Сборная зимних трансферов. Англия

Видич перешел в МЮ десять лет тому назад, но удачные январские сделки не забывают. Не только Суарес приехал в АПЛ зимой - «Соккер.ру» собирает очень крутой состав.

Вратарь

Асмир Бегович («Сток Сити»)

Когда: февраль 2010

Откуда: «Портсмут»

Стоимость трансфера: 3.2 миллиона фунтов

В АПЛ всего несколько клубов обожают покупать голкиперов зимой. В «Манчестер Сити» приезжали Дэвид Джеймс и Шей Гивен, в «Сток Сити» прикупили Джека Батленда и Асмира Беговича. Пожалуй, остановимся на последнем, ведь ставка на двадцатидвухлетнего на тот момент боснийца сыграла – «гончары» получили основного голкипера и даже автор гола в ворота «Саутгемптона». Хотя далеко не все видели в нем потенциал, «Портсмут» арендовал его разным клубам и отпустил Асмира в итоге.

Защитники

Бранислав Иванович («Челси»)

Когда: январь 2008

Откуда: «Локомотив»

Стоимость трансфера: 10.2 миллиона фунтов

«Арсенал» обожает привозить себе правых защитников в холодную пору года, но в сборную берем удачное подписание «Челси». Ведь свою немаленькую цену бывший игрок «Локомотива» отработал сполна. Если Эбуэ сыграл за «Арсенал» две сотни матчей, то Бранислав за «Челси» - почти четыре. Лига чемпионов, Лига Европы, два чемпионства и кубки – серб рад, что выбрал лондонских аристократов.

Гэри Кэйхилл («Челси»)

Когда: январь 2012

Откуда: «Болтон»

Стоимость трансфера: 7 миллионов фунтов

В центре обороны был выбор из двух защитников «Челси». Но поскольку Давид Луис уходил и вернулся этим летом, а Кэйхилл как пришел из «Болтона» - так и выступает за команду, то в основе будет Гэри. Кудрявый Давид всегда может подменить напарника, но англичанин неплох в центре обороны – защитник мирового уровня, особенно когда у «Челси» порядок с тренером и отдают правильные приказы. Бывали периоды, когда Кэйхилл не был похож на нового Терри. Лидерские качества у него не такие ярко выраженные, но сейчас такого защитника за 7 миллионов не купишь ни зимой, ни летом.

Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»)

Когда: январь 2006

Откуда: «Спартак» Москва

Стоимость трансфера: 7.2 миллиона фунтов

В январе 2006-го года сэр Алекс Фергюсон приобрел половину своей знаменитой обороны для будущих побед в Лиге чемпионов. Невилл у него был давно, ван дер Сара взяли к Фердинанду загодя, а вот Видич приехал десять лет тому назад и недавно была годовщина такого важного события в жизни МЮ и самого серба. Отбили защитника «Спартака» от нападок Моуриньо и «Челси», Федун отдал игрока боссам «красных дьяволов», а не Абрамовичу. Видич заиграл так, что стал легендой – очень удачное подписание!

Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед»)

Когда: январь 2006

Откуда: «Монако»

Стоимость трансфера: 6.8 миллионов фунтов

Как сказано выше, в январе сформировали половину обороны – к двум уже купленным добавили еще двоих. И этот квартет с помощью капитана Невилла продолжил гнуть линию Фергюсона, чтобы вернуть команде чемпионское звание. Эвра оказался крепким защитником, будущий вице-чемпион мира в Германии заиграл, прижился, стал своим, запомнился яркими приколами в раздевалке. Был душой компании, веселил всех до того, как уехал в «Ювентус». Патрис Эвра – невероятно позитивный человек, а его фраза «я люблю эту игру» с намеком и на футбол, и на жизнь стала брендом.

Полузащитники

Неманья Матич («Челси»)

Когда: январь 2014

Откуда: «Бенфика»

Стоимость трансфера: 21 миллион фунтов

Один из тех странных случаев, когда отпускаешь футболиста в другой клуб, поскольку не видишь в основе, а через пару лет понимаешь – надо выкупать контракт. Первоначальная оценка оказалась верной. Неманья заиграл в «Бенфике» и нашел в себе силы, чтобы со второй попытки оказаться в основе «Челси». Является частью команды Конте, хотя многие предполагали, что сербу не найдется места. Но он достаточно универсальный, стал играть выше, иначе, собирает голевые передачи. Дорогой зимний трансфер приличного мастера.

Микель Артета («Эвертон»)

Когда: январь 2005

Откуда: «Реал Сосьедад»

Стоимость трансфера: аренда плюс 2.38 миллиона фунтов

Сначала взяли в аренду, а потом и полноценный контракт подмахнули. В этой сборной также мог оказаться Маскерано – он по похожей схеме приехал из «Вест Хэма» в соседний «Ливерпуль», вот только Микеля времен «Эвертона» не стоит оценивать ниже. И не стоит ассоциировать с тем, как испанец после травм играл за «Арсенал». Вернее, не играл. Зато в Ливерпуле воспитанник «Барселоны» Микель себя проявил, а его две сотни матчей и почти семь десятков созданных голов ударами и передачами – лучшее тому доказательство.

Клинт Демпси («Фулхэм»)

Когда: декабрь 2006

Откуда: «Нью Ингленд Революшн»

Стоимость трансфера: 2.55 миллиона фунтов

Здесь мог быть даже Уолкотт, ведь его зимой привезли в «Арсенал». Тео задержался более чем на десять лет. Вот только американский хавбек «Фулхэма» стал настоящим лидером своего лондонского клуба. С ним команда оставалась на плаву и умела удивлять. Клинт обошелся всего в 2.55 миллиона фунтов, но сыграл более двух сотен матчей, забил шестьдесят мячей. Для универсального атакующего полузащитника и оттянутого форварда – шикарный показатель. Особенно с учетом, что такой помощи в «Фулхэме», как в грандах, у него не было. Очень удачное подписание, и в «Тоттенхэм» Демпси ушел за большие деньги, вырос в цене.

Деле Алли («Тоттенхэм»)

Когда: февраль 2015

Откуда: «МК Донс»

Стоимость трансфера: 5 миллионов фунтов.

Жаба душит сейчас руководителей «Ливерпуля», которые не проявили должного рвения, когда обхаживали Алли и поскупились заплатить за юного полузащитника больше, чем предложил в итоге «Тотттенхэм». Так фанат «Ливерпуля» и Джеррарда оказался в Лондоне, где согласились с его запросами по зарплате. Сейчас Леви с радостью увеличил оклад Алли, поскольку новейший из контрактов позволяет требовать у будущего покупателя десятки миллионов фунтов. Деле может стать одним из самых дорогих игроков в истории, его зовут в Китай, заинтересовались «Реал» и «Барселона». Да и голы по графику Лэмпарда начал придумывать – герой наших дней.

Алли, нокаутироваший «Челси»

Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

Когда: январь 2013

Откуда: «Интер»

Стоимость трансфера: 11 миллионов фунтов.

Здесь уместно упомянуть Андрея Аршавина, поскольку у легенды «Зенита» тоже неплохая статистика в «Арсенале». И он тоже приехал зимой. Но молодой бразилец обошелся «Ливерпулю» дешевле, чем опытный россиянин «Арсеналу». Кроме того, Филиппе еще можно будет отдать в другой клуб за огромные деньги – явно дороже, чем за потраченные миллионы. Поэтому друг Неймара в этом составе сумел немного обойти Аршавина. Коутиньо давненько в «Ливерпуле», но до сих пор молодой футболист. Ему всего двадцать четыре года, смело можно назвать удачной покупкой сейчас и еще более удачной в перспективе.

Нападающий

Луис Суарес («Ливерпуль»)

Когда: январь 2011

Откуда: «Аякс» Амстердам

Стоимость трансфера: 22.5 миллиона фунтов

В представлениях не нуждается. Пожалуй, сильнейший центральный нападающий нашего времени. Уж точно один из самых злостных хулиганов, который в Голландии кусался, и в Англии продолжил. Но знаменит Луис не только благодаря скандалам или умению ответить на словесные провокации – как в случае с падением у ног Мойеса после гола, изображая симуляцию. Суарес очень крепкий, успешный нападающий, «Ливерпуль» потерял многое, когда вынужден был отдать уругвайца «Барселоне». Нападающего мирового класса взяли шесть лет тому назад у «Аякса» за 22.5 миллиона евро – один из дорогих, но оправдавших себя трансферов зимы. Тем более, отдали каталонцам за 75 миллионов фунтов, получив до этого десятки голов.

Как показывает эта сборная, зимой не только неудачные переходы случаются, хотя о них тоже говорили – есть эпичные промашки, причем в составе антисборной АПЛ тоже фигурирует бывший форвард «Ливерпуля».

Зимние антитрансферы. Англия