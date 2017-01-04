В поисках нового Данни для «Зенита»

Жулиано может изменить ход матча, но таких футболистов в «Зените» мало. «Соккер.ру» рассматривает шестерку кандидатов в плеймейкеры – от Роббена до нового бразильца.

Зачем «Зениту» универсальный плеймейкер?

Необходимость такой покупки на поверхности. Первая причина – Жулиано никогда не был двужильным. Мелкие травмы, хронические болячки, бразильцу нужен помощник впереди. И первая часть сезона показала, что на себя игру не спешил брать даже Витсель, имеющий опыт и навыки. Аксель – вторая причина, его уход в Китай говорит в пользу покупки хавбека, невзирая на Эрнани, который может рассматриваться как помощник Хави Гарсии. Непонятное состояние Шатова и загадочный характер его отношений с Луческу – третий аргумент. Универсальный полузащитник точно в планах «Зенита». Не случайно столько новостей об игроках схожих задач на поле – вингеров и плеймейкеров с высокой результативностью. Ищут еще одного Жулиано, еще одного Данни. Рассмотрим названных в последнее время кандидатов и вероятность каждого трансфера.

Арьен Роббен («Бавария», 32 года)

Контракт: до 30 июня 2017 года.

Ориентировочная цена: 10 млн евро.

Статистика в Бундеслиге: 10 матчей, 5 голов, 3 результативные передачи.

Зачем нужен? Потому что это праздник, который всегда с тобой, если врачи позволяют. «Бавария» набрала других людей, которые могут играть на флангах. Но в этом сезоне Мюллер и Коста не блистали, что позволило старикам-разбойникам Роббену и Рибери напомнить о своем футбольном величии. Но даже если Арьен не получит контракт мечты в переговорах со скупыми немцами – соглашение истекает летом, даже если очевидно, что игрок такого класса не помешает в составе «Зенита», нет причин соглашаться – ему будет не слишком интересно в РФПЛ.

Вероятность трансфера. Очень низкая. Если «Зенит» убедит Роббена, то лишь переплатив по личному контракту. Получит большого футболиста, но скорее экспонат для местного музея, причем скульптуру из хрусталя. А как только китайцы узнают, что Арьен готов покинуть «Баварию» - позвонят в Мюнхен и перебьют предложение здесь и сейчас, или летом, когда Роббен станет свободным агентом.

Дрис Мертенс («Наполи», 29 лет)

Контракт: до 30 июня 2018 года.

Ориентировочная цена: 25 млн евро.

Статистика в Серии А: 16 матчей, 11 голов.

Зачем нужен? Потому что один из самых ярких игроков Серии А всегда нужен российскому футболу. Думающий, бьющий, подвижный, результативный, техничный. В Серии А только один бельгиец лучше – Наингголан. Вот только ни Радже нет смысла уходить из «Ромы» именно в «Зенит» (хотя Спаллетти пытался его в свое время заманить), ни Мертенсу после такого удачного отрезка бросать все и уезжать в Санкт-Петербург, убегая из плей-офф ЛЧ в Томск и Оренбург. С другой стороны, ставка понятная – опытная звезда выского уровня. Хотя с одним существенным минусом – Дрис никогда не был стабильным.

Вероятность трансфера. Низкая, хотя фактор денег учитываем. Мертенса сразу предложение не заинтересует, а он не может гарантировать постоянную удачную игру. Но Де Лаурентис, который по мнению Марадоны, жену родную продаст, убедит Дриса, если хорошо заплатят. Но это будет неумная покупка. Мертенс играет удачную серию – забил девять мячей в четырех последних матчах, а потому снова в тени, как раньше - «Рому» и «Ювентус» Дрис побеждать не спешит.

Йоан Молло («Крылья Советов», 27 лет)

Контракт: до 30 июня 2019 года.

Ориентировочная цена: 4 млн. евро.

Статистика в РФПЛ: 12 матчей, 5 голов, 3 результативные передачи.

Зачем нужен? Человек, которого комментатор Орлов обозвал «футбольным сэконд-хендом», пригодился бы. Француз адаптирован к игре в РФПЛ, отличается бойцовскими качествами, лишен пафоса – явно не считает «Крылья Советов» «второсортным клубом», недостойным его талантов, раз вернулся. Такие обычные парни, как Молло или Жулиано, порой приносят больше пользы, чем великие звезды Бухаров и Кокорин, которых в «Зенит» брали, выдавая деликатесные оклады. Молло - техничный, настырный, агрессивный универсальный игрок атаки, отличный футболист.

Вероятность трансфера. Средняя. Разумеется, раз Орлов сделал громкое заявление, то узнал, что Йоан далеко не первый в списке целей. Но тут и купить можно недорого, и убеждать не нужно. И Луческу включил Молло в пятерку игроков года – тренеру француз понравился.

Хуан Итурбе («Рома», 23 года)

Контракт: до 30 июня 2019 года.

Ориентировочная цена: 8 млн. евро.

Статистика в Серии А: 5 матчей (выходы на замену, 38 игровых минут), без голов и передач.

Зачем нужен? Сложно сказать. Но забавно, когда ставки на новых футболистов «Зенита» связывают с деньгами, полученными за Витселя – словно у питерцев нет средств на одного-двух новичков. Но слухи о Итурбе не удивляют, поскольку футболисту нужен новый клуб. «Рому» тренирует Спаллетти, и он врать о кандидате не будет – у Лучано аргентинский парагваец является худшим футболистом, сыгравшим в Серии А целых 38 минут. Шикарная статистика, пять выходов на замену… За два года в «Роме» целых пять голов во всех турнирах. Большой и бесполезный талант.

Вероятность трансфера. Средняя, хотя «Рома» еще и доплатит. Но это будет сомнительная и бессмысленная ставка. В «Порту» до сих пор празднуют день, когда «впарили» Итурбе «Роме» за 22 миллиона евро. Дорогой чемодан без ручки, и хотя играет в атаке, похож чем-то на Витселя – нет чемпионской искры.

Тайсон («Шахтер», 28 лет)

Контракт: до 30 июня 2017 года.

Ориентировочная цена: 12 млн. евро.

Статистика в УПЛ: 12 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи.

Зачем нужен? Потому что «Зениту» нужны футболисты высокого уровня, а Тайсон именно такой. Но атакующий полузащитник после шести лет в украинском футболе получил предложение от сборной Бразилии и даже вышел на поле недавно, то есть сразу вырос в цене. И хотя не является единственной звездой «Шахтера» - статистика хороша скорее в Лиге Европы, чем в чемпионате, наставник «горняков» Фонсека уже высказался по поводу слухов. Не готов даже начинать переговоры с «Зенитом», игрок ключевой, контракт истекает и нужен новый. Тайсона вы должны помнить по голу в Лиге Европы за «Металлист» - саданул, как ван Бастен сборной СССР, так что бразилец настолько высокого уровня явно бы не помешал.

Вероятность трансфера. Средняя, «Шахтер» должен подсуетиться и подписать новый контракт. Кроме того, пусть девушка Тайсона и лепит снеговиков в Киеве с улыбкой, бразилец мечтает о топовой лиге. Но если вцепиться в атакующего хавбека и его личные отношения с Луческу – шанс есть. Плюсы очевидные – Тайсон понимает, как и Жулиано, русский язык, адаптирован к климату, не старый и при должной мотивации тащит сильную команду к победам.

Густаво Скарпа («Флуминенсе», 22 года)

Контракт: до 31 декабря 2019 года.

Ориентировочная цена: 4 млн. евро.

Статистика в Серии А: 34 матча, 8 голов, 10 результативных передач.

Зачем нужен? Для бразильской коллекции главного тренера – Жулиано, Эрнани, еще пусть будет сын Бебето или Ромарио, но играющий в полузащите. Маленький, щупленький, техничный, с шикарной левой. Не как Деку по стилю, возможно, чем-то Алекса из «Спартака» напоминает по позиции и формату футбола. Но крут сразу по нескольким причинам. Бьет по воротам очень часто и метко. Хотя маленький, удар может быть сильным. Кроме того, Скарпа всегда коварен – передачи, вбегания в штрафную. Жулиано такой напарник понравится, что-то в этом мальчишке определенно есть, да и возраст юный, можно работать в направлении развития.

Вероятность трансфера. Высокая, ведь легендарный клуб «Флуминенсе» - тринадцатая команда Бразилии. Если у шестого в таблице «Атлетико Паранаэнсе» отобрали лучшего игрока сезона Эрнани, то у «Флу» их главного таланта тоже могут забрать.

Кого лучше подписать?

Только не требуйте Роббена, поскольку это наивно и недальновидно. Противоречит новой трансферной политике самого «Зенита» и слабо сочетается с тем, что Роббен играет справа, где уже есть Кокорин. Неужели вы думаете, что в «Зените» самого Александра на Арьена поменяют? А если серьезно, то с великим голландцем будет проще сделать фотографию на трибуне «Крестовского», как с Данни на «Петровском», чем поймать его на поле. Арьен часто травмируется, всего на год моложе Данни, который еще может вернуться на поле и парочку матчей сыграть на мировом уровне. Но не лучше ли купить человека с будущим и без акульих аппетитов агентов?

Именно о комбинации класса и желания, мотивации и мастерства надо говорить, подыскивая человека для «Зенита». Нужен новый импульс, а не реанимация старых колебаний. Здесь у каждого и плюсы, и минусы. Отчасти можно согласиться, что Молло не такого высокого уровня, как другие в списке. Мертенс играет в сборной Бельгии, он успешен, но крайне нестабилен, как и Итурбе. Тайсон – неплохой кандидат, но его не спешат отпускать из «Шахтера», особенно свободным агентом ближайшим летом. Поэтому можно напридумывать себе игроков «Баварии» или «Наполи», а в результате представлять парня из «Флуминенсе». Скарпа – приличный футболист, быстрее двигается и думает, чем Витсель, Мак, Кокорин или Шатов. Впрочем, тут все кандидаты по-своему интересные. А вы кого взяли бы в «Зенит»?