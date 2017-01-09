Расширение ЧМ – подарок для России

Не только Колосков против увеличения числа участников ЧМ. «Соккер.ру» объясняет позицию ФИФА, поскольку многие не поняли идею, которую завтра планируют одобрить.

В чем суть идеи Инфантино?

Хотят увидеть 48 сборных в финальной части турнира. В ФИФА давно сидят хитрые жуки, привыкли зарабатывать. Поэтому увеличение числа участников – логичное с их стороны решение. Турнир в Бразилии принес организации четыре миллиарда долларов доходов, а затраты составили примерно два миллиарда. Причем бразильские власти освободили организацию от уплаты налогов.

То есть понятно, что на кону большие деньги. Причем даже структура ЧМ-22 в Катаре, который пройдет зимой, что очень злит европейские клубы, может измениться до начала отбора. Сейчас на мундиалях по 32 участника, Инфантино предложил уже через пять лет опробовать сорок сборных, чтобы плавно перейти к 48 командам.

Как это будет выглядеть в Катаре? Есть два варианта. Самые рейтинговые команды ждут, пока остальные разыгрывают путевки в финальную часть в плей-офф до официального старта чемпионата. Или же все сорок сборных расходятся по группам из четырех в каждой. Хотя тут будет больше матчей и идею могут забраковать клубы из Европы. Ну, а дальше уже привычный летний турнир и 48 команд в 2026-м году.

В чем причина реформ?

Кроме «мира во всем мире» - пресловутого «развития футбола на каждом из континентов», причиной всему финансы. По оценкам в России ФИФА хочет получить 3.45 миллионов евро, в Катаре увеличить сумму до 4 миллиардов. А в 2026 в новой стране – если речь о 48 участниках и Северной Америке, то такой страной станет США, Инфантино не прочь увидеть уже 4.6 миллиарда евро в итоговом отчете.

На кону 600 миллионов евро, поэтому любые аргументы «против» должны быть очень вескими. Впрочем, похоже, что решение уже принято. Сегодня и завтра на совете ФИФА в Цюрихе будут активно обсуждать реформу и, не исключено, что сразу могут официально объявить о чемпионате мира из 48 команд и с шестнадцатью группами по три команды. Но в случае с тремя командами есть риск ничьих.

Поэтому мировые хотят отменить – будут бить пенальти, и за это сборные получат очки. А дальше уже привычная вещь, ведь 16 групп дает нам 32 участников плей-офф. В результате сейчас на чемпионатах мира 64 поединка, а планируют проводить 80. В каждой из групп получится по три матча – 48 поединков, дальше раунды плей-офф – 16, 8, 4 поединка и 2 полуфинала. Итого 78 матчей, и как раз остается два для финала и матча за третье место.

Кто выиграет и проиграет?

48 сборных, но откуда их возьмут? Явно не 24 команды из Европы, а остальные отовсюду, так что тут важно понять, как увеличат квоты по конфедерациям. Сейчас у Европы 13 мест, и Россия - четырнадцатая в качестве хозяйки турнира. У Азии - 5.5 мест, Африки – 5, у зон двух Америк еще восемь путевок на двоих. У КОНКАКАФ – 3.5 мест, как и у КОНМЕБОЛ – 4.5 мест, то есть где «0.5 мест» - там играют плей-офф. И не забывайте про Океанию, там или одна путевка или поражение в плей-офф и вылет, скорее всего, Новой Зеландии.

Как планируют раздать новые квоты? Европа получит 16 чистых путевок – три дополнительные, Африка – самое большое увеличение, сразу до девяти чистых и одной «грязной» через плей-офф с другим континентом. В Азии выиграет Китай – у них появится шанс попасть в число восьми сборных-участников, а еще «половинка» путевки для азиатов – новый плей-офф. Отбор с Бразилией и Аргентиной может получить еще два места, что неплохо, зона КОНКАКАФ – новые три путевки. И лучшая команда Океании точно поедет на ЧМ.

Также не проиграют те, кто переживает за здоровье футболистов. Путь к победе, как и раньше, составит семь матчей. Отборы могут немного измениться, но опять же – никто не будет загонять игроков. Наоборот, в финальной части с группами по три команды будет всего два матча вместо трех. С другой стороны, будут сборные, которые пройдут отбор ради двух матчей и вылета. В любом случае, выиграют все конфедерации, но больше других – Африка.

Впрочем, зачем вам африканцы, прикиньте, кто поедет на ЧМ-26 от Европы. В Бразилию поехало тринадцать сборных из зоны УЕФА, но Украина, Швеция, Исландия, Румыния, Турция, Венгрия, Дания, Чехия и Сербия остались дома. И могут через девять лет быть достаточно сильными, чтобы их этого списка выбрали три команды и не плевались, что уровень турнира резко упадет.

Мнения футбольных знаменитостей

Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Увеличение до 48 участников позволит получить 80 матчей вместо нынешних 64. Это поможет нам продвигать футбол, ведь на Евро-2016 все видели, каким энтузиазмом заражались многие новые страны».

Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА (с сарказмом): «Где грань с увеличением? Можно играть, как на турнирах Большого шлема. 128 участников на вылет. Вот это было бы действительно креативное нововведение».

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС: «Как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого!»

Арсен Венгер, тренер «Арсенала»: «Эта идея появилась из популистских соображений или ради развития футбола? Если кто-то убедит меня, что это расширение пойдет на пользу футболу, то я готов выслушать. Пока что не уверен в этом. Посмотрите на чемпионат Европы. Число участников увеличили, но я не вижу, чтобы вырос уровень игры».

Йоахим Лев, тренер сборной Германии: «ФИФА и УЕФА несут за это ответственность. Им нужно обрести чувство меры, чтобы найти правильный баланс между коммерческой и спортивной составляющими турниров. Если вы взглянете на несколько последних лет, топ-игроки физически и психологически находятся на пределе. Нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать со слишком большим количеством матчей, качество не должно пострадать».

Жозе Моуриньо, тренер «Манчестер Юнайтед»: «Я полностью поддерживаю расширение чемпионата мира. Как клубный тренер сказал бы нет, если бы расширение привело к увеличению числа матчей, уменьшению количества выходных для игроков и сокращению предсезонной подготовки. Но критикам важно проанализировать и понять, что расширение не приведет к увеличению числа матчей.

Игроки защищены, клубы тоже. Я предпочитаю группы по три команды. Два матча – и ты либо в плей-офф, либо едешь домой. В этом случае оба групповых матча становятся крайне важными, плей-офф принесет еще больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом сыграют два матча и поедут домой. Но они сделают это, приобретя опыт и улучшив свою игру».

Почему идею встречают в штыки?

Проблема в том, что Инфантино очевидно заигрывает с представителями африканских федераций в надежде получить от них поддержку на новых выборах президента ФИФА. Как получил поддержку от США – им может достаться ЧМ-26 в «награду» за расследования деятельности Блаттера и Платини. Это все понимают и подчеркивают. Но вторая беда еще хуже – плохо объясняют суть. Например, мало кто говорит, что матчей для конкретной сборной точно не станет больше, и даже меньше в трети случаев! Также непонятно, будут ли отменены ничьи в пользу серий пенальти? Футбол – игра ретроградная, о внедрении повторов, которые нужны, споры идут годами, а Инфантино пока ничего четко не объяснил. Непонимание приводит к отторжению идеи, которая не касается сборных Таиланда и Андорры – они далеко за пределами списка 48.

Сборная России сейчас на пятьдесят шестой позиции в рейтинге сборных ФИФА. То есть эта идея для команд уровня России, Алжира, Японии, Ганы, Швеции или Словении, а не для команд со дна рейтинга. Ни Таиланд, ни Андорра на ЧМ-26 не поедут. А вот сборной России увеличение количества отборочных путевок УЕФА от тринадцати до шестнадцати пригодится. Так что сейчас многие будут ругать предложение, а потом окажется, что для собственной сборной, которая в половине случаев не попадала в финальную часть чемпионатов мира, реформа играет на руку. Да и на Евро-2016 – расширенном турнире, разочаровали больше проверенные сборные с богатыми клубными лигами, вроде России, Турции и Украины, чем скромные Уэльс, Венгрия или Исландия.

Если упал «соревновательный уровень», как сказал Колосков, то почему Россия не вышла из групп на ЧМ и ЧЕ, где были Южная Корея, Алжир, Уэльс и Словакия? Странно ругать идею, которая выгодна сборной России. Кроме того, половина Европы плевалась от победы исландцев над голландцами в отборе, а потом весь мир за скандинавов болел, как за «Лестер» в АПЛ. Другое дело, что выиграть новый турнир будет сложнее, поэтому Лев и компания критиков нервничают. Всего два сражения на групповом раунде без права на скучную ничью и дополнительный матч на вылет – повод рвать жилы в каждом поединке нового турнира. И подарок для любителей сенсаций. Завтра могут принять окончательное решение, а до марта должны выбрать формат нового турнира. Как вам идея, которая явно не помешает России на пути в финальную часть ЧМ-26?