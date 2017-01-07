Суперзащитники КАН-2017. Часть 1

Скоро стартует Кубок африканских наций-2017, и мы решили приглядеться к оборонительным линиям сборных, которые будут участвовать в этом турнире. Кто из защитников будет опорой своей команды, а кто преподнесет приятный сюрприз? Предлагаем обратить внимание на самых заметных защитников Африки. Хотим представить вашему вниманию первую десятку игроков, а в дальнейшем, уже во второй части статьи, и остальных футболистов.

Эрик Байи

Возраст - 22 года

Сборная - Кот-д’Ивуар

Клуб - «Манчестер Юнайтед», Англия

Наверное, самый обсуждаемый защитник на КАН-2017. Байи является быстрым, высоким и мощным центральным защитником атлетического телосложения, который очень хорош в единоборствах. Владея мячом, он любит выходить в атаку, не теряя позицию. Он неплохо чуствует себя и на правом фланге обороны. Безусловно, этот молодой защитник является одним из ключевых игроков своей сборной. Байи уже играл на Кубке африканских наций-2015 - турнире, где его сборная победила в серии пенальти. Защитник на тот момент был самым молодым игроком в составе команды Эрве Ренара, дебютировав за сборную лишь в предыдущем месяце. В финале ему хватило выдержки безошибочно реализовать пенальти. За сборную провел уже 17 официальных матчей. Будет очень интересно посмотреть на его игру за сборную Кот-д’Ивуара на Кубке африканских наций, который стартует уже на следующей неделе.

Мехди Бенатиа

Возраст - 29 лет

Сборная - Марокко

Клуб - «Ювентус», Италия

Опытный защитник не является основным игроком итальянского гранда, но это не значит, что мы не должны были включить его в наш список. Воспитанник французкого «Марселя» имеет в своем резюме удачные сезоны в «Удинезе», «Роме» и «Баварии». Настоящяя суперзвезда по сравнению со своими коллегами из сборной. Начинал свою международную карьеру в юношеской сборной Франции, однако в 2005 году выбрал выступления за Марокко. Дебютировал за первую сборную этой страны в 2008 году в матче против Замбии и на сегодняшний день сыграл за североафриканскую сборную более четырех десятков матчей.

Ламин Коне

Возраст - 27 лет

Сборная - Кот-д’Ивуар

Клуб - «Сандерленд», Англия

Биография Коне немного напоминает био нашего вышеупомянутого героя. Как и Бенатиа, французско-ивуарийский защитник английского клуба выступал за различные молодёжные сборные Франции, а уже с 2014 года выступает за национальную команду Кот-д’Ивуара, за которую провел уже 9 матчей. Основной защитник английского клуба в последние пару лет очень прибавил, и есть ощущение, что этот игрок все еще не раскрыл весь свой потенциал. Может, на этом турнире он раскроется полностью? Будет интересно понаблюдать за этим игроком.

Серж Орье

Возраст - 24 года

Сборная - Кот-д’Ивуар

Клуб - ПСЖ, Франция

Кот-д’Ивуар объективно считается одним из фаворитов главного турнира континента. У этой сборной, наверное, самый звёзный состав на КАН-2017. И наш герой тоже является большой звездой по тамошним меркам. У него уже есть опыт игры на чемпионате мира-2014, а дебютировал за сборную он годом ранее. За сборную провел 31 матч и сыграет на турнире в качестве основного игрока французкого гранда. А это уже многое значит, поверьте. Быстрый, умный, техничный защитник безусловно будет одной из главных опор защиты «слонов».

Николя Н"Кулу

Возраст - 26 лет

Сборная - Камерун

Клуб - «Олимпик Лион», Франция

В отсутствие защитника мерсисайдцев Жоэля Матипа Н'Кулу является главной персоной в обороне сборной Камеруна. С 2008 года выступает за сборную Камеруна, за которую провел 68 матчей, что делает его самым опытным защитником «Неукротимых львов». Защитник он опытный, за плечами которого уже больше двух сотен матчей в французком чемпионате: играл за «Монако» и «Марсель», а уже в этом сезоне является игроком другого «Олимпика» - из города Лион. Парень умный, техничный. Безусловно, при отсутствии других именитых игроков, Н'Кулу должен стать лидером сборной, которая переживает смену поколенией.

Рами Бенсебаини

Возраст - 21 год

Сборная - Алжир

Клуб - «Ренн», Франция

Новичок сборной Алжирa, который в этом сезоне выдает отличную игру в чемпионате Франции. Футболист он универсальный, может играть как в центре обороны, так и на левом фланге. Может сыграть и на позиции опорного полузащитника. Парень с футбольным интеллектом, быстрый, у него хорошая физподготовка. Интерес к нему проявляют лондонский «Арсенал» и «Порту». Может быть, если у него будет шанс играть в основе за сборную Алжира, мы увидим еще одного замечательного защитника из Африки в лице Бенсебаини.

Джамель Месбах

Возраст - 32 года

Сборная - Алжир

Клуб - «Кротоне», Италия

Еще один представитель Алжира и самый опытный защитник североафриканской сборной. Играл в основном в итальянских клубах. Более известен как экс-игрок «Милана», «Пармы» и «Сампдории». За сборную Джамель провел уже 36 матчей. В составе национальной команды участвовал в финальном турнире чемпионата мира-2010 и Кубке африканских наций-2013. В июне 2014 года тренер Вахид Халилходжич включил Месбаха в состав для участия в финальном турнире чемпионата мира-2014. На турнире защитник принял участие в двух матчах группового этапа против сборных Южной Кореи и России. Дошёл со сборной Алжира до 1/8 финала чемпионата мира в Бразилии.

Абдул Рахман Баба

Возраст - 22 года

Сборная - Гана

Клуб - «Шальке-04», Германия

Оборона не является сильной стороной сборной Ганы. Но в защите играет очень интересный парень из немецкой Бундеслиги. Рахман Баба является футболистом английского «Челси», а в этом сезоне он играет за «Шальке-04» на правах аренды. С 2014 года выступает за сборную Ганы, за которую провел 23 матча. В 2015 году бывший капитан молодежной сборной Ганы попал в состав сборной на Кубок африканских наций-2015, где завоевал серебряные медали. Играет как в центре, так и на левом фланге обороны. Игрок он быстрый, с хорошей физической подготовкой.

Джонатан Менса

Возраст - 26 лет

Сборная - Гана

Клуб - «Коламбус Крю», США

Знакомый нашим читателям футболист, который недавно был представителем РПФЛ - играл за «Анжи», но уже в этом году будет футболистом клуба из МЛС «Коламбус Крю». Наверное, самый опытный защитник на нынешнем КАН-2017 в составе сборной Ганы. С 2010 года выступает за сборную «Черных звезд», за которую провел 51 матч. В 2015 году завоевал серебряные медали Кубка африканских наций. Играет как в центре, так и на левом фланге обороны. Игрок он быстрый, с хорошей физической подготовкой. Интересный факт: в сборной играет под именем «Джонатан», чтобы избежать путаницы с другим игроком команды - Джоном Менса. Но последного на КАН-2017 мы не увидим. Так что единственный Менса с другим героем из нашего списка - Рахманом, будут опорой защиты одного из фаворитов турнира.

Мануэль да Кошта

Возраст - 30 лет

Сборная - Марокко

Клуб - «Олимпиакос», Греция

Еще один представитель сборной Марокко. Этого защитника большинство наших читателей должны вспомнить - «португалец», который несколько лет назад играл за московский «Локомотив». Отец да Кошты - португалец, мать - наполовину марокканка, наполовину француженка. Мануэль да Кошта играл за молодежную сборную Португалии с 2006 по 2008 год. Еще десять лет назад да Кошта вызывался в состав национальной сборной Португалии, но на поле не выходил. Да Кошта предпочел играть за Португалию потому, что чувствует себя португальцем, а не французом, несмотря на то, что по-португальски говорит не очень хорошо. Но мечта франкопортугальца не сбылась, и 23 мая 2014 года да Кошта дебютировал в составе национальной сборной Марокко в товарищеском матче против Мозамбика. За сборную провел 16 официальных матчей.

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