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Художник Пирло и путешествие вокруг света

Модный разговор // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, ЦСКА, Зенит, Локомотив М, Ростов, Краснодар, Промес Квинси, Широков Роман, Витсель Аксель, Пирло Андреа, Денисов Виталий, Кокорин Александр, Фернандо, Игнашевич Сергей, Жирков Юрий, Смолов Федор, Полоз Дмитрий, Джанаев Сослан, Вернблум Понтус, Ребров Артем, Калачев Тимофей, Щенников Георгий
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: Страницы футболистов и их родных...

«Соккер.ру», вдохновившись атмосферным снимком Пирло, находит звезд «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов РФПЛ на карте мировых курортов. 

Начнем наше отпускное путешествие с отдыха уровня «Маэстро». Андреа Пирло при посильной помощи жены делится «огненным мячом». Теперь вы знаете, как на Земле всходит солнце:

А теперь к российским покорителям курортов. Александр Кержаков отдыхал в ОАЭ. Но потом перебрался на Маврикий, где проводит отпуск его брат Михаил. Там Кержакова поймали, привязали к тросу и сбросили с обрыва. «Бэтмен. Перезагрузка» - так обозначил полет сам Александр:

Но Михаил переплюнул старшего брата в плане экстрима – прогуливается со львами, а себя именует «Кингисеппским тигром». Логично, родом ведь из одноименного города:

Витсель, будучи еще игроком «Зенита», сначала с семьей отдыхал на Мальдивах – подбирали остров, на который потратят китайскую зарплату:

А потом беременная жена решила променять море на снег. Оказались в Румынии. Видать, по дороге завезли в особняк Дракулы… Вернее, Мирчи Луческу подарок за то, что задержал Витселя до зимы в «Зените», а не отпустил в «Ювентус» летом:

Иван Новосельцев в отпуске тренировался, а также не нашел с женой в Страсбурге снега:

Кришито предпочитает отдыхать там, где зима и снег:

Но только после того, как окунулся в бассейн на Мальдивах:

Сын Данни намекает, что у папы с мамой было время для создания сестренки для близнецов:

У Хави Гарсии очень смешливая и милая младшая дочурка:

Сначала Кокорин поймал Дэвида Гетту в Сингапуре, а потом нападающий позволил сфотографироваться с собой другому счастливому фанату из Франции:

А Юрий Жирков с семьей там, где тот самый отель «Парус» - популярное место у российских футболистов зимой:

Неплохо полетал Федор Смолов. «Саратовский дельфин» держит равновесие, как может:

Гранквист с женой дома в Швеции, катаются на собачьих упряжках и поздравляют с наступившим:

И Сергей Петров теперь официально женатый мужчина, отдыхает с молодой супругой Кристиной:

Роман Широков, которого некоторые уговаривают возобновить карьеру, с семьей на прогулке и желает вам тепла и всего самого хорошего в новом году:

Виталий Денисов из «Локомотива» тоже гуляет с дочуркой и женой в снежном лесу:

А вот его тезка Шишкин вряд ли найдет хотя бы одну шишку на пляже все на тех же Мальдивах:

Илья Абаев с женой и сыном тоже в теплых краях – стал на водные лижи. Главное эту фотографию Семину не показывать и юридическому отделу «Локомотива»:

Жена Ильи Коломейцева пишет: «Отпуск, я люблю тебя». Отсутствие в кадре ребенка или мужа-футболиста не делает эту фотографию хуже, как и заваленный горизонт:

Тарасов любит длинноногих женщин в белом? Одну такую поймал на отдыхе в Турции:

Футболка Реброва намекает вам, что Сергей Есенин болел за «Спартак». Но тут историческая промашка – путают поэта с сыном. Но даже на отдыхе Ребров с женой в спартаковской одежке:

Дмитрий Комбаров с Антоном Шуниным во время отпуска не выходили из тренажерного зала, в результате даже знаменитый «Парус» погнули немного:

Спартаковский Фернандо с семьей поздравляет вас с новым годом:

Зобнин отдыхает с девушкой и делает снимки в стиле «романтика в профиль»:

Селихов тоже с подругой в теплых краях, даже нашли слоненка в оборону «Спартака». Хозяйственный вратарь, о «красно-белых» думает:  

Квинси Промеса познакомили с Флойдом Мейвезером Младшим – непобедимым боксером, у которого вполне себе футбольная настоящая фамилия – Синклер:

У Игнашевича всегда интересная программа путешествий – Гонконг, Бангкок, Камбоджа. Главное с «Триадой» не пересекаться в тех местах:

 

Buddha time #Bangkok#gopro

Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4)

Отпускной холодильник Вернблума выдает в нем сторонника калорийных жидкостей во время отпуска. Или Понтус по привычке издевается?

Узнаете Георги Миланова в пляжном виде с девушкой рядом?

А вот его тезку узнать просто – красивые места выбирают для отдыха армейцы:

Федор Кудряшов нашел в райском уголке фотографа, теперь есть вот такие семейные фото:

Калачев и Гацкан дружат за пределами поля – лучшие игроки Беларуси и Молдовы 2016 отдыхают с семьями вместе:

1 января 1995 года появился на свет форвард «Ростова» Азмун – можете поздравить его с днем рождения. Сердар отправился домой в Иран, там его скакуны ждут, соскучились по хозяину:

Нобоа с женой Ольгой на Галапагосских островах, отправились за тысячу километров от Эквадора, поближе к огромным черепахам:

Миха Мевля – еще один участник читательской сборной первой части сезона, с подругой Евой отправился в Загреб к братьям:

Также у нас плохая новость для фанатов «Ростова». Похоже, Дмитрия Полоза забирают весной в армию. А если серьезно, то скорее было очень жарко на отдыхе, поэтому постригся очень коротко:

Ерохин с морей-океанов Тайланда отправился в «Диснейленд», и нашел для Сослана Джанаева подарок – крутые перчатки на новый год:

А сам лучший вратарь первой части сезона по версии читателей «Соккер.ру» медитирует на Бали в корнях старого дерева. Вратарю надо быть в гармонии с собой – правильно Сослан поступает: 

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