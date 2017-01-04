Художник Пирло и путешествие вокруг света

«Соккер.ру», вдохновившись атмосферным снимком Пирло, находит звезд «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов РФПЛ на карте мировых курортов.

Начнем наше отпускное путешествие с отдыха уровня «Маэстро». Андреа Пирло при посильной помощи жены делится «огненным мячом». Теперь вы знаете, как на Земле всходит солнце:

Фото опубликовано Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21) Янв 2 2017 в 5:01 PST

А теперь к российским покорителям курортов. Александр Кержаков отдыхал в ОАЭ. Но потом перебрался на Маврикий, где проводит отпуск его брат Михаил. Там Кержакова поймали, привязали к тросу и сбросили с обрыва. «Бэтмен. Перезагрузка» - так обозначил полет сам Александр:

Видео опубликовано Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Дек 22 2016 в 8:43 PST

Но Михаил переплюнул старшего брата в плане экстрима – прогуливается со львами, а себя именует «Кингисеппским тигром». Логично, родом ведь из одноименного города:

Фото опубликовано KerzakovMikhail41 (@mikhail.kerzhakov.41) Дек 19 2016 в 7:19 PST

Витсель, будучи еще игроком «Зенита», сначала с семьей отдыхал на Мальдивах – подбирали остров, на который потратят китайскую зарплату:

Фото опубликовано Axel Witsel (@axelwitsel28) Дек 17 2016 в 6:49 PST

А потом беременная жена решила променять море на снег. Оказались в Румынии. Видать, по дороге завезли в особняк Дракулы… Вернее, Мирчи Луческу подарок за то, что задержал Витселя до зимы в «Зените», а не отпустил в «Ювентус» летом:

Фото опубликовано Axel Witsel (@axelwitsel28) Янв 2 2017 в 8:26 PST

Иван Новосельцев в отпуске тренировался, а также не нашел с женой в Страсбурге снега:

Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Дек 22 2016 в 2:48 PST

Кришито предпочитает отдыхать там, где зима и снег:

Фото опубликовано Domenico criscito (@domenico8691) Янв 1 2017 в 5:53 PST

Но только после того, как окунулся в бассейн на Мальдивах:

Фото опубликовано Domenico criscito (@domenico8691) Дек 16 2016 в 3:38 PST

Сын Данни намекает, что у папы с мамой было время для создания сестренки для близнецов:

Фото опубликовано Danny Gomes (@danny_d10b10f6) Янв 2 2017 в 12:36 PST

У Хави Гарсии очень смешливая и милая младшая дочурка:

Фото опубликовано Javi Garcia (@javigarcia_6) Дек 12 2016 в 5:00 PST

Сначала Кокорин поймал Дэвида Гетту в Сингапуре, а потом нападающий позволил сфотографироваться с собой другому счастливому фанату из Франции:

Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2 2017 в 10:24 PST

А Юрий Жирков с семьей там, где тот самый отель «Парус» - популярное место у российских футболистов зимой:

Фото опубликовано Инна Жиркова (@innazhirkova) Янв 2 2017 в 11:13 PST

Неплохо полетал Федор Смолов. «Саратовский дельфин» держит равновесие, как может:

Видео опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 21 2016 в 12:02 PST

Гранквист с женой дома в Швеции, катаются на собачьих упряжках и поздравляют с наступившим:

Фото опубликовано Sofie Granqvist (@sofiegranqvist) Дек 31 2016 в 3:28 PST

И Сергей Петров теперь официально женатый мужчина, отдыхает с молодой супругой Кристиной:

Фото опубликовано seregapetrov (@seregapetrov) Дек 23 2016 в 8:31 PST

Роман Широков, которого некоторые уговаривают возобновить карьеру, с семьей на прогулке и желает вам тепла и всего самого хорошего в новом году:

Фото опубликовано Роман Широков (@shirokovrn) Дек 31 2016 в 3:07 PST

Виталий Денисов из «Локомотива» тоже гуляет с дочуркой и женой в снежном лесу:

Фото опубликовано VitaliyD29 (@vitaliyd29) Дек 31 2016 в 1:54 PST

А вот его тезка Шишкин вряд ли найдет хотя бы одну шишку на пляже все на тех же Мальдивах:

Илья Абаев с женой и сыном тоже в теплых краях – стал на водные лижи. Главное эту фотографию Семину не показывать и юридическому отделу «Локомотива»:

Фото опубликовано Ilya Abaev (@ilya_abaev) Дек 29 2016 в 7:10 PST

Жена Ильи Коломейцева пишет: «Отпуск, я люблю тебя». Отсутствие в кадре ребенка или мужа-футболиста не делает эту фотографию хуже, как и заваленный горизонт:

Фото опубликовано Екатерина Коломейцева (@kolomeitceva_katia) Янв 2 2017 в 12:38 PST

Тарасов любит длинноногих женщин в белом? Одну такую поймал на отдыхе в Турции:

Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 15 2016 в 8:46 PST

Футболка Реброва намекает вам, что Сергей Есенин болел за «Спартак». Но тут историческая промашка – путают поэта с сыном. Но даже на отдыхе Ребров с женой в спартаковской одежке:

Фото опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32) Янв 2 2017 в 10:15 PST

Дмитрий Комбаров с Антоном Шуниным во время отпуска не выходили из тренажерного зала, в результате даже знаменитый «Парус» погнули немного:

Фото опубликовано Дмитрий (@dmitrykombarov) Дек 25 2016 в 5:53 PST

Спартаковский Фернандо с семьей поздравляет вас с новым годом:

Фото опубликовано Fernando Lucas Martins. (@ofernando17) Дек 31 2016 в 6:20 PST

Зобнин отдыхает с девушкой и делает снимки в стиле «романтика в профиль»:

Фото опубликовано Zobnin.R #47 (@zobnin47) Дек 17 2016 в 4:27 PST

Селихов тоже с подругой в теплых краях, даже нашли слоненка в оборону «Спартака». Хозяйственный вратарь, о «красно-белых» думает:

Фото опубликовано Selikhov Aleksandr (@selikhov57) Дек 9 2016 в 9:31 PST

Фото опубликовано Selikhov Aleksandr (@selikhov57) Дек 11 2016 в 7:56 PST

Квинси Промеса познакомили с Флойдом Мейвезером Младшим – непобедимым боксером, у которого вполне себе футбольная настоящая фамилия – Синклер:

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 19 2016 в 2:01 PST

У Игнашевича всегда интересная программа путешествий – Гонконг, Бангкок, Камбоджа. Главное с «Триадой» не пересекаться в тех местах:

Buddha time #Bangkok#gopro Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4) Дек 29 2016 в 11:36 PST

Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4) Янв 2 2017 в 11:27 PST

Отпускной холодильник Вернблума выдает в нем сторонника калорийных жидкостей во время отпуска. Или Понтус по привычке издевается?

Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom) Дек 29 2016 в 11:39 PST

Узнаете Георги Миланова в пляжном виде с девушкой рядом?

Фото опубликовано Georgi Milanov (@milanov17) Дек 15 2016 в 3:32 PST

А вот его тезку узнать просто – красивые места выбирают для отдыха армейцы:

Фото опубликовано Diana Schennikova (@di_schennikova) Дек 16 2016 в 7:07 PST

Федор Кудряшов нашел в райском уголке фотографа, теперь есть вот такие семейные фото:

Фото опубликовано Fedor Kudryashov / FC Rostov (@fedor.kudryashov) Дек 29 2016 в 8:51 PST

Калачев и Гацкан дружат за пределами поля – лучшие игроки Беларуси и Молдовы 2016 отдыхают с семьями вместе:

Фото опубликовано Alex Gat (@gat1336) Дек 15 2016 в 9:09 PST

1 января 1995 года появился на свет форвард «Ростова» Азмун – можете поздравить его с днем рождения. Сердар отправился домой в Иран, там его скакуны ждут, соскучились по хозяину:

Фото опубликовано ImSardar (@sardar_azmoun) Янв 1 2017 в 12:41 PST

پدرم راست ميگفت ، يه قهرمان واقعى وقتى ميبازه گريه ميكنه چون واسه قهرمان شدنش ميجنگه ولى سرِ يه چيزايى به حقش نميرسه و امروز باره اول اشكتو ديدم داخل اصطبل پسر قهرمان اشكالى نداره به حقت ميرسى فرشته❤️ Фото опубликовано ImSardar (@sardar_azmoun) Дек 30 2016 в 8:22 PST

Нобоа с женой Ольгой на Галапагосских островах, отправились за тысячу километров от Эквадора, поближе к огромным черепахам:

Фото опубликовано Olga Noboa Romanova (@olganoboaromanova) Дек 13 2016 в 4:04 PST

Миха Мевля – еще один участник читательской сборной первой части сезона, с подругой Евой отправился в Загреб к братьям:

Фото опубликовано Miha Mevlja (@mevljamiha) Дек 27 2016 в 3:28 PST

Также у нас плохая новость для фанатов «Ростова». Похоже, Дмитрия Полоза забирают весной в армию. А если серьезно, то скорее было очень жарко на отдыхе, поэтому постригся очень коротко:

Фото опубликовано dima poloz (@poloz_d) Дек 28 2016 в 1:38 PST

Ерохин с морей-океанов Тайланда отправился в «Диснейленд», и нашел для Сослана Джанаева подарок – крутые перчатки на новый год:

Фото опубликовано Александр Ерохин (@erokhin___alexander) Дек 28 2016 в 10:28 PST

А сам лучший вратарь первой части сезона по версии читателей «Соккер.ру» медитирует на Бали в корнях старого дерева. Вратарю надо быть в гармонии с собой – правильно Сослан поступает: