Жизнь после «Зенита». Повышение или скатывание?

Уход Витселя породил разговоры, что клуб из Санкт-Петербурга не выводит своих звезд на уровень больших клубов. «Соккер.ру» проверяет теорию с помощью фактов.

Обычно, оценивая трансферы любого клуба, смотрят строго на деньги. Это правильно, поскольку позволяет вывести интересные закономерности. Но поскольку выбор Витселя задал тон актуальному разговору о футбольных амбициях, независимо от цены перехода, а фанаты других российских клубов часто упрекают «Зенит» в неумении выводить своих недешевых игроков на уровень ведущих лиг, то давайте восстановим хронологию. Говорим о покупках, продажах и судьбе главных звезд.

2006/07. Кержаков – первая ласточка

Наша история стартует 28 декабря 2006 года. За пару дней до нового года, когда Александр Кержаков стал игроком «Севильи». Нападающий не играл за «Севилью» много лет, но уровню соответствовал. Заработал Кубки Испании и УЕФА. И хотя забил сравнительно с другими немного – одиннадцать мячей в сорока девяти поединках, можно сказать, что воспитанника «Зенит» для Ла Лиги подготовил хорошо. Также отмечаем, что в том сезоне прикупили игроков на 41 миллион евро. Взяли Тимощука, Текке, Домингеса и Погребняка – за их судьбой проследим дальше.

Заиграл: Александр Кержаков («Севилья», 5 млн. евро).

2007/08. Шкртел взлетел до АПЛ

В этот раз у «Зенита» по итогам европейских трансферных окон покупки были дешевле, чем продажи – редко такие увидишь. Причем тогда пришли Ломбертс, Губочан, Файзулин, подписали бесплатно Широкова у «Химок». Одновременно снова фиксируем один заметный уход на повышение. Шкртел, которого приобрели всего за триста тысяч евро, ушел в «Ливерпуль» за 10 миллионов. Сделки такого масштаба случались нечасто. Зато единственная видная продажа сезона позволила набрать хороших игроков будущей основы.

Заиграл: Мартин Шкртел («Ливерпуль», 10 млн. евро).

2008/09. Проводы Аршавина

Андрей уходил из «Зенита» с большими боями. Был не самым юным и в «Арсенале», как известно, сыграл с перебоями. Но в целом неплохо, раз его общая статистика не хуже, чем у Озила сейчас. Нашлись свои нюансы и вряд ли можно сказать, что Аршавин в «Зените» был слабее, чем Андрей Сергеевич в «Арсенале». Просто есть матч против «Ливерпуля», который все запомнили. Но Венгер не сделал лучшего игрока России своего времени звездой для «Барселоны», куда «канониры» любили бегать. Зато тогда хотя бы можно было представить, что игрок «Зенита» уходит, и ему сопутствует удача. Домингес, например, вернулся в «Рубин» и оказалось, что на повышение – стал чемпионом в 2009 году. Хотя питерцы и потеряли три миллиона на его покупке-продаже. А вот Хаген в списке тех, кто ушли в футбольное небытие, поиграв за «Зенит». И со сборной завязал, и в Англии не запомнился.

Заиграли: Андрей Аршавин («Арсенал», 16.5 млн. евро), Алехандро Домингес («Рубин», 4 млн. евро).

Не заиграл: Эрик Хаген («Валеренга», 0.3 млн. евро, покупали за 2.4 млн. евро).

2009/10. Поход на Германию

Здесь имеем дело с продолжением распродажи команды, которая выиграла Кубок УЕФА. Анатолий Тимощук ушел в «Баварию» - не сказать, что заиграл сильнее, чем в России, но ведь побеждал и был доволен тем, что имел в Мюнхене. Как и Погребняк доказал, что для форварда среднего уровня он неплохо смотрится в больших лигах. Был сезон в «Штутгарте», когда Павел забил почти столько же, как в «Зените». А вот карьера Текке пошла к закату…

Заиграли: Анатолий Тимощук («Бавария», 11 млн. евро), Павел Погребняк («Штутгарт», 4.8 млн. евро).

Не заиграл: Фатих Текке («Рубин», 2 млн. евро, покупали за 7.5 млн. евро).

2010/11. Перед землетрясением

Переломный момент для нашей истории. Продажи становятся все жиже, никакой игры футболистов на повышение. А покупки продолжаются – Бруну Алвеш, Бухаров и Лукович пришли, чтобы пополнить в будущем наш список скатившихся. А пока там никого, поскольку фиксируем одну глупую привычку «Зенита» - аренды тех, кого лучше продать. Пюигренье ушел в новую ссылку, Корниленко отправили в «Рубин», а затем в «Блэкпул». Розина уехал в «Чезену» в аренду. Хаос зарождался, хотя «рвануло» чуть позже.

2011/12. Без игры на повышение

Разбрелись не прижившиеся легионеры по белому свету. И если свой Ионов ушел, поскольку его домашнее видео не всем понравилось, то Корниленко уехал в «Крылья Советов», а не в чемпионат Англии – не реализовали потенциал форварда. Себастьян Пюигренье распрощался с «Зенитом» после сотой попытки. Мейра отправился в «Сарагосу» бесплатно – прощайте шесть миллионов евро плюс зарплата. Одним словом, находить перестали, а потери продолжались.

Не заиграли: Фернандо Мейра («Сарагоса», свободный агент, покупали за 6 млн. евро), Себастьян Пюигренье («Нанси», свободный агент, покупали за 6 млн. евро), Сергей Корниленко («Крылья Советов», 0.7 млн. евро, покупали за 1.4 млн. евро).

2012/13. Покупки Халка и Витселя

Сезон, когда потратили больше всего в истории – свыше 100 миллионов евро. При этом снова можно говорить лишь о том, как «Зенит» отдает футболистов, которые не могут себя реализовать на новом месте. Еще больше бессмысленных расставаний и вообще нет футболистов, которые могут порадоваться, что прошли школу «Зенита» и стали сильнее. Воспитанник Канунников уехал в Пермь, не в Лондон. Хусти вернулся в «Ганновер» перед тем, как уехать в Китай. Лумб и Розина - тоже не продажи мечты.

Не заиграли: Максим Канунников («Амкар», 1 млн. евро), Саболч Хусти («Ганновер», 0.75 млн. евро, покупали за 3 млн. евро), Майкл Лумб («Бохум», сводный агент, покупали за 1.6 млн. евро), Алесандро Розина («Сиена», свободный агент, пришел за 7.3 млн. евро).

2013/14. Денисов и другие неудачи

Еще один отрезок жизни «Зенита», когда можно увидеть немало бесславных расставаний. Игорь Денисов ушел со скандалом. И хотя за деньги, на прежнем уровне уже не играл. Да и не в «Реал» переходил, а в «Анжи», хотя и был одним из лучших на тот момент в РФПЛ. Бруну Алвеш и Данко Лазович – еще два футболиста приличного уровня, которым карьера в «Зените» ничего в игровом плане не дала. Неплохой список получается, причем до самых заметных фигур еще не дошли. Но хронограф помогает понять - ситуация из года в год ухудшалась.

Не заиграли: Игорь Денисов («Анжи», 15 млн. евро), Бруну Алвеш («Фенербахче», 5.5 млн. евро, покупали за 22 млн. евро), Данко Лазович («Партизан», сводный агент, покупали за 5 млн. евро), Юрий Жевнов (свободный агент, пришел за 1 млн. евро).

2014/15. Широков и прощания без печали

Роман Широков был одним из лучших игроков чемпионата и признавался игроком года. И где оказался после «Зенита»? В «Спартаке», где не заиграл и ничего не выиграл. Не готов к основе «Краснодара» Владимир Быстров. Бухаров перешел в «Ростов», но время и силы потерял. Губочан уехал в «Динамо», но свой шанс пойти по стопам Шкртела потерял. Луковича отдали свободным агентом – деньги на ветер с нервами в придачу. А Зырянов, который не стал в «Зените» игроком для «Милана» или «Баварии», перешел во второй состав. Впрочем, Константин не скатился, в отличие от других.

Не заиграли: Роман Широков («Спартак», свободный агент), Томаш Губочан («Динамо» М), Владимир Быстров («Краснодар», свободный агент), Александр Бухаров («Ростов», свободный агент, пришел за 12 млн. евро), Александр Лукович (свободный агент, пришел за 7 млн. евро).

2015/16. Суперфорвард для ВБА

Здесь бросается в глаза смена политики. Начали подписывать свободных агентов, причем неплохих, вроде Дзюбы или Маурисио. А вот если могут продать дороже – дважды не думают. Ведь Рондона отдали в ВБА, причем здесь можно назвать переход венесуэльца в АПЛ игрой на повышение. Не «Ювентус» для Витселя, но Хосе Саломон хотя бы ушел за большие деньги – 17 миллионов. А из остальных уходов, вроде прощания с Тимощуком или Аршавиным, можно составить веселую песенку о разгрузке ведомости по зарплатам. Неужели «Зенит» начал учиться на прежних ошибках?

Заиграл: Хосе Саломон Родндон (ВБА, 17 млн. евро).

Не заиграли: Милан Родич («Крылья Советов»), Томаш Губочан («Динамо» М), Денис Ткачук («Рубин»).

2016/17. Халк и распродажа в никуда

В этом сезоне «Зенита» в списке клубов, которые выручили от продаж много денег. На фоне скромных по цене покупок расставания с Халком, Гараем, Витселем и Ансальди (Соловьева вспоминают, только если хотят пнуть лимит не лишний раз) принесли много денег. В сумме больше сотни миллионов! Но кто пошел на повышение? Ансальди в «Атлетико» не заиграл, хотя в «Дженоа» или «Интере» он свой. Вот только генуэзцы показали «Зениту», как делать бизнес. Двадцать девятого июля подписали парня за четыре миллиона, а через день продали за 10.5. Впрочем, куда важнее, что Халк и Витсель завершают карьеры в Китае, а Гарай во всех топах худших летних подписаний Ла Лиги.

Не заиграли: Халк («Шанхай СИПГ», 55.8 млн. евро, пришел за 55 млн. евро), Эсекьель Гарай («Валенсия», 24 млн. евро, пришел за 6 млн. евро), Аксель Витсель («Тяньцзинь Сунцзян», 20 млн. евро, пришел за 40 млн. евро), Иван Соловьев («Факел», свободный агент).

Кто еще не ушел на повышение?

Не стали звездами больших клубов многие победители Кубка УЕФА. Малафеев не побыл вратарем «Реала». Зырянов не пошел в «Милан» и не стал как Пирло. Широков не друг Моуриньо в МЮ. И так далее. Ломбертс с боями уходит и тоже не в лучшем состоянии, постарел, свой шанс стать игроком гранда из топ-5 упустил раньше. Смольников, Лодыгин, Шатов или Дзюба вряд ли станут звездами больших клубов в ближайшем будущем. Как видите, суммировав игровые судьбы всех ушедших – от Кержакова до Витселя, далеко не у каждого получалось прибавить после ухода. А такие славные ребята, как Мигель Данни, попросту не решились вовремя на отъезд. Или «Зенит» их вовремя не отпустил. Очень и очень мало удачных уходов, и те древние. И вряд ли что-то изменится.

Игра за «Зенит» - билет в один конец?

Верить в переход в «Зенит» как в трамплин наивно, с продажами в большие команды не клеится. При этом питерцы в двадцатке клубов в рейтинге УЕФА и по годовому бюджету тоже в списках самых богатых в Европе. Но запаздывают с расставаниями с ведущими игроками и неохотно отпускают лидеров. Не говоря о том, что почти нет подготовленных звезд для больших лиг. Тот же Витсель мог уйти летом в «Ювентус», но придержали до зимы и получили ходячее украшение китайской лиги. Хорошо, хоть денежный бонус для клуба имеется. Впрочем, если суммировать зарплату Акселя и цену – «Бенфика» получила 40 миллионов, то даже в денежном смысле потеряли. Почти не было невероятно удачных продаж с большой разницей, а если были – как в случае с Гараем и «Валенсией», то сам футболист не рад.

Двадцать пять человек - целый состав, ушли из «Зенита», чтобы играть хуже или пережить неудачи на новых местах. Причем большинство – видные футболисты. На протяжении шести последних лет ни один из тех, кто ушел из «Зенита», не пошел в большой клуб. Даже отъезд в топовые лиги становится редкостью. Так что общий вывод понятный – в Санкт-Петербурге конечная станция. Если самых дорогих и талантливых, вроде Данни и Халка, не сделали звездами для «Ювентуса» и «Челси» после «Зенита», то миф не развеяли, а подтвердили. Футболистам, если мечтают об идеальном продолжении карьеры, в самый богатый клуб России лучше не переходить. Шансы на взлет низкие. Так что кто возмущается уходу Витселя, должен понимать - в «Ювентусе» бельгиец мог засесть на скамейку и не заиграть. Ведь на неудачи влияет не только политика «Зенита». Сами футболисты без чемпионского менталитета. Им не интересно покорять новые вершины.