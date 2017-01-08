​Дороже «Крестовского». Необыкновенная история «Анжи»

Амбициозный проект «Анжи» не выжил, но названа общая сумма вложений. «Соккер.ру» интересно, куда ушли почти полтора миллиарда щедрого Керимова?

1.4 миллиарда за шесть лет. Много для футбола?

Осман Кадиев, новый владелец «Анжи»: «Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства — миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе».

Оставим в стороне суть заявления – это дело владельца и менеджеров, и поработаем с названной суммой. Ведь понятно, что это не рубли, а евро или доллары.

1.4 миллиарда в популярной иностранной валюте с учетом, что тратили большую часть из них до смены курса рубля, по самым скромным оценкам равно 45 000 000 000 (сорока пяти миллиардам) рублей. На деле больше, поскольку были траты после смены котировок. Это много или мало?

Точно дороже, чем заявленная стоимость нового стадиона в Санкт-Петербурге – 41 миллиард рублей.

1.4 миллиарда позволяют вам шесть раз купить «Челси» по цене, которую заплатил Абрамович.

1.4 миллиарда – оценочная общая стоимость всех трансферов лондонского клуба, начиная с первой покупки новой эры. Не за шесть лет, а за четырнадцать сезонов трат на новичков, которые заткнут за пояс покупки «Анжи». Разумеется, Абрамович выплачивает зарплаты, думает о стадионе и так далее, бюджет его клуба огромен – треть от названной суммы. Но «Челси» - чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, они зарабатывают деньги. А «Анжи» что-то выиграл и много заработал для Керимова?

Если выйти за рамки футбола, то 1.4 миллиарда – цена запуска 23 ракет Falcon 9 компании Илона Маска в космос. 23 раза можно отправиться в космос по цене развалившегося футбольного проекта?

1.4 миллиарда – шесть бюджетов фильма «Аватар», который принес в прокате 2.7 миллиарда долларов. Керимов отдал менеджменту «Анжи» шесть «Аватаров», семь «Титаников» или почти десять бюджетов новой картины «Мир Юрского периода»? Все эти проекты принесли от 1.6 миллиарда в прокате, то есть окупились в несколько раз.

Возвращаемся к футболу. В среднем получаем 230 миллионов в иностранной валюте в год. Что больше, чем бюджеты всех российских клубов текущего сезона. Причем говорят, что годовой бюджет «Зенита» снижают, фактически у менеджмента «Анжи» за эти годы были деньги, на которые никто в России рассчитывать не мог, даже клуб из Санкт-Петербурга.

230 миллионов в год, если бы деньги тратили линейно и постепенно – больше, чем годовые бюджеты примерно 290 тысяч профессиональных клубов со всего мира.

Проще говоря, в мире только двенадцать клубов располагают в год большими деньгами, чем «Анжи». Только двенадцать!

Всему клубу «Реал» надо пахать и выигрывать большие трофеи почти три года, чтобы увидеть в суммарных доходах – не прибыли, а именно в доходной части, такие деньги. То есть для футбола – и мирового, и российского, это сумасшедшие вложения.

Говорят, Леонид Федун за первые десять лет в «Спартаке» потратил один миллиард долларов. На ваших глазах «красно-белые» только подбираются к отметке 1.4 миллиарда за тринадцать лет, а не за шесть. Ну и моральные бонусы были – Лига чемпионов, и перспективы остаются.

Также у «Спартака» новый недешевый стадион и есть доходы от деятельности. А у болельщиков «Анжи», как известно, популярны грустные шутки, что их арену – которая, по всей видимости, не принадлежит клубу, превратят в аквапарк.

Сколько «Анжи» потратил на игроков?

Выясним, какую часть из названных страшных деньжищ в «Анжи» потратили на трансферы, полагаясь на оценки портала transfermarkt.com. Ведь нам важно не до копейки подсчитать, а увидеть порядок сумм.

Клуб «Анжи» выложил 248 миллионов евро на покупки за время, пока их спонсировал Керимов.

Виллиан, Это'О, Кокорин, Денисов, Траоре, Жирков и многие другие перебирались в Махачкалу за большие деньги, но 248 миллионов это не 1.4 миллиарда, разница очевидная.

Продажи за тот же период, зафиксированные на означенном портале – 208 миллионов. Разница между покупками и продажами – минус сорок миллионов.

Другими словами, маленькую часть денег Керимов вернул, но если потратил 1.4 миллиарда, то потери невероятные.

Получается, что в структуре личных вложений Керимова только 17.7% приходились на покупки? Другими словами, если отталкиваться от озвученной суммы, то «Анжи» невероятно много тратил на зарплаты и премиальные.

Тут не будет официальных цифр, но бродит информация, которая помогает нам оценить общие траты на зарплаты футболистов. За шесть лет получается примерно 230-250 миллионов.

Но даже если бы «Анжи» платили так, как в самом затратном в этом смысле клубе мира – в ПСЖ, то за три года самых активных трат собрали бы 547 миллионов. Не получается понять, куда вложили 1.4 миллиарда.

Где остальные вложения Керимова?

Даже если дарить дорогие подарки Роберто Карлосу и компании, то за такой короткий период сложно истратить свыше миллиарда. Суммируем вероятные бюджеты «Анжи» за эти сезоны. После 2013-го денег не было, что сразу видим по трансферам. Но если предположить, что сначала бюджет был на уровне 180-200 миллионов, дальше пошло резкое сокращение до 50-70, а теперь всего 25, то в сумме получается примерно 665 миллионов долларов или евро. Даже если закруглить в сторону увеличения, предположив, что у клуба были долги, которые погасили в момент покупки – у нас от силы половина суммы.

Где разница более чем в 700 миллионов? Даже если представить, что в бюджет не включались налоги – что было бы странно, то не получается собрать озвученную цифру. Даже Галицкий вряд ли успел потратить на «Краснодар» 1.4 миллиарда, хотя у него целая футбольная империя – стадион, база, детские академии, структура и ставка на будущее. И годовой бюджет, по слухам, не больше, чем у ЦСКА. Что не мешает «Краснодару» идти тем путем, по которому мечтал пройти «Анжи», изначально агрессивно вкладывая деньги в именитых игроков и Денисова с компанией.

Так что у Керимова, когда речь идет о 1.4 миллиардах, есть причины спросить у бывших менеджеров «Анжи», где деньги? Даже если предполагать, что все оценочные суммы были ложными, и за контракт Это’О заплатили не двадцать семь миллионов евро, а вдвое больше, то тяжело поверить, что в случае с десятками переходов все до единого слухи были неверными. Невозможно, чтобы в «Анжи» не просто переплачивали, а купали в деньгах футболистов. И при этом не ставили в известность одного из самых богатых людей России.

В РФПЛ и РФС в курсе ситуации?

Удивительный случай, ведь раньше мелькали данные об убытках клуба, но никто не мог подумать о 1.4 миллиарда вложений. В «Челси» или «Манчестер Сити» не смогут потратить без результата такие деньги Абрамовича или шейха Мансура, а в ПСЖ – капитал их меценатов. О Китае даже не говорим, там фокусы с деньгами приводят к известным вердиктам. Причем теперь и опровержение слов нового владельца мало что изменит. Даже если вложено не 1.4 миллиарда, а «всего» 665 миллионов, которые смогли примерно насчитать, то это по-прежнему большие деньги. Особенно с учетом, что «Анжи» не выиграл ничего для бывшего босса. Даже если потрачен пятилетний бюджет «Севильи», а не десятилетний, как получается со слов Кадиева, то понятно, что вопросов масса.

Неужели можно обвести вокруг пальца миллиардера? Или планируют подавать в суды на тех, кому передавались такие большие личные средства с целью построить мощную команду? Клуб «Анжи» был по бумагам обществом с ограниченной ответственностью, акции перешли к миллиардеру бесплатно, и Керимов нес риск убытков. Но одно дело убытки, а другое – заявленные Кадиевым вещи. Даже подопечные Мутко могли бы заинтересоваться вопросом. Ведь речь о сумме, которую РФС тратит на российские сборные и весь футбол за пятнадцать лет. Еще раз – речь о расходах РФС за пятнадцать лет, когда берем их бюджет на 2017 год. Или о деньгах, которых ЦСКА хватит на десять очень сытых лет жизни, до 2027 года.

После таких громких заявлений понятно, почему российский футбол не развивается так, как хотелось бы. И понятно, почему Абрамович предпочитает вкладывать деньги в Англии. Если можно взять 1.4 миллиарда и загадочным образом испарить на глазах у всех, то остается развести руками. Ведь у клуба «Анжи» сейчас нет академии, которая выпустит в ближайшие годы состав для сборной России. Нет титулов и передовых позиций в чемпионате. Ничего нет, кроме обманутых ожиданий фанатов и удивленного бывшего владельца. Керимов разочаровался в футболе, его можно понять, поскольку траты дикие. Жаль, что у миллиардера не получилось жестко проконтролировать расход средств, которые подарил тем, кто обещал сделать «Анжи» лучшим клубом России. История ничем не лучше, чем с «Крестовским». Там в итоге останется стадион, а здесь чем можно похвастаться?