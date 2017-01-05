Будущее РФПЛ. Сокращать или расширять?

Гинер и Галицкий выступают за новых участников чемпионата, но многие против. «Соккер.ру» перечисляет аргументы сторонников сокращения и расширения чемпионата.

За сокращение

Александр Бубнов, футбольный эксперт: «Не раз говорил о необходимости сокращения Премьер-Лиги до 12–14 команд. Тогда уровень чемпионата реально может подняться, проходных матчей вообще не останется».

Игорь Лебедев, член исполкома РФС: «„Анжи“ и „Томь“ распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может, пора задуматься о сокращении Премьер-Лиги?!»

Романсы финансов

«Мы делили апельсин, нас – шестнадцать, он – один». А теперь разделите тот же фрукт, но на 12 персон. Кому достанется больше денег? Разумеется, двенадцати клубам. А финансы важны, поскольку в истории чемпионатов России полно умерших клубов. И разваленных до основания проектов с безрезультатными попытками возрождения. И хотя для многих деньги и их отсутствие остаются первым аргументом сокращения РФПЛ – например, для эксперта Бубнова, или для члена исполнительного комитета РФС Лебедева, забавным образом это «за» является одновременно и «против».

Кто сказал, что в чемпионате из двенадцати клубов ни у кого не будет финансовых проблем? Но если проблема глобальная и коснется не только «Томи», а «Локомотива» или «Рубина» в будущем, то прав окажется оракул из Санкт-Петербурга и знакомый с ситуацией изнутри Геннадий Орлов. Комментатор пророчит крах системы профессионального российского футбола. Если так, то финансовый фактор выйдет на первый план. Многое нужно разобрать. От прозрачности трат бюджетных денег на клубы до схем трансферов. Поэтому можно понять тех, кто считает – лучше лига из 12-14 живучих клубов, чем из 16-18, но когда часть из них – ходячие мертвецы, как сейчас. Или ходячие схемы для конвертации бюджетных средств в чужое счастье.

«Странные» матчи

В КДК высказались по поводу матча «Урала» и «Терека». Чистая игра, как слеза младенца. Но были и другие скандальные случаи, которые разные люди трактуют в меру испорченности и опытности. Кроме того, весной спасительный барьер по очкам быстро преодолеют «Уфа» и «Амкар». И придется следить, чтобы никто не загружал тоннами деньги на результаты их матчей. Когда вы имеете команду, которая гарантировала себе участие в новом сезоне, не имеет турнирных задач и с дырами в бюджете, чертенок на плече может много чего насоветовать…

Также не стоит забывать, что в случае численного расширения РФПЛ неизбежно появятся дочерние команды. Возьмите историю отношений «Оренбурга» и их главного спонсора. В УЕФА не высказались, но в этом случае речь еще об одновременном партнере Лиги чемпионов. То есть тут лазейку смогли использовать и формально прикрыли себя. Но на деле, если маленькие клубы будут тонуть, у больших возникнет соблазн их стимулировать и получить ручных соперников. Даже на уровне массовых аренд футболистов, не обязательно прямого спонсорства. А чем больше «странных матчей» - тем ниже доверие болельщиков.

Отсутствие интереса

Футбол нельзя продавать как концепт, нужна работающая зрелищная лига, а за интерес людей ведут борьбу очень слабо. Россия большая и футбольная, но при этом в десятке самых рейтинговых матчей первой части сезона РФПЛ вы найдете семь боев «Зенита», четыре поединка с участием «Спартака», пять – с участием ЦСКА, а самая рейтинговая игра странная – Суперкубок России. То есть первый матч сезона. Дальше интерес падал, возрождаясь лишь ради дерби или поединков уровня «Зенит» против «Спартака» или ЦСКА. То есть на самом деле людям интересны названные клубы и очень редко они отвлекаются на остальных.

Даже если перейдем к зрителям на стадионах, то будут вопросы о реальном интересе к маленьким клубам. Есть города, где народу на трибунах достаточно – как в Туле, но на ту же «Томь» не идут. В городе с населением свыше полумиллиона жителей невозможно заполнить стадион на 10 тысяч человек. Даже в Санкт-Петербурге есть вопросы по аншлагам на «Крестовском». Но это вопрос будущего, а в прошлом у нас дебют новой арены ЦСКА. И жалобы Бабаева на пустые места. То есть в теории все хотят 18-20 клубов в РФПЛ, думают, это поможет. А на практике получите пустой стадион и еще парочку команд, которые будут писать письма Деду Морозу: «Помогите, плохие областные власти не дают денег». И вот мы пришли по кругу к первому пункту «за сокращение» - финансы.

За расширение

Евгений Гинер, президент ЦСКА: «Мы очень мало играем: в Европе команды проводят по 60-70 матчей, а мы - всего лишь 30-50. Хорошо, что сейчас у нас появляются стадионы. Также нужно построить 3-4 манежа, тогда мы сможем заканчивать играть в конце декабря, а начинать в середине февраля - у нас будет короткий перерыв».

Сергей Галицкий, президент «Краснодара»: «Сейчас много стадионов. Очень плохо, что у нас 16 команд в лиге. Очень мало зрелища. Вот на наш стадион, если не будет еврокубков, люди придут 15 раз на матчи чемпионата и один-два раза на игры Кубка России. 17 встреч за год для стадиона — это мало. Весенняя часть у нас недогружена. Надо переходить на 18 клубов, ничего страшного».

Масштабы России

Несолидно в стране с населением свыше четырнадцати десятков миллионов человек иметь лигу с 12-14 клубами? Пожалуй, несолидно. Вероятно, даже шестнадцать клубов – капля в море. Развитие футбола в долгосрочной перспективе и ближайший чемпионат мира – причины думать о расширении высшей лиги. Конечно, циник, который голосует за сокращение, сразу скажет, что для страны-хозяйки турнир не бывает прибыльным, а масштабы России наоборот мешают развитию. И это из южного региона можно рассуждать, что можно играть чаще, а в Томске к штанге не только Ребров примерзнет.

Да и перелеты заметно бьют по карманам клубов, а если расширять, то попадутся и дальневосточные клубы. Поэтому важно понимать, как использовать масштаб во благо? Вероятно, если появится на Востоке клуб, который сможет объяснить, зачем он на футбольной карте – тогда пусть развивается. А если придется выбирать между двумя неорганизованными коллективами, то логичнее ставить на компактность и на смысл, который дают дополнительные участники. Нужны регионы, где есть запрос на футбол или его можно спровоцировать. ЧМ-18 в теории может стать толчком, если РФПЛ не напорется на рифы общей финансовой системы.

Новые стадионы

Как сказано выше, пока во многих случаях видим провал теории, что дай инфраструктуру – будет аншлаг. В Казани разве полный стадион? Новые арены или вообще пустые, как в Сочи – некому играть, или полупустые, как в случае с ЦСКА. Но будут и успехи. «Краснодар» еще неплохо народ собирает, учитывая отсутствие базы фанатов. «Спартак» точно успешен в этом плане. По «Тереку» колебания, но там своя специфика. А вот какая история ждет стадион, например, в Саранске? «Мордовия» вернется через год в РФПЛ, если сейчас они идут в зоне вылета и не могут похвастаться финансированием? Вряд ли…

Впрочем, лучше думать о том, как заполнить стадионы, когда они уже есть, чем придумывать варианты получения прибыли, не имея такого козыря. Галицкий и Гинер мыслят как предприниматели и в конкретном пункте поступают верно – увеличение количества матчей поможет собрать денег с фанатов. И одновременно заставит футболистов больше работать физически, что тоже скорее плюс, чем минус. Перерывы слишком большие, получается разрыв и фактически два отдельных маленьких чемпионата. Поэтому нужны и манежи, и продуманный календарь, если шагать в ногу с теми, кто зарабатывает на футболе – англичанами или немцами.

Запрос на реформы

Сейчас потеряют время, а потом будут кусать локти? Вероятно, поскольку не видно желания реформировать российский футбол, где проблемы судейства, системы детского футбола, низших лиг и лимита требуют немедленного вмешательства уже лет десять. А никто ничего не сделал, только говорит. Вот только сокращение РФПЛ по причине, что у многих команд проблемы, не решит ничего. Вот сейчас уберут «Томь» и «Анжи» по финансовому принципу. Затем добавят еще два клуба на выход, чтобы в РФПЛ вошли победители ФНЛ. И получат дивизион на четырнадцать команд, где умереть в любой момент могут «Амкар», «Урал», «Крылья Советов», «Арсенал» или «Оренбург» - да, двое вылетят, но остальные-то будут в проблемном списке.

Впрочем, даже с «Ростовом», «Локомотивом» и ЦСКА всякое может случиться. Участие в еврокубках в прошлом тут не спасет. То есть Гинер прав в части, где рассказывается о передаче клубов в частные руки. Вот только таких фанатов, как он сам или Галицкий, найти непросто. Все больше в Лондоне и Монако ищут себе клубы для финансирования. Ни один российский миллиардер по законам «Челси» российского победителя Лиги чемпионов не пробовал создать. Хотя очевидно, что в Москву или Санкт-Петербург гораздо охотнее приехали бы Дрогба, Мата, Чех и Луис, чем сейчас их коллеги едут в Китай. В теории хочется масштабного переформатирования РФПЛ и вливания больших денег? Да, но на практике аккуратные могилки маленьких футбольных клубов.

Мнение читателей «Соккер.ру»

Осталось понять, на чьей вы стороне? Ведь забавно, что за сокращение РФПЛ выступили два политика – по факту Лебедев и по духу Бубнов. А за увеличение количества клубов высшего дивизиона – два предпринимателя, Галицкий и Гинер. Есть еще пограничные мнения, есть теории, и даже были непродуманные проекты, вроде идеи Газзаева с украино-российским чемпионатом. Возможно, проблема в том, что нет восемнадцати качественных спортивных директоров? Маленький клуб создается вокруг фигуры, которая и без финансов слепит крепкого середняка.

Правда, кому нужны середняки? Люди скорее посмотрят четыре матча «Зенита» и «Спартака», чем поединок «Тосно» и «Енисея». То есть чемпионат, где меньше участников, но больше статусных матчей, зрителю может понравиться. Однако Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Казань не могут приватизировать право на футбол. Так что если реально менять систему – нужно подготовить и опробовать увеличение лиги до восемнадцати команд. Нетрудно запутаться, это открытая дискуссия и каждый решает за себя. Вы за сокращение, увеличение количества участников, или шестнадцать – оптимальное число и лучше надавить на качество, собрав финансово крепких участников?