​Насколько «Челси» сильнее «Тоттенхэма»?

«Челси» может повторить рекорд «Арсенала», если обыграет «Тоттенхэм» в дерби. «Соккер.ру» выясняет, есть ли у «шпор» шансы помешать.

Часто говорят, что в АПЛ невероятно солидная конкуренция. Но Конте пришел в «Челси» - пятнадцатую команду лиги, прикупил пару человек, реанимировал старых лидеров чемпионского сезона и вот уже за его командой сложно угнаться, невзирая на конкуренцию и богатство фаворитов. В дерби Антонио нужно обыграть «Тоттенхэм», и пора оценить силушку соседей. Так ли плотно идут лидеры, или все-таки у «Челси» состав и возможности лучше?

Сравнение лицом к лицу

Льорис – Куртуа – ничья

Не забывайте, что говорим о чемпионате Англии, где по воротам Куртуа бьют нечасто, всего по 8.5 ударов в среднем за матч. Льорис тоже в пятерке голкиперов, которым везет в этом плане – всего 9.3 удара в среднем, даже меньше, чем у Де Хеа, но при этом француз чаще отбивает мячи. Тут ничья, оба хороши.

Уокер – Мозес – ничья

Говорите, «Челси» на голову сильнее? Игрок месяца в ноябре по версии болельщиков Мозес побеждает одногодку по голам – он играет латераля, а Кайл все-таки защитник, но если сегодня англичанин появится на поле, то автор четырех ассистов и защитник, у которого многие показатели – отборы, перехваты, выносы, не хуже, чем у коллеги, не проиграет никак.

Дайер – Аспиликуэта – победа «Челси»

Хорошо, что у «шпор» есть полузащитник, который может играть в обороне. Не факт, что Почеттино рискнет перейти на схему с пятью защитниками – хотя опция присутствует, но Дайера и Аспиликуэту можно сравнить. Они братья по универсализму и баск оказывается сильнее по многим параметрам. Сесар лучше отбирает и перехватывает мяч, и пас у него изумительный.

Алдейвейрелд - Давид Луис – ничья

Ноздря в ноздрю идут, только Давид играет чаще. Но Тоби не отстает от кудряшки Луиса почти по всему, что можно измерить и сопоставить. Можно было бы отдать бразильцу победу за то, что оборона из пяти человек под его присмотром так хорошо держит линию, но все-таки бельгиец тоже в элите защитного цеха – поэтому еще одна ничья.

Вертонген – Кэйхилл – ничья

Два основных защитника, два крепких парня, Гарри опаснее у чужих ворот и у него чуть выше показатели по выносам и отборам мяча, однако тут ключевое слово «чуть», да и по многим другим показателям еще один бельгиец из защиты Почеттино оказывается равным оборонцу Конте, и это впечатляет. Как система «шпоры» хуже, как боевые единицы – хороши!

Роуз – Алонсо – ничья

В это трудно поверить, если не смотреть на факты, но даже Дэнни Роуз, оказывается, может потягаться с левым латералем «Челси». «Тоттенхэм», конечно, перспективный коллектив, ведь на деле Роуз играет даже чуть лучше, чем Маркос, ведь забил на гол больше, отдает передачи немного точнее. Он агрессивнее и грязнее играет, но он сильнее в атаке и не уступает в защите. Впечатляет!

Ваньяма – Канте – победа «Челси»

Как думаете, почему Конте персонально выделил именно Ваньяму в составе «Тоттенхэма»? А потому, что этот парень – основа прессинга, причем высокого и интересного. Он переиграл бы многих при сравнении лицом к лицу, но ему сегодня не повезло с оппонентом. Канте – одна из причин, почему «Челси» идет на первом месте и с такой серией. Француз еще лучше, чем кенийский Виктор.

Матич – Алли – победа «Тоттенхэма»

Приходится сравнивать центрального хавбека с фактически вторым нападающим, поскольку есть разница в тактике и Сеск не обязательно выйдет. Но не забывайте, что Матич теперь ближе к атаке играет и уже отдал шесть голевых передач. Неплохо для парня, который лучше Алли обороняется. Зато у Делле восемь мячей, ассист, больше рискованных решений. Алли важен для «шпор».

Эриксен – Виллиан – победа «Тоттенхэма»

Победа «шпор». Вместо Виллиана может сыграть Педро, Ламелы на поле не ждут, но Эриксен нужен «шпорам» и он сильнее будет в этой дуэли. Голов у Виллиана немало – целых пять, хотя сыграл намного меньше минут, чем датчанин, но у плеймейкера «Тоттенхэма» еще и пять ассистов, что перевесит вместе с фактами по игре в защите – Эриксен лучше прессингует. Виллиан хорош, но Кристиан еще лучше.

Сон – Азар – победа «Челси»

В этом бою во сне и наяву победит Азар. Забавно, что бывший коллега по «Лиллю» недавно рассказал, что свой первый и единственный хет-трик за «Лилль» в чемпионате Франции бельгиец сделал с похмелья, но у Конте дисциплину не нарушали даже на Новый год, так что Азар в порядке. Корейский Сон даже на пике формы слабее будет, уступает по многим параметрам, Эден сильнее.

Кейн – Коста – победа «Челси»

Вот тут просто, поскольку есть голы и важность оных. У Харри все хорошо – 10 мячей, 2 передачи, 3 удара в створ в среднем, по 1.6 передачи под удар. Но у Косты на четыре гола больше, на три передачи испанец щедрее, по ударам и удачным последним пасам у нападающих равенство. Вот только Коста чаще выручал в решающий момент. Кейн хорош, но монстр побеждает человека.

Игровые показатели – ничья

«Челси» впечатляет, хотя отмечаем, что «Тоттенхэм» ведет в этой дуэли по владению мячом и ударам в среднем за игру по чужим воротам. Не удивляйтесь, если «шпоры» будут работать первым номером, а команда Конте подсядет глубже и станет ждать удачный момент для выпада. Ведь у «Челси» очень точные передачи – они на третьем месте после команд Манчестера по этому параметру в АПЛ.

Также забавно, что «Челси» реже всех в чемпионате выигрывает верховые дуэли – кто бы мог подумать, заметно опережает «шпор» по перехватам, что сегодня может сыграть важную роль, а вот по ударам в створ у «Тоттенхэма» перевес. Считайте, что у «шпор» сегодня на одну попытку больше. В сумме это ничья в конкретном пункте, у Почеттино талантливые ребята, что доказывает их общая работа.

Главные тренеры

Почеттино – Конте – победа «Челси»

Антонио было сложнее, он готовил к сезону не команду из Лиги чемпионов, после провала, с перестановками в составе. Почеттино в «Тоттенхэме» не первый сезон, он просто двигается дальше. И ведь получается в игровом плане, пускай в таблице это пока не отражается и «шпорам» нужна победа для возвращения в топ-4. А «Челси» в случае успеха оторвется от «Ливерпуля» на восемь пунктов!

Общий счет. «Тоттенхэм» - «Челси» - 2:5 (и 6 ничьих)

Много ничьих, которые не спасают «шпор» - «Челси» еще сильнее и мощнее. Об этом удобно узнать до матча, поскольку помогает понять реальный расклад, основанный на конкретных параметрах, а не только на общих ощущениях. Однако счет 5:2 в пользу «Челси» может на поле нивелироваться желанием «Тоттенхэма» остановить машину Конте по сбору побед. Почеттино уверен, что его команда вообще обыграет соседей. Результативная ничья тут точно не исключена, поскольку «аристократам» важнее набрать очки, чем обязательно продолжить серию и позже побить рекорд всех времен в АПЛ. А у вас какие прогнозы накануне лондонского дерби достойных соперников?