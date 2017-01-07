Краткий справочник Кубка Африки-2017

Приближающийся Кубок Африканских Наций заставляет о себе говорить. «Соккер.ру» выдает очередную порцию полезной информации о континентальном турнире.

Общая информация о КАНе

31-м по счету будет нынешний розыгрыш Кубка Африканских Наций. Турнир пройдет с 15 января по 5 февраля в Габоне, хотя изначально страной-хозяйкой должна была стать Ливия, однако была лишена этого права из-за гражданской войны, вспыхнувшей в 2014 году.

60-летний юбилей отмечает Кубок Африканских Наций. Первый розыгрыш был проведен в Судане в 1957 году, победителем стал Египет.

7 континентальных чемпионств на счету самой титулованной сборной Африки. Команда Египта побеждала в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 и 2010 годах.

14 раз попадала в тройку призеров КАН сборная Нигерии, это больше, чем у любой другой команды. На счету «Суперорлов» три титула, четыре комплекта серебряных наград, семь раз нигерийцы брали «бронзу».

18 голов на счету самого результативного футболиста в историческом списке бомбардиров Кубка Африканских Наций. Столько мячей наколотил Самуэль Это’О (Камерун). Первая пятерка снайперов выглядит следующим образом:

1. Самуэль Это’О (Камерун) – 18 голов

2. Лоран Поку (Кот-д’Ивуар) – 14 голов

3. Рашиди Йекени (Нигерия) – 13 голов

4. Хасан эль-Шазли (Египет) – 12 голов

5. Хоссам Хассан (Египет), Патрик Мбома (Камерун), Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) – по 11 голов

По 8 участий в КАН на счету двух главных гвардейцев африканского чемпионата – Ригобера Сонга (Камерун) и Ахмеда Хассана (Египет). Что любопытно, эти футболисты охватили одни и те же восемь розыгрышей – с 1996 по 2010.

В 2017 году впервые примет участие в финальной части Кубка Африканских Наций сборная Гвинеи-Бисау.

Возраст

Самый возрастной игрок: Эссам эль-Хадари (Египет) – 44 года

В день открытия Кубка Африканских Наций египетскому вратарю, выступающему за сборную с 1996 года, исполнится 44 года. На Евро-2016 самым возрастным тоже был голкипер, но Габору Кираю далеко до своего египетского коллеги: венгру-то было «всего лишь» 40 лет и 2 месяца. Помимо эль-Хадари, на КАН-2017 сыграет еще один человек, появившийся на свет в 70-е годы прошлого века – голкипер сборной Того Косси Агасса, которому 38 лет.

Самый молодой игрок: Исмаила Сарр (Сенегал) – 18 лет и 11 месяцев

Сенегальскому полузащитнику, который представляет французский «Мец», стукнет 19 лет в феврале. Англичанин Маркус Рэшфорд, ставший самым молодым игроком на Евро-2016, младше самого юного участника КАН-2017 на 4 месяца. Когда Сарр появился на свет, Эссам эль-Хадари был уже 25-летним вратарем с опытом выступлений за сборную Египта.

Самая возрастная команда: сборная Того (28.3 года)

Самая «старая» команда КАН-2017 во главе с Эммануэлем Адебайором, который выступит на турнире, несмотря на то, что уже полгода сидит без клуба. Для сравнения, на Евро-2016 самой возрастной командой стали ирландцы (29.4 года).

Самые молодые команды: сборные Ганы и Мали (по 25.1 лет)

Кубок Африканских Наций – турнир для молодежи. Если «старички» из Того почти на год младше ирландцев, первенствовавших в ветеранской номинации на Евро-2016, то самые молодые команды также вне конкуренции. Средний возраст Ганы и Мали – 25.1 лет, в то время как у Германии и Англии полгода назад было чуть больше – 25.4.

В денежном эквиваленте (по данным «Трансфермаркта»)

Самая дорогая команда: сборная Сенегала (162 миллиона евро)

У «Львов Теранги», пожалуй, самая мощная по именам команда. Калиду Кулибали из «Наполи» и Садьо Мане из «Ливерпуля» оцениваются в 30 миллионов евро, а ведь есть еще Бальде Кейта, Мусса Соу, Шейку Куяте, Идрисса Гуйе, Маме Диуф и другие бравые парни.

Самая дешевая команда: сборная Уганды (3.63 миллиона евро)

Суровая разница между самой дорогой и самой дешевой командами Кубка Африки: сенегальская дружина в 45 раз дороже сборной Уганды! Самый дорогой футболист «Журавлей» - Лувагга Кизито из «Риу Аве», которого дотошные немцы оценили в 600 тысяч евро.

Самый дорогой футболист: Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) – 45 миллионов евро

На 15 миллионов евро форвард дортмундской «Боруссии» опережает ближайших «преследователей» в списке самых дорогостоящих футболистов Кубка Африканских Наций. Кулибали, Салах, Марез и Мане оценены на сегодняшний день в 30 миллионов евро каждый.

Тренеры

Только три специалиста работают с национальными сборными своей родной страны: Флоран Ибенге (ДР Конго), Алиу Сиссе (Сенегал) и Каллисто Пасува (Зимбабве). Остальные 13 тренеров являются легионерами: 4 француза, 2 португальца, 2 бельгийца, испанец, аргентинец, серб, поляк и израильтянин.

Самый возрастной наставник: Хенрик Касперчак (Польша; сборная Туниса) – 70 лет

Самый молодой тренер: Алиу Сиссе (Сенегал; сборная Сенегала) – 40 лет

Дольше всех на посту: Милутин Средоевич (Сербия; сборная Уганды) – 3 года, 8 месяцев

Меньше всех на посту: Антонио Камачо (Испания; сборная Габона) – 1 месяц, 1 неделя

Бонус: прозвища сборных-участниц КАН-2017

Без этой информации точно не обойтись, поэтому перепишите себе, а лучше – выучите наизусть, чтобы быстро разбираться во всей этой живности – слонах, орлах и лисах.

Группа A: Габон («Пантеры» или «Команда Азинго»). Буркина-Фасо («Жеребцы»). Камерун («Неукротимые Львы»). Гвинея-Бисау («Гиены»).

Группа B: Алжир («Лисы пустыни»). Тунис («Карфагенские орлы»). Сенегал («Львы Теранги»). Зимбабве («Воины»).

Группа C: Кот-д’Ивуар («Слоны»). ДР Конго («Леопарды»). Марокко («Атласские львы»). Того («Ястребы»).

Группа D: Гана («Чёрные звёзды»). Мали («Орлы»). Египет («Фараоны»). Уганда («Журавли»).