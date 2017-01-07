Лучшие трансферы зимы. Испания

Продолжаем обзор удачных и провальных зимних трансферов в ведущих чемпионатах. На очереди – испанцы и символическая сборная лучших январских сделок.

Вратарь

Дуду Ават (Израиль)

Трансфер: в 2009 году из «Депортиво» в «Мальорку» за 1 миллион евро

Израильский вратарь сменил «Депортиво» на «Мальорку» в январе 2009 и помог островитянам с 19-го места подняться в верхнюю половину турнирной таблицы. Вратарь, стоивший всего 1 миллион евро, на пять лет стал основным в «Мальорке» и сыграл 167 матчей, помогая команде занимать высокие места в Ла Лиге (лучший результат – 5-я строчка). По окончании карьеры Ават приобрел акции «красно-черных» и был избран генеральным менеджером клуба, правда, продержался на этом посту недолго, зато стал инициатором приглашения на тренерский мостик Валерия Карпина.

Защитники

Дани Алвес (Бразилия)

Трансфер: в 2002 году из ФК «Баия» в «Севилью» за 550 тысяч евро

Одного из лучших правых латералей XXI века открыла для европейского футбола «Севилья», которая вывезла Дани Алвеса из Бразилии всего-навсего за 550 тысяч евро. С «Белой Андалусией» бразилец выиграл Кубок Короля и два Кубка УЕФА, а в 2008-м отправился в «Барселону» за 35.5 миллионов евро. Невероятно удачная сделка!

Фабрицио Колоччини (Аргентина)

Трансфер: в 2005 году из «Милана» в «Депортиво» за 5 миллионов евро

Колоччини долгое время был на контракте в «Милане», но за первую команду «россонери» провел всего один матч. После ряда командировок Фабрицио оказался в Ла Корунье, где раскрыл свой талант в полной мере, проведя 111 матчей и забив 5 мячей за четыре сезона. После этого «Депортиво» выгодно продал аргентинца в «Ньюкасл», выручив 13 миллионов евро.

Эрик Байи (Кот-д’Ивуар)

Трансфер: в 2015 году из «Эспаньола» в «Вильярреал» за 5.7 миллионов евро

Байи перебрался в Испанию в юном возрасте и начал заниматься в академии «Эспаньола», но в каталонском клубе, похоже, не в полной мере оценили величину таланта африканца. Зимой 2015-го года Эрик перешел в «Вильярреал», где стал лидером обороны, а через полтора года его захотел приобрести в «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. 38 миллионов евро достались «желтой подводной лодке».

Марсело (Бразилия)

Трансфер: в 2007 году из «Флуминенсе» в «Реал» за 6.5 миллионов евро

Блестящий, как показало время, трансфер мадридского «Реала». Всего лишь за 6.5 миллиона евро «сливочные» заполучили в свои ряды техничного левого латераля, одного из сильнейших в современном футболе. Марсело стал достойным преемником Роберто Карлоса на левом фланге обороны «Мадрида». Десять лет Виейра де Силва Жуниор служил «Королевскому клубу», является вице-капитаном команды и обладателем дюжины трофеев, в том числе двух Кубков чемпионов.

Полузащитники

Гари Медель (Чили)

Трансфер: в 2011 году из «Универсидад Католика» в «Севилью» за 3 миллиона евро

Перед переездом в Европу Медель два сезона провел в «Боке Хуниорс», но о сделке с «Севильей» договаривался «Универсидад Католика», согласившийся на предложение в 3 миллиона евро. Чилиец добился внушительного прогресса в Испании, проведя за андалусийцев 94 матча и забив 9 голов, после чего был продан в «Кардифф» за 13 миллионов евро. Мончи умеет делать бизнес!

Иван Ракитич (Хорватия)

Трансфер: в 2011 году из «Шальке» в «Севилью» за 2.5 миллиона евро

В этом случае «Севилья» удачно подсуетилась, забрав сильного хавбека у «Шальке» за полгода до окончания контракта за скромные 2.5 миллиона евро. Правда, на протяжении полутора сезонов хорват адаптировался к испанскому футболу, зато потом выдал две ударные кампании и помог дружине Унаи Эмери завоевать Кубок УЕФА. 149 матчей, 34 гола – статистика Ивана в «Севилье» впечатляет, не удивительно, что внимание на него обратила «Барселона», подписавшая хавбека за 18 миллионов евро. Сейчас ориентировочная стоимость 28-летнего футболиста составляет 50 млн. евро.

Иван Де Ла Пенья (Испания)

Трансфер: в 2003 году из «Лацио» в «Эспаньол» за 1 миллион евро

Воспитанник «Барселоны» в 1998 году отправился за новым вызовом в Италию, но в «Лацио» у него не получилось, загубил несколько лет карьеры в римском клубе и бесплодных арендах, пока не оказался в «Эспаньоле», которому достался за бесценок – контракт с «орлами» подходил к концу. Иван задержался в стане «попугаев» на девять лет, проведя свыше 200 встреч и став легендой клуба. А ведь однажды мог оказаться даже в России: в 2009-м московский «Спартак» делал предложение испанскому хавбеку.

Нападающие

Самуэль Это’О (Камерун)

Трансфер: в 2000 году из «Реала» в «Мальорку» за 4.5 миллиона евро

Камерунец добился больших побед с «Барселоной», а ведь мог ковать славу «Реала», если бы «сливочные» не упустили сквозь пальцы большой талант. В 2004 году отчаявшийся пробиться в основу «Королевского клуба» форвард ушел в «Мальорку» за 4.5 года, где окреп и через четыре года обошелся «Барсе» в шесть раз дороже. Впрочем, ни в столице Каталонии, ни позже в Милане о сотрудничестве с африканцем, притягивающим титулы, не пожалели. А началось восхождение Это’О с перехода в «Мальорку», которая тоже не осталась внакладе.

Дарко Ковачевич (Сербия)

Трансфер: в 2002 году из «Лацио» в «Реал Сосьедад» за 8 миллионов евро

Заметный футболист в истории баскского клуба. Ковачевич много забивал за «Сосьедад» еще в конце 90-х, обратил на себя внимание «Ювентуса» и отправился в Турин за кругленькую сумму – 17 миллионов евро. Вот только итальянский чемпионат сербу не подошел, после «Юве» Дарко перебрался в «Лацио», где стало только хуже, и зимой 2002-го «Реал Сосьедад» решил вернуть знакомого бомбардира за 8 миллионов евро. В Сан-Себастьяне не прогадали: Ковачевич сыграл под две сотни матчей и забил больше 50-ти голов во второе свое пришествие.

Гонсало Игуаин (Аргентина)

Трансфер: в 2007 году из «Ривер Плейта» в «Реал» за 12 миллионов евро

Во время выступлений за «Реал» Гонсало было принято недооценивать. Но, послушайте, молодой форвард после нескольких месяцев адаптации стабильно забивал за «сливочных» (моменты тоже «порол», не без этого), а общей статистике Игуаина многие позавидуют: 121 гол в 264 поединках за «Мадрид». Да и продал его «Королевский клуб» в «Наполи» летом 2013-го в три раза дороже – за 39 миллионов евро. А каких высот достиг Пипита в Италии, вы и сами знаете.