ростов»).

Денис Глушаков («Спартак»)

Еще один представитель москвичей в центре, хотя тут вообще, такое ощущение, что за Дениса даже фанаты «Зенита» голосовали – он собрал 52% от всех голосов на сайте и 55% в группе ВК, то есть это уверенная победа, хотя Нобоа пытался догонять, но в итоге заметно отстал. Так что плотной борьба была только за третье место. У Газинского и Фернандеша почти поровну и мало голосов, но разница все-таки в пользу португальца – в призерах первый представитель «Локомотива».

Ваши призеры: 1. Глушаков («Спартак»). 2. Нобоа («Ростов»). 3. Фернандеш («Локомотив»).

Жулиано («Зенит»)

Первый герой из «Зенита» и, как окажется, последний. Хотя в успехе Жулиано сомневаться не приходилось – Ерохин и Головин не сумели стать конкурентами, а игру Рочины, похоже, никто не увидел в первой части сезона, слишком мало голосов отдали за него. А вот Жулиано всех просто разорвал – ваш безусловный любимец, один всего из двух футболистов в этом списке, у которого не оказалось конкурентов, 64% голосов отдали за бразильца, очевидно, что даже фанаты «Спартака» здесь выбрали именно его.

Ваши призеры: 1. Жулиано («Зенит»). 2. Ерохин («Ростов»). 3. Головин (ЦСКА).

Нападающие

Квинси Промес («Спартак»)

И вот мы вернулись к старым привычкам большинства, хотя снова, как в случае с Жулиано, вы выбрали лучшего подавляющим большинством голосов. У Кокорина, Самедова и Тошича не было шансов, слишком хорош был голландец в первой части сезона. На его счету 68.7% всех голосов в ВК и в опросе на сайте, причем в ВК остальных даже не особо заметили. Хотя отмечаем, что Кокорина недолюбливают и пока неохотно за него голосуют, а Тошич обошел Самедова.

Ваши призеры: 1. Промес («Спартак»). 2. Тошич (ЦСКА). 3. Самедов («Локомотив»)

Роман Зобнин («Спартак»)

Позиция, где у второго представителя «Зенита» были реальные шансы. На сайте у Зобнина большинство голосов – и достойные 35%, а вот в группе ВК подсуетились фанаты клуба из Санкт-Петербурга, ведь Роберт Мак выиграл, Молло занял второе место, а Роман был третьим. К слову, это вообще единственный случай, когда в группе ВК не согласились с сайтом. Но в суммарном зачете Зобнин все-таки опередил и француза, и словака. Является ли Зобнин сильнейшим левым вингером чемпионата? Посмотрим весной, когда получим шанс сравнить Молло и Мака – вероятен переход Йоана в «Зенита».

Ваши призеры: 1. Зобнин («Спартак»). 2. Мак («Зенит»). 3. Молло («Крылья Советов»).

Федор Смолов («Краснодар»)

Было бы странно, если бы лучший игрок года сразу по нескольким версиям не оказался в атаке сборной, забив десять мячей в двенадцати матчах. Зе Луиш тоже пропустил часть сезона из-за травмы, но заслужил любовь фанатов – ему отдали 27% голосов. Одновременно необходимо отметить, что Федор умудрился набрать 49% голосов в номинации, где было шесть претендентов, то есть его победа равноценна по уверенности победам Жулиано и Промеса. Все по делу, хотя фанаты «Ростова» выбросили Дзюбу из тройки – интересно!

Ваши призеры: 1. Смолов («Краснодар»). 2. Зе Луиш («Спартак»). 3. Полоз («Ростов»).

Главный тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

За главного тренера голосовали очень активно. Это вообще абсолютный победитель именно по количеству отданных голосов. Такое видели у Бердыева в сборной сезона, то есть можно констатировать, что читатели обожают главных тренеров и ценят их работу. Причем в этом случае многие даже отступили от принципов защиты своих клубов. За Луческу проголосовали 12%, третьим пришел Ганчаренко – тоже отличный выбор. Также интересно, что Слуцкого больше голосов, чем у Данильянца из «Ростова». Впрочем, это не важно, победитель есть и он из «Спартака».

Ваши призеры: 1. Каррера («Спартак»). 2. Луческу («Зенит»). 3. Гончаренко («Уфа»).

Идеальная заявка РФПЛ 2016/17 по версии читателей «Соккер.ру»

Вратари: Джанаев («Ростов»), Ребров («Спартак»), Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Калачев, Мевля, Кудряшов («Ростов»), В. Березуцкий, Фернандес (ЦСКА), Кутепов, Д. Комбаров, Ещенко («Спартак»), Кришито («Зенит»), Гранквист («Краснодар»), Джикия («Амкар»), Мохаммади («Терек»).

Полузащитники: Жулиано («Зенит»), Нобоа, Ерохин, Гацкан («Ростов»), Вернблум, Головин (ЦСКА), Фернандо, Глушаков («Спартак»), Фернандеш («Локомотив»).

Нападающие: Смолов («Краснодар»), Зе Луиш, Промес, Зобнин («Спартак»), Полоз («Ростов»), Тошич (ЦСКА), Самедов («Локомотив»), Мак («Зенит»), Молло («Крылья Советов»).

Главный тренер: Каррера («Спартак»).

В этом списке десять человек из «Спартака» с тренером включительно. Восемь – из «Ростова». Шестеро футболистов из ЦСКА. Трое представляют «Зенит». По двое из «Краснодара» и «Локомотива». По одному человеку из «Амкара», «Крыльев Советов» и «Терека». В старте вы сделали исключения только для Смолова и Жулиано, составив основу из двух клубов. Пятеро человек из «Спартака», четверо – из «Ростова». Плюс главный тренер Каррера. Причем мало где можно сказать, что «красно-белых» выделили несправедливо, Массимо хорошо разогнал команду.

А «Ростов» заслужил народную любовь, и всем было плевать, что в чемпионате то смешанным составом играли, то обидно теряли очки, оказавшись на седьмой строчке. Наверное, это будет единственный случай в истории, когда середняк в таблице заберет четыре места! Магия Бердыева и Лиги чемпионов в действии, пусть это опрос о чемпионате. Впрочем, только после завершение сезона сможем понять, кто из этого списка сохранит позиции. А пока поздравляем «Ростов» и «Спартак» - их игроков большинство назвало героями первой части нового российского чемпионата. Спасибо всем проголосовавшим, как видите, были позиции, где один из ваших голосов стал решающим!