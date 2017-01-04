​Донор «Реала» и «Барселоны»

Трудно найти клуб, который отдал бы испанским грандам столько звезд, как «Севилья». В день матча с «Реалом» «Соккер.ру» вспоминает о Рамосе, Алвесе и компании.

Вратарь

Диего Лопес («Реал», 2013-14, 3.5 млн. евро, 62 матча, 20 «сухих»)

Эпоху Касильяса завершил не Де Хеа, не испанский Доннарумма – такого юного и с дикой статистикой нет пока. И даже не костариканец Навас показал легенде вратарским перстом на скамейку. Кейлор был позже, а сначала из «Севильи» пришел Диего Лопес и на деле доказал Икеру, что у того появилась альтернатива. Диего в солидном возрасте играет шикарно, а до «Милана» и «Эспаньола» со второй попытки пригодился «Реалу» и выиграл Лигу чемпионов.

Также необходимо отметить, что вице-чемпион Европы и многолетний голкипер «Реала» Пако Буйо тоже приехал в Мадрид из Севильи, только намного раньше.

Защитники

Дани Алвес («Барселона», 2008-16, 35.5 млн. евро, 388 матчей, 21 гол)

Бразилец стал легендой «Барселоны». А до этого за шесть лет успел стать легендой «Севильи». Но в Каталонии жил дольше. Даже сейчас, перебравшись в Турин, вовремя опередив испанских налоговиков, Даниэль остается в памяти человеком, к которому были претензии в защите, но не было вопросов в атаке. Кроме 21 гола, на счету латераля десятки голевых передач. Почти четыре сотни матчей за «Барселону» - очень солидный показатель. Шесть чемпионских титулов, по четыре Кубка и Суперкубка, три победы в Лиге чемпионов.

Серхио Рамос («Реал», 2005-…, 27 млн. евро, 464 матча, 55 голов)

Безусловная легенда «Реала». И правильно в Мадриде сделали, что не обращали внимания на удивления со стороны, когда решили заплатить за юного защитника «Севильи», который тогда играл в центре и справа, такие большие деньги двенадцать лет тому назад. Ведь Рамос стал выдающимся чемпионом. Сыграет более пяти сотен матчей за «Реал», будет одним из самых результативных защитников Испании. Часть из тринадцати последних клубных трофеев «Мадрида» на совести Рамоса – настоящий лидер.

Фернандо «Нандо» Муньос («Барселона», 1990-92, 64 матча)

Кто помнит финал Кубка чемпионов 1992 и долгожданную победу «Барселоны» в этом турнире – тот помнит «команду мечты» Кройфа. И хотя все знают другого центрального защитника Кумана – автора победного мяча, рядом с ним играл парень из «Севильи». Нандо играл неплохо, отличался тем, что не забивал вообще, в отличие от Рональда, который прослыл одним из лучших защитников-бомбардиров в истории. После «Барселоны» Нандо, что забавно, перешел в «Реал», но с каталонцами выиграл больше – два чемпионства и Кубок чемпионов.

Адриано («Барселона», 2010-16, 9.5 млн. евро, 190 матчей, 17 голов)

Еще один победитель Лиги чемпионов, который оказался в Каталонии после многих лет в «Севилье». Бразильский левый латераль, конечно же, не стал в составе «блаугранас» таким важным и заметным, как его хороший знакомый Даниэль Алвес, однако Адриано был частью работавшей системы. Подобно Коэнтрау в «Реале», при случае выходил на поле даже когда терял место и оказывался в тени, не уходил. Покинул «Барселону» лишь в прошлом году, теперь в «Бешикташе» обосновался.

Полузащитники

Алейш Видаль («Барселона», 2015-…, 17 млн. евро, 19 матчей)

В детстве недолгое время каталонец был в школе «Барселоны», потом оказался в «Эспаньоле». Долго его не замечали, но заиграл в «Севильи» и именно поэтому оказался в прицеле Луиса Энрике. И зря, ведь Видаль в этом списке одна из двух неудачных покупок, что для целой команды – отличный показатель. Впрочем, за парня, который не прижился в качестве нового правого защитника, и умеет играть в центре поля, быть может, еще получат живые деньги.

Иван Ракитич («Барселона», 2014-…, 18 млн. евро, 108, 17 мячей)

Ракитич – удачное подписание, поскольку сравните его цену с ценой Видаля и сопоставьте пользу, которую Иван принес «Барселоне» с тем, что смог предложить Алейш. Разница очевидная, даже опасения хорвата, что Андре Гомеш его вытеснит из состава, пока не оправдались. Сейчас Ракитич не так хорош, как раньше, но упрекать его в отсутствии мастерства точно нельзя.

Сейду Кейта («Барселона», 2009-11, 14 млн. евро, 188 матчей, 22 мяча)

За «Севилью» опытный малиец играл всего сезон, но сразу попал в «Барселону» и там выдавал сезоны по сорок и больше матчей – четыре подряд года, три чемпионских титула, две победы в Кубке Испании, две победы в Лиге чемпионов, два Суперкубка УЕФа и две победы на клубном чемпионате мира. Кейта был частью эпохи Гвардиолы, и хотя у Хосепа хватало людей в центре поля, Сейду титулованный, успешный, надежный и эта покупка из «Севильи» себя оправдала.

Нападающие

Жулио Баптиста («Реал», 2005-2008, 20 млн. евро, 70 матчей, 18 мячей)

Сейчас Баптиста подрабатывает послом Кубка Конфедераций и забивал недавно с Карпиным на стадионе «Фишт» в Сочи голы на разминке. А до этого был участником жеребьевки турнира. Но в прошлом «Реал» заплатил за бразильца 20 миллионов евро и не получил той отдачи, что ждали. Жулио играл, забивал, в «Арсенал» съездил. Но его уход в «Рому» не стал сюрпризом, ведь в «Севилье» бразилец был намного результативнее и злее. Хотя чемпионом Испании разок стал уже в «Реале».

Давор Шукер («Реал», 1996-99, 11 млн. евро, 106 матчей, 49 голов)

1 января нападающему, который играл за «Реал» и «Арсенал», а до этого представлял «Севилью» на протяжении пяти сезонов, исполнилось сорок девять. А лучшим бомбардиром и призером чемпионата мира во Франции Шукер стал именно как нападающий «Реала». Класс есть класс, Давор выиграл ЛЧ, хотя и уступал Миятовичу, Раулю и Морьентесу места в основе, он чемпион Испании. Да и статистика хорошая – 49 голов в 106 матчах!

Иван Саморано («Реал», 1992-96, 3.5 млн. евро, 173 матча, 101 гол)

Хочется верить, что Ивана Саморано представлять не нужно даже фанатам футбола новых поколений – чилийский бомбардир показал себя в «Севильи» и быстренько попал в «Реал», где за четыре сезона запомнился голами – средняя статистика даже выше, чему у Шукера. Хотя оба хороши, просто Ивану меньше повезло с трофеями, он ушел в «Интер» до того, как выиграли Лигу чемпионов. Хотя Ла Лигу тоже брал – в 95-м, когда наколотил 28 голов в чемпионате.

Парад чемпионов

Также учтите, что хватает игроков, которые играли за «Севилью», «Реал» и «Барселону», но не переходили из Андалусии. Вроде Черышева, Наварро, Солера, Касереса или Дениса Суареса. Также легендарный тренер «Реала» (9 чемпионств и 2 победы в Кубке чемпионов) Мигель Муньос работал в «Севилье» перед уходом в сборную Испании. Еще есть Хуанде Рамос – не задержался в «Реале». Но в сборную берем тех, кто из «Севильи» попадал в Каталонию или столицу напрямую. В сумме здесь восемь победителей Лиги чемпионов, причем многие выигрывали самый престижный турнир не раз, а несколько.

Чемпионов Испании можно не считать – все были первыми в Ла Лиге, хранят в коллекциях золотые медали. В этом списке одновременный ответ, почему «Севилья» не стала сенсационным чемпионом хотя бы раз, что удалось «Атлетико». Матрасники не спешат передавать футболистов в «Реал» и «Барселону». А из севильцев в составах испанских чемпионов можно собрать целую команду, готовую выиграть Лигу чемпионов. Без Алвеса в «Барселоне» иначе играл бы на фланге Месси, без одного-единственного Рамоса можете смело вычеркнуть немало побед из списка «Реала». И понятно, что сегодня, когда Роналду планируют предоставить отдых, Серхио снова может оказаться в центре внимания.