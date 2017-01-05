«Орлы» для ваших любимых грандов

От «Манчестер Юнайтед» до «Зенита» - всю Европу интересуют футболисты лидера португальской лиги. «Соккер.ру» знакомит с самыми дорогими лотами на торгах.

Рауль Хименес (Мексика, нападающий, 25 лет)

Цена покупки контракта: 19 млн евро.

Рыночная цена трансфера: 26 млн евро.

Куда сватают: «Ливерпуль».

В чемпионате Португалии: 10 матчей, 5 голов.

Тот случай, когда «Бенфика» заплатила рекордные для себя деньги, хотя и частями, выкупая по 50 % прав на футболиста. И мексиканец неплох – пять голов в десяти неполных матчах чемпионата. Также его очень хвалил Диего Симеоне, ведь Рауль пробовался и не заиграл в «Атлетико». Но есть и минусы. И первый ходит на двух ногах. Агент игрока - Жорже Мендеш. Тот самый, серый кардинал португальского королевства. Второй минус – будучи позитивным малым, Рауль склонен отвлекаться. Ему сложно работать весь матч, а медицинское обследование в «Вест Хэме» попросту проспал. Так попал в «Бенфику». Этого живчика ждем в России на Кубке конфедераций. Нападающий мексиканцев и олимпийский чемпион Лондона скоро сыграет 50-й поединок за сборную. От перехода в «Ливерпуль» его может остановить цена и Лазар Маркович – не лучшие воспоминания о форварде из «Бенфики» остались, а ведь выложили 20 миллионов фунтов.

Алехандро Гримальдо (Испания, левый защитник, 21 год)

Цена покупки контракта: 1.5 млн евро.

Рыночная цена трансфера: 45 млн евро.

Куда сватают: «Манчестер Сити».

В чемпионате Португалии: 8 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи.

Сорок пять миллионов евро за парня, который буквально вчера был во втором составе «Барселоны»? Легко, если платит Гвардиола. «Манчестер Сити» доказывал много раз, что готов оплачивать контракты защитников, не считая миллионов. «Бенфика» снова сорвала джек-пот, поскольку в конце 2015-го года забрали у второго состава «Барселоны» парня всего за 1.5 миллиона евро. И за год с копейками могут увеличить цену игрока в тридцать раз. В тридцать раз! Такое возможно только в Португалии? Пожалуй, ведь контракт до 2021-го года значит, что за Алекса – шустрый, с ударом, с пасом, с характером, придется заплатить втридорога. Как «Барселона» его упустила?

Виктор Линделеф (Швеция, центральный защитник, 22 года)

Цена покупки контракта: 600 тысяч евро.

Рыночная цена трансфера: 44 млн евро.

Куда сватают: «Манчестер Юнайтед», «Челси».

В чемпионате Португалии: 14 матчей.

Свежая история из серии «Жадность фраера погубит», как говорили в Одессе сто лет тому назад. Виктора уже запаковали в подарочную бумагу и готовились обмывать сделку на 38 миллионов фунтов – что почти на 38 миллионов больше, чем заплатила за шведа «Бенфика». Но тут вмешался первый клуб парня и потребовал 250 тысяч, якобы португальцы их обманули. «Орлы» платить отказываются и запланировали подписание нового контракта с защитником, чтобы МЮ пришлось вывалить еще больше. И, скорее всего, португальцы на время останутся без денег. Говорят, что Моуриньо вроде бы отказался от Виктора. Но запомните парня – молодой Видич, идеальной корявости защитник. Бывший оборонец МЮ Блумквист увидел в действиях Линделефа манеру Фердинанда, но Рио был эстетом, а Виктор играет резче и проще. Если попадет к хорошему тренеру – будет звездой.

Нельсон Семеду (Португалия, правый защитник, 23 года)

Цена покупки контракта: воспитанник «Бенфики» Б, куда попал как свободный агент.

Рыночная цена трансфера: 25 млн евро.

Куда сватают: «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Челси».

В чемпионате Португалии: 15 матчей, 1 гол, 3 результативные передачи.

Нелсиньо - первый португалец в списке. Угадаете с первого раза, чьим клиентом является правый защитник «Бенфики» Нельсон Семеду, если узнаете, что его сватали в команду Моуриньо? Правильно – клиентом агента Жорже Мендеша. Того самого, что следит за делами Роналду, Хамеса, Ди Марии, Косты, Андре Гомеша и многих других португальцев и не только. «Бенфика» - заложник интересов Мендеша, поскольку у его конторы там девять клиентов. От юных девятнадцатилетних ребят до таких, как Нельсон. Языкатый португалец родом из Кабо-Верде уже заявил, что болельщики МЮ могут расслабиться – он остается в «Бенфике». Но если Мендеш и Моуриньо договорятся, то правый защитник запоет иначе, Тем более, Дармиан и Валенсия, как бы ни старались, вряд ли включены в сборную мечты Жозе Моуриньо. В «Бенфике» прописали в контракте Нелсиньо 60 миллионов евро отступных, готовы выслушать предложения от 20 миллионов.

Гонсалу Гедеш (Португалия, второй форвард, 20 лет)

Цена покупки контракта: воспитанник «Бенфики».

Рыночная цена трансфера: 35 млн евро.

Куда сватают: «Арсенал», «Атлетико», МЮ, «Валенсия».

В чемпионате Португалии: 15 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи.

«Валенсия» давала за португальца 25 миллионов евро, но получила отказ – требуют на десять больше, не считая бонусов. Гедеш – очень интересный игрок, но ему надо определиться, кого наследовать? Может стать как Кака – вырасти, выиграть трофеи, показать себя. А может быть как Гюркуфф – обладать ударом, видеть поле, неплохо двигаться, но с годами становится все слабее и незаметнее. Гонсалу не копия бразильца из «Милана» и «Реала», не двойник французского бывшего таланта, но в свои двадцать лет привлек большое внимание и самые нетерпеливые обозвали его «вторым Роналду». Играет иначе, но определенно хорош.

Андреас Самарис (Греция, полузащитник, 26 лет)

Цена покупки контракта: 10 млн евро.

Рыночная цена трансфера: 20 млн евро.

Куда сватают: «Зенит».

В чемпионате Португалии: 7 матчей.

Поскольку Самарис потерял место в основе, то его уже не в «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» сватают, как раньше, а в «Зенит». При этом интерес есть – его не отрицает тот же комментатор Орлов, что выводит на переговоры, поскольку Геннадий Сергеевич не отказывает себе в удовольствии общения с людьми из «Зенита». Но «орлы» по привычке заломили цену. 20 миллионов евро – многовато за толкового разрушителя, который стоил в 2014-м году только десять и при этом сейчас в плохой форме. «Зениту» Самарис пригодится, поскольку он злой, а злости в центре не хватает, но в «Бенфике» Андреас прошел свой пик и это настораживает. Впрочем, в Санкт-Петербурге хавбек может возобновить форму. И найдет понимающего греческий язык Лодыгина. Может адаптироваться, если договорятся по цене.

«Орлы» снова набрали высоту

Судя по тому, как «Бенфика» сыграла весной прошлого года с «Баварией», а до этого не смутилась, встретив «Зенит», не стоит «Боруссии» из Дортмунда праздновать, что попались в плей-офф ЛЧ именно португальцы. Если перечисленных футболистов не распродадут зимой, то «орлы» смогут претендовать на увеличение их стоимости в случае прохода в четвертьфинал престижного турнира через голову жутко талантливых «желто-черных». Причем интерес к футболистам «Бенфики» такой большой, что список клубов, которые официально присылают скаутов на матчи «Бенфики» в еврокубках, на целую страницу. Причем от России на игру против «Бешикташа» в ЛЧ пришел представитель «Спартака». Ну, и еще 28 команд:

О чудо, у «Бенфики» снова собрался состав, где продажа лишь части игроков может принести 165 миллионов евро прибыли. Часть осядет в карманах агентов, но на кону огромные деньги. И особенность игроков португальского лидера, если смотреть на них глазами скаутов – вправду невероятно талантливые. То есть это не мошенничество, вам продают дорогой, но перспективный для рынка товар. Не всегда и не все развиваются так, как того хотелось бы, но отдать их контракты за большие деньги многие гранды согласны без принуждения. Кроме того, за спинами многих их них стоит друг Моуриньо, подозреваемый в сокрытии 150 миллионов евро из личной казны Криштиану Роналду. Мендеш умеет организовать впечатляющие сделки.