Зидан – один. Что год назад говорили о Зизу?

Год назад Зинедин Зидан возглавил мадридский «Реал», сменив на тренерском мостике Бенитеса. «Соккер.ру» заглядывает в прошлое, предлагая «Вспомнить всё» о Зизу-тренере.

Что мы знаем о работе Зидана на тренерском поприще сейчас? За один год легендарный в прошлом футболист, а ныне молодой наставник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Под руководством Зинедина за этот срок «сливочные» потерпели всего лишь два поражения (от «Атлетико» и «Вольфсбурга»), сейчас «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, а беспроигрышная серия насчитывает 38 матчей. Если сегодня мадридцы не уступят «Гранаде», то повторят достижение «Барселоны» Луиса Энрике – 39 встреч без поражений в сезоне 2014/2015. Сейчас Зизу на коне, но все ли верили во француза изначально?

Всегда приятно, когда «ставка сыграла», поэтому сначала немного хвастовства собственным пророчеством. Еще 30 марта 2015 года, за девять месяцев до того, как Зидан возглавил «Реал», на «Соккер.ру» вышла статья под названием «Растёт тренер», и начиналась она с таких слов: «Из великих игроков редко выходят великие тренеры, но „Соккер.ру“ нюхом чует, что у Зинедина Зидана может получиться. Зизу мечтает однажды поработать с „Реалом“ и сборной Франции, а мы пока изучаем плюсы молодого наставника с громким именем». Почитайте на досуге, ведь, отбросив ложную скромность, скажу, что это было попадание «в яблочко».

Некоторые читатели «Соккер.ру» тоже били без промаха. Летом 2015-го, когда главным тренером назначили Бенитеса, Зидан подчеркнул, что не отказался бы стать преемником Анчелотти, однако не огорчен выбором клуба и готов подождать, когда наступит подходящий момент. Что вы тогда об этом подумали и написали?

TheDDS: Двое молодых Легенд «Барселоны» уже выиграли по треблу. Покажи и ты класс, а мы посмеемся.

Сливки общества: Долго ждать приглашения придется. Реал молодых тренеров не зовет.

Akatsuki72: Пока Зизу как тренер ничего не показал, как тренер он - загадка! Так что удивительно было бы, если его бы Перес назначил главным... хотя, тренерские костюмы Зидана наверняка продавались бы с не меньшим успехом, чем футболки Бэйла.

kkomov: Хотелось бы посмотреть на «Реал» Зидана.

Ruslan3132: Еще все впереди, Беня долго не задержится.

vidi777: Думаю Бенетис тренер на полгода. Следующий Зидан.

Кто-то уже тогда прочил Зидану трофеи. Тем удивительнее, что сделал это человек с ником «Барселонец».

Barcelonec003: Работай, набирайся опыта, всё будет у тебя и будешь трофеи брать!

К сожалению, не все поклонники каталонского клуба доброжелательно или хотя бы уважительно отнеслись к Зизу. Стыдно, товарищи.

kanuni: Оказывается, есть на Земле «люди», кто оскорбляет Зидана. Теперь я видел все.

И вот знаменательный день в начале прошлого года настал: Зидан стал главным тренером «Реала». И сходу дал обещание: «Я сделаю все возможное, чтобы что-нибудь выиграть в нынешнем сезоне». «Чем-нибудь» оказалась победа в Лиге чемпионов. Успех, который лег в основу уважительных оценок деятельности Зидана-тренера в будущем. Но в январе 2016-го мнения специалистов разделились: одни выражали поддержку и прочили победы, другие – давили на отсутствие опыта и использовали слово «авантюра», а иной раз и выражения покрепче.

Оттмар Хитцфельд: «Это безумие, сумасшествие. Он - тренер без опыта. У него есть только доброе имя, заработанное им в бытность игроком. Давление на него будет огромным. Лично я настроен скептически, ведь Зидан еще ничего не доказал в качестве тренера. А сейчас он будет иметь дело со звездами мирового футбола».

Раймон Доменек: «Зидан - это легенда. Но это легенда, которая вызывает не только положительные эмоции. Он способен на все, что отличает человека от бога. Это непростая звезда, это не хороший парень. Но он может быть успешным, потому что сейчас тренерская работа стала другой. Сейчас важны две вещи: имидж и вес личности тренера на фоне игроков. Думаю, преемником Дешама в сборной Франции станет Зидан. Нет лучшей кандидатуры».

Хорхе Вальдано: «Считаю его назначение авантюрой, ведь у него совсем мало опыта».

Рамон Кальдерон: «Надеюсь, Зидан добьется успеха, но это очень трудно. Если у него не выйдет, то уверен, что летом команду возглавит Жозе Моуриньо. Это хорошая возможность для Зинедина, но у него совсем мало опыта. В этом и кроется главная проблема».

Диего Форлан: «У Зидана есть несколько преимуществ на фоне Бенитеса. Во-первых, игроки будут уважать его, потому что знают, на что он был способен на футбольном поле. Они знают, что его слова не будут пустой болтовней, и они смогут улучшить свою игру, учась у великого в прошлом футболиста. Они с удовольствием будут его слушать. Это не тот случай, как, например, с Херардо Мартино, который пробовал тренировать „Барселону“. Его всегда будет кто-то критиковать, потому Зидану понадобится проявить сильный характер, чтобы принимать решения. Я думаю, он обладает им. Я желаю Зидану удачи. Она ему понадобится».

Христо Стоичков: «Зидан – очень хороший человек, но ему не хватает жесткости в обращении с игроками. Ему будет сложно, если вспомнить, что иногда футболисты ленятся тренироваться, иногда не хотят играть на определенных позициях. Сейчас больше неуважения к тренерам. В краткосрочной перспективе за будущее Зидана в „Реале“ боязно, но в долгосрочной - нет. Футболисты начнут снова выигрывать и расслабятся. Трудно иметь дело с таким звездным составом, как у „Реала“. В „Барселоне“ у игроков другая философия».

Хосеп Гвардиола: «Зидан - один из лучших игроков в истории. Он знает мир футбола изнутри. Но я не могу пожелать ему всего наилучшего, потому что я фанат „Барселоны“».

Марко Матерацци: «Я предсказывал отставку Бенитеса, ошибся всего на пару дней. У „Реала“ было только два варианта. Или Анчелотти, или Зидан. Зинедин - сильная личность и у него уже есть опыт работы. Но легкой прогулки не будет. Даже такого великого футболиста начнут оценивать уже после двух-трех туров. Как бы там ни было, я желаю ему всего наилучшего».

Луис Энрике: «Я не знаю, каков Зидан как тренер. У француза есть некоторый кредит доверия, как у выдающегося игрока в прошлом, но совсем скоро он может иссякнуть и не дает никаких гарантий».

Дэвид Бекхэм: «Может ли быть что-то лучше этого? Человек, который был лучшим в нашей любимой игре, встал у руля клуба, который люблю я и многие болельщики. Человек, обладающий страстью и не терпящий поражений. Тот, кто пользуется уважением и имеет огромный опыт. Зидан - лучший кандидат для этой работы».

Фабио Капелло: «Зидан может стать великим тренером. Он очень хорошо работал с „Кастильей“, обладает харизмой, чтобы привести „Реал“ к лидерству, выиграть Лигу чемпионов. Зидан работал с Карло Анчелотти, который был для него великим учителем. Он знает, как управлять лучшими игроками в мире, всегда заставляет их быть приверженцами своих идей. А команда Рафаэля Бенитеса не обладала уверенностью. Испанца не приняли игроки».

Что писал Станислав Горин в статье «Зидан пришёл»? К примеру, было такое замечание: «Зидану сначала надо выиграть у собственных футболистов, а уже потом – у соперников».

А вот в этом месте можем дружно посмеяться над Станиславом. Когда еще представится такая возможность? «Зинедин – великий игрок, но он сейчас на правах Невилла из „Валенсии“, вынужденно посреди сезона приходит в серьезный клуб. Причем не удивляйтесь, если окажется, что Гари куда лучше разбирается в футболе с точки зрения главного тренера, нежели француз». Англичанин в «Валенсии», как известно, совсем не разобрался.

«Пересу может быть выгодна замена Зидана летом на более опытного тренера, французу под критическим взглядом президента придется крайне сложно. Но за каждым решением должна стоять ответственность, которую в сложный момент не берут на себя ни Роналду, ни Перес, ни один из боссов „Реала“. Остается верить, что Зидан поведет себя иначе». Зизу действительно повел себя иначе, он стал тем, кто привнес баланс в бурную жизнь «Реала», не побоявшись взять на себя ответственность.

Ну, а теперь к вашим комментариям годичной давности. Сейчас выясним, кто верил в Зидана, а кто попал пальцем в небо.

barc-f (самый популярный комментарий ветки – 89 лайков): Единственное жалко то, что когда Зидан провалится (а он провалится, увидите), то глоры и его освистывать будут. Ведь для них нет ничего святого, если уж они Касильяса заплевали на «Бернабеу» и Рауля пинками прогнали. Вот это очередной раз покажет их истинное лицо. Но Зидан сам ступил на эту дорожку... должен понимать, чем рисковал.

TheDDS: Одно не очень, что когда случится провал, реальные глоры начнут отмазываться что у него предсезонки не было. Ну что, дождались, ну теперь держись физрук, меренг ты наш знатный, посмотрим, надолго ли тебя хватит.

Lionel Messi-10: Вот вам и весь Реал Мадрид. Не за горами день, когда и Зидана вышвырнут за дверь, как и всех остальных тренеров. Этот клуб даже своих легенд не уважает, что про тренеров говорить.

SanitarForest: Я ж говорил что Беня в лучшем случае до нового года дотянет... ошибся на 5 дней. Но ставить Зидана тренером это еще больший бред, чем Беня у руля. Главная причина все этого безобразия – Перес. Эдакий испанский Федун.

Kanuni: Двойное чувство от этого увольнения. Зидан хоть мой самый любимый игрок, но как тренер он еще ничего не доказал. Я все-таки думал, что Бенитес смог бы взять ЛЧ. Желаю всем братьям-мадридистам терпения и удачи Зидану. Вдруг станет мадридским Гвардиолой?

Belladonna: Летом карьера Зизу в Реале будет завершена. Да и собственно на остальной карьере можно будет ставить крест. Одно дело облажаться, имея опыт и уже как-то зарекомендовав себя. Другое – вот так сразу облажаться, ничего еще не представляя из себя в качестве тренера. А Реал может готовиться к ЛЕ... и это в лучшем случае. Представляю, сколько желчи выльется на Зизу от глоров Реалки, после таких «успехов».

Цыган 617: Удачи ЗиЗу! Я уверен, что он добьётся большого успеха. И даже в этом сезоне.

Верг: На Ди Маттео тоже гнали, а тот ЛЧ сходу выиграл.

Королевский Реал: Смешно, но судя по комментам, за судьбу Реала больше «переживают» болельщики Барсы!

В целом, ваше отношение к назначению Зидана было скептическим, многие соглашались с тем, что это очень рискованная затея. Конечно же, Зинедину желали удачи, вот только во многих постах находилось место для веских «но» или скепсиса после универсальной формулировки «при всем уважении». Что ж, за прошедший год француз, как минимум, убедил всех, что он тренер. Теперь в него верят и уважают не только за достижения в бытность футболистом. В завершение – хулиганский стишок об одном из самых памятных эпизодов с участием Зидана.

post-navigator:

Не бодай меня, Зидан.

У меня - десятый дан!

Я - не Марко Матерацци,

Бодунам даю прос... ться!