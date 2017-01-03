Чемпион мира в Париже

ПСЖ представил Юлиана Дракслера, который подписал контракт с парижанами до 2021 года. «Соккер.ру» обсуждает один из самых заметных трансферов зимы в европейском футболе.

Досье

Имя: Юлиан Дракслер;

Гражданство: Германия;

Возраст: 23 года (20 сентября 1993);

Антропометрия: 187 сантиметров, 75 килограмм;

Клубы: «Шальке», «Вольфсбург»;

Позиция: универсальный атакующий полузащитник.

Статистика карьеры

Клубные команды: «Шальке» = 170 матчей, 30 голов; «Вольфсбург» = 45 матчей, 8 голов.

Сборная Германии: 27 матчей, 3 гола.

Статистика в сезоне-2016/2017

Матчей (в основе): 13 (12); минут: 1055; голы: 0; результативные передачи: 2;

Желтые карточки: 0 (здесь и далее в среднем за игру); красные карточки: 0.

Удары: 2.2 (второй показатель в «Вольфсбурге»);

Дриблинг: 3.8 (лучший в «Вольфсбурге»);

Передачи (точность): 33.2 (82.4%); обостряющие передачи: 2.1 (лучший в «Вольфсбурге»).

Детали трансфера

По данным «Трансфермаркта», ПСЖ заплатил «Вольфсбургу» за немецкого хавбека 42 миллиона евро – внушительная сумма, которая сложилась из ряда параметров: возраст, продолжительность контракта, перспективы, статус чемпиона мира. Семь миллионов евро из полученной суммы достанутся «Шальке», согласно договору между «кобальтовыми» и «волками». Зарплата Дракслера в Париже составит 10.2 миллиона евро в год – это уровень топ-игрока, на которого рассчитывают в качестве одного из лидеров команды. Готов ли Юлиан к этой роли, учитывая, что последние полгода ему не удались? На то есть объективные причины, которые непременно следует обсудить.

Хотел уйти ещё летом

Дракслер собирался покинуть «Вольфсбург» в летнее трансферное окно, о чем предупредил руководство клуба после поражения сборной Германии в полуфинале чемпионата Европы, однако боссы «волков» проигнорировали желание хавбека и буквально силой оставили его в команде. Самоубийственный ход, тем более Юлиана даже не попытались убедить. Спортивный директор немецкого клуба Клаус Аллофс был непреклонен: «Он остается, это не обсуждается». В свою очередь, Дракслер дал интервью изданию Kicker, после которого был оштрафован на 100 тысяч евро: «Вольфсбург» – это не только клуб, в котором я прогрессирую, но и мой трамплин. Было очевидно: если возникнет интерес со стороны топ-клубов из других чемпионов, то я покину команду. Мне это обещали, это оговаривалось перед тем, как я перешел сюда в прошлом году. Я заявил об этом тренеру и менеджеру по телефону через два дня после проигрыша Германии в полуфинале Евро-2016. Теперь я вернулся в Германию, но мы общаемся друг с другом через прессу».

Кстати, ни Дитера Хеккинга (бывшего главного тренера), ни Клауса Аллофса в «Вольфсбурге» уже нет, недавно их деятельность в отношении Дракслера раскритиковал Марио Гомес: «Летом мы все вели себя неправильно. Старались убеждать игроков остаться в „Вольфсбурге“. Но нельзя удерживать тех, кто собрался уходить». Главный тренер Валерьен Исмаэль поддержал своего футболиста в этом гневном порыве: «Марио Гомес сказал то, что, наверное, следовало сказать раньше». Безусловно, футболист всегда должен оставаться профессионалом, но если в «Вольфсбурге» нарушили данное обещание, то в слабой игре Дракслера в первой половине сезона вина менеджеров очевидна, ведь Юлианом летом интересовались ПСЖ, «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ювентус». В итоге, клубам, в которых хотел играть немец, было отказано, а футболист лишился мотивации. Распространенная футбольная история, но, казалось, в Германии такого не случится.

Игровой почерк. Плюсы и минусы

Сильный Дракслер – до всей этой некрасивой истории с деградирующим «Вольфсбургом», в которой полузащитник оказался козлом отпущения для болельщиков, у Юлиана был приличный прошлый сезон и солидное выступление на Евро-2016. Дракслер по типажу – это Ройс или Гетце, то есть парень, который умеет и забивать, и раздавать передачи, и таскать мяч в линии атаки, пользуясь отличной техникой и скоростным дриблингом. Юлиан может действовать справа, слева или в центральной зоне, высокую стартовую скорость и хороший удар относим к числу достоинств, а вот над «физикой» надо работать, хотя уже в «Вольфсбурге» Дракслер прибавил в этом компоненте. Юлиан хорош на пространстве, а вот под плотной опекой теряется, что недопустимо для футболиста экстра-класса, каковым его позиционируют в ПСЖ. Не назвал бы немца, учитывая его характер и перепады в игре, готовым футболистом топ-уровня, но на игроков этого амплуа всегда есть спрос, а у Юлиана есть потенциал, чтобы прибавить. Найдется ли характер и трудолюбие, чтобы воспользоваться природными данными?

Экспертное мнение

Лотар Маттеус, легенда немецкого футбола, участник пяти чемпионатов мира: «Дракслер в ответе за то место, которое занимает „Вольфсбург“ в турнирной таблице Бундеслиги. Говорю прямо: на месте топ-клубов я бы не подписывал Дракслера сейчас из-за его слабого характера. Возможно, он и талантлив, но пока он не продемонстрировал, что может стабильно влиять на результаты матчей на самом высоком уровне».

Что ждут в ПСЖ от приобретения Дракслера?

Унаи Эмери стабильно использует в Париже схему 4-3-3, и у баскского специалиста явный дефицит игроков линии атаки. Сочетание Ди Мария – Моура – Кавани оказывается практически безальтернативным. Хесе провалил свою французскую миссию, в отношениях тренера и Бен Арфа «все сложно», не от хорошей жизни на левом фланге появлялись Матюиди, а также молодые Нкунку и Иконе. И это еще при условии, что Эмери недоволен Ди Марией. В общем, клуб с амбициями ПСЖ имеет явную недостачу класса в тройке нападения, Дракслер призван на равных конкурировать с Ди Марией и Моурой, а в идеале должен стать новым креативным мотором команды. Если говорить о топ-клубах, постоянных участниках плей-офф Лиги чемпионов, Юлиан сделал правильный выбор не только в финансовом плане (ПСЖ предложил самый солидный контракт), но и в футбольном, ведь здесь он изначально близок к основе. Теперь важно вернуть настроение и правильный тонус, чтобы достойно встретить желанный вызов.