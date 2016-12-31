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Ирония футбола, или С Новым годом!

Мемемешные истории // Россия: игроки, Глушаков Денис, Промес Квинси, Дзюба Артём, Луческу Мирча , Смолов Федор, Мамаев Павел, Кокорин Александр
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: Инстаграм Дениса Глушакова, Инстаграм Федора Смолова, Инстаграм Ольги Бузовой, Инстаграм Артура Юсупова, Русфонд, Инстаграм Александра Кокорина, Инстаграм Павла Мамаева, Инстаграм Хави Гарсии, Инстаграм Романа Нойштедтера

Новогодние пожелания от звезд российского футбола и удивительные приключения капитана «Спартака» в Санкт-Петербурге – на «Соккер.ру»!

Нет более новогодней истории в России, чем знаменитый промах между Москвой и Санкт-Петербургом в известном фильме. В праздничные дни все возможно, и хотя капитан «Спартака» трижды отказывал «Зениту», после бани с друзьями и не такое случается…

P.S. Все совпадения с реальными лицами, историями, футбольными новостями, походами игроков в баню, их судьбами, шумным диктором, футболистами сборной России и всеми остальными участниками этой шутливой истории – случайны, и являются плодом вашего новогоднего воображения. С Новым годом!

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