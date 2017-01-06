Зачем «Спартаку» худший игрок Серии A?

Трансфер Луиса Адриано в «Спартак» согласован со всеми сторонами, футболисту только осталось пройти медицинское обследование. «Соккер.ру» изучает рискованную сделку.

Цифры Луиса Адриано

30 лет исполнится бразильскому нападающему через три месяца и одну неделю – 12 апреля, то есть данный трансфер «Спартака» не вписывается в клубную стратегию «растущих футболистов». Опытный форвард нужен здесь и сейчас, а затраты на его содержание отобьются только в том случае, если китайские клубы не утратят интерес к Луису за пару лет.

0 голов забил Луис Адриано в нынешнем сезоне за «Милан», проведя на поле 121 минуту.

7 мая 2016 года бразилец забил свой последний гол в официальном матче. Его точный удар с «точки» принес «Милану» победу над «Болоньей». С игры Адриано не отличался больше года, с 1 декабря 2015 года, когда он поразил ворота «Кротоне» в матче Кубка Италии.

6 голов в 36 матчах – такова общая статистика Луиса Адриано в «Милане».

128 голов в 268 встречах забил бразилец за время выступлений в донецком «Шахтере», что делает его лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе «горняков» Луис провел 8 полных сезонов.

30 миллионов евро сэкономит «Милан» на зарплате Адриано, отпустив форварда в «Спартак». Контракт Луиса с «россонери» был рассчитан еще на 3.5 сезона. Здесь учитывается не только зарплата футболиста «чистыми», но и налоги, которые должен был заплатить «Милан» за этот период.

1 миллион евро – символическая сумма трансфера из «Милана» в «Спартак». Главная награда итальянского клуба не выручка от трансфера, а экономия благодаря расставанию с ненужным высокооплачиваемым игроком.

4 – 4.5 миллиона евро в год будет зарабатывать Луис Адриано в Москве. Такая зарплата делает его самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака».

Факты о Луисе Адриано

Говорит и читает на русском языке, понимает итальянский. Безусловно, это один из главных плюсов. Луису Адриано не потребуется время на адаптацию, ведь он уже играл в Восточной Европе, за восемь с половиной лет в Донецке успел выучить русский язык, так что проблем с коммуникацией у форварда возникнуть не должно. Ни с командой, где все понимают по-русски, ни с главным тренером – полтора года в Италии не прошли бесследно.

Худший игрок Серии A в 2016 году. Издание Repubblica назвало Луиса Адриано худшим игроком итальянского чемпионата в минувшем году. Ну, как назвало – не просто тыкнув пальцем в наименее понравившегося футболиста, а на основании средней оценки. Средний балл бразильца по десятибалльной шкале составил 5.288 – абсолютно худший показатель среди всех игроков Серии A. Два самых грубых футболиста прошлого итальянского сезона (Фернандо и Маурисио) пришлись ко двору в «Спартаке», теперь дело за «худшим».

Знакомый Мирчи Луческу. Новичок «Спартака» восемь лет работал под руководством нынешнего наставника «Зенита» - Мирчи Луческу. Прошедшим летом Мистер вроде бы даже хотел укрепить состав питерцев Луисом Адриано, но бразилец так и не переехал на берега Невы. Теперь, если успешно пройдет медицинское обследование, окажется по разные стороны баррикад с любимым тренером.

Мнения о Луисе Адриано

Евгений Ловчев, экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт: «Месси и Роналду в Россию не приедут. Так что Луис Адриано – хорошее приобретение. Он долго на Украине играл, а у нас все идентично. Бразилец представляет, какой здесь уровень футбола, а Адриано в него умеет играть. Да, в „Милане“ не получилось. Но такое бывает. „Спартак“ же, подписывая новых игроков, старается сделать все, чтобы не упустить Жар-птицу – то есть чемпионство. Поэтому укрепляет и вратарскую позицию, и центр защиты, и нападение. Была же история, когда травмировались Зе Луиш, Промес. Думали, Мельгарехо заменит. Но он не ровня Адриано».

Дмитрий Селюк, футбольный агент: «Не верю, что такой глупый трансфер может состояться. Если этот трансфер состоится, это будет подчеркивать, что тот, кто принял соответствующее решение, или полный идиот, или коррупционер. Я давно знаю этого игрока. Не зря Луис Адриано ушел из „Шахтера“ за 8 млн. евро, хотя „Шахтер“ продавал футболистов и за 40, и за 50. Надо понимать, что в „Шахтере“ на Луиса Адриано работали все бразильцы, а их в команде было очень много. Единственная футбольная отличительная черта Луиса Адриано – он быстрый футболист. „Спартак“, любящий доминировать на поле, может столкнуться с тем, что в очередной раз выбросит деньги на ветер. Разве „Спартаку“ нужен за миллионы долларов игрок, сыгравший в этом сезоне 120 минут, не забивший ни одного гола и не отдавший ни одной голевой передачи? Это было бы по-русски».

Александр Мостовой, экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт: «Помните, когда бразилец защищал цвета донецкого „Шахтера“? Практически в каждом матче он забивал голы. Пару раз увидел его игру за „Милан“ и вообще не понял, кто это такой, и на какой он позиции играет... Адриано сам на себя не похож. Думал, что это его брат, который очень плохо играет в футбол».

Жилмар Велоз, агент Луиса Адриано: «Адриано не хотел уходить из „Милана“, но ему не нашлось места в составе. Луис должен играть. Мы очень рады, что Адриано переходит в „Спартак“. Массимо Каррера - важная фигура, он сыграл основополагающую роль для бразильца в этом переходе. Каррера очень уважительно относится к своим подопечным, он отличный тренер. Надеемся, что все вместе пойдем к новым победам, как это было в „Шахтере“. Цели на будущее? Работа на тренировках и игровая практика. Луис не нашел взаимопонимания с Монтеллой, но теперь снова хочет „стать героем“. „Милан“ уже в прошлом. Впереди - „Спартак“».

Плюсы и минусы

Плюсы:

1. «Спартак» заплатит за переход Луиса Адриано сущие копейки.

2. Опыт выступлений бразильца в Восточной Европе и знание русского языка.

Минусы:

1. Удручающая статистика. На сегодняшний день Адриано – «сбитый лётчик». «Спартак» уже обжигался на именитом форварде, приехавшем «с ярмарки». Вспомните Лукаса Барриоса.

2. Высокая зарплата в районе 4 – 4.5 миллионов евро. Речь даже не о том, что «Спартак» рискует выбросить эти деньги в трубу, а о микроклимате в коллективе: лидеры команды поймут и примут Луиса Адриано только в том случае, если он заиграет «на все деньги».

Итог: вся надежда на Массимо Карреру

Видимые минусы перевешивают очевидные плюсы, «Спартак» сильно рискует деньгами и атмосферой в команде, но до сих пор Массимо Каррера отдавал себе отчет в том, что делает. Агент Луиса Адриано подчеркивает: Каррера - важная фигура, он сыграл основополагающую роль для бразильца в этом переходе». Вряд ли это умозрительное наблюдение со стороны, Массимо наверняка связывался с потенциальным новичком, обсуждал его перспективы в команде, раз Жилмар говорит не только о клубе «Спартак», но и о тренере Каррере. Итальянец должен привести Луиса Адриано в чувство, вернуть ему вкус к футболу и заставить забивать. Это важная миссия и огромная ответственность, от того, как справится Массимо, зависит будущая оценка этого весьма неоднозначного здесь и сейчас перехода.