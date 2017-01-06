Зимние антитрансферы. Англия

Подписывать игроков в середине сезона – занятие рискованное. «Соккер.ру» изучает январские провалы. Начинаем с английских клубов, у которых немало скелетов в шкафах.

Вратарь

Константинос «Костас» Халкиас (Греция)

Трансфер: в 2005 году из «Панатинаикоса» в «Портсмут» за 150 тысяч евро

Вратари не слишком ходовой товар зимой, поэтому и выбор среди провальных переходов не широк. Но трансфер Халкиаса поклонники «Портсмута» не смогут скоро забыть, ведь поминают греческого вратаря не иначе как по прозвищу – «Мистер Бин». Действительно, смешно действовал Костас в воротах, причем началось все с кубкового кошмара в Дерби южного побережья против «Саутгемптона». После стартовых ошибок грек так и не оправился, пропустив 13 голов в 5-ти матчах за «Помпи». Следующей зимой уехал в «Реал Мурсию», чтобы провести два матча за полгода.

Защитники

Рикарду Роша (Португалия)

Трансфер: в 2007 году из «Бенфики» в «Тоттенхэм» за 5 миллионов евро

Португальский защитник на момент перехода в «Тоттенхэм» имел на своем счету около 150-ти матчей за «Бенфику» и вызовы в сборную Португалии, однако в АПЛ Роша просто «развалился», неоднократно по отношению к нему применяли выражение «худший защитник лиги». Четырнадцать появлений на поле за 2.5 года и уход в льежский «Стандард» по свободному трансферу. Такая судьба ждала футболиста, на которого в «шпорах» очень рассчитывали.

Жан-Ален Бумсонг (Франция)

Трансфер: в 2005 году из «Глазго Рейнджерс» в «Ньюкасл» за 11.3 миллиона евро

Весьма приличный футболист, на счету которого четверть сотни матчей за сборную Франции и серебряные медали ЧМ-2006, но в «Ньюкасле» Бумсонг был настоящей катастрофой в центре обороны. Правда, не в одиночку, а на пару с Тайтусом Брамблом. Грэм Сунесс в очередной раз промахнулся с приобретением защитника, парочка Брамбл – Бумсонг ознаменовала закат тренерской карьеры человека, который играл за «Ливерпуль» и стоял во главе «красных». Самое смешное, что за полгода до дорогостоящего и провального трансфера в «Ньюкасл» Жан-Ален присоединился к «Рейнджерс» на правах свободного агента.

Кристофер Самба (Конго)

Трансфер: в 2013 году из «Анжи» в КПР за 15 миллионов евро

В недавнем опросе BBC трансфер Криса Самба из «Анжи» в КПР занял шестое место. «Обручи» очень хотели спастись от вылета из АПЛ и зимой 2013-го подписали человека-гору из «Анжи». «На бумаге» это выглядело мощным укреплением состава, однако Кристофер вышел из отпуска в плохой форме, да так и не смог войти в тонус к концу сезона. «Куинз Парк Рейджерс» благополучно «утонул», а великан с чувством невыполненного долга отправился обратно в Россию.

Уэйн Бридж (Англия)

Трансфер: в 2009 году из «Челси» в «Манчестер Сити» за 13 миллионов евро

Уэйн Бридж около года поиграл в основе «Манчестер Сити», но все-таки это не совсем то, чего ждешь от игрока сборной Англии, которому платишь больше 100 тысяч евро в неделю. Известная история с коварным соблазнителем Джоном Терри, травмы и увеличение конкуренции в стане «горожан» обрушили карьеру Бриджа задолго до того, как это должно было случиться.

Полузащитники

Скотт Паркер (Англия)

Трансфер: в 2004 году из «Чарльтона» в «Челси» за 13 миллионов евро

Сильный английский полузащитник потерял в «Челси» полтора года. За Паркером гонялись многие видные клубы, но он выбрал расточительный лондонский коллектив, куда изначально шел в качестве дублера Фрэнка Лэмпарда и Клода Макелеле. В итоге, минимальное количество игровой практики и необходимость перезапускать карьеру в «Ньюкасле».

Савио Нсереко (Германия)

Трансфер: в 2004 году из «Брешии» в «Вест Хэм» за 8.5 миллионов евро

Знаете такого немецкого футболиста угандийского происхождения? Он высоко котировался в молодости, играл за юношеские сборные Германии, даже был чемпионом Европы среди молодежи. Вот «Вест Хэм» и попался на удочку, а Нсереко к моменту переезда в Англию уже окончательно утратил связь с реальностью. Настолько, что даже пару раз инсценировал собственные похищения, чтобы отдохнуть от футбольной рутины. «Молотобойцы» быстро «раскусили» юнца и уже летом отправили его в «Фиорентину», отбив часть средств, а тропы дальнейшей карьеры завели некогда талантливого Савио в Казахстан и Болгарию.

Хуан Куадрадо (Колумбия)

Трансфер: в 2015 году из «Фиорентины» в «Челси» за 31 миллион евро

Сильный футболист, но абсолютно не нужный «Челси» в тот момент. В итоге, Хуан принял участие в 14-ти матчах, в которых не отметился голами, и уже летом уехал в «Ювентус», за который выступает до сих пор. «Старая Синьора» на весьма выгодных для себя условиях заполучила футболиста – в рассрочку на три года (аренда – 5 миллионов евро за сезон), после чего колумбиец станет свободным агентом.

Нападающие

Афонсо Алвеш (Бразилия)

Трансфер: в 2008 году из «Херенвена» в «Мидлсбро» за 17 миллионов евро

«Мидлсбро» приобретал лучшего бомбардира чемпионата Нидерландов в надежде, что тот начнет забивать пачками и в АПЛ. Никогда «Боро» так жестоко не ошибался. Поначалу Афонсо еще пытался соответствовать своему высокому статусу, а некоторые шероховатости в игре списывались на период адаптации, но во втором сезоне бразилец был то слишком упитанным, чтобы играть, то травмированным. В итоге, «Мидлсбро» вылетел в Чемпионшип, а героичный Афонсо отправился покорять Катар, где задержался на четыре года и регулярно забивал.

Энди Кэрролл (Англия)

Трансфер: в 2008 году из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 41 миллион евро

Два самых главных январских трансферных провала клубов АПЛ датированы 2011 годом. В обеих сделках поучаствовал «Ливерпуль». «Красные» не знали, куда девать деньги от продажи Фернандо Торреса и выбросили на ветер 41 миллион евро за Энди Кэрролла. В 44 матчах АПЛ за мерсисайдцев Кэрролл забил 6 голов. Никогда еще шутки о «самой дорогой в мире древесине» не были столь актуальны, как тогда.

Фернандо Торрес (Испания)

Трансфер: в 2011 году из «Ливерпуля» в «Челси» за 58.5 миллион евро

А вот Фернандо Торресу не принес счастья уход из «Ливерпуля», в составе которого он был одним из сильнейших форвардов Премьер-Лиги. А в «Челси» превратился в изгоя. Всему виной ужасный старт в Лондоне – 1 гол в первых 19-ти матчах. Испанца затравили, он сломался психологически, и даже когда впоследствии эпизодами демонстрировал приличную игру – все равно оставался объектом насмешек.