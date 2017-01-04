Художник Пирло и путешествие вокруг света

«Соккер.ру», вдохновившись атмосферным снимком Пирло, находит звезд «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов РФПЛ на карте мировых курортов.
Начнем наше отпускное путешествие с отдыха уровня «Маэстро». Андреа Пирло при посильной помощи жены делится «огненным мячом». Теперь вы знаете, как на Земле всходит солнце:
А теперь к российским покорителям курортов. Александр Кержаков отдыхал в ОАЭ. Но потом перебрался на Маврикий, где проводит отпуск его брат Михаил. Там Кержакова поймали, привязали к тросу и сбросили с обрыва. «Бэтмен. Перезагрузка» - так обозначил полет сам Александр:
Но Михаил переплюнул старшего брата в плане экстрима – прогуливается со львами, а себя именует «Кингисеппским тигром». Логично, родом ведь из одноименного города:
Витсель, будучи еще игроком «Зенита», сначала с семьей отдыхал на Мальдивах – подбирали остров, на который потратят китайскую зарплату:
А потом беременная жена решила променять море на снег. Оказались в Румынии. Видать, по дороге завезли в особняк Дракулы… Вернее, Мирчи Луческу подарок за то, что задержал Витселя до зимы в «Зените», а не отпустил в «Ювентус» летом:
Иван Новосельцев в отпуске тренировался, а также не нашел с женой в Страсбурге снега:
Кришито предпочитает отдыхать там, где зима и снег:
Но только после того, как окунулся в бассейн на Мальдивах:
Сын Данни намекает, что у папы с мамой было время для создания сестренки для близнецов:
У Хави Гарсии очень смешливая и милая младшая дочурка:
Сначала Кокорин поймал Дэвида Гетту в Сингапуре, а потом нападающий позволил сфотографироваться с собой другому счастливому фанату из Франции:
А Юрий Жирков с семьей там, где тот самый отель «Парус» - популярное место у российских футболистов зимой:
Неплохо полетал Федор Смолов. «Саратовский дельфин» держит равновесие, как может:
Гранквист с женой дома в Швеции, катаются на собачьих упряжках и поздравляют с наступившим:
И Сергей Петров теперь официально женатый мужчина, отдыхает с молодой супругой Кристиной:
Роман Широков, которого некоторые уговаривают возобновить карьеру, с семьей на прогулке и желает вам тепла и всего самого хорошего в новом году:
Виталий Денисов из «Локомотива» тоже гуляет с дочуркой и женой в снежном лесу:
А вот его тезка Шишкин вряд ли найдет хотя бы одну шишку на пляже все на тех же Мальдивах:
Илья Абаев с женой и сыном тоже в теплых краях – стал на водные лижи. Главное эту фотографию Семину не показывать и юридическому отделу «Локомотива»:
Жена Ильи Коломейцева пишет: «Отпуск, я люблю тебя». Отсутствие в кадре ребенка или мужа-футболиста не делает эту фотографию хуже, как и заваленный горизонт:
Тарасов любит длинноногих женщин в белом? Одну такую поймал на отдыхе в Турции:
Футболка Реброва намекает вам, что Сергей Есенин болел за «Спартак». Но тут историческая промашка – путают поэта с сыном. Но даже на отдыхе Ребров с женой в спартаковской одежке:
Дмитрий Комбаров с Антоном Шуниным во время отпуска не выходили из тренажерного зала, в результате даже знаменитый «Парус» погнули немного:
Спартаковский Фернандо с семьей поздравляет вас с новым годом:
Зобнин отдыхает с девушкой и делает снимки в стиле «романтика в профиль»:
Селихов тоже с подругой в теплых краях, даже нашли слоненка в оборону «Спартака». Хозяйственный вратарь, о «красно-белых» думает:
Квинси Промеса познакомили с Флойдом Мейвезером Младшим – непобедимым боксером, у которого вполне себе футбольная настоящая фамилия – Синклер:
У Игнашевича всегда интересная программа путешествий – Гонконг, Бангкок, Камбоджа. Главное с «Триадой» не пересекаться в тех местах:
Отпускной холодильник Вернблума выдает в нем сторонника калорийных жидкостей во время отпуска. Или Понтус по привычке издевается?
Узнаете Георги Миланова в пляжном виде с девушкой рядом?
А вот его тезку узнать просто – красивые места выбирают для отдыха армейцы:
Федор Кудряшов нашел в райском уголке фотографа, теперь есть вот такие семейные фото:
Калачев и Гацкан дружат за пределами поля – лучшие игроки Беларуси и Молдовы 2016 отдыхают с семьями вместе:
1 января 1995 года появился на свет форвард «Ростова» Азмун – можете поздравить его с днем рождения. Сердар отправился домой в Иран, там его скакуны ждут, соскучились по хозяину:
Нобоа с женой Ольгой на Галапагосских островах, отправились за тысячу километров от Эквадора, поближе к огромным черепахам:
Миха Мевля – еще один участник читательской сборной первой части сезона, с подругой Евой отправился в Загреб к братьям:
Также у нас плохая новость для фанатов «Ростова». Похоже, Дмитрия Полоза забирают весной в армию. А если серьезно, то скорее было очень жарко на отдыхе, поэтому постригся очень коротко:
Ерохин с морей-океанов Тайланда отправился в «Диснейленд», и нашел для Сослана Джанаева подарок – крутые перчатки на новый год:
А сам лучший вратарь первой части сезона по версии читателей «Соккер.ру» медитирует на Бали в корнях старого дерева. Вратарю надо быть в гармонии с собой – правильно Сослан поступает:
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