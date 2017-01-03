Топ-10 подорожавших игроков РФПЛ

2016 год миновал, многим игрокам он принес прогресс, в том числе в смысле трансферной стоимости. «Соккер.ру» интересуется: кто из игроков РФПЛ значительно прибавил в цене?

10 место. Илья Кутепов («Спартак»; Россия; 23 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Прирост за 2016 год: +2.75 миллиона евро (1100 %)

Небольшой спойлер: приятно, что в число самых подорожавших футболистов РФПЛ входят 8 россиян, и только две верхние позиции достались легионерам. Кутепов год назад не мог похвастаться даже стабильной игровой практикой на уровне РФПЛ и оценивался в 250 тысяч евро, но весной Илья стал регулярно играть за «Спартак», а при Массимо Каррере стал незаменимым игроком обороны лидера чемпионата. Вызовы в национальную сборную, существенный профессиональный рост и многочисленные комплименты не прошли даром: Кутепов теперь стоит 3 миллиона евро и не должен останавливаться на достигнутом. Может и должен расти еще.

9 место. Роман Зобнин («Динамо»/«Спартак»; Россия; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 4 миллиона евро

Прирост за 2016 год: +3 миллиона евро (300 %)

Партнер Кутепова по клубу начал движение вверх еще в составе «Динамо», где выделялся, а удачный переход в «Спартак» поспособствовал подорожанию хавбека, который всегда в движении и способен приносить пользу на различных позициях. Тристапроцентный прирост за год подчеркивает стремление Романа прогрессировать, не удивительно, что в недавнем интервью Зобнин рапортовал о достижении личных целей на 2016 год. Опять же – до пика еще далеко, смотрите на возраст.

8 место. Артем Дзюба («Зенит»; Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 9 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +3 миллиона евро (50 %)

Если Зобнину пошел впрок переход в «Спартак», то росту Дзюбы поспособствовал переезд из стана «красно-белых» на берега Невы. Артем нашел свою команду, где сначала лихо взаимодействовал с Халком, а после смены караула старательно ищет общий язык с Маком и Жулиано. Сильный форвард, которому, по логике вещей, ближайшим летом следовало бы попробовать себя в Европе, но «Зенит» вряд ли воспримет такую идею с воодушевлением.

7 место. Павел Мамаев («Краснодар»; Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 8 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +3 миллиона евро (60 %)

Ровесник Дзюбы мощно выглядел весной прошлого года в связке со Смоловым, но неудачные Евро и «рваный» из-за травм старт нового сезона притормозили Павла, который мог «потяжелеть» существеннее. Как и в случае с Артемом, возраст говорит о том, что футболист на пике своей карьеры: ближайшие два года должны получиться ударными.

6 место. Станислав Крицюк («Краснодар»; Россия; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +3.5 миллиона евро (233.3 %)

Еще один представитель «Краснодара», который в 2016-м году переехал в чемпионат России из Португалии, где раскрылся его талант. Уверенная игра в составе «быков», в том числе в еврокубках, а также вызовы в национальную команду поспособствовали закономерному подорожанию Крицюка.

5 место. Александр Селихов («Амкар»/«Спартак»; Россия; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 4 миллиона евро

Прирост за 2016 год: +3.9 миллиона евро (3900 %)

Фантастическая динамика у Александра Селихова, ставшего настоящей звездой в составе пермского «Амкара» и заслужившего приглашение от «Спартака». 22-летний голкипер за год прибавил в цене на 3900 %! Всего лишь в 100 тысяч евро оценивали его еще год назад, а теперь собирается побороться за пост №1 в московском клубе и добиться вызовов в сборную России. Если сможет выиграть конкуренцию у Реброва – прибавит еще пару миллионов до конца сезона, в противном случае, может потерять часть «нажитого».

4 место. Дмитрий Полоз («Ростов»; Россия; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +4.7 миллиона евро (361.5 %)

Естественно, не могло обойтись в этом рейтинге без футболистов «Ростова». В большинстве своем в основе у Курбана Бердыева опытные ребята, но парни из нападения были обречены на прогресс и интерес со стороны богатых клубов. Дмитрий Полоз выиграл серебряные медали чемпионата России, выступил в Лиге чемпионов, участвовал в важных голах «Ростова» - и вот заслуженная награда!

3 место. Федор Смолов («Краснодар»; Россия; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +7.5 миллиона евро (300 %)

Еще недавно над этим нападающим потешались, а сейчас не станет сюрпризом его отъезд в дортмундскую «Боруссию», куда Федора отправляют слухи. За 2016-й Смолов забил 29 голов, из представителей российских клубов за календарный год отличались больше только Олег Веретенников и Вагнер Лав. Не удивительно, что такая бомбардирская прыть привлекает внимание европейских клубов.

2 место. Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 18 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +8 миллиона евро (80 %)

Голландский легионер не сдает позиций, за два с половиной года в «Спартаке» его ориентировочная стоимость выросла почти в три раза. Яркое подтверждение того, что в РФПЛ тоже можно прогрессировать. Квинси приехал в Россию перспективным, но не звездным молодым человеком, но обрел этот статус в нашем чемпионате. После отъезда Акселя Витселя в Китай Промес станет самым дорогим футболистом РФПЛ, впрочем, и для самого голландца с высокой вероятностью этот сезон станет последним в России.

1 место. Сердар Азмун («Ростов»; Иран; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +10.5 миллиона евро (420 %)

Безусловно, самый удачный год в карьере нападающего, которому еще в юности прочили большую карьеру. Удачная игра «Ростова», а также голы Азмуна в РФПЛ и Лиге чемпионов моментально превратили Сердара в одну из звезд нашей лиги. Прибавка в 10.5 миллионов евро – это очень мощно, скорее всего, будущим летом ростовчане продадут иранца в Европу за хорошие деньги.