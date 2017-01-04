Почему Озил покинет «Арсенал»

Венгер не видел Месута неделю, Озил загрипповал. И не клеится с новым контрактом. «Соккер.ру» видит причины для расставания с одним из самых сильных плеймейкеров мира.

Трофейная мотивация и деньги

Венгер не слишком тепло и не по-отечески ответил на вопрос о Месуте, который поймал бациллу и слег с гриппом: «Я не видел Озила уже неделю. Решение не включать его в состав было легким – он все еще в постели. Я не думаю, что он сможет сыграть в следующем матче, ведь он неделю ничего не делал». Раздраженный ответ по сути, даже если по форме Венгер случайно высказался именно так: «не видел неделю», «ничего не делал». Вероятно, конфликт тлеет. Ведь Арсен хочет от Озила лидерской игры и самопожертвования ради команды. А Месут может вспылить, если «Арсенал» завершит еще один сезон так, как привык.

Сейчас «канониры» на четвертом месте после того, как без Месута отыгрались с 3:0 от самого «Борнмута». Но этот великий подвиг не выдает в команде, которая собрала классный состав, будущего чемпиона, правда ведь? Раз так, то Месуту незачем подписывать новый контракт, истекающий в 2018-м. Более того, сами переговоры давно превратились в фарс. Были сообщения, что Озил подпишет контракт после Евро – перенесли. Говорили о сентябре – еще один перенос. Придумали версию, что Месут останется, если остается Венгер, но Арсен заявил, что примет решение в конце сезона. Затем пошла молва, что Озил требует 16 миллионов евро в год – это информация от Тьерри Анри, не последний инсайдер Англии. Так ведут себя, когда хотят уйти. Нет трофеев, есть клубы, где заплатят больше – у немца хватает причин, чтобы выслушать покупателей.

Специфический стиль прессинга

Странно, если кто-то вдруг рискнет защищать Озила, когда говорим о прессинге. Он может отбирать мяч с частотой Азара, но при этом совсем иначе занимает места на поле, перекрывая зоны. Во всем, что касается футбольного искусства атаки и работы с мячом он гений. Придумать выдающийся гол или выдать впечатляющий пас может стоя, сидя или даже лежа, если бы Венгер позволял лежать на поле в точке, куда придет мяч где-то в районе линии штрафной, но чуть левее центра. А когда говорим о прессингующем Озиле, то все кристально понятно. Когда он является частью команды в невероятно интенсивной, порой сбивающейся на принцип «бей-беги» АПЛ, то какие могут быть споры?

Старый добрый лентяй во всей красе. Он просто стоит на месте и злит фанатов «Арсенала», ведь они видят – человек не выкладывается. Самое обидное, что Месут знает, как играть в прессинге и может это делать. Он просто не считает себя чернорабочим, ниже его достоинства много, а самое главное – интенсивно бегать. Но это порождает конфликты в команде, в раздевалке. Форвард Санчес пашет, все работают на «Арсенал» в защите и без мяча, а Озил на особом счету? Так получается. И это тоже причина для расставания. Нельзя позволять одному человеку ломать всю структуру командной дисциплины. Надо быть Роналду или Месси, чтобы тебе позволяли не прессинговать. Но эти двое по настроению «грызутся» с защитниками, а Озил роет окопы реже.

«Болезни» плеймейкера

Дебют самого дорого подписания в истории «Арсенала» - «Реал» получил за Месута 50 миллионов евро, отложили из-за неназванной болячки. Через некоторое время дождливый Лондон впервые уложил Месута в постель с простудой, а эта болезнь коварна для профессионального спортсмена – влияет на вес, скорость, разрушение мышечных тканей, выбивает из ритма. Особенно когда речь идет не об идеальном атлете, а Месут - не брат Роналду по фитнесу. Даже когда Озил заиграл в «Арсенале», то был неприятный для Венгера эпизод полтора года тому назад. Немец, словно школьник, заявил о гриппе и отпросился лечиться в Германию.

Добрый француз его отпустил, и в тот же день Озила сняли в ночном клубе – «лечился» на полную катушку. С Месутом никогда нельзя быть уверенным, что его слова о невероятной дисциплинированности из-за религии сходятся с делами. Высока вероятность, что Озилу не нравится в Лондоне – климат, способ жизни. Вероятно, его организму не очень подходит игра зимой, он может загрипповать, пропустить тренировки, выпасть из состава. Но в таком случае это еще одна причина расставания – мечта о смене климата и места. И со стороны «Арсенала» понятная позиция. Месут бывает капризным, «плохое самочувствие» не всегда позволяет ему отлынивать от тренировок, но может и на занятиях отдыхать, и по ходу матчей. Талантливый человек талантлив во всем, даже в притворстве?

Обманчивость статистики немца

У «Арсенала» станет меньше обостряющих передач без Озила. Очевидно, что умеет разрезать оборону и даже по передачам внутри штрафной в этом сезоне, словно нападающий, поскольку сделал ставку на голы. Но кто сказал, что успешная статистика Озила меняет или поменяет положение «Арсенала» в чемпионате Англии? Команда, проигравшая титул «Лестеру», не может похвастаться духом победителей. А ее звезда, забив в этом сезоне в чемпионате лишь на мяч больше, чем в ЛЧ, не помогает против сложных соперников. И в этом основная претензия к числам в досье Месута. Берем этот сезон. Да, Озил забил трижды «Лудогорцу» - второй состав «Арсенала» не может себе позволить проиграть такому сопернику, первый хет-трик в карьере.

Но при этом «Манчестер Сити», «Эвертон», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сдержали немца – ноль голов и передач в подобных дуэлях. Единственная удача – пас против «Челси», который после того урока от «Арсенала» вообще перестал проигрывать. Да, Месут выручает против средних команд, но кто сказал, что это же не смог бы делать другой человек? Говорим ведь о чемпионских матчах. А в них Озил так себе. Возьмите игры с «Барселоной» весной – два полных матча и ноль успешных действий. Гляньте на игры против сильных соперников в первой части года еще в прошлом сезоне – «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль» его закрыли. Да, в 2015-м у Месута были удачные поединки с фаворитами, но где был Озил, когда «Саутгемптон» громил «Арсенал» 4:0? Находился на поле, но толку? Даже «гол плюс пас» против МЮ в феврале случились в проигранном матче. Озил не так уж часто делает разницу в матчах, где нужно быть лидером и повести за собой.

Наличие интересных предложений

Причем не только предложений о покупке Озила у «Арсенала», но и предложений агентов по своим клиентам. В мире хватает полузащитников, форвардов или вингеров, которых можно убедить играть за «канониров» и стараться сильнее. Разумеется, информация авторитетных источников из Англии про покупку Ройса в случае проблем по контрактам Санчеса и Озила немножко странная – Марко умеет травмироваться на ровном месте. Но найти сильного игрока в атаку, заплатив большие деньги, нетрудно. Заговорили на днях о Пьяниче. Что там, даже футболиста калибра Пайета можно подписать и получить голы с передачами. Впрочем, тут дело не только в возможности замены. Озил – один из лучших плеймейкеров планеты. Это очевидно и не оспаривается. Но Месут настолько специфический игрок, что порой проще его отпустить, чем держаться за его главный талант – умение принимать ключевые решения в атаках, не учитывая минусы – ленивый футбол.

Разве «Реал» перестал побеждать, отдав немца в «Арсенал»? В Испании у Озила тоже были дикие статистические показатели, но Лигу чемпионов брали, когда на поле стало больше Каземиро и меньше Месутов. Поэтому не верится в информацию о возвращении Озила в «Реал», а вот ПСЖ похож на команду, которая клюнет на Месута. Покупатели найдутся, даже если до конца сезона станет очевидно, что Озил все чаще растворяется на поле, не помогает в прессинге, проваливает важные матчи и потерял мотивацию, не видя трофеев. Пока Кроос фотографируется с кубками чемпионов, Месут видит за окном серое небо Лондона и явно не похож на счастливого игрока. У него был шикарный отрезок, когда шел на рекорд Анри по голевым передачам в АПЛ, но не хватило сил. В игре на выносливость немец никогда не был хорош, и хотя это звезда футбола, он сейчас недоволен «Арсеналом» - мало платят и редко выигрывают, а в клубе могут быть недовольны отношением полузащитника. Озил не боец, и это заметно, особенно в команде, которая столько лет без серьезных трофеев. Впрочем, дело не в титулах. Месут любит футбол, но не любит работать. Поэтому не удивляйтесь, если когда-то даже в Китае поиграет. Озил в этом вопросе тоже в «группе риска», поскольку проблема не в мастерстве, а в характере.