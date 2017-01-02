Народный обозреватель. Селюк, «святой» и «Крестовский»

Самое время пустить немного юмора в свою жизнь. Традиционный «Народный обозреватель» - маленький вклад в Ваше хорошее праздничное настроение.

16 место. Ruslan3132 о недовольстве Капустки, Шлуппа и Ульоа своим положением в «Лестере» и реплике Раньери: «Если кто-то несчастлив в „Лестере“, пусть приходят ко мне, и мы все обсудим»:

Капустка закисла в клубе )))

15 место. Дед Мазая – о том, что Роналду подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 150 миллионов евро.

Российский паспорт Роналду еще не просил?)

14 место. Месси за Cпартак о словах о словах Сарсании который подчеркнул, что Луис Адриано времен «Шахтера» сильнее Зе Луиша:

Только Траоре спит спокойно, он сильнее их обоих вместе взятых!!!

13 место. ValdoBrunetti 9 - о реплике Фавра: «„Ницца“ набрала 43 очка. Мы избежали вылета»:

Жалкая пародия на Раньери.

12 место. loko7 – комментарий к новости о том, что Ибрагимовичу в Китае предлагают 120 миллионов фунтов в год:

Денисова жалко, ведь он наверняка прочитал эту новость…

11 место. LOpp – о том, что «Зенит» будет платить за аренду стадиона на Крестовском острове 1 рубль в год:

Через 958842448656145 лет Зенит выплатит все деньги, потраченные при строительстве стадиона.

10 место. Гус Пойет – о том, что Александру Кержакову грозят 15 суток ареста или до 200 часов исправительных работ за выезд на встречную полосу:

Ну не попал он на свою полосу, понимать же надо.

9 место. Сергей Саныч – о том, что Марек Гамшик посвятил гол жене, которая скоро должна была родить:

Особо не тратятся нынешние мужики на подарки любимым.

8 место. лошадка35 – о голевом пасе женщины-арбитра в матче второй немецкой Бундеслиги:

Российские арбитры возьмут этот прием на вооружение)

7 место. RDeanW – о том, что Халк готовится к сезону, бегая с мешком:

Даже здесь они с Дзюбой неразлучны)

6 место. Terteos – о словах Селюка: «Яя Туре реально плевать на деньги»:

Не пьет, превращает колу в алкоголь. Не нужны деньги. Святой.

5 место. нoГГано – с видеоответом на признание Карпина о том, что в 2002-м он мог перейти в «Барселону», но «не срослось»:

Естественно не взяли после такой замены )))

4 место. Одно слово румын – о признании Чисамбы Лунгу: «После матча с „Тереком“ у меня не было слов»:

Лунгу - ум, честь и совесть российского футбола.

3 место. Leha-ha50 и guf ak-47 – о том, что на достройку «Крестовского» выделили еще 1.5 миллиарда рублей:

Leha-ha50:

Деньги на Крестовском - странный предмет,

Вот они есть, но их сразу нет!!!

guf ak-47:

Этот стадион еще и в космос полетит!

2 место. Одно слово румын – комментарий к новости о том, что сумма отступных в контракте Тоби Алдервейрелда с «Тоттенхэмом» составляет всего 25 миллионов фунтов:

Говорят, его фамилией Гену Орлова раз в год на профпригодность проверяют.

1 место. Terteos – о том, что Дмитрий Селюк организовал товарищеский матч между сборными России и Бельгии безвозмездно за 30 минут:

Поставил заряжаться трехлитровую банку с водой перед монитором, открыв все новости про Селюка.