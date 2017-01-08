​Восстание Квинси. Уйти или остаться?

«Спартаку» выгоден Промес. Но насколько выгодно Квинси отказываться от предложений из АПЛ? «Соккер.ру» предлагает дискуссию на тему зимнего отъезда голландца.

Уход Промеса зимой. Домыслы или реальность?

Вейналдум – знакомый Квинси по сборной и полузащитник «Ливерпуля», прямым текстом говорит о переходе еще одного голландца в «Ливерпуль». Об этом пишут издания, которые базируются в городе Ливерпуле и связаны с клубом. При этом хитрый Джорджиньо технично заявляет, что это его личная мечта, об интересе узнает из сети. Делается для того, чтобы не ругались, если хавбек влияет на переговоры публичными заявлениями. Но тут можно хоть сто раз опровергать – хотя «Спартак» не спешит называть «Ливерпуль» «слабым клубом без трофеев, куда Квинси незачем переходить», а трансферный огонь не хуже, чем каминный. Промес может уйти прямо сейчас. Осталось понять, какие аргументы надо взвесить перед принятием решения?

За уход. Заманчивость предложений

Обратите внимание на множественное число – предложений. «Ливерпуль» несколько лет тому назад был богатеем, который делает немало глупых покупок. И при этом претендует на титул разово и скорее благодаря одному зубастому Луису, нежели благодаря устойчивому прогрессу в игре и глубокой работе над ошибками. Никого не напоминают? Одновременно, «красные» и тогда, и сейчас являлись одной из самых атакующих команд Европы – легко видно по количеству созданных моментов и числу ударов по воротам. То есть Промеса, живущего на волне атак, зовут в дикую команду. Зовут, не обделив «Спартак» - говорят о 20-25 миллионах фунтов. Призывают на помощь зимой, когда Мане будет на Кубке Африки.

Кроме того, англичане сообщают, что «Ливерпуль» активизировался, поскольку если сейчас не убедят Промеса – до лета его могут забрать другие претенденты, тоже из АПЛ. Даже самый-самый злостный фанат «Спартака» не станет спорить, что для футболиста переход в подобную лигу – шанс всей жизни. И голландец готов не хуже, чем летом. Также не факт, что до следующих теплых дней в нем будут заинтересованы настолько сильно. На данный момент торгуются за парня, у которого 6 голов и 6 голевых передач в составе лучшей команды текущего российского чемпионата. Квинси нужно ловить момент. Это понимает он сам, понимает его жена, понимают агент и друзья. И мало кто из перечисленных в игре «или-или» выберут «Спартак», а не «Ливерпуль».

Против. Новый «Спартак» Карреры

Быстро все в футболе меняется. Если раньше состояние команды было причиной для ухода, то теперь – наоборот. Самое важное со «Спартаком» произойдет весной. Но это уже не болото, как было летом, когда подсказывали Промесу включить скорость, сыграть на опережение: «Беги, Квинси, беги». Сейчас непутевый любимый российский клуб голландца, в отличие от возлюбленного знаменитой героини фильма Лолы, где девушка вправду немало побегала, поменялся и не впутывает Квинси в истории неудач. Промес должен был загореться любопытством, интересно узнать, что же случится с «красно-белыми» в конце новой главы?

У «Спартака» давно не было такой хорошей возможности сопоставить щедрость Федуна и историческую значимость с фактическими результатами в чемпионате. И раз Промес, хотя это не обязательное условие для хорошего легионера, сто раз добровольно рассказывал, как полюбил «Спартак», то с его стороны уход на середине пути был бы никак не предательством, но явно шагом, который делает человек, склонный не завершать начатое. С этим «Спартаком» интереснее воевать, Промес до сих пор в списке футболистов, приносящих победы и очки, поэтому первое место – аргумент за дополнительные полгода в Москве.

За уход. Тренер Юрген Норберт Клопп

Важным аргументом против ухода является Каррера – с таким тренером банально интереснее работать, и не только потому, что итальянец стал везучим дебютантом. Но и реверсивный вариант присутствует – нельзя игнорировать фактор Клоппа в любой трансферной новости о лишенном титулов короле «Ливерпуле». Раз Промес имеет шанс стать самым дорогим подписанием «красных» зимой, то понятно, что одобрение Юргена будет получено. А немец сейчас на коне, поскольку вместе с Моуриньо и Конте в Манчестере и Лондоне, органичен с собственной командой.

Это очень важно и должно цениться новыми футболистами. Тренер понимает, куда идет, у него есть своя философия, пускай и пока хромающая в оборонительной части. Но у Клоппа есть еще один заметный плюс, отличается от Жозе и Антонио – он добрее. Середняк по изначальному состоянию Лаллана или поломанный Старридж, выпивоха Фирмино или универсальный солдат Милнер – к каждому немец находит подход, у всех есть шансы, даже у непутевых вратарей. У «Ливерпуля» чудесный тренер. Промес совершит глупость, если откажется от возможности с таким специалистом поработать.

Против ухода. Неудачи уехавших из РФПЛ

Этот пункт серьезнее, чем многим кажется, ведь отражает не одну судьбу, а характеризирует качество подготовки. Кто сказал, что лучшие игроки РФПЛ готовы к большим вызовам? Они просто не привыкли играть настолько интенсивно, а у Промеса были проблемы с адаптацией даже в составе сборной Голландии. Причем условный Видич, который десять лет тому назад перебрался в АПЛ, не доказывает, что любой спартаковец, зенитовец или армеец, оказавшись в серьезной лиге, обречен на успех. Как раз наоборот – многие атакующие футболисты, соглашавшиеся на серьезные вызовы, были не готовы. Причем говорим даже не о поколении, которое уезжало почти десять лет тому назад.

В последнее время многие переживали разочарование, оказавшись в неплохих командах, но по статусу и положению в текущем сезоне уступающих «Ливерпулю». Муса сделал дубль в ворота «Эвертона» в Кубке Англии – молодец, Ахмед, однако недешевый переход нигерийца в «Лестере» не назовут успешным. Говорят, что ЦСКА может арендовать у «ирисок» Ниасса – ответ на вопрос об успешности Умара в Англии. Даже голы Рондона не меняют картину, далеко не все легионеры из России готовы покорить большую лигу. Особенно когда надо играть не за ВБА, а за «Ливерпуль», где планка успешности на иной высоте.

За уход. Смена роли в «Спартаке»

Спор о том, уйти Промесу или остаться, мы по хорошей привычке затеяли загодя, опережая моду. Обсуждали вопрос летом, и было понятно, что будет расти вероятность расставания клуба и лидера. Вот только по итогам первой части сезона не сказать, что Промес – единственный вожак, как раньше. Да, они с Зе Луишем строго по цифрам приносят больше всего очков. Но кто должен создавать мячи, если не игроки атаки? Кроме того, у Квинси отобрали право на все завершающие решения – тренер не хочет, чтобы «Спартак» уступал в каждом матче, когда Промеса закрыли. Забивали разные игроки, появился новый подход к выходу из обороны, нет навесов ради навесов.

Глушаков и Фернандо такие же важные части системы, как Зе Луиш или Кутепов. В прошлом году главным аргументом, почему нельзя отпускать Промеса, была его запредельная важность для клуба и лиги, ведь настолько ярких игроков много не бывает. Теперь же, поскольку «Спартак» стал командным и цельным, вряд ли стоит ставить знак равенства между уходом Квинси и провалом. То есть ситуация поменялась. И деньги, предложенные за голландца «Ливерпулем», можно с умом потратить, не потеряв боеспособность, а наоборот прибавив по кадрам. Ведь есть недорогие, но необходимые команде кандидаты. Не случайно в пятерке лучших игроков года у брата Леонида Федуна вы найдете Зе Луиша на первом месте, но нет Промеса – в самом «Спартаке» изменили подход к распределению ролей.

Против ухода. Высокая конкуренция и зима

Извините, но желание «Спартака» оставить футболиста здесь не сильный аргумент «против». Было бы наглостью со стороны москвичей удерживать Квинси силой. Другое дело, что футболисту должны объяснить, в чем опасность преждевременного ухода. Зима – не лучшая пора для приезда в АПЛ извне. Есть удачные примеры, но они не всегда связаны с атакующими футболистами. И тем более не с теми, кому надо сразу убедить в своей полезности на наивысшем уровне. За контракт Промеса придется платить много. Его сразу будут оценивать, перемывая каждую косточку в куда более злой к футболистам прессе, чем здешняя. В России стал любимчиком многих, даже не фанатов «Спартака» - обаятельный парень, однако его эффективные съемки зимних тренировок на отдыхе не мешает задать один простой вопрос.

Где окажется Промес, когда Мане вернется с Кубка Африки? Скорее всего, на скамейке для запасных. Сенегал может вылететь после трех матчей – турнир ведь непредсказуемый, и тогда у Клоппа будет привычная обойма, а у Квинси – мало шансов, чтобы о себе заявить. Не больше, чем у Ориги, который не стал основным, забив четыре мяча. Кроме того, «Ливерпуль» ведь не перестал придумывать голы даже после потери Коутиньо. На скамейке сидят два форварда, до первого места всего пять пунктов. «Ливерпуль» - самая результативная команда сезона в Англии, поэтому зимой внедриться в ее состав и закрепиться сложно. Кроме того, на каждого Кейта в истории «Ливерпуля» есть свой Бабел – далеко не все голландцы оставляли о себе хорошую память. Промесу нужен клуб, где ему доверят место в основе, а Клоппу нужен человек на подмену.

Мнение читателей. Когда уйдет Квинси?

Слишком наивно было бы ставить вопрос, исключая уход вообще. Поэтому «уйти или остаться» в данном случае ограничивает сугубо временные рамки. Уйти зимой или летом? Остаться до выяснения имени нового чемпиона России или повоевать с «Челси» за английскую корону под руководством одного из самых добрых и понимающих игроков тренеров мира? Непростой вопрос, куда сложнее решить, чем Витселю с его отъездом в Китай. Ведь бельгиец ничего не понял – на прощание унизил «Зенит», сравнил это решение с переходом из «Бенфики». Но Аксель забыл, что тогда от него отказался МЮ, и Санкт-Петербург был на карте Лиги чемпионов.

А Промес все отлично понимает, у него есть уважение к клубу. «Спартак» на карте чемпионской борьбы в РФПЛ, как и «Ливерпуль» в АПЛ. Но Квинси сложнее, поскольку его ведет не фактор денег, а вопрос амбиций. Тут важно оценить своевременность, услышать мнение Клоппа о целях и задачах игрока в новом клубе. Дьявол в деталях? Слишком нерождественская поговорка, поскольку вся суть, в том числе светлая, обычно в деталях. А это значит, что даже неловкое поведение Промеса могло быть намеком. Помните, когда его удалили в последней игре за «Спартак» в прошлом году, на секунду показалось, что Квинси прощается с трибунами вообще, а не благодарит за поддержку в конкретном поединке? Важны детали, один личный звонок Клоппа сегодня утром может все поменять. На месте Промеса как бы вы поступили? Интереснейший вопрос!