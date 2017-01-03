Аксель Витсель. Предатель футбола

Витсель годами твердил о желании сыграть в топ-чемпионате, а в последний момент наплевал на договоренности с «Ювентусом» и сбежал в Китай. «Соккер.ру» негодует.

«Считаю, что те, кого можно переманить большими деньгами, не имеют характера».

Юрген Клопп

Витсель – человек без характера. По мнению ведущих футбольных специалистов. Просто Юрген Клопп говорит прямо и без обиняков. На самом деле, Аксель уже во второй раз в карьере выбирает деньги, что подчеркивает уровень его футбольного профессионализма и нежелание прогрессировать. Переход в «Зенит» ведь тоже из этой когорты, хотя еще четыре года назад бельгиец мог оказаться, например, в «Манчестер Юнайтед». Но Санкт-Петербург хотя бы в Европе, «сине-бело-голубые» - потенциальный флагман РФПЛ и постоянный участник Лиги чемпионов.

«Когда я приезжал в „Зенит“, то думал, что останусь тут на три года и перейду в европейский топ-клуб. Вот я здесь уже почти пять лет, но я счастлив».

Аксель Витсель

Такой компромисс можно было понять, тем более на тот момент 23-летний полузащитник отдавал себе отчет в том, что пик карьеры впереди, и он еще успеет перейти в топ-чемпионат, окрепнув в России. И заработав – не без этого. Естественно, деньги были одним из важнейших аргументов. Но Аксель продолжал твердить о своей мечте, в его игре и комментариях между строк читалось: «Я здесь проездом». И вот, в расцвете футбольного мастерства и идеальном возрасте для нового вызова – на пороге 28-летия, Витсель, имея на руках предложение от «Ювентуса», где игрок мыслями был еще прошедшим летом, выбирает Китай и деньги вместо Скудетто и участия в Лиге чемпионов.

«Аксель Витсель из „Зенита“ или Эктор Эррера из „Порту“? Конечно же, я выбираю Эрреру!»

Маурицио Сарри

Одним из первых, кто раскусил Витселя, можно считать Маурицио Сарри. В начале лета «Наполи» договорился с «Зенитом» о переходе хавбека, но наставник неаполитанцев сообщил Аурелио Де Лаурентису, что не может гарантировать бельгийцу место в основном составе, и сделка сорвалась, так как тратить 25 миллионов евро на игрока скамейки «Наполи» не решился. Что именно имел в виду Сарри – конечно, вопрос. То ли тренер не был впечатлен игровыми характеристиками Акселя, то ли все дело в недостатке футбольной страсти и несамостоятельности. Когда бельгиец еще играл в «Бенфике», скаут МЮ просматривал его и собирал информацию о психологическом портрете за пределами поля. Оказалось, что Витсель при всех своих игровых достоинствах категорически не годится на роль лидера, перманентно выбирает путь наименьшего сопротивления и слишком зависим от мнения своего окружения. Переезд в Китай – яркий пример того, что за время в Санкт-Петербурге Аксель ничуть не изменился в ментальном плане.

«Витселя в „Зените“ может заменить кто угодно. Его игра на чемпионате Европы – это катастрофа. Он не забивает, не выполняет защитных функций, не работает на высоких скоростях».

Властимил Петржела

Витсель – сильный футболист без ярко выраженных сильных сторон. Аксель умеет играть с минимальным браком в передачах, делать «квадратные» мячи круглыми и адресовать их партнерам, но стабильности, выдержки и постоянства ему зачастую не хватает. Бельгиец редко приближался к своему максимуму в «Зените», а в «Ювентусе», вероятно, рассчитывали на прибавку в сосредоточенности, раз футболист так стремился попасть в топ-чемпионат. Еще со времен «Стандарда» к Акселю прикрепилось прозвище «Шалуп». Это такая рыбацкая лодка из дерева, которая плывет медленно и расслабленно, равнодушно покачиваясь на волнах. Витсель настаивает, что это из-за манеры поведения в обычной жизни, но, если видели много матчей бельгийца – согласитесь, весьма меткая характеристика его футбольного образа.

«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как „Ювентус“, но с другой — предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться. Хочу извиниться перед „Ювентусом“. Мне жаль, но такие предложения не отклоняют».

Аксель Витсель

Перефразируя Витселя: с одной стороны, жаль «Ювентус», потративший впустую столько времени на трансфер полузащитника, а с другой – теперь в Турине должны выдохнуть спокойно, что судьба избавила их от приобретения футболиста, у которого спорт и достижение результатов не на первом месте. «Старая Синьора» уже подписала хавбека Томаса Ринкона из «Дженоа». Удачно все сложилось и для «Зенита», который выручит приличные деньги на трансфере игрока, у которого через полгода заканчивается контракт, а в футбольном плане весной Луческу больше пригодится в центре поля хавбек с мотивацией и желанием побеждать. Витсель, тем временем, будет зарабатывать капитал для своей семьи – ему предложили 18 миллионов евро в год. Безусловно, зарплата астрономическая, примерно в четыре раза больше, чем предлагал «Ювентус».

«По-настоящему великие спортсмены являются альтруистами. Для них существует только максимальный результат, только достижение высоких целей – победа в Лиге чемпионов, например».

Анатолий Бышовец

А в Китае, помимо прочего, напрягаться особенно не нужно, и пусть на 4.5 миллиона евро в год тоже можно роскошно жить в Европе, играя на высочайшем уровне, зато лишний остров себе купишь. Почему Витсель вызывает ненависть? Потому что он наплевал на футбол, ведь не о 35-летнем ветеране речь, который решил подзаработать на старости лет. Если бы бельгиец все время говорил: «Цель моей карьеры – заработать как можно больше денег, чтобы обеспечить безбедное существование своей семьи», - то сейчас к нему не возникало бы вопросов. Но Аксель оказался лицемером: болтал о топ-клубах и своем честолюбии, однако когда выбор встал между гегемоном Серии A и огромными деньгами из искусственно раздутой лиги, то выбрал Китай и миллионы. Витсель предал футбол, как только получил предложение «от которого невозможно отказаться», а предатели не заслуживают уважения.