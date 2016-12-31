Ирония футбола, или С Новым годом!

Новогодние пожелания от звезд российского футбола и удивительные приключения капитана «Спартака» в Санкт-Петербурге – на «Соккер.ру»!

Нет более новогодней истории в России, чем знаменитый промах между Москвой и Санкт-Петербургом в известном фильме. В праздничные дни все возможно, и хотя капитан «Спартака» трижды отказывал «Зениту», после бани с друзьями и не такое случается…

P.S. Все совпадения с реальными лицами, историями, футбольными новостями, походами игроков в баню, их судьбами, шумным диктором, футболистами сборной России и всеми остальными участниками этой шутливой истории – случайны, и являются плодом вашего новогоднего воображения. С Новым годом!