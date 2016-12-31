Коллектив «Соккер.ру» от всей души поздравляет дорогих пользователей и гостей портала с наступающим Новым годом и желает, желает, желает…

Андрей Бабенчук (ведущий онлайн-трансляций)

Новый год – это, наверное, единственный праздник, заставляющий поверить в сказку даже взрослых. Именно в новогоднюю ночь все люди загадывают самые сокровенные желания с верой, что их заветные мечты сбудутся в Новом году. Поэтому в эту сказочную ночь хочется пожелать Вам крепкого здоровья, радости в каждом дне, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый прожитый день в новом году несет в себе глубокий смысл и нескончаемый запас оптимизма, настроение всегда будет отличным, а грустные моменты уйдут в небытие. Пусть все беды обходят Вас стороной, а вокруг будут только искренние улыбки, сказочная любовь и верные друзья. С Новым годом!

Александр «Ekkimukk» (модератор)

На пороге самый светлый, самый волшебный, самый долгожданный и прекрасный праздник - Новый год! Хочется пожелать всем, чтобы этот год стал для вас чем-то настоящим и чудесным. Чтобы сбывались самые сокровенные желания и мечты. Пусть Новый год пройдет в полной гармонии. Гармонии во всем. Желаю вам оптимизма, душевного спокойствия и мира. И чтобы он стал для каждого из вас - самым невероятным путешествием в вашей жизни. С Новым годом и безграничного счастья, друзья!

Павел Молочный (редактор)

Друзья, хочу поздравить всех вас (а лучше сказать - нас) - поклонников футбола, с наступающим Новым годом! Хочу пожелать яркого, насыщенного футбольного сезона, о котором мы бы с замиранием сердца вспоминали потом. Чтобы у каждого была возможность насладиться как личными победами, так и триумфом любимой команды, чтобы всё негативное обходило стороной, а клубные разногласия не затуманивали голову. В 2017-м году желаю: «Зениту» - сыграть, наконец, на новом стадионе, Игорю Акинфееву - прервать свою затянувшуюся серию, Денису Глушакову — поставить в свой сервант какой-нибудь трофей, всем российским клубам - не ударить в грязь лицом в еврокубках, а Станиславу Черчесову - показать соперникам нашей сборной «Кузькину мать». Еще раз, всех с Новым годом!

Дмитрий Герасимов (редактор)

Новый год - особенный праздник. Он особенен тем, что ждать его начинаешь задолго до его наступления. А уже на следующий день - впереди долгий путь длиною в год до нового волшебного момента. И перед наступлением всенародно любимого праздника хочется пожелать вам, уважаемые друзья, достойно встретить все те новые вызовы, которые готовят для нас предстоящие 365 дней очередного года. Пусть ровно через год, подводя итоги 2017-го, каждый из нас будет доволен собой и тем, как прошла эта очередная веха в нашей жизни. С Новым годом!

Роман Земко (ведущий онлайн-трансляций)

Всех-всех-всех с Новым годом! 2016-ый был насыщен множеством ярких, незабываемых и невероятных событий, о которых мы будем вспоминать еще не один десяток лет. Сказка «Лестера» и подвиги «простого парня» Джейми Варди, магия Курбана Бекиевича и лигочемпионский «Ростов», сюрприз от португальцев на Евро и внеконкурентный в этом году Криштиану, «блондинистая лихорадка» и брутальный Лео Месси, эксперименты сборной России под руководством Черчесова, открытие новых грандиозных футбольных арен.Да и каждый сам для себя вспомнит еще что-то важное и значимое. Были и горестные моменты, которые потрясли весь футбольный мир. Нужно помнить, чтить и шагать дальше. С оптимизмом в 2017-й, друзья! Вместе с «Соккером»!

Олег Олезов (ведущий онлайн-трансляций)

Новый Год – это тот праздник, который с придыханием ждут не только дети, но и взрослые. По мере его приближения приятная беззаботность и озорство всё больше и больше овладевают нами. В новогоднюю ночь вы забываете обо всех невзгодах на свете и с оптимизмом смотрите в год предстоящий. Однако уже в первые дни января зачастую салаты кончаются, а наряженные ёлки больше не впечатляют. Пусть новый, 2017-й, год пройдёт на одном дыхании, да так, чтобы вы не жалели ни об одном прожитом мгновении! Здоровья вам и вашим близким! Верьте в себя, не сдавайтесь и тогда в одночасье вы станете таким же известным, как Джейми Варди, а Карлос Тевес и Игорь Денисов будут завидовать вашей зарплате. С Новым годом, дорогие друзья!

Александр Чистяков (автор статей)

Победы и разочарования – неотъемлемая часть футбола и нашей жизни. Пусть 2017-й год принесет нам хорошие результаты и море положительных эмоций, а все поставленные цели будут достигнуты. Ежедневно побеждайте себя, обстоятельства и проблемы, радуйтесь победам своих любимых команд и успехам близких людей, а если случится грустный день – его помогут пережить дружба и любовь. Будьте здоровы и счастливы, смотрите только вперед, открывайте для себя новые знания, в том числе и с помощью «Соккер.ру»!

Дмитрий Отмахов (ведущий онлайн-трансляций)

Совсем немного остается до мгновения, когда старый 2016 год плавно перейдет в новый 2017! Все с нетерпением ждут этого сказочного праздника, возлагая большие надежды на наступающий новый год. Старый год заберет с собой в историю Евро-2016 и еще много футбольных событий, о которых мы будем еще долго вспоминать. Каждый из нас запомнит триумф сборной Португалии на чемпионате Европы, голы Серхио Рамоса на последних минутах в матчах за мадридский «Реал», дебют «Ростова» в Лиге Чемпионов, 2016 год принес нам много положительных моментов! Пусть новый 2017 год станет для каждого особенным, чтобы все, что задумано на следующий год сбылось, близкие люди всегда были рядом, а Ваши любимые команды радовали Вас победами! С наступающим Новым годом, уважаемые любители футбола!

Антон Белюсь (редактор)

Уважаемые любители футбола, поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю Вам, вашим семьям и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Не забывайте о том, что жизнь - это череда различных действий, каждое из которых имеет влияние на последующие. Никогда не промахивайтесь и будьте достойны звания «Человек».Пусть все неудачи и невзгоды останутся в прошлом году, а в новом Вас не покидает удача, хорошее настроение и увлекательный футбол!

Дмитрий Кристя (редактор)

Новый год – единственный для меня праздник, который создает атмосферу волшебства. Всегда жду чего-то особенного от этой ночи. Хочу всем пожелать в первую очередь крепкого здоровья, душевного равновесия, любви, побольше деньжат и, конечно, мирного неба над головой. Любите футбол и придерживайтесь позитивной волны. Спасибо, что Вы были в этом году с нами. Давайте сегодня поднимем бокалы за то, чтобы хотя бы раз в году наши желания сбывались. С Новым годом, друзья!

Вадим Багров (автор статей)

Сегодня сложно не утонуть в океане светлых гигантских пожеланий, поэтому пожелаю вам больше маленьких радостей вперемешку с интересными занятиями. Ведь на самом деле человеку не так много нужно для минутного счастья. И этими мгновениями мы в итоге и живем. Щепотка хорошего футбола, минутка с интересным человеком, денек-другой без забот с прекрасными книгами или фильмами. На десерт неделька путешествий и новые, новые праздники прямо по курсу, которые снова дарят возможность отвлечься и порадоваться. Хорошо отдохните, друзья!

Старчеус Сергей (ведущий онлайн трансляций)

Зима - очаровательное время года, награждающее нас одним из самых прекрасных дней в году. Итак! Он совсем близко! К нам приходит Новый Год! Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. В следующем году желаю сделать абсолютно всё, что вы задумали, достичь того, о чём даже и не мечтали! Дорогие друзья! Поздравляю Вас с Новым годом! Огненный Петух обязательно принесёт с собой двенадцать месяцев хорошего настроения, 53 недели любви и 365 самых приятных и наполненных смыслом дней! А ещё пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания. С Новым 2017 Годом!

Антон (модератор)

Уважаемые любители футбола! Не хотелось бы говорить слишком много банальных вещей, вы их итак слышите со всех сторон, поэтому буду краток. Пусть вы и все дорогие вам люди будут здоровы и счастливы в новом 2017-м году, а вашей любимой команде – побольше побед, и пусть она не расстраивает вас (а вы – модераторов). С праздником, друзья!

Евгений Сойкин (статистик)

Новый Год - это особенный праздник. Именно в этот день мы планируем начать бегать после январских праздников, путешествовать, бросить курить и взяться за изучение иностранных языков. Я же хочу пожелать всем быть счастливыми, даже если вы довольно упитанные, сидя дома с сигаретой в зубах и даже по-русски не сможете выговорить фразу «мне хватит, я пропущу» в эту новогоднюю ночь. Стремитесь к любви, ведь лишь она может победить зло в этом мире, но и не переживайте из-за поражений. У каждого своя дорога. Здоровья вам и вашим близким. Мирного неба над головой.

Станислав Горин (автор статей)

Присоединяюсь к поздравлениям, ведь вам, наверное, всего уже пожелали, правда? Добавлю лишь одну вещь – чтобы хотя бы парочка из того, что загадывают и намечают, от здоровья и счастья до финансового благополучия, все-таки не обошла вас стороной. И чтобы следующий год оказался удачнее, проще, веселее, чтобы он открывал увлекательное и новое. Учитесь у бывалых. Албанские (ну, или какие-то другие – не важно) ученые опрашивали долгожителей, о чем они жалеют? Большинство выбрало одну вещь – что мало времени проводили с близкими и любимыми. Поэтому не провороньте в новом году такие возможности. С наступающими праздниками!