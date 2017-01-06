Топ-10 подешевевших игроков РФПЛ

Не только прогресса добивались футболисты российских клубов в прошедшем году, есть и обратные примеры. «Соккер.ру» составляет десятку игроков, заметно потерявших в цене.

10 место. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2 миллиона евро

Снижение за 2016 год: - 4.5 миллиона евро (- 69.2%)

Возраст у бразильца еще не критический – 30 лет, хотя и это тоже возымело влияние, но главным образом Вандерсон сдал позиции из-за того, что стал редко появляться на поле, проиграв в пух и прах конкуренцию за место в основе Федору Смолову. Больше двух третей от ориентировочного ценника годовалой давности (6.5 млн. евро) сбросил бразилец, а ведь еще недавно стоил все 8 миллионов и входил в число лучших форвардов лиги.

9 место. Саму Гарсия («Рубин»; Испания; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2.5 миллиона евро

Снижение за 2016 год: - 5 миллионов евро (- 66.7%)

В три раза за год подешевел летний новичок «Рубина», который обошелся казанцам в 5 миллионов евро. Это не удивительно, ведь Саму Гарсия в числе главных разочарований первой части сезона: с виду серьезный легионер пока не сумел приспособиться к игре своей новой команды и российским реалиям. Справедливости ради, на снижение испанец пошел еще на родине: набрал максимум в «Малаге» (7.5 млн.), но после перехода в «Вильярреал» стал падать в цене, и этот процесс продолжился в России.

8 место. Жоаозиньо («Краснодар»; Бразилия/Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 5 миллионов евро (- 50%)

Вполовину подешевел Жоаозиньо, который так и не смог выйти на свой максимальный уровень после тяжелой травмы. Бразилец получил российский паспорт, но в сборную России вызовов пока не получал. Вот если заиграет так, как пару лет назад… Впрочем, с возвращением в строй Павла Мамаева Жо может снова лишиться места в стартовом составе, так что отвоевать упущенные позиции ему будет непросто.

7 место. Николас Ломбертс («Зенит»; Бельгия; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2.5 миллиона евро

Снижение за 2016 год: - 5 миллионов евро (- 66.7%)

Здесь сыграли сразу несколько факторов: во-первых, возраст уже не юношеский; во-вторых, Николас больше не играет в основе «Зенита», так как Луческу делает ставку на других футболистов в обороне. В связи с этим троекратное снижение стоимости ничуть не удивляет, хотя понятно, что Ломбертс не стал играть в три раза хуже, просто постарел и столкнулся с конкуренцией в сильной команде.

6 место. Данни («Зенит»; Португалия; 33 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 1 миллион евро

Снижение за 2016 год: - 5 миллионов евро (- 83.3%)

Во многом аналогичные условия сработали не в пользу Данни, только португалец еще старше – в этом году отметит 34-й день рождения, кроме того, в третий раз в карьере порвал крестообразные связки и почти не играл в 2016-м году. Ориентировочная стоимость Мигеля упала в шесть раз до 1 миллиона евро, а ведь на пике возможностей, в 2010 году, «Трансфермаркт» оценивал его в 23 млн евро.

Топ-10 подорожавших игроков РФПЛ

5 место. Юрий Лодыгин («Зенит»; Россия; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 4 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 6 миллионов евро (- 60%)

Много зенитовцев в рейтинге подешевевших футболистов РФПЛ, картина в целом говорит, что команда отжила свой цикл и нуждается в серьезном обновлении, хотя у каждого своя история. К примеру, Лодыгин без объективных на то причин снизил уровень, что незамедлительно отразилось на оценочной стоимости. Юрию подвезли конкурента, так что весной он рискует еще и без игровой практики остаться, что только усугубит его падение.

4 место. Бибрас Натхо (ЦСКА; Израиль; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 7 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 7 миллионов евро (- 50%)

Половину от своей максимальной стоимости потерял за год Натхо. Прошлой весной он проиграл конкуренцию за место в основе ЦСКА, где стал выходить молодой Головин, а осенью вызывал нарекания своей игрой. С другой стороны, Бибрас действительно сбавил – а это расплата.

3 место. Алекс Сонг («Рубин»; Камерун; 29 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 7 миллионов евро (- 58.3%)

Летом возникал вопрос, кто едет в «Рубин»: «турист», «сбитый летчик» или все же футболист, мечтающий перезапустить карьеру? Сейчас ответ на этот вопрос, кажется, очевиден. После нескольких неудачных матчей под руководством Хави Грасии Алекс уселся в запас, а зимой казанцы постараются избавиться от него.

2 место. Доменико Кришито («Зенит»; Италия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 8 миллионов евро (- 61.5%)

По достижении 30-летнего возраста практически все футболисты дешевеют, из этого правила редко случаются исключения. Кришито становился героем отдельных матчей «Зенита», его дух важен для команды, но в целом Доменико остановился в своем развитии, поэтому несет логичные потери с годами.

1 место. Хави Гарсия («Зенит»; Испания; 29 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 8 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 8 миллионов евро (- 50%)

Хави Гарсия постепенно снизил к себе требования в России, сейчас он уже не является опорным полузащитником заоблачного для РФПЛ уровня, коллеги из «Спартака» и ЦСКА сильнее. Даже главный эксперт по «Зениту», Геннадий Сергеевич Орлов, подтверждает, что испанец «уже не тот»: «Хави Гарсия не совсем устраивает Луческу? Это же наследие от предыдущих тренеров. Все-таки он футболист ограниченных возможностей. А Луческу хочет видеть в своей команде опорника, который может делать длинные передачи в атаку. К сожалению, Хави Гарсия этим не отличается. Образец – это, конечно, Пирло, но где же таких еще взять? Но опорник, считаю, обязан участвовать в атаках. А Хави Гарсия… Он разрушитель. До уровня команды, которую хочет выстроить Мирча Луческу, он не дотягивает».