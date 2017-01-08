Суперзащитники КАН-2017. Часть 2

Калиду Кулибали

Возраст - 25

Сборная - Сенегал

Клуб - «Наполи», Италия

Еще один очень известный футболист, который является трансферной целью нескольких грандов, в частности - «Челси». У сборной Сенегала в этом году очень сильная и интересная команда, а Калиду, -безусловно, самый яркий игрок защиты «Львов Теранги». «Черный гигант» с ивуарийским защитником Байи, наверное, самые интересные персоны на КАН-2017, которые представляют оборонительную линию. Кулибали с молодёжной сборной Франции участвовал в чемпионате мира в Колумбии. Но в 2015 году Калиду получил приглашение выступать за свою историческую родину – Сенегал, и принял его: в товарищеском матче против сборной ЮАР он дебютировал за команду Сенегала, за которую провел уже 11 матчей.

Шейк М’Бенге

Возраст - 28

Сборная - Сенегал

Клуб - «Сент-Этьен», Франция

Еще один представитель Лиги 1 в нашем списке, у которого колоссальный опыт игры во Франции. Бывший игрок «Ренна» в этом году демонстрирует стабильный футбол, и его опыт, безусловно, не помешает африканской сборной. С 2008 года М’Бенге начал выступать за молодёжную сборную Франции, за которую сыграл 12 матчей. Позже он принял решение выступать за сборную Сенегала. В 2011 году М’Бенге дебютировал в составе сборной Сенегала. В составе национальной команды Шейк участвовал в Кубке Африканских Наций 2012 и 2015. Он провел уже 20 матчей за сборную.

Молла Ваге

Возраст - 28

Сборная - Мали

Клуб - «Удинезе», Италия

Молла Ваге - центральный защитник «Удинезе» и сборной Мали, наверное, самый звездный игрок нынешнего состава «орлов». Высокий, атлетичный и, самое главное, - находится в отличной форме. Молла воспитанник клуба «Кан», перешёл в испанскую «Гранаду», и сразу же был отдан в итальянский «Удинезе», где и раскрыл свой потенциал. В 2013 году Ваге попал в заявку на Кубок Африки в ЮАР. По итогам соревнований Молла стал обладателем бронзовой медали. В начале 2015 года он во второй раз отправился на Кубок Африки в Экваториальную Гвинею. Но там африканцы успеха не добились. И вот третий раз подряд мы увидим этого защитника на КАН. За сборную Мали Ваге провел уже 20 матчей.

Шансель Мбемба-Мангулу

Возраст - 22

Сборная - ДР Конго

Клуб - «Ньюкасл Юнайтед», Англия

Мбемба, наверное, самый недооцененный защитник в нашем списке. Бек, который недавно играл в АПЛ, второй по опытности в обороне «леопардов». Ему всего лишь 22, но уже успел сыграть за сборную 30 матчей и забыть один гол. Выступает в центре обороны, атлетичный, хорошо играет головой и имеет лидерские качества.

Марсель Тиссеран

Возраст - 23

Сборная - ДР Конго

Клуб - «Ингольштадт 04», Германия

Воспитанник футбольного клуба «Монако», который более известен выступлениями за «Тулузу». В этом сезоне перебрался в немецкую Бундеслигу и стал одним из лидеров обороны аутсайдера тамошней лиги. Имея паспорта Франции и Демократической Республики Конго, Тиссеран принял решение представлять сборные ДР Конго. В национальной сборной Демократической Республики Конго Тиссеран дебютировал в 2016 году в товарищеском матче против команды Румынии и до сих пор сыграл за нее 5 матчей. Парень с потенциалом, который может раскрыться именно на КАН-2017.

Серж Акакпо

Возраст - 29

Сборная - Того

Клуб - «Трабзонспор», Турция

Как и некоторые защитники из нашего списка (в частности из первой части нашей статьи), Акакпо до вызова в национальную сборную Того, успел сыграть за разные молодежные сборные Франции. С 2014 года по 2015 год выступал за ужгородскую «Говерлу» в чемпионате Украины. В январе 2016 года стал игроком «Трабзонспора» - на условиях аренды до конца сезона. После аренды турецкий клуб выкупил трансфер тоголезца. Он один из самых опытных футболистов в стане «ястребов»: за сборную сыграл почти шесть десятков матчей и отличился двумя голами.

Аймен Абденнур

Возраст - 27

Сборная - Тунис

Клуб - «Валенсия», Испания

Наверное, самый известный футболист сборной Туниса, который представляет испанскую «Валенсию». Абденнур дебютировал за сборную Туниса в возрасте 20 лет. Участие на КАН-2017 будет уже четвертым подряд для лидера обороны «Карфагенских орлов». Аймен является также самим опытным игроком в стане национальной сборной после голкипера Матлути, за которую провел 51 матч и отметился одним забитым голом. Безусловно, от качества игры лидера сборной очень многое зависит на этом турнире.

Сиам Бен-Юссеф

Возраст - 27

Сборная - Тунис

Клуб - «Кан», Франция

Еще один «карфагенец» из нашего списка. Может быть, он не так уж крут, как наш другой герой Аймен, но его роль тоже очень важна для североафриканской сборной. В 2013 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Туниса. На данный момент провёл в форме главной команды страны более двух десятков матчей. В составе сборной был участником Кубка Африканских Наций 2015 года в Экваториальной Гвинее. Сиам - универсальный футболист, может играть и в центре, и на левом фланге обороны, также может взять на себя роль опорного полузащитника.

Ахмед Фатхи

Возраст - 32

Сборная - Египет

Клуб - «Аль-Ахли», Египет

И в конце нашего списка отметим, конечно же, самого опытного защитника на КАН-2017- Ахмеда Фатхи, на счету которого 113 официальных матчей за сборную Египта и три забитых гола. Трёхкратный победитель Кубка Африканских Наций: 2006, 2008 и 2010 годов. Универсальный футболист, который играет на правом фланге обороны и, если понадобится, может стать и опорным полузащитником. Фатхи является также вторым футболистом по количеству сыгранных матчей за сборную на КАН-2017. А первый по этому показателю земляк нашего героя, капитан сборной Египта, голкипер Эссам аль-Хадари (147 сыгранных матчей за сборную), который по совместительству самый возрастной игрок КАН-2017. В день открытия Кубка Африканских Наций египетскому вратарю, выступающему за сборную с 1996 года, исполнится 44 года (спасибо нашему автору Александру Чистякову за информацию, которой он с нами поделился в статье «Краткий справочник Кубка Африки-2017» в своем блоге «Цифровое измерение»).

Фаузи Гулам

Возраст - 25

Сборная - Алжир

Клуб - «Наполи», Италия

Еще один представитель итальянского клуба и третий представитель Алжира в нашем списке (с Месбах и Бенсебаини вас уже познакомили в первой части нашей статьи). Футболист известен многим любителям футбола, он, наверное, проводит свой самый сильный сезон на данном отрезке чемпионата Италии. Надеемся , что он продолжит в этом духе и на КАН-2017. Гулам уже провел за свою сборную порядка трех десяткок матчей, плюс успел отличиться 5 забитыми голами. И он тоже бывший игрок молодежки Франции.

Кто еще может засветиться​

Йоанн Обианг - защитник защитник французского клуба «Труа» и национальной сборной Габона. Молодой и перспективный футболист, у которого очень хорошая скорость.

Габриэль Абдала Закуаны - В составе ДР Конго есть еще один опытный защитник, который выступает в Первой Футбольной лиге Англии, за клуб «Нортгемптон Таун». Его опыт безусловно пригодится «леопардам» на КАН-2017.

Стив Яго - центральный защитник французской «Тулузы» и сборной Буркина-Фасо. Тоже очень перспективный парень, воспитанник «Тулузы»

Бакари Коне - не ивуарский Бакари, а еще один представитель сборной Буркина-Фасо. Играет за испанский клуб «Малага», но более известен выступлениями за французский «Олимпик Лион»

Абдул-Гафар Мамах - самый опытный футболист в сборной Того. На его счету 84 матча за национальную команду. Когда-то представлял владикавказскую «Аланию», а ныне является игроком молдавской «Дачии». Вообще, он почти всю свою карьеру провел в Молдавии- в составе «Шерифа» Тирасполь стал 4-кратным чемпионом Молдавии, а последние пять лет уже играет за «Дачию».

Личное мнение

По моему личному мнению, Гулам со своим одноклубником Калиду и с манкунианцем Байи составляют «супертрио» защитников на КАН-2017, и очень возможно, что именно один из них получит звание «Лучшего защитника КАН-2017». Будем с большим интересом наблюдать за этим турниром, ведь очень многого интересного нас ждет на главном турнире Черного Континента.

ВНИМАНИЕ! Прогноз, мнение о составе и об отдельных игроках - исключительно субъективное мнение автора, и может не совпадать с Вашим.